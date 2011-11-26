Дюссельдорф – город, где золото хранят и … едят.

Поверьте мне, это не преувеличение! Дюссельдорф сегодня – в числе самых богатых городов Германии. Здесь люди не только выросли на легендах о Золоте Нибелунгов, которое затоплено на дне Рейна, но и сумели за десятилетия, прошедшие с конца последней войны, превратить свой город в один из самых преуспевающих в мире. Но лучше расскажу обо всём по порядку. Обещала в прошлый раз поведать о том, где участники дюссельдорфского карнавала предпочитают пить пиво. С этого и начну!
Самая знаменитая пивная в городе носит название Uerige и располагается в самом сердце старого центра города – Альтштадта, рядом с Ратушной площадью. Так что после карнавала к ней устремляются толпы костюмированных горожан.
В 2012 году эта пивная отпразднует (не сомневаюсь, что очень пышно!) своё 150-летие. Здесь варят собственное тёмное пиво, которое полностью соответствует закону о чистоте этого продукта от 1516 года. Как я уже не раз признавалась, сама я вообще пива не пью. Поэтому на то, чтобы разговорить дюссельдорфцев за кружкой пива, надеяться не могу. Вот и решила взять эту крепость терпением. Прочла в интернете, что после 3-ей кружки ребята становятся разговорчивыми и стала ждать.
Однако, то ли я плохо считала, то ли кружки у них слишком маленькие (всего по 200 г), но как только зашла в пивную и достала фотоаппарат, на меня зашипели и стали закрывать лица руками. Неужели пить пиво в день карнавала предосудительно? Или его пьют в компании любовниц и боятся жён? (С подобными ситуациями я, кстати, не раз сталкивалась во время съёмок для ТВ.) В общем, об установлении общего языка уже не могло идти речи. Так что пришлось быстренько убраться восвояси.
Пиво alt дюссельдорфцы считают своим истинным богатством. И всё же одним пивом их достояние не исчерпывается. Не считая материальных ценностей, город богат еще и историей, и самыми разными легендами.
«Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты.» Я считаю, эту формулу можно применить и к кумирам, в том числе – и национальным, а так же к любимым персонажам сказок и легенд. Вот, к примеру, у нас один из таких любимых героев – Емеля, который мечтал решать все проблемы, лёжа на печи. А у жителей Дюссельдорфа – Ратшлегер, то есть человек, «делающий колесо». Памятник ему стоит прямо напротив пивной Uerige.
Про этого самого Ратшлегера существует несколько легенд. По одной из них, «колесом ходить» жители Дюссельдорфа («деревни на Дюсселе») стали в 1288 году от радости! Тогда они одержали победу над боевой дружиной Кёльна и, отделившись от него, превратили свою деревню в полноценный город. По другой, один местный мальчик стал так крутить отвалившееся колесо свадебной кареты, чтобы предотвратить аварию. И, наконец, согласно третьей, «крутиться в колесе» было всего лишь хорошим заработком для городской детворы в тяжёлые годы сразу после 2-о мировой войны. Но так или иначе ясно: в Дюссельдорфе уважают тех, кто умеет «крутиться»!
Другой местный герой – портняжка по имени Schneider Wibbel. Его именем здесь даже назвали улицу, верее переулок - Schneider-Wibbel-Gasse!
Не подумайте, что переулком всё почтение к нему и ограничивается. Куда там! В переулочке вы увидите скульптуру портного (табличка рядом с ним уточняет, что тот, кто прикоснётся к ней, будет счастливым).
Чуть дальше – дом, украшенный разными портняжными атрибутами.
На фасаде этого дома – большие часы. Если вы подойдёте сюда в любой день в 11:00; 13:00; 15:00; 18:00 или в 21:00, то увидите пятиминутное представление. Зазвучит музыка, дверцы под часами откроются, и перед вами предстанет герой-портной во всей красе!
Так кто же такой этот самый Шнейдер Виббель? На этот счёт тоже есть несколько легенд, но все они сводятся к одной и той же коллизии! Самая яркая легенда, на мой взгляд, связана с Наполеоном. Якобы, в 1811 году, когда тот вошёл в город, он где-то пересёкся с портным, который имел наглость съязвить по поводу малого роста полководца. Наполеон велел бросить наглеца в тюрьму, но хитрый портной сумел наплести что-то своему подмастерью, который почему-то решил выдать себя за своего хозяина. Подмастерье посадили, и он сгнил в тюрьме. А портной стал … местным героем! Собственно, о том же и вторая, и третья истории. Только во второй фигурирует не портной, а пекарь, которого хотели судить за поножовщину во времена короля Фридриха Вильгельма IV, но тот тоже сумел прикрыться своим помощником, а в третьей – портной, но уже главный герой произведения местного драматурга Ханса Мюллера-Шлессера.
Переулок, скульптура и часы в честь Шнейдера Виббеля – это дань уважения герою за его находчивость. Я бы, правда, определила его поступок совсем по-другому, но, наверное, поэтому и остаюсь финансовым дилетантом, в то время как жители Дюссельдорфа явно умеют жить!
То, что город процветает, видно и по его фасадам, шпилям и куполам, которые содержатся в образцовом порядке, и по автомобилям на улицах, и даже по самому экзотическому местному блюду, которое подают отнюдь не в пафосном ресторане, а в закусочной под названием «Сurry» (Hammer Straße 2, тел. +49-(0)211-3032857).
Правда, сфотографировала эту экзотику я опять же с большим трудом. Как только вошла и сделала первый снимок, один из сотрудников остервенело закричал, что фотографировать нельзя.
Конечно, здесь ведь золотые запасы города! Пришлось снимать «из-под полы». Стоило моему гонителю отвернуться, «щёлкнула» эту надпись, ведь ради этого блюда и пришла!
Золотыми сосисками «для сердца» здесь называют вот это:
Сосиски покрывают пластинкой из настоящего сусального (пищевого) золота! Считается, что оно способствует очищению и оздоровлению всего организма, улучшает работу внутренних органов и, главным образом, - сердца!
Это всё мне, конечно же, рассказали не работники закусочной, а посетители. Вот эти ребята оказались очень милыми и дружелюбными!
Вкуса золота я как-то не почувствовала (возможно, опять же по причине финансового дилетантизма). А вот сами жители Дюссельдорфа его очень даже ощущают! И не только в еде. На стене банка Sparkasse я увидела вот такую картинку:
«Эта сказка, вероятно, никогда не сбудется. Жизнь учит, будь умным и копи деньги», - гласит надпись. Конечно, деньги в Дюссельдорфе копить явно умеют. Но, глядя на эту картинку после посещения закусочной с золотыми сосисками, о способах этих накоплений возникают весьма недвусмысленные подозрения, ведь правда?..
Комментарии 12
Ну а если очень хочется - так непременно сбудется!
Спасибо!
И какие великолепные фотографии! Будто сама побывала и увидела!
Причём, очень подробно и осязаемо!
Ночные путешествия придают сил жить дальше!
Ну а Ваши прекрасные фотографии вдыхают жизнь в волшебные сны!
Спасибо большое,я поеду в первый раз ,мало того,что случайно купила билеты,а потом узнала,что попадаем на карнавал,а теперь благодаря вам еще и больше своих увижу и буду умничать))))))