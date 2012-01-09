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Флоренция. Деньги и красота. Банкиры, Боттичелли и костры тщеславия.

09.01.2012 19:47 4 10 947 просмотров
Собственно, именно так называется выставка, которая вплоть до 22 января открыта во дворце Строцци во Флоренции. Прочтя в инете это название, я поняла, что выставка, точно, для меня. Вот она – новая жизнь финансового дилетанта! Вот он – верный шаг в сторону материализации правильных мыслей! smile:ura:
Увидеть картины Боттичелли - само по себе неизмеримое удовольствие. А уж постичь суть глубинной связи подобной красоты и денег – тем более! «Пора, мой друг, пора!» - повторила я вслед за поэтом и отказалась от покоя в пользу новых впечатлений. Поверьте, это того стоило!

Однако, обо всём по порядку. Палаццо Строцци – дворец эпохи Ренесcанса – создаёт впечатление силы и мощи, которым в XVI веке, безусловно, обладала семья банкиров Строцци. smile:nunu:

Начавший строительство Филиппо Строцци был основателем торгово-банковской компании. А при его сыне банкирский дом Строцци стал одним из крупнейших в Европе. Вплоть до 1937 года Дворец считался основной резиденцией семьи.

Однако, теперь там располагается Фонд Дворцa Strozzi, который и устраивает разные интересные выставки. smile:ura:

По словам гида Olivera Stojovic, которая проводила на английском языке экскурсию для меня и двух британских журналисток, нынешняя выставка совершенно особенная. Почему? Да хотя бы потому, что даже видавшие виды местные гиды делают там для себя удивительные открытия! smile:o

О какого рода открытиях идёт речь? Об удивительных артефактах, открывающих любопытные страницы жизни флорентийского общества. Они дают возможность по-новому взглянуть на европейское прошлое; помогают современному обывателю понять, как «состоялась» в прямом смысле этого слова Эпоха Возрождения; показывают, как делались банкирские состояния и как они развивались в финансовой столице мира, которой когда-то и была Флоренция!

При всём желании я не могла бы рассказать вам о выставке во всех подробностях. На ней представлено более 100 произведений искусства из десятков европейских музеев и нескольких частных коллекций. Упомяну лишь о том, что произвело на меня самое яркое впечатление.

Выставка включает 8 разделов (вместе с гидом мы с британскими журналистками преодолели их буквально на одном дыхании! smile:oops: ). И самый первый, конечно же, посвящён флорину – монете, которая стала свидетельством экономического могущества Флоренции в 13-ом веке. В 1237 году в этом городе, где активно развивались торговля и ростовщичество, открылся свой Монетный двор. Там-то и была выпущена первая собственная монета – серебряный флорин. В 1252 году Флоренция отчеканила и золотой флорин из 24-каратного золота, весом в 3,53 грамма.

Флорин царствовал во Флоренции и доминировал в Европе несколько веков. В начале XV века бархат продавали по 1 флорину за локоть, свинью – за 3 флорина, а молодого и здорового осла - за 50 флоринов. Заработок простой служанки составлял 10 флоринов в год, врача – 60 флоринов, руководителя отделения банка – до 200 флоринов в год, а мастера-ювелира – 1000 флоринов. Сегодня золотой флорин, по оценке организаторов выставки, стоил бы 110 евро. Вот и считайте… smile:o

Впечатляет и раздел «Ростовщичество». Эта деятельность отрицательно воспринималась и церковью, и обществом, и художниками, что сполна и отражено экспонатами. Богатство, основанное на выдаче денег под процент (ныне, если я не ошибаюсь, именуемой кредитом) церковь причисляла к смертным грехам. smile:(

На фреске «Наказание скряг» (Punizione degli avari) купавшихся в золоте богатеев – ростовщиков, а также кардиналов и епископов (они были самыми богатыми вкладчиками во флорентийских банках) – а аду лупят их же собственными денежными мешочками, привязанными к розгам! smile:cry: Как говорится за что боролись…
http://www.banki.ru/upload/blog/c5e/P1010095.jpg
Художники старались вложить в свои полотна мысль о том, что неправедно нажитые деньги пачкают человека и рождают одержимость, которая сродни болезни. Именно этот месседж читается на картине «Ростовщики» по мотивам полотна Маринуса ван Раймерсвале, где изображены два ростовщика, с болезненным упоением считающие свою «добычу».

Самое интересное, что, оказывается, подобного рода картины оплачивали … сами ростовщики! smile:o Именно так было, по словам кураторов выставки, с полотном Яна Провоста «Смерть и скупец».

