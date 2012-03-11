Кёльн. Ален Делон не пьёт одеколон, но думает, что его производит!

Кто не знает, что у знаменитого актёра свой бренд? Под его именем продаются очки, предметы одежды и мужской одеколон (Men’s Cologne). Но только последний таковым на самом деле вовсе не является!!! Почему? Да потому что единственный в мире настоящий Eau de Cologne производится исключительно в Кёльне (Cologne) и лишь фирмой, созданной изобретателем этого чуда Йоганном Мария Фариной в 1709 году! Всё остальное – от лукавого. Об этом я узнала, когда, прогуливаясь по Кёльну, зашла в знаменитый Музей Духов в Доме Фарина.
Да-да, настоящий Eau de Cologne это именно духи, причём весьма изысканные!
«Я создал аромат, который навевает мне воспоминания о весеннем утре в Италии после дождя, запах апельсиновых и лимонных деревьев, бергамота, цветов и травы моей родины. Он освежает, будит мои чувства и фантазию», - так написал о своём уникальном изобретении Д.М.Фарина в 1808 году в письме брату. И это не было бравадой! Духи «Eau de Cologne», созданные выходцем с севера Италии в Кёльне, быстро и очень высоко оценили «сильные мира сего». В музее целая стена занята списком поклонников «Одеколона»:
В этом списке представители чуть ли не всех Королевских Домов Европы, Генрих Гейне, Вольфганг-Амадей Моцарт, Оскар Уальд, Томас Манн, Оноре де Бальзак, Конрад Аденауэр, Франсуаза Саган, Индира Ганди и многие-многие другие! Взглянув на список, любой захочет узнать, чем же именно пленил их этот самый Фарина. Я постаралась! Начала с кабинета чудо-парфюмера.
За этим столом Фарина работал до 1760 года. Здесь он изучал массу всякой информации, писал письма и, главное, свои «рецепты» и заметки, которые и сегодня остаются тайной за семью печатями, тщательно хранимой его потомками.
На этом портрете Фарине уже 55, а приехал он в Кёльн 20-летним парнем! Происходил из зажиточной семьи, которая разбогатела на торговле. А вот его бабушка Катарина Дженнари поднаторела в парфюмерии: она была известна как создательница ароматных эссенций. Внук с детства стал проявлять интерес к её делам. А ещё у него открылось абсолютное обоняние (прямо как абсолютный слух у музыканта!). Родись он позже, мог бы сделать умопомрачительную карьеру в криминалистике. Ведь он с закрытыми глазами узнавал любого человека … по запаху! И несмотря на то, что родственники пытались активно привлекать его к торговле (у дяди была процветающая торговая компания в Голландии), парень в любом городе, куда его посылали по торговым делам, открывал для себя новый мир – мир местных ароматов! И Кёльн стал для него главным открытием.
Конечно, основой созданных в Кёльне Фариной ароматов послужили масла цитрусовых культур и бергамота, а они родом совсем не из Кёльна. Но Кёльн поразил молодого итальянца своим вкусом к истинной роскоши. Эпоха барокко подразумевала внешний блеск. И Кёльн блистал!
Сегодня от тогдашнего блеска мало что сохранилось. Город практически сравняли с землёй в конце второй мировой. Многое отстроено заново и тщательно вписано в «рельеф» города.
Но некоторые здания самым тщательным образом восстановлены. К примеру, здание Кёльнской Ратуши, на котором было принято размещать скульптуры самых знаменитых горожан.
Среди скульптур королей, учёных, деятелей искусств есть и скульптура парфюмера – Фарины!
Кстати, в начале XVIII века иностранцу было столь же нелегко обосноваться в Кёльне и открыть здесь своё дело, как и ныне. Для получения прав и привилегий надо было родиться в городе и исповедовать католичество. С вероисповеданием у итальянца Фарины, понятно, проблем не было. В полном порядке было и с жильём: в начале XVIII века в Кёльне обосновался старший брат Фарины - Джованни Баттиста. Он, как и большинство их родственников, занимался торговлей. Это – то немногое, что было позволено в Кёльне иностранцу. Для занятия любым ремеслом требовалось быть членом соответствующей гильдии, а это дозволялось лишь коренным жителям Кёльна. Зато иностранцам было дано ещё право вкладывать деньги в любую сферу деятельности, то есть быть инвесторами. Именно этим правом и воспользовался старший брат Фарины. Он поверил в талант младшего и пригласил к себе. Почувствовал, кто и что прославит семью?...
И младшенький стал трудиться, не покладая рук! Во времена молодости Фарины духи использовали, в основном, как гигиеническое средство. Считалось, что они должны были заглушать неприятные запахи и даже создавать некий заслон от болезней. А парфюмер из Кёльна совершил революцию, придав духам совсем иную роль: он заставил их создавать настроение!
