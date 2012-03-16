Вход
Профиль Блог Лента Активность

Банк года. Или путешествие в мир успешных людей.

16.03.2012 16:51 12 4 795 просмотров
Для путешествия в этот мир даже не потребовалось далеко ехать! На один вечер он распахнул для меня свои двери в самом центре Москвы – в культурно-развлекательном центре «Арбат» на Новом Арбате.

В этом мире нет пальм, тёплого моря и мягкого солнца. Но всё это легко можно себе представить, хотя бы глядя на список спонсоров проекта. При такой поддержке жизнь и не самого успешного человека может стать райской! smile;)

Да разве в тёплом бризе на сказочном острове счастье? Уж только не для тех, кто собрался на церемонию «Банк года»! smile:| Тут правит бал Его Величество Успех во всех его проявлениях. И я сомневаюсь, что где-то ещё можно увидеть такое количество успешных банкиров на квадратный метр культурно-развлекательной площади! smile:)

Любопытно, что успех на «Банках года» измерялся не в деньгах, а в любви и уважении клиентов. Это субстанции, которые обычно нелегко измерить, но banki.ru это, как ни странно, удалось. Более того, ведущая церемонии Лена Ищеева торжественно пообещала со сцены, что детали голосования форумчан в ближайшее время будут опубликованы. Браво!

Не буду перечислять номинации и победителей. Всё это уже опубликовано на сайте. Вместе со всеми поздравлю банк Авангард, который признан Банком года, а ещё форумчанина Алексея Сорокина с почётным званием «Человек года на banki.ru» и коллегу-блогера + успешного банкира Надию Черкасову с присуждением её банку «Траст» приза за лучшую рекламную компанию года! smile:ura: Надия прибыть на церемонию по объективным причинам не смогла. А жаль, ведь на мой дилетантский взгляд, она бы могла приятно разбавить засилье пиджаков и галстуков в стане лауреатов… smile;)

Мой, снятый мыльницей, фоторепортаж – подборка самых ярких впечатлений с этого праздника жизни. Простите, если фотографии не тянут на призы и награды…. smile:oops:

Лена перед церемонией просматривает текст. Концентрация - 100%!

Ответственное дело: вручение призов.

Человек года - он же Человек форума - Алексей Сорокин.

Алёна Свиридова зажигала не на шутку! smile;)

А директор по развитию banki.ru Дима Асафьев строчил и строчил...

Филипп и Лена только в танце могут слегка передохнуть... smile;)

Самый серьёзный человек на празднике - Моисей Абрамович (он же Андрей Максимов).

Моя номинация самому танцующему банкиру присуждается Олегу Тинькову.

Уфф! Режиссёр видео на banki.ru и мой давний знакомый по тв Стас Мурунчак уже может расслабиться!

Лена сосредоточена даже во время танца... smile:o

А вот секретарь banki.ru Ирина уже улыбается!

Самая задумчивая гостья...

А этим девушкам явно нравится угощение!

Алёна Свиридова изо всех сил старается растормошить важных гостей, но ...

Праздник продолжается!

Лена не забывает гостей!

У Филиппа мужской разговор.

Коммерческий директор banki.ru Дмитрий Корчагин,наконец-то, улыбается

А Лена, наконец, села за стол. Для неё полный радостей и тревог день уже почти закончился... smile;)

Комментарии 12

Надия Черкасова  (cherkasova)
#
smile:) Марина, прочла и как-будто сама побывала на церемонии!
Если объявить конкурс на самое лучшее фото, то мой фаворит "Лена перед церемонией просматривает текст. 100% концентрация". Фотография передает, что это только внешне все красиво и легко, а на самом деле, за всем этим стоит огромный труд, нервное напряжение и колоссальная самоотдача!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Cпасибо, Надия! Рада, что смогла создать эффект присутствия! smile:) Удачи Вам!
Елена Пушникова  (Алёна))
#
Мероприятие действительно тянуло на 5+!!! Филипп и Елена делают что-то невообразимое, боюсь себе представить, что будет дальше! Это успех!!!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Дальше будет выход на новый уровень, я так думаю. Иначе нельзя! smile:)
Гектор  (Гектор)
#
По-моему Вам очень хорошо удалось передать настроение аудитории и всю атмосферу вечера. И не важно, что для этих целей использовался не самый навороченный фотоаппарат! Большое спасибо! Такое ощущения, что я тоже был там!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо большое! Приятно, что фотографии не разочаровали...
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Хорошие фотографии, Марина, передают атмосферу smile:) Те, кто был, сказали, уровень мероприятия еще больше вырос
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо, Дмитрий! Я была на этом мероприятии впервые, хотя часто бывала на других - подобного плана. Организация церемонии меня приятно поразила. Далеко не всегда всё происходит столь солидно и, главное, немногословно! smile:)
Дмитрий Фирсов  (negoro)
#
Я был на 2 предыдущих, все вполне на уровне было, но говорят, эта церемония еще улучшилась smile:)
Комментарии и отзывы могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь.

Популярные сообщения

МИР Классическая Карта пенсионера МИнБ. Часто задаваемые вопросы (FAQ)
Информация приведена по состоянию на 08.02.2019. Здесь собраны советы новичку по пенсионной карте МИР Московского индустриального банка (МИнБ), своего
40
Новости по итогам отчетности за декабрь 2018 г.
Нарушители нормативов ЦБ в декабре (тех, кто находится на санации, тех, у кого уже отозвана лицензия и тех, где введена временная администрация, не обсуждаем
7
Почему опасно сдавать наличность в банкомат?
Почему опасно сдавать наличность в банкомат? Это электронно-механическое устройство имеет привычку ломаться/отключаться/перезагружаться... в самый
0
Скрипт для отображение MCC и кэшбека в ИБ OTP
Написал скрипт для браузера для отображение MCC и планируемого кэшбека в интернет банке OTP (OTP Direkt). На картинке ниже показано, что меняется при
21
"Карта КЭШБЭК" Восточного банка. Весь кэшбэк в одной карте – выбери свой. Кэшбэк до 10%.
Полезная информация для пользователей кредитной карты "Карта Кэшбэк" Восточного банка. Ссылки на сайт банка ветка на форуме ПОЛУЧЕНИЕ КАРТЫ
2

Новые сообщения

Все сообщения