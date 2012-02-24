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Кёльн. В вихре масок…

24.02.2012 14:22 9 6 866 просмотров
Эх, люблю я карнавалы! Они так помогают воспарить над серой обыденностью, забыть о неприятностях и болезнях, а главное – почувствовать приближение весны и тепла! smile:) Ещё когда в ноябре наблюдала начало карнавала в Дюссельдорфе, твёрдо решила: его продолжение обязательно надо увидеть в Кёльне. Ведь два этих немецких города – заядлые карнавальные антагонисты! По крайней мере, и кёльнцы, и дюссельдорфцы утверждают, что именно их карнавал самый яркий. «А не слабо мне их, наконец, рассудить?» - решила я. И в середине февраля рванула в Кёльн. На карнавал!

На кёльнские приключения я выделила себе 2 дня. А карнавал-то длится неделю! smile:nunu: Надо было выбирать самое интересное. И я выбрала! 16 февраля в Кёльне вторую (февральскую) фазу карнавала открывает «Бабий четверг» (Weiberfastnacht).

На всех карнавальных сайтах этот день описывался как самый увлекательный. Ровно в 11.11 утра бургомистр якобы вручает местным дамам символические ключи от города, а вместе с ними – и полную власть над Кёльном на целых 24 часа. Дамам разрешено творить всё, что они хотят. А хотят они, как написано в интернете, лишить лиц мужского пола … галстуков! smile:o

Ну как можно пропустить такое зрелище? Уже в 10.30 я пришла на главную площадь – Alter markt, - где и должна была состояться передача ключей. Хоть площадь и называется "Старый рынок", практически все здания там сравнительно новые - послевоенной постройки. Ведь в конце войны союзники разнесли Кёльн с воздуха...

Как хорошо, что пришла заранее! Площадь – и так небольшая – наполовину была перерыта. Похоже, там прокладывают какие-то трубы. Оставшуюся половину площади на две трети занимали сцена и трибуны.

На трибуны пропускали только по билетам, которые, судя по всему, были распроданы или розданы заранее. Народу там собралось уже немерено – и все в карнавальных костюмах. smile:nunu:

На сцене тоже стояли люди в костюмах. Видимо, какие-то местные чиновники + музыканты.

А в узком промежутке (метра 3 шириной) между трибунами и сценой набились колонны участников карнавала. Заезжие туристы в растерянности разводили руками: им не было места на этом празднике жизни!.. smile:(

Но опытную телепутешественницу толпой не испугаешь. smile:idea: Я достала удостоверение журналиста и смело двинулась прямо к охранявшим порядок полицейским. В ответ на вопрос: «Где тут у вас место для прессы?», мне пальцем указали на какой-то малюсенький пятачок, занятый телеоператорами и фотографами. Я достала свою мыльницу и влилась в их ряды.

С пятачка, учитывая мой малый рост, увидеть можно было тоже не так много. smile:( Но, честно говоря, и смотреть было особо нечего. Вернее, можно было рассматривать и фотографировать людей в костюмах.

Но экшна было мало. На сцене то и дело выступали какие-то люди. Говорили они на кёльнском диалекте. Единственное, что я поняла из этих речей: все 6 дней карнавала в Кёльне почти никто не работает, а все только веселятся. smile:!: Собравшиеся жадно слушали эти речи и постоянно выражали своё восхищение громкими криками „Koelle Alaaf!" (типа «Да здравствует Кёльн!»). Момент передачи ключей я не даже не смогла разглядеть. smile:oops: Потом стали выступать музыканты и танцоры, но и тут могучие телеоператоры перекрыли мне всю картинку! Но я не унывала. Официальная церемония явно завершалась, и должно было начаться, на мой взгляд, самое интересное: дамская охота за мужскими галстуками. smile:ura:

Действительно, вскоре народ стал расходиться по улицам. Я нырнула в самую гущу ряженых. Среди них попадались мужчины с огромными галстуками, надетыми явно в провокационных целях.

Я бродила вокруг них кругами, но … ни одного «обрезания» так и не заметила! smile:nunu: Дамы не бегали с ножницами, а томились в длинных очередях в пивные... smile:o

С некоторым разочарованием направилась в мэрию Кёльна в надежде, что хоть там мне кто-то что-то объяснит. И не прогадала! Туда струйкой текли костюмированные персонажи, предъявлявшие какие-то карточки охраннику на входе.

Я опять показала удостоверение журналиста. Меня сразу пропустили! Оказалось, в мэрии начинается карнавальная вечеринка какой-то из местных политических партий.

Партийцы потрясающе смотрелись в карнавальных костюмах и масках. smile:)

И бургомистр (на фото он справа) от них не отставал!

Участников вечеринки кормили традиционным горячим кёльнским супом и поили местным пивом.

Люди пели и танцевали.

У большинства были красивые партийно-карнавальные медали.

Мне там понравилось куда больше, чем на площади!

К тому же мне, наконец, повезло. На единственного человека без маски и в цивильной одежде обратила внимание представительница Ассоциации туризма Кёльна и решила со мной познакомиться.