Никто иной как заказчик картины изображён в образе Скупца! Трудно сказать, зачем это ему понадобилось. Кураторы склоняются к мысли, что таким образом он демонстрировал окружающим: мысли о душе ему тоже не чужды. (Просто самобичевание какое-то!..) smile:|

К самым ярким разделам выставки можно отнести и «Искусство и таинство биржевой торговли». Именно в Италии во второй половине XII века появились векселя. В авангарде этого нововведения сразу оказалась Флоренция.

Как писал итальянский купец Бенедетто Котрульи в 1458 г., вексель стал “очень изящным изобретением” и “весьма тонким занятием”, и более того - “недоступным понятию богослова”. По сути, он позволил банкирам делать прибыль на кредитах, не считая себя ростовщиками и не ссорясь с Церковью! Хитрый ход! smile:nunu:

Банкир, политик и меценат Лоренцо Великолепный Медичи прожил всего 43 года, и 23 из них (1469-1492) стоял во главе Флорентийской республики.

Этот правитель был изощрён в разного рода интригах и даже из сотрудников отделений своего банка сумел делать шпионов! Они по его приказу следили … за флорентийскими дипломатами. Среди экспонатов есть даже секретный код, который Лоренцо Великолепный внедрил для их донесений. smile:idea:

А где же Ботичелли? – спросите вы. Его присутствие украшает несколько разделов выставки! Но больше всего его работ, естественно, можно найти в разделе «Банкиры и художники».
В Эпоху Возрождения банкиры и купцы стали окружать себя не только роскошью, но и истинной красотой. Возникла мода на музыкальную эрудицию, знание античного мира, литературы и философии. И, конечно, художники получили возможность отличиться! Во дворцах возник спрос на яркие полотна с религиозными сюжетами и на портреты.

Вот «Женский портрет» кисти Боттичелли. Здесь изображена … идеальная жена – красивая, но скромная. Именно такой образ воплощала для художника Симонетта Веспуччи, которую называли Прекрасной Дамой Ренессанса. Дочь прокуратора Банка Сент-Джорджио и супруга молодого банкира Марко Веспуччи, прожившая всего 22 года, была для Боттичелли идеалом красоты и лучшей моделью.

Картины Боттичелли представлены и в разделе под столь знакомым нам названием «Кризис». Кризис во флорентийском обществе в конце XV века ознаменовался противостоянием Лоренцо Великолепного и – Джироламо Савонаролы, харизматичного монаха из Феррары. Савонарола ополчился на роскошь элиты и на то, что мы ныне называем гламуром! smile:nunu: И Боттичелли на каком-то этапе своего творчества проникся его идеями. В 1497 году он написал картину под названием «Клевета». Фигуры Раскаяния и Правды выразили суть его тогдашнего отношения к происходящему вокруг…

Вскоре после смерти Лоренцо Великолепного Банк Медичи обанкротился. smile:( А Савонарола устроил в последний день Карнавала в 1498 гг. на Пьяцца-делла-Синьория два огромных костра, где сжигались предметы, олицетворяющие роскошь и тщеславие. smile:nunu:

Через несколько месяцев на этой же площади казнили его самого, что и запечатлено на картине неизвестного художника. Во Флоренции и в мире настала новая эра…

Когда я вышла из Дворца Строцци, на улицах Флоренции было уже темно. Сверху мерцали рождественские гирлянды. Машинально взглянув на лица спешащих прохожих, я вдруг поймала себя на мысли, что где-то видела этих людей, только они были совсем иначе одеты. Неужели?.. smile:shuffle: Нет, наверное, это моя излишняя впечатлительность или просто игра теней…

P.S. Выставка «Деньги и красота. Банкиры, Боттичелли и костры тщеславия.» открыта во флорентийском Дворце Строцци по 22 января. У самых мобильных из вас есть ещё шанс увидеть это чудо своими глазами. Именно этого я вам от души и желаю! smile:)

Благодарю Татьяну Божко и Екатерину Ваулину из Московского представительства Национального агентства по туризму Италии и Roberta Romoli (Direzione Sviluppo Economico, Programmazione e Turismo- Provincia di Firenze) за помощь в организации моего путешествия по Флоренции.

Комментарии 4

Першинг  (Першинг)
#
Ах, Марина, Флоренция, конечно, неисчерпаема!
Но где же мой любимый мост!
Хочу на него полюбоваться!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Тамарочка, помню про Ваше желание! Но должна же быть какая=то интрига в моём флорентийско "романе". Ждите продолжения!
В  (Cheerokee)
#
Ох, Италия, Италия!...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Да уж, она никого не может оставить равнодушным!
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