Флоренция. Деньги и красота. Банкиры, Боттичелли и костры тщеславия.

Собственно, именно так называется выставка, которая вплоть до 22 января открыта во дворце Строцци во Флоренции. Прочтя в инете это название, я поняла, что выставка, точно, для меня. Вот она – новая жизнь финансового дилетанта! Вот он – верный шаг в сторону материализации правильных мыслей!
Увидеть картины Боттичелли - само по себе неизмеримое удовольствие. А уж постичь суть глубинной связи подобной красоты и денег – тем более! «Пора, мой друг, пора!» - повторила я вслед за поэтом и отказалась от покоя в пользу новых впечатлений. Поверьте, это того стоило!
Однако, обо всём по порядку. Палаццо Строцци – дворец эпохи Ренесcанса – создаёт впечатление силы и мощи, которым в XVI веке, безусловно, обладала семья банкиров Строцци.
Начавший строительство Филиппо Строцци был основателем торгово-банковской компании. А при его сыне банкирский дом Строцци стал одним из крупнейших в Европе. Вплоть до 1937 года Дворец считался основной резиденцией семьи.
Однако, теперь там располагается Фонд Дворцa Strozzi, который и устраивает разные интересные выставки.
По словам гида Olivera Stojovic, которая проводила на английском языке экскурсию для меня и двух британских журналисток, нынешняя выставка совершенно особенная. Почему? Да хотя бы потому, что даже видавшие виды местные гиды делают там для себя удивительные открытия!
О какого рода открытиях идёт речь? Об удивительных артефактах, открывающих любопытные страницы жизни флорентийского общества. Они дают возможность по-новому взглянуть на европейское прошлое; помогают современному обывателю понять, как «состоялась» в прямом смысле этого слова Эпоха Возрождения; показывают, как делались банкирские состояния и как они развивались в финансовой столице мира, которой когда-то и была Флоренция!
При всём желании я не могла бы рассказать вам о выставке во всех подробностях. На ней представлено более 100 произведений искусства из десятков европейских музеев и нескольких частных коллекций. Упомяну лишь о том, что произвело на меня самое яркое впечатление.
Выставка включает 8 разделов (вместе с гидом мы с британскими журналистками преодолели их буквально на одном дыхании! ). И самый первый, конечно же, посвящён флорину – монете, которая стала свидетельством экономического могущества Флоренции в 13-ом веке. В 1237 году в этом городе, где активно развивались торговля и ростовщичество, открылся свой Монетный двор. Там-то и была выпущена первая собственная монета – серебряный флорин. В 1252 году Флоренция отчеканила и золотой флорин из 24-каратного золота, весом в 3,53 грамма.
Флорин царствовал во Флоренции и доминировал в Европе несколько веков. В начале XV века бархат продавали по 1 флорину за локоть, свинью – за 3 флорина, а молодого и здорового осла - за 50 флоринов. Заработок простой служанки составлял 10 флоринов в год, врача – 60 флоринов, руководителя отделения банка – до 200 флоринов в год, а мастера-ювелира – 1000 флоринов. Сегодня золотой флорин, по оценке организаторов выставки, стоил бы 110 евро. Вот и считайте…
Впечатляет и раздел «Ростовщичество». Эта деятельность отрицательно воспринималась и церковью, и обществом, и художниками, что сполна и отражено экспонатами. Богатство, основанное на выдаче денег под процент (ныне, если я не ошибаюсь, именуемой кредитом) церковь причисляла к смертным грехам.
На фреске «Наказание скряг» (Punizione degli avari) купавшихся в золоте богатеев – ростовщиков, а также кардиналов и епископов (они были самыми богатыми вкладчиками во флорентийских банках) – а аду лупят их же собственными денежными мешочками, привязанными к розгам! Как говорится за что боролись…
Художники старались вложить в свои полотна мысль о том, что неправедно нажитые деньги пачкают человека и рождают одержимость, которая сродни болезни. Именно этот месседж читается на картине «Ростовщики» по мотивам полотна Маринуса ван Раймерсвале, где изображены два ростовщика, с болезненным упоением считающие свою «добычу».
Самое интересное, что, оказывается, подобного рода картины оплачивали … сами ростовщики! Именно так было, по словам кураторов выставки, с полотном Яна Провоста «Смерть и скупец».
