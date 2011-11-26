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Дюссельдорф – город, где золото хранят и … едят.

26.11.2011 22:02 12 9 457 просмотров
Поверьте мне, это не преувеличение! Дюссельдорф сегодня – в числе самых богатых городов Германии. Здесь люди не только выросли на легендах о Золоте Нибелунгов, которое затоплено на дне Рейна, но и сумели за десятилетия, прошедшие с конца последней войны, превратить свой город в один из самых преуспевающих в мире. Но лучше расскажу обо всём по порядку. Обещала в прошлый раз поведать о том, где участники дюссельдорфского карнавала предпочитают пить пиво. С этого и начну! smile:shuffle:

Самая знаменитая пивная в городе носит название Uerige и располагается в самом сердце старого центра города – Альтштадта, рядом с Ратушной площадью. Так что после карнавала к ней устремляются толпы костюмированных горожан. smile:nunu:

В 2012 году эта пивная отпразднует (не сомневаюсь, что очень пышно!) своё 150-летие. Здесь варят собственное тёмное пиво, которое полностью соответствует закону о чистоте этого продукта от 1516 года. Как я уже не раз признавалась, сама я вообще пива не пью. Поэтому на то, чтобы разговорить дюссельдорфцев за кружкой пива, надеяться не могу. Вот и решила взять эту крепость терпением. smile:idea: Прочла в интернете, что после 3-ей кружки ребята становятся разговорчивыми и стала ждать.

Однако, то ли я плохо считала, то ли кружки у них слишком маленькие (всего по 200 г), но как только зашла в пивную и достала фотоаппарат, на меня зашипели и стали закрывать лица руками. Неужели пить пиво в день карнавала предосудительно? smile:o Или его пьют в компании любовниц и боятся жён? (С подобными ситуациями я, кстати, не раз сталкивалась во время съёмок для ТВ.) В общем, об установлении общего языка уже не могло идти речи. Так что пришлось быстренько убраться восвояси. smile:(

Пиво alt дюссельдорфцы считают своим истинным богатством. И всё же одним пивом их достояние не исчерпывается. Не считая материальных ценностей, город богат еще и историей, и самыми разными легендами.

«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.» Я считаю, эту формулу можно применить и к кумирам, в том числе – и национальным, а так же к любимым персонажам сказок и легенд. Вот, к примеру, у нас один из таких любимых героев – Емеля, который мечтал решать все проблемы, лёжа на печи. А у жителей Дюссельдорфа – Ратшлегер, то есть человек, «делающий колесо». Памятник ему стоит прямо напротив пивной Uerige.

Про этого самого Ратшлегера существует несколько легенд. По одной из них, «колесом ходить» жители Дюссельдорфа («деревни на Дюсселе») стали в 1288 году от радости! Тогда они одержали победу над боевой дружиной Кёльна и, отделившись от него, превратили свою деревню в полноценный город. По другой, один местный мальчик стал так крутить отвалившееся колесо свадебной кареты, чтобы предотвратить аварию. И, наконец, согласно третьей, «крутиться в колесе» было всего лишь хорошим заработком для городской детворы в тяжёлые годы сразу после 2-о мировой войны. Но так или иначе ясно: в Дюссельдорфе уважают тех, кто умеет «крутиться»! smile:)

Другой местный герой – портняжка по имени Schneider Wibbel. Его именем здесь даже назвали улицу, верее переулок - Schneider-Wibbel-Gasse!

Не подумайте, что переулком всё почтение к нему и ограничивается. Куда там! В переулочке вы увидите скульптуру портного (табличка рядом с ним уточняет, что тот, кто прикоснётся к ней, будет счастливым). smile:|



Чуть дальше – дом, украшенный разными портняжными атрибутами.



На фасаде этого дома – большие часы. Если вы подойдёте сюда в любой день в 11:00; 13:00; 15:00; 18:00 или в 21:00, то увидите пятиминутное представление. Зазвучит музыка, дверцы под часами откроются, и перед вами предстанет герой-портной во всей красе!

Так кто же такой этот самый Шнейдер Виббель? На этот счёт тоже есть несколько легенд, но все они сводятся к одной и той же коллизии! Самая яркая легенда, на мой взгляд, связана с Наполеоном. Якобы, в 1811 году, когда тот вошёл в город, он где-то пересёкся с портным, который имел наглость съязвить по поводу малого роста полководца. smile:nunu: Наполеон велел бросить наглеца в тюрьму, но хитрый портной сумел наплести что-то своему подмастерью, который почему-то решил выдать себя за своего хозяина. Подмастерье посадили, и он сгнил в тюрьме. А портной стал … местным героем! smile:o Собственно, о том же и вторая, и третья истории. Только во второй фигурирует не портной, а пекарь, которого хотели судить за поножовщину во времена короля Фридриха Вильгельма IV, но тот тоже сумел прикрыться своим помощником, а в третьей – портной, но уже главный герой произведения местного драматурга Ханса Мюллера-Шлессера.

