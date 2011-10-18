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Брюссель: город, где мэр попадает в «яблочко».

18.10.2011 22:47 11 7 627 просмотров
Скажу честно, я бы вообще пропустила это событие, если бы не природное любопытство. Как-то летом, заглянув в воскресенье на главную площадь города – Гранд-Пляс, – обнаружила там ряд цветастых палаток.

«Ну вот опять какая-нибудь коммерческая фирма проводит свою очередную акцию», - подумала я. smile:| И уже собиралась было свернуть в одну из боковых улочек, как вдруг боковым зрением заметила вокруг палаток ещё и ограждение. А в аккурат за ним стоял … сам мэр Брюсселя Фредди Тилеманс!

Господина Тилеманса я снимала для своих телепрограмм не раз. В последний раз дело было пару лет назад. Тогда он с группой товарищей тащил по городу огромный бук. smile:o Этот бук здесь называют Деревом Радости и ежегодно в начале августа воздвигают на одной из площадей в память о том, что более 700 лет назад местные арбалетчики защитили своих земляков от набега лувенцев. Уже тогда мэр Брюсселя по-хорошему удивил меня своей демократичностью. Он не делал вид, что несёт огромное дерево, а реально его тащил вместе с остальными! smile8) А потом, когда, по традиции, все участники шествия и зрители обмениваются впечатлениями за кружкой пива, он без всякой охраны испил пивка с горожанами, успевая произносить здравицы и весело отвечать на вопросы (в том числе, и весьма каверзные).

Вот и сейчас мэр столицы объединённой Европы не встречал почётного гостя и не готовился произнести речь, а … просто объяснял любопытным туристам, почему загородили площадь! А загородили её, оказывается, потому, что здесь вот-вот должны были начаться соревнования арбалетчиков. И сам господин Тилеманс давно уже состоит в их рядах!

Кстати, в своих бургомистрах брюссельцы всегда особенно ценили демократизм. И самым выдающимся из них со временем ставили весьма своеобразные памятники. Взгляните хотя бы на фонтан со статуей Карла Бюлса, занимавшего пост мэра в 1881-1899 годах.

Он изображён сидящим с книжкой на бортике фонтана и гладящим свою любимую собаку. Этот человек создал в своём городе сеть государственных школ, доступных для всех, боролся за сохранение архитектурного наследия Брюсселя. Ныне местные школьники, да и туристы, обожают фотографироваться на коленях у статуи градоначальника и выглядят на этих фотографиях весьма органично. Артобъект к этому очень даже располагает! smile:)

Пока я раздумывала об этом, соревнования арбалетчиков начались. Помахав журналистским удостоверением, проникла за ограждение в надежде узнать хоть какие-то подробности.

Мне повезло. Довольно быстро среди организаторов соревнований нашёлся человек, говорящий по-английски. smile:ura: Он представился членом самой старой из гильдий местных арбалетчиков под названием «Старинная великая королевская и благородная Гильдия Храма Нотр-Дам в Саблоне». Датой создания Гильдии считают 1213 год, и скоро она готовится отметить своё 800-летие. Мэр Брюсселя тоже в ней состоит и, как правило, попадает «в яблочко»! smile:!: Правда, в этот раз он в соревнованиях не участвовал.

Как мне сказали, соревновались представители разных гильдий, но это был лишь один из этапов какого-то длительного состязания. И проходил он, однако, на главной площади города! Мишени расположили прямо у стен Мэрии.

Удивляться тут нечему: арбалетчики сыграли огромную роль в истории Брюсселя. Я уже упоминала об отражении атаки лувенцев. А 1301 году они пресекли мятеж соседей из города Мехелен, в 1302 году – снискали славу в знаменитой Битве Золотых шпор.

