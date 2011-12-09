Флоренция. Вечные ценности.

События окружающей жизни - как до боли знакомое дежавю. Неужели мы никогда не выйдем из этого замкнутого круга? Неужели будем и впредь наступать на старые грабли?
В смутные времена меня тянет к вечным ценностям. «Красота спасёт мир» - вспомнилось предсказание гениального Достоевского. И ведь спасала! Причём не только мир, но и отдельных людей, и даже целые города. Один из самых ярких примеров – итальянская Флоренция. Туда-то я и отправилась, чтобы сердце успокоилось…
Для начала пара слов об организации этого путешествия. Зайдя на сайт авиакомпании Alitalia, узнала, что три раза в месяц там проводят различные «скидочные» акции. Упустить такой шанс не может даже такой финансовый дилетант, как я!
Оставалось найти достойный отель. Достойный, по моим понятиям, тот, который находится в центре города или совсем рядом с ним, и где есть свободный доступ в интернет.
Посты коллег – авторов блогов на портале banki.ru, которые приводят факты опасности мобильного банкинга, - начисто лишили меня желания пользоваться услугами сайтов, где забронировать и оплатить отель можно только с помощью передачи данных банковской карты. Возможно, сведущие в финансовых делах люди и знают способы, как избежать неприятностей «карточного бронирования», а я – нет. Таким «чайникам» не хочется доверять свои финансовые дела компьютеру. К тому же, я предпочитаю заглянуть в глаза человеку, которому отдаю свои деньги, и задать ему все волнующие меня вопросы (это касается и банков, и гостиниц и всего остального).
Именно такую возможность я обрела на сайте flights.ru. Там можно выбрать и забронировать понравившийся отель, а оплату произвести в течение нескольких дней наличными через платежные терминалы, а также наличными либо банковской картой в салонах связи Евросеть и в агентстве на Сретенке. Последняя возможность меня порадовала больше всего.
Милая и улыбчивая сотрудница агентства Альбина не только приняла оплату по карте и выдала мне соответствующий ваучер, но и, по моей просьбе, проконтролировала, верны ли данные об отелях, указанные ими в инете. Часто ведь рекламируемый доступ в интернет на поверку оказывается платным (хотя об этом не пишется ни слова). А лично я, со своей активностью в жж, твиттере и фейсбуке, не готова платить за доступ в сеть по 5-7 евро в час! Проверив по своим каналам отобранные отели, Альбина сообщила, какие из них «дурят нашего брата», а какие – нет. Я сделала выбор и довольна им на все 100. Спасибо, Альбина! И здравствуй, Флоренция!
Во Флоренции я уже бывала как тележурналист. Снимала там серию выпусков своих «Заграничных штучек». Но теперь, начав новую жизнь и блог на banki.ru, решила посмотреть на её красоту ещё и через призму … денег. Такой вот ликбез для финансового дилетанта!
Флоренция была основана ещё в 1-ом веке до нашей эры Юлием Цезарем и получила название, которое переводится как «цветущая» (ведь вокруг росли прекрасные розы и ирисы, и один из них стал впоследствии гербом города). Но основная масса шедевров живописи и архитектуры, которыми мы все так восхищаемся, появилась здесь в эпоху Средневековья и раннего Возрождения исключительно благодаря зажиточным ремесленникам, купцам и банкирам.
Медичи, Строцци, Питти – все эти семьи сделали себе имя и состояние именно на банках.
Кстати, и сам великий Данте происходил из семьи менялы! Об этом я узнала от гида Нади Губаревой, которая с подачи Управления по туризму Тосканы провела мне экскурсию по теме «Красота и деньги».
Стоя у Каза Данте (дома, где родился Поэт в 1265 году), Надя напомнила, что Данте Алигьери был не только выдающейся творческой личностью, но и политиком. Возглавил партию "белых гвельфов" , которая потерпела сокрушительное поражение от партии «чёрных гвельфов», поддерживавшей Папу.
В результате в 35 лет он стал изгнанником, и так и не смог вернуться в родную Флоренцию. Кстати, позже признал бессмысленность всякой кастовой, в том числе и партийной, борьбы и пришёл к вводу: «Я – сам себе партия» (вот тут я с ним не могу не согласиться!).
Горечь от разлуки с родиной он выразил в «Божественной комедии». В этой книге своих врагов и тех, кто, по его мнению, наносит ущерб родному городу, он поместил в Ад. Там нашлось место человеку, который подделывал флорины (золотые монеты, которые в 1252 году стали чеканить во Флоренции, а потом и во многих европейских городах и странах). Это был реальный персонаж! Его в итоге казнили. Данте в своём произведении описал его мучения в аду.
А золотые флорины в качестве украшений флорентийские ювелиры, кстати, делают и сейчас. Надеюсь, теперь-то они настоящие!