Никто иной как заказчик картины изображён в образе Скупца! Трудно сказать, зачем это ему понадобилось. Кураторы склоняются к мысли, что таким образом он демонстрировал окружающим: мысли о душе ему тоже не чужды. (Просто самобичевание какое-то!..)
К самым ярким разделам выставки можно отнести и «Искусство и таинство биржевой торговли». Именно в Италии во второй половине XII века появились векселя. В авангарде этого нововведения сразу оказалась Флоренция.
Как писал итальянский купец Бенедетто Котрульи в 1458 г., вексель стал “очень изящным изобретением” и “весьма тонким занятием”, и более того - “недоступным понятию богослова”. По сути, он позволил банкирам делать прибыль на кредитах, не считая себя ростовщиками и не ссорясь с Церковью! Хитрый ход!
Банкир, политик и меценат Лоренцо Великолепный Медичи прожил всего 43 года, и 23 из них (1469-1492) стоял во главе Флорентийской республики.
Этот правитель был изощрён в разного рода интригах и даже из сотрудников отделений своего банка сумел делать шпионов! Они по его приказу следили … за флорентийскими дипломатами. Среди экспонатов есть даже секретный код, который Лоренцо Великолепный внедрил для их донесений.
А где же Ботичелли? – спросите вы. Его присутствие украшает несколько разделов выставки! Но больше всего его работ, естественно, можно найти в разделе «Банкиры и художники».
В Эпоху Возрождения банкиры и купцы стали окружать себя не только роскошью, но и истинной красотой. Возникла мода на музыкальную эрудицию, знание античного мира, литературы и философии. И, конечно, художники получили возможность отличиться! Во дворцах возник спрос на яркие полотна с религиозными сюжетами и на портреты.
Вот «Женский портрет» кисти Боттичелли. Здесь изображена … идеальная жена – красивая, но скромная. Именно такой образ воплощала для художника Симонетта Веспуччи, которую называли Прекрасной Дамой Ренессанса. Дочь прокуратора Банка Сент-Джорджио и супруга молодого банкира Марко Веспуччи, прожившая всего 22 года, была для Боттичелли идеалом красоты и лучшей моделью.
Картины Боттичелли представлены и в разделе под столь знакомым нам названием «Кризис». Кризис во флорентийском обществе в конце XV века ознаменовался противостоянием Лоренцо Великолепного и – Джироламо Савонаролы, харизматичного монаха из Феррары. Савонарола ополчился на роскошь элиты и на то, что мы ныне называем гламуром! И Боттичелли на каком-то этапе своего творчества проникся его идеями. В 1497 году он написал картину под названием «Клевета». Фигуры Раскаяния и Правды выразили суть его тогдашнего отношения к происходящему вокруг…
Вскоре после смерти Лоренцо Великолепного Банк Медичи обанкротился. А Савонарола устроил в последний день Карнавала в 1498 гг. на Пьяцца-делла-Синьория два огромных костра, где сжигались предметы, олицетворяющие роскошь и тщеславие.
Через несколько месяцев на этой же площади казнили его самого, что и запечатлено на картине неизвестного художника. Во Флоренции и в мире настала новая эра…
Когда я вышла из Дворца Строцци, на улицах Флоренции было уже темно. Сверху мерцали рождественские гирлянды. Машинально взглянув на лица спешащих прохожих, я вдруг поймала себя на мысли, что где-то видела этих людей, только они были совсем иначе одеты. Неужели?.. Нет, наверное, это моя излишняя впечатлительность или просто игра теней…
P.S. Выставка «Деньги и красота. Банкиры, Боттичелли и костры тщеславия.» открыта во флорентийском Дворце Строцци по 22 января. У самых мобильных из вас есть ещё шанс увидеть это чудо своими глазами. Именно этого я вам от души и желаю!
Благодарю Татьяну Божко и Екатерину Ваулину из Московского представительства Национального агентства по туризму Италии и Roberta Romoli (Direzione Sviluppo Economico, Programmazione e Turismo- Provincia di Firenze) за помощь в организации моего путешествия по Флоренции.
Комментарии 4
Но где же мой любимый мост!
Хочу на него полюбоваться!