Но это всё далёкая история. А кто же пополняет ряды Брюссельской гильдии арбалетчиков сейчас? Оказывается, это может сделать любой житель города старше 16 лет. smile:o

Правда, новичка должны порекомендовать 2 опытных члена Гильдии. Эти поручители сами обязаны в течение года учить своего протеже обращаться с арбалетом, просвещать его относительно истории и устава Гильдии и готовить к первым соревнованиям. Толковых новичков через год такой подготовки допускают к соревнованиям, а если они себя сумеют проявить достойно, то в торжественной обстановке их принимают в члены Гильдии после произнесения клятвы Герцогу Брабантскому и Совету Доброго города Брюсселя. smile:nunu:

Как выяснилось, теперь в рядах арбалетчиков есть даже дамы, хотя в прошлом это, мягко говоря, не приветствовалось. Известно, правда, что в 1615 удивительно метким выстрелом из арбалета отличилась Инфанта Изабелла, супруга Герцога Альбрехта. Но, как известно, исключения лишь подтверждают правило. smile:)

На моих глазах ловко управлялись с арбалетом люди самой разной комплекции и возраста. Орудие это, как утверждают сами участники, вполне доступно для рядового брюссельца по цене.

Новый арбалет стоит около 2 тысяч евро, а каждая стрела, которую тут принято использовать несколько лет, - 20 евро. Начинающему арбалетчику Гильдия может дать орудие напрокат.

В Гильдии брюссельских арбалетчиков состоят люди самых разных профессий. Много полицейских, военных, есть инженеры, учёные. А вот среди местных банкиров, как сказал мне мой англоговорщий собеседник, это увлечение непопулярно. Ну не любят бельгийские банкиры стрелять из арбалетов! smile:| Такие вот у них там причуды… smile:shuffle:



Комментарии 15

Першинг  (Першинг)
#
Спасибо, Марина! А Вы не пробовали пострелять из арбалета?
Я бы не удержалась! Интересно!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Тамара, да разве они на таких соревнованиях дадут пострелять? Надо будет при случае к ним в тир наведаться. Может быть, там и позволят. Если это, конечно, не противоречит традициям! smile;)
Першинг  (Першинг)
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Ну на соревнованиях - это понятно. А почувствовать это, конечно бы хотелось!
Ну или хотя бы увидеть своими глазами, Спасибо, Марина. Не позволяете забывать, что мир разнообразен. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Тамара, если у Вас появится желание и возможность поехать в Брюссель, очень советую сделать это в начале июля. В это время там проходит очень красочный праздник Оммеганг (в 2012 году - с 3 по 5 июля). Этот праздник проводится с середины 14-го века, и там всегда устраиваются шествия и соревнования арбалетчиков. Они ещё и в исторические костюмы одеты! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Рада, что арбалетчики произвели на Вас впечатление! smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Эк фотки весело покорёжило в новой вёрстке... smile:-D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Андрей, а дальше так же будет или всё же фотки будут смотреться нормально? Хочется и в блоге жить красиво!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Вопрос "по горячим следам". У меня есть страничка в facebook, где выкладываю ссылки на наиболее интересные посты разных моих блогов: http://www.facebook.com/pages/Заграничные-штучки-Марины-Топтыгиной-foreign-fancies-by-Marina-Toptygina/204909302876025?sk=wall . Раньше, когда я в "статусе" выкладывала ссылку на блог на banki.ru, там появлялась и фотография из текста поста, а сейчас вылезает моя физиономия. Приходится постить ссылки не в "статусе", а в фотографиях, а это хуже. Можно ли что-то изменить, чтобы опять появлялась фотография из текста? Спасибо!
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Нужно будет сказать нашим программистам спасибо, что вообще не попереворачивались smile;)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо программистам точно скажет мэр Брюсселя: на этой версии фотографий он худее, чем в жизни, раза в 2! Надо будет ему ссылочку послать, чтоб порадовался! Кстати, а как Вы ставите смайлик в комментарий? Я тут их нигде не вижу...
Дмитрий Дружков  (dopler)
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смайлики в комменты не вставляются. есть мнение, что это пережиток форумных дремучих лесов.

вот тут смайлики на любой вкус и как вставлять там предельно ясно. Выбираем(тыкаем на смайл) с генерированный код копируем.
http://www.kolobok.us/content_plugins/gallery/gallery.php?smiles.7
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Я, наверное, тоже из леса (хотя и не из форумного, а из блогерного), но мне смайлики нравятся. На удивление, вроде бы освоила и новую передовую систему... Спасибо!!!!!
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