Как он этого добивался? Ездил по свету и находил места, где растут самые совершенные по запаху растения. Брал только те эссенции, которые делались на месте произрастания цветов. Выбирал эссенции, получаемые по методу «анфлеража» (лепестки цветов несколько дней смешивали со свиным жиром, пока тот не впитывал эфирные масло, а потом масло очищалось с помощью спирта). И, наконец, Фарина стал первым, кто сумел придать каждому виду своих духов одинаковый и узнаваемый запах. Раньше такое было немыслимо. А ведь даже самая ветреная женщина очень ценит постоянство! В общем, Кёльнская вода Фарины произвела фурор и в Кёльне, и вне его!
Не только сам Фарина, но позже и его наследники едва успевали предоставлять Кёльнские ароматы заказчикам по всему миру. Вот этот шкаф в китайском стиле служил гигантским чемоданом, в котором в XIX веке образцы духов возили для презентации на Дальний Восток.
Самое интересное, что некоторые клиенты считали Кёльнскую воду ещё и лечебной! Эти люди (кроме шуток! ) употребляли её и внутрь. Одним из таких, говорят, был Наполеон. Ему доставляли ежемесячно 60 флаконов этого зелья, а он добавлял его в ванну, полоскал им горло, наносил на тело и рассасывал с сахаром!
В общем, успех одеколона был таким оглушительным, что появилось много желающих его «разделить». У некоторых это получилось! Причём до такой степени, что если вы в самом Кёльне спросите у местных жителей или у сотрудников гостиниц или ресторанов, где находится Музей Одеколона, четверо из пяти отправят вас не в Дом Фарины, а в а в совсем другой Музей Одеколона на Glockengasse 4.
Здесь вы тоже увидите одеколон, но под маркой 4711. В фойе он просто течёт из крана, и вам сразу предложат вымыть руки!
Как только вы это сделаете, вы сразу узнаете тот самый неудержимый запах классического одеколона, застрявшего в вашей памяти с детских лет! И, самое главное, этот запах будет вас ещё долго настойчиво сопровождать...
Но он, как и одеколоны Делона, и все прочие жидкости, продающиеся в мире под названием «одеколон» не имеет никакого отношения к Кёльнской воде Фарины. «Удивительно, но даже в самом Кёльне это мало кто понимает! - посетовала в разговоре со мной Валерия Тарасова, российская студентка, которая проводит экскурсии на русском языке в Доме Фарины. - Через 100 лет после того, как Фарина создал свой одеколон, появились первые подделки. Из-за этого и получилось так, что слово «одеколон» перешло с конкретного продукта на всю группу продуктов. Она стало общим понятием. Сегодня, произнося слово «одеколон», основная масса людей имеет в виду всё, что угодно, кроме настоящего аромата Фарины. А ведь это было имя собственное!»
В общем, просто детективная история! Попробуй разберись…. Любопытно, что формулы истинной Кёльнской воды хранят прямо как банковскую тайну! Вообще Дом Фарины с первых дней своего существования славился подробным архивом. Сегодня он признан одним из наиболее обширных корпоративных архивов Европы!
Всё то, о чём рассказывают экскурсоводы Музея Духов, они могут подтвердить с помощью документов – писем, заметок, распоряжений.
Такому архиву могут позавидовать даже местные банки! Ещё с XVIII века там ведётся список должников, в том числе и тех, которых сам Фарина называл «злыми». Злыми они были лишь потому, что … умерли, не отдав долг. А смерть жизнелюб Фарина считал самым главным злом!
« В России с 1740 года история одеколона началась, с Екатерины Великой. И потом все последователи долго хвастались, что поставляют Российскому императорскому двору одеколон! – со знанием дела заявила мне экскурсовод Валерия. - Известно, что одеколоном пользовались Гоголь, Пушкин, и Толстой его тоже пробовал. В музее есть письма, которые это подтверждают.»
Кстати, Алену Делону настоящий одеколон от Фарины, похоже, тоже не чужд. По словам Валерии, Кёльнскую воду часто заказывала актриса Роми Шнайдер, у которой в начале 60-х был роман с Делоном. Так что кёльнский аромат в те времена звезда «Чёрного тюльпана», «Самурая» и «Бассейна» вдыхала частенько!..
P.S. Благодарю Валерию Тарасову за интересную экскурсию, а Музей духов в Доме Фарина за предоставленные в моё распоряжение фотографии, которые приятно дополнили моё собственное фототворчество.
Комментарии 8
спасибо за историю, очень познавательно!