Дюссельдорф. На вкус и цвет товарища нет…

Это я про сувениры! Не знаю, как вы, а я из каждой поездки стараюсь хоть что-то привезти друзьям. А уж если у кого-то день рождения надвигается, то без подарка возвращаться, уж точно, нельзя. Правда, выбор сувениров – дело хлопотное. А всё потому, что хочется найти что-нибудь стильное, яркое, запоминающееся, типично местное и желательно … невесомое!
Маневрируя между всей этой «Сциллой и Харибдой», я обычно «приплываю» к вкусному. Так произошло и Дюссельдорфе.
Нет, можно было, конечно, искать подарки для близких на знаменитой Кёнигс Аллее. Ведь там сосредоточены лучшие бутики!
Но подобные покупки никак уж не из репертуара финансового дилетанта.
К тому же совсем рядом с витринами, полными шикарных полушубков и прочих модных товаров из меха, стоят немецкие защитники животных со своим товаром (сугубо информационным).
В общем, глядя на всё это, становится как-то не до мехов и не до бутиков!
Так что с Кёнигс Аллеи самое время перемещаться в старый город – Альтштадт.
В Альтштадте полно самых разных магазинов и сувенирных лавок. Там, к примеру, можно приобрести красивые альбомы с видами Дюссельдорфа. Но от такого рода книжных сувениров я давно отказалась. Они, как правило, дико тяжёлые, и тащить эти гири в чемодане нет сил… К тому же, в наше время классные фотографии можно скачать и в интернете. Так что игра (т.е. подвиг по переносу тяжестей) не стоит свеч.
Покупать футболки или кружки с изображением Ратшлегера или Храброго портняжки – символов Дюссельдорфа – на мой взгляд, можно только ребёнку либо заядлому коллекционеру подобных вещей. Другим такие сувениры без надобности.
Что же остаётся? Правильно: вкусное! Именно оно сочетает в себе большинство критериев отбора. Согласны? Я давно уже усвоила: практически в каждом городе, а то и деревне, есть свои особенные продукты, которые производятся по местным рецептам на протяжении многих лет или даже веков. Они всегда неповторимые, обладают местным колоритом и часто радуют яркой и красивой упаковкой. Да и весят многие такие продукты совсем немного! Главное, чтобы они были не из разряда «быстро портящихся».
Что надо покупать друзьям в Дюссельдорфе, мне тут же объяснил мой личный помощник из отеля «Breidenbacher Hof» (я уже писала в своём блоге о службе личных помощников для гостей этого отеля).
Так вот, Сабина Циммерман и её коллега Сюзанна Кёхлер (она кстати, прекрасно говорит по-русски ) тут же дали мне 3 адреса: лавки специй, магазина, торгующего горчицей и … рюмочной! Все три заведения оказались действительно интереснейшими. Поверьте, даже если вы там ничего не купите, туда стоит зайти!
Лавка специй «GEWÜRZHAUS ALTSTADT», расположенная на Mertensgasse 25, – это детище двух сестриц Зеегерс.
Обе – Мари-Луизе и Керстин-Мириам – стоят в нём сами за прилавком. Как они там помещаются, ещё вопрос! Лавка-то малюсенькая. Туда и пара-тройка не самых толстых покупателей входит с трудом! Но покупатели всё же упрямо протискиваются. Где ещё найдёшь такой огромный выбор самых разных специй со всего мира?
А соль? Нет, не просто какую-то там, а с ванилью, с лавандой, с лепестками австралийской розы и массой других вкусов? Я, конечно, несколько пакетиков соли прикупила.
Но тут возникла проблема. У нас считается, что соль дарить нельзя. Соль к ссоре – примета такая! Может быть, это, конечно, и глупость, но против традиций не пойдёшь... Так что солью пришлось порадовать только себя, любимую.
В лавке специй можно купить и дюссельдорфскую горчицу, но лучше пойти за ней на соседнюю улицу – Bergerstr. 29, - где есть специальный магазинчик под названием «Dusseldorfer Senfladen» . Там куда больше места, чем у сестёр Зеегерс!
К тому же, есть ещё и музей горчицы, где можно увидеть сырьё и машины для производства этого товара. Кроме того, вам предложат горчицу ещё и продегустировать!
Ведь в магазине предлагается не один десяток её сортов: с красным или белым вином, с местным пивом, с чесноком, с мёдом, с кокосом и ещё много с чем… На специальном столике стоит куча баночек и лежат ложечки. Пробуй на здоровье!
Как сообщила мне продавщица Ангелика Янсен, наиболее популярны две марки местной горчицы – ABB (она производится с 1726 года) и Löwensenf (производится с 1820 года).