Переулок, скульптура и часы в честь Шнейдера Виббеля – это дань уважения герою за его находчивость. Я бы, правда, определила его поступок совсем по-другому, но, наверное, поэтому и остаюсь финансовым дилетантом, в то время как жители Дюссельдорфа явно умеют жить! smile:shuffle:

То, что город процветает, видно и по его фасадам, шпилям и куполам, которые содержатся в образцовом порядке, и по автомобилям на улицах, и даже по самому экзотическому местному блюду, которое подают отнюдь не в пафосном ресторане, а в закусочной под названием «Сurry» (Hammer Straße 2, тел. +49-(0)211-3032857).

Правда, сфотографировала эту экзотику я опять же с большим трудом. Как только вошла и сделала первый снимок, один из сотрудников остервенело закричал, что фотографировать нельзя. smile:wall:

Конечно, здесь ведь золотые запасы города! smile:D Пришлось снимать «из-под полы». Стоило моему гонителю отвернуться, «щёлкнула» эту надпись, ведь ради этого блюда и пришла!

Золотыми сосисками «для сердца» здесь называют вот это:

Сосиски покрывают пластинкой из настоящего сусального (пищевого) золота! Считается, что оно способствует очищению и оздоровлению всего организма, улучшает работу внутренних органов и, главным образом, - сердца! smile:ura:

Это всё мне, конечно же, рассказали не работники закусочной, а посетители. Вот эти ребята оказались очень милыми и дружелюбными!

Вкуса золота я как-то не почувствовала (возможно, опять же по причине финансового дилетантизма). smile:oops: А вот сами жители Дюссельдорфа его очень даже ощущают! И не только в еде. На стене банка Sparkasse я увидела вот такую картинку:

«Эта сказка, вероятно, никогда не сбудется. Жизнь учит, будь умным и копи деньги», - гласит надпись. Конечно, деньги в Дюссельдорфе копить явно умеют. Но, глядя на эту картинку после посещения закусочной с золотыми сосисками, о способах этих накоплений возникают весьма недвусмысленные подозрения, ведь правда?.. smile;)

Комментарии 12

Першинг  (Першинг)
#
Ах, Марина! Как меня радуют Ваши рассказы! Как всего хочется сразу! smile:)
Ну а если очень хочется - так непременно сбудется!
Спасибо!
И какие великолепные фотографии! Будто сама побывала и увидела!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Тамара, чувствую, мы с Вами обе - полуночницы! Так приятно, что моё путешествие и Вас "затянуло"! Не сомневаюсь, Ваши мечты сбудутся. А для начала, пусть Дюссельдорф с его героями, архитектурой, банками и золотыми сосисками Вам приснится, ведь уже ночь. Чудесных снов!
Першинг  (Першинг)
#
Ах, Марина, мне так часто снятся города, в которых я не была!
Причём, очень подробно и осязаемо!
Ночные путешествия придают сил жить дальше!
Ну а Ваши прекрасные фотографии вдыхают жизнь в волшебные сны! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Тамара, рада, что сумела дать Вам почву для ярких сновидений! Мне тоже иногда снятся незнакомые города, и чаще всего это счастливые сны. Желаю увлекательных ночных путешествий по Дюссельдорфу. Пусть они только сначала будут во сне, а потом - и наяву!
Даниил Шульц  (Daniil Schultz)
#
Отличный пост!! С нетерпением эдем новых! ))
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
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Репортаж классный, но вот золотые сосиски, с точки зрения пользы, нечто сомнительное. Специалисты давно говорят, что золото не вступает в реакцию с нашим организмом, поэтому, кстати, все эти кремы с золотом - сплошной "развод" на деньги. Впрочем, если кому-то повышает настроение поедание драгоценного металла - пусть, конечно, себя порадуют. В любом случае, информация забавная.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ну, я, конечно, не врач, но читала, что по чуть-чуть - полезно. Мне, во всяком случае, точно не поплохело!
Екатерина Степанова  (Balushka)
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Спасибо за рассказ Марина!Готовлюсь к поездке и читаю ваши рассказы.Не представляете,как полезно:дочь была 3раза в Дюсселе,муж 1,я ни разу,но они ничего описанного в вашей статье не видели((((Как готовились?????
Спасибо большое,я поеду в первый раз ,мало того,что случайно купила билеты,а потом узнала,что попадаем на карнавал,а теперь благодаря вам еще и больше своих увижу и буду умничать))))))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Екатерина, буду рада, если побываете в Дюссельдорфе и напишете мне о своих впечатлениях! Хочется сверить свои ощущения с Вашими. Я вот сейчас мечтаю попасть на карнавал в Кёльн, но пока не могу найти подходящую крушу над головой. А так интересно посмотреть, как зажигают конкуренты дюссельдорфцев... Кстати, у меня в этом блоге еще 2 поста про Дюссель. Вы их видели?
Екатерина Степанова  (Balushka)
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Привет,Марина!Нашла еще ваши статьи про Дюссель-изучаю)))Спасибо!Я вот тоже собирюсь в Кельн заехать,дочка на нем.сайтах нашла,что 19/02 шествия тоже будут,вот думаю поехать туда 19,а Розенмонтаг в Дюсселе посмотреть!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Удачной поездки! Может случиться, встретимся где-то в карнавальной толкучке... smile:)
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