Эта милая женщина по имени Криста, перекрикивая музыку, объяснила мне, кто собрался в мэрии и зачем. «А почему не видно никакой охоты на галстуки?» - орала я ей в ухо по-английски. «Ой, у нас это не очень-то принято, - улыбнулась Криста. – Хищницы орудуют, в основном, там – в Дюссельдорфе…»

Смирившись с тем, что интернет опять меня дезинформировал, я посмотрела на часы. Самое время отправляться на карнавальное шествие, которое, согласно расписанию, должно было начаться часа через полтора на некотором удалении от центра города.

Ориентироваться в Кёльне очень легко. Да здравствует немецкий ordnung (порядок)! smile;) Названия основных улиц не только написаны на домах, но и как гирлянды вывешиваются прямо в начале местных магистралей! Это вам не Рим…

В общем, на шествие я попала вовремя и от души порадовалась: там участников карнавала можно было хорошенько рассмотреть. smile:ura:

Сколько потрясающих костюмов!

А некоторые – просто уникальные. Оказывается, особым шиком здесь считается сшить костюм самостоятельно, хотя и купить можно любой.

Несколько групп участников ехали на лошадях. Чувствуется, на карнавале задействованы лучшие лошадиные силы города и окрестностей!

Идущие и едущие в колоннах люди забрасывали зрителей всякими гостинцами. Больше всего было свежих цветов.

Мне досталась красная розочка!

Другим – вот эта красота:

Публике горстями кидали конфеты, печенье и даже … коробочки с какими-то кремами. smile:o Потом мне объяснили, что, видимо, кремы метали их производители или продавцы.

Зевак-немцев было очень легко отличить от иностранных туристов. Во-первых, немцы пришли с массой сумок, в которые они жадно складывали карнавальные дары. Особенно усердствовали в этом деле дети!

Да им и доставалось больше. Какой участник карнавала спокойно пройдёт мимо такого вот малыша, не одарив его чем-то вкусненьким?

Во-вторых, немцы-зеваки тоже были в костюмах. И трудно было понять, почему они не присоединяются к процессии, а стоят на обочине. smile:o

Видимо, костюм – просто средство выразить свою сопричастность карнавалу, продемонстрировать свою принадлежность к карнавальной традиции.

Позже одна русская девушка, живущая в Кёльне, рассказала мне, что люди в костюмах стали ходить по улицам Кёльна ещё за месяц до карнавала. А в дни карнавала в центре города было вообще трудно встретить человека, одетого по-обычному.

Сначала я думала, что костюмированные персонажи спешат на какое-то карнавальное мероприятие. Но нет! Многие просто так расслаблялись.

Очень много было клоунских костюмов. Клоуны издавна популярны на карнавале в Кёльне.

Но попадались и очень забавные одеяния. К примеру, мне понравилась эта пара, переодетая в американских полицейских и….

… их собачка с мигалкой! Такие собачки с мигалками у нас бы, наверное, ещё лучше (актуальнее!) смотрелись, правда?!

В Бабий четверг в Кёльне трудно было нормально поесть. Посетителей принимали только пивные, кондитерские (их в Кёльне, к счастью для таких как я сладкоежек, огромное множество) и всякого рода макдональдсы. Все остальные заведения общепита с утра и не открывались. Их хозяева и работники в массовом порядке ушли на фронт, то есть на карнавал!

Только не надо думать, что карнавальные шествия оборачиваются для преданных традициям кёльнцев упущенной выгодой. Согласно статистике, кёльнский карнавал ежегодно «вливает» в местную экономику 250 миллионов евро! smile:nunu:

Вливает в прямом смысле: пива в эти дни выпивают огромное количество! А если учесть костюмы, затраты на вечеринки и, наконец, туризм (мне с трудом удалось найти место в гостинице), то можно легко представить себе слагаемые этого финансового успеха. Карнавал помогает трудягам-немцам, расслабиться, повеселиться, подналечь на пиво и при этом ещё и хорошо заработать. Наверное потому его и проводят в Кёльне уже больше 180-ти лет...

Комментарии 9

Кирилл Кириллов  (mayya)
#
Марина, спасибо Вам. Интересный путеводитель можно составить по вашим заметкам smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Кирилл, рада познакомиться! Надеюсь, этот путеводитель Вам когда-нибудь пригодится. smile:) Мне уж многие говорят, что книжку надо издавать. Но пусть хоть в блоговом варианте будет кому-то полезно...
Надия Черкасова  (cherkasova)
#
Кельн-замечательный город! Марина,спасибо за увлекательный рассказ о карнавале!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Надия, я в Кёльне была уже не в первый раз, но во время карнавала он совсем не такой, как обычно. Другой город, другие люди... smile:uncap:
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Книжку издавать определенно пора! Молодец. успехов!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо! Но в плане книгоиздания я такой же дилетант, как и в финансах. smile:pardon:
ludkuba  (ludkuba)
#
Марина, замечательный рассказ! А в фотографиях - карнавальное дыхание в полный рост!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Да уж, там столько ярких типажей было: только успевай снимать! smile:D
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