К людям, дающим деньги в рост, у Данте было двоякое отношение. С одной стороны, он сам происходил из такой семьи. С другой, как и церковь, считал, что деньги – вещь греховная, и те, кто сделал их своей профессией, – грешники. Ведь многие, кто брал займы, часто оказывались в долговой яме и просто погибали. Проценты во Флоренции в ту пору были просто сумасшедшие (теперь они такие только у нас)! Хотя и деятельность банкиров была очень рискованной. К примеру, в 14 веке они финансировали английского короля, который вёл войну с Францией. А тот потерпел поражение и не вернул ссуду. Во Флоренции рухнули тогда многие банки!
Недолюбливал Данте банкиров ещё и потому, что его муза - девушка по имени Беатричи - вышла замуж за банкира. Возможно, поэтому он и поместил в своём произведении всех банкиров в Ад! Хотя сам он жениться на Беатриче всё равно не мог. Вопрос о браках тогда решали только родители. А Данте ещё мальчиком был помолвлен с Джеммой Донати. Она тоже была из семьи богатейших банкиров. Вот один из их домов во Флоренции:
Данте считал, что банкирам нужно думать о душе. Сами они тоже это понимали. Жертвовали большие деньги на реконструкцию и украшение церквей. Постепенно стало развиваться меценатство.
С 13-го века городом управляла Флорентийская коммуна, т.е. сами жители Флоренции – представители разных местных гильдий, в том числе и менялы. Так, большинством голосов в 1296 году было решено, что финансированием реконструкции Собора Санта-Мария-дель-Фьоре (Santa Maria del Fiore) займутся суконщики. Дело в том, что в том, что население Флоренции достигло к тому времени цифры в 100 тысяч человек, и старый собор уже просто не вмещал всех желающих.
Фасад облицевали цветным мрамором, украсили прекрасными статуями.
А на колокольне изобразили символ Флоренции – красный цветок ириса.
Такой же изображён и на знаменитой флорентийской монете – флорине. На колокольне запечатлены и символы труда – люди, которые делают ткани, лечат, занимаются наукой и т.д.
Это должно было символизировать, что труд создаёт богатство (к сожалению, в эпоху социалистического реализма этот же тезис отображали в искусстве куда слабее!).
Богатые люди Флоренции поддерживали не только церковь, беря на себя расходы по строительству храмов. Они высоко ценили и материально поддерживали талантливых архитекторов, скульпторов, живописцев.
На стене Дворца Медичи-Рикарди красуется герб банкиров Медичи. Он легко узнаваем по крупным шарам. Считается, что, скорее всего, они символизируют серебряные или золотые древне-византийские монеты.
100 лет Медичи избирались в лидеры Флорентийской коммуны (интересно, там могли иметь место подтасовки?). Лоренцо Медичи (Великолепный) открыто покровительствовал искусству.
Он разглядел талант юного Микеланджело, и поселил художника у себя в доме. Каждый день они встречались за обеденным столом, говорили об искусстве.
А в храме Сан-Лоренцо, домашнем храме семьи Медичи, прямо у алтаря похоронены и Козимо Медичи (Старый), который был неофициальным правителем Флоренции в течение 30 лет, и гениальный скульптор Донателло.
Так распорядился сам Козимо Медичи. Просто Донателло, потрясающий скульптор, который мог бы заработать кучу денег, был человеком абсолютно непрактичным (в общем, абсолютным финансовым дилетантом!). Он не скопил ни копейки, потому что вообще не придавал значения деньгам. Бесконтрольно раздавал их ученикам. У него до конца жизни не было даже своего дома! Козимо Медичи (Старый) счёл своим долгом позаботиться о том, чтобы этот гений не претерпел нужды в старости, и чтобы его достойно похоронили!
Кстати, во Флоренции во дворце Строцци сейчас проходит выставка, которая так и называется «Красота и деньги. Банкиры, Боттичелли и костры тщеславия». Я, конечно же, на ней тоже побывала, но расскажу об этом в следующий раз, договорились?
P.S. Благодарю Татьяну Божко и Екатерину Ваулину из Московского представительства Национального агентства по туризму Италии и Roberta Romoli (Direzione Sviluppo Economico, Programmazione e Turismo- Provincia di Firenze) за помощь в организации моего путешествия по Флоренции.
Комментарии 24
С любовью к т.Наде от Бендеровой А.В. )
И зачем смотреть в глаза улыбчивой Анастасии? Она что, гарантом личным выступит? Ерунда какая-то.
для меня спектр возможностей, которые предоставляет flights.ru, привлекательней предоставляемых booking.com . С'est la vie...
Аврора - туроператор гикнулась. Причем произнесли волшебную фразу:"Всех туристов, готовых повторно оплатить путевки, «Аврора Интур» ориентирует на компанию «Русский Экспресс»".
Вот точно также начальство "Анастасии" тупо не оплатит как-нибудь свою бронь (потому что это ИХ бронь а не Марины).
А фингарантии оператора не работают. Видно и на примере "Капитал-тура" и на примере других ТО.
У "агентства" же где "Анастасия" и того нет - фингарантий то бишь.