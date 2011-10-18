Брюссель: город, где мэр попадает в «яблочко».

Скажу честно, я бы вообще пропустила это событие, если бы не природное любопытство. Как-то летом, заглянув в воскресенье на главную площадь города – Гранд-Пляс, – обнаружила там ряд цветастых палаток.
«Ну вот опять какая-нибудь коммерческая фирма проводит свою очередную акцию», - подумала я. И уже собиралась было свернуть в одну из боковых улочек, как вдруг боковым зрением заметила вокруг палаток ещё и ограждение. А в аккурат за ним стоял … сам мэр Брюсселя Фредди Тилеманс!
Господина Тилеманса я снимала для своих телепрограмм не раз. В последний раз дело было пару лет назад. Тогда он с группой товарищей тащил по городу огромный бук. Этот бук здесь называют Деревом Радости и ежегодно в начале августа воздвигают на одной из площадей в память о том, что более 700 лет назад местные арбалетчики защитили своих земляков от набега лувенцев. Уже тогда мэр Брюсселя по-хорошему удивил меня своей демократичностью. Он не делал вид, что несёт огромное дерево, а реально его тащил вместе с остальными! А потом, когда, по традиции, все участники шествия и зрители обмениваются впечатлениями за кружкой пива, он без всякой охраны испил пивка с горожанами, успевая произносить здравицы и весело отвечать на вопросы (в том числе, и весьма каверзные).
Вот и сейчас мэр столицы объединённой Европы не встречал почётного гостя и не готовился произнести речь, а … просто объяснял любопытным туристам, почему загородили площадь! А загородили её, оказывается, потому, что здесь вот-вот должны были начаться соревнования арбалетчиков. И сам господин Тилеманс давно уже состоит в их рядах!
Кстати, в своих бургомистрах брюссельцы всегда особенно ценили демократизм. И самым выдающимся из них со временем ставили весьма своеобразные памятники. Взгляните хотя бы на фонтан со статуей Карла Бюлса, занимавшего пост мэра в 1881-1899 годах.
Он изображён сидящим с книжкой на бортике фонтана и гладящим свою любимую собаку. Этот человек создал в своём городе сеть государственных школ, доступных для всех, боролся за сохранение архитектурного наследия Брюсселя. Ныне местные школьники, да и туристы, обожают фотографироваться на коленях у статуи градоначальника и выглядят на этих фотографиях весьма органично. Артобъект к этому очень даже располагает!
Пока я раздумывала об этом, соревнования арбалетчиков начались. Помахав журналистским удостоверением, проникла за ограждение в надежде узнать хоть какие-то подробности.
Мне повезло. Довольно быстро среди организаторов соревнований нашёлся человек, говорящий по-английски. Он представился членом самой старой из гильдий местных арбалетчиков под названием «Старинная великая королевская и благородная Гильдия Храма Нотр-Дам в Саблоне». Датой создания Гильдии считают 1213 год, и скоро она готовится отметить своё 800-летие. Мэр Брюсселя тоже в ней состоит и, как правило, попадает «в яблочко»! Правда, в этот раз он в соревнованиях не участвовал.
Как мне сказали, соревновались представители разных гильдий, но это был лишь один из этапов какого-то длительного состязания. И проходил он, однако, на главной площади города! Мишени расположили прямо у стен Мэрии.
Удивляться тут нечему: арбалетчики сыграли огромную роль в истории Брюсселя. Я уже упоминала об отражении атаки лувенцев. А 1301 году они пресекли мятеж соседей из города Мехелен, в 1302 году – снискали славу в знаменитой Битве Золотых шпор.
Но это всё далёкая история. А кто же пополняет ряды Брюссельской гильдии арбалетчиков сейчас? Оказывается, это может сделать любой житель города старше 16 лет.
Правда, новичка должны порекомендовать 2 опытных члена Гильдии. Эти поручители сами обязаны в течение года учить своего протеже обращаться с арбалетом, просвещать его относительно истории и устава Гильдии и готовить к первым соревнованиям. Толковых новичков через год такой подготовки допускают к соревнованиям, а если они себя сумеют проявить достойно, то в торжественной обстановке их принимают в члены Гильдии после произнесения клятвы Герцогу Брабантскому и Совету Доброго города Брюсселя.
Как выяснилось, теперь в рядах арбалетчиков есть даже дамы, хотя в прошлом это, мягко говоря, не приветствовалось. Известно, правда, что в 1615 удивительно метким выстрелом из арбалета отличилась Инфанта Изабелла, супруга Герцога Альбрехта. Но, как известно, исключения лишь подтверждают правило.
На моих глазах ловко управлялись с арбалетом люди самой разной комплекции и возраста. Орудие это, как утверждают сами участники, вполне доступно для рядового брюссельца по цене.
Новый арбалет стоит около 2 тысяч евро, а каждая стрела, которую тут принято использовать несколько лет, - 20 евро. Начинающему арбалетчику Гильдия может дать орудие напрокат.
В Гильдии брюссельских арбалетчиков состоят люди самых разных профессий. Много полицейских, военных, есть инженеры, учёные. А вот среди местных банкиров, как сказал мне мой англоговорщий собеседник, это увлечение непопулярно. Ну не любят бельгийские банкиры стрелять из арбалетов! Такие вот у них там причуды…
Комментарии 15
Я бы не удержалась! Интересно!
Ну или хотя бы увидеть своими глазами, Спасибо, Марина. Не позволяете забывать, что мир разнообразен.
вот тут смайлики на любой вкус и как вставлять там предельно ясно. Выбираем(тыкаем на смайл) с генерированный код копируем.
http://www.kolobok.us/content_plugins/gallery/gallery.php?smiles.7