Продают её здесь не только в стеклянных банках, но и в красивых керамических горшочках, весом 100, 170, 200 г. Ну чем не сувенир для родственников и друзей?
К достойным сувенирам я отношу и ликёр под названием Killepitch, который связывают с именем первого хозяина местной ликёрной фабрики Петера Буша. Он начал производить здесь свои терпкие крепкие напитки ещё в середине XIX века. Сегодня об этом можно прочесть прямо на двери фирменного магазина (Flingerstr. 1).
Говорят, некоторые наши соотечественники окрестили Killepitch «кирпичом» , но это, наверное, исключительно из-за созвучного названия либо из-за 42-градусной крепости. По слухам, он настоян на 98-ми травах!
С ликёром Killepitch в Дюссельдорфе связана одна легенда. Вроде бы наследник Петера Буша – Вилли – во время II мировой войны укрылся от бомбардировок в глубоком подвале и там потчевал этим напитком своих друзей. Там же ликёру было придумано и название, которое можно, наверное, перевести как «убойный ход». Видимо, с этим ликёрам никакие бомбардировки друзьям уже были не страшны!
Ныне истинные любители Killepitchпредпочитают опрокинуть рюмочку в баре под названием Et Kabuffke, примостившимся прямо за стеной фирменного магазина. На самом деле в сам бар заходить даже не обязательно.
У входа есть маленькое окошечко, где наливают всем желающим.
Но лично я советую в бар зайти.
Там теплее, чем на улице, да и атмосфера приятная. Барменша всем улыбается и посетители довольно компанейские. Наверное, напиток к этому располагает!
Знаменитый ликёр продают не только в больших бутылках (0,7 л), но и в маленьких (0,35 л). В общем, парочку маленьких даже я в силах унести!
Конечно, Killepitch можно приобрести и в tax free shop в международном аэропорту Дюссельдорфа. Но маленьких бутылочек там не было. К тому же в фирменном магазине выбор куда шире, да и впечатление от покупки будет особое. Зато в магазине беспошлинной торговли аэропорта кассирша поразила меня в самое сердце вопросом: «Вы предпочитаете платить в евро или рублями?» Речь шла об оплате картой, но я всё равно чуть не лишилась дара речи от удивления! Неужели дожили?.. Счёт у меня рублёвый, и, конечно, оплата «деревянными» показалась мне предпочтительней. Мой дилетантский ум не мог понять, откуда на меня свалилась такая «радость», пока я не прочла на чеке: «Эта услуга предоставлена ConCardis, основана на обменном курсе «Рейтер» и включает обменную комиссию в размере 3%». Немцы во всём любят точность!
Вот скажите мне, господа хорошие, 3% - это больше или меньше, чем взял бы мой родной Сбербанк при пересчёте моих «деревянных» с карты в евро? А то вдруг я зря радовалась?..
P.S. Должна признаться, что с горчицей я слегка опростоволосилась. Всё было нормально, пока я в Москве не повезла одну из керамических баночек в метро своей подруге. Видимо, банка не выдержала этого столпотворения, и крышка у неё слегка сдвинулась. Так что подруга осведомилась, не привезла ли я ей протекающую селёдку!!! Но в итоге крышку вернули на место, и горчица понравилась. По крайней мере, я в это верю...
Комментарии 8
По поводу 3:% - мне тоже интересно. Комиссии не люблю.
И с конвертацией непонятно - что она - дважды происходит?
При покупке в другой валюте конвертируется по-любому...
Не уверена, но предполагаю, что если цена была в евро, его бы всё равно конвертировали. Но без комиссии... Поскольку карта рублёвая.
Зависит конечно от курса на момент покупки. Или на момент зачисления?
Трудно сказать определённо...
Спасибо, Марина, очень интересно!
Что касается конвертации, то в этом случае, я надеюсь, конвертировали только немцы из евро в рубли. Если ещё и Сбербанк что-то во время этой покупки конвертировал ( из рублей в рубли что ли?), то клиенту ( мне - то есть) надо застрелиться!
А с конвертацией - наверное, всё-таки только немцы. Но я не люблю комиссий. Необъяснимо. Не люблю - и всё тут!
Поэтому благодарю за информацию. Буду в евриках в дьютике платить!
За билет до Москвы, кстати, по интернету платила по загранпаспорту в евро. В рублях - не предлагали...
Да ладно! Мелочи жизни.
Ну а по поводу сувениров - на вскидку - чай! Цейлонский. С Цейлона!
Сладости.
Ну и со слониками что-нибудь. Желательно - из дерева. Оно легче...
Ну и наверняка что-то неожиданное попадётся!
А я вот к съестным сувенирам скептически отношусь.
Скушал его - и нет сувенира.