Банк года. Или путешествие в мир успешных людей.

Для путешествия в этот мир даже не потребовалось далеко ехать! На один вечер он распахнул для меня свои двери в самом центре Москвы – в культурно-развлекательном центре «Арбат» на Новом Арбате.
В этом мире нет пальм, тёплого моря и мягкого солнца. Но всё это легко можно себе представить, хотя бы глядя на список спонсоров проекта. При такой поддержке жизнь и не самого успешного человека может стать райской!
Да разве в тёплом бризе на сказочном острове счастье? Уж только не для тех, кто собрался на церемонию «Банк года»! Тут правит бал Его Величество Успех во всех его проявлениях. И я сомневаюсь, что где-то ещё можно увидеть такое количество успешных банкиров на квадратный метр культурно-развлекательной площади!
Любопытно, что успех на «Банках года» измерялся не в деньгах, а в любви и уважении клиентов. Это субстанции, которые обычно нелегко измерить, но banki.ru это, как ни странно, удалось. Более того, ведущая церемонии Лена Ищеева торжественно пообещала со сцены, что детали голосования форумчан в ближайшее время будут опубликованы. Браво!
Не буду перечислять номинации и победителей. Всё это уже опубликовано на сайте. Вместе со всеми поздравлю банк Авангард, который признан Банком года, а ещё форумчанина Алексея Сорокина с почётным званием «Человек года на banki.ru» и коллегу-блогера + успешного банкира Надию Черкасову с присуждением её банку «Траст» приза за лучшую рекламную компанию года! Надия прибыть на церемонию по объективным причинам не смогла. А жаль, ведь на мой дилетантский взгляд, она бы могла приятно разбавить засилье пиджаков и галстуков в стане лауреатов…
Мой, снятый мыльницей, фоторепортаж – подборка самых ярких впечатлений с этого праздника жизни. Простите, если фотографии не тянут на призы и награды….
Лена перед церемонией просматривает текст. Концентрация - 100%!
Ответственное дело: вручение призов.
Человек года - он же Человек форума - Алексей Сорокин.
Алёна Свиридова зажигала не на шутку!
А директор по развитию banki.ru Дима Асафьев строчил и строчил...
Филипп и Лена только в танце могут слегка передохнуть...
Самый серьёзный человек на празднике - Моисей Абрамович (он же Андрей Максимов).
Моя номинация самому танцующему банкиру присуждается Олегу Тинькову.
Уфф! Режиссёр видео на banki.ru и мой давний знакомый по тв Стас Мурунчак уже может расслабиться!
Лена сосредоточена даже во время танца...
А вот секретарь banki.ru Ирина уже улыбается!
Самая задумчивая гостья...
А этим девушкам явно нравится угощение!
Алёна Свиридова изо всех сил старается растормошить важных гостей, но ...
Праздник продолжается!
Лена не забывает гостей!
У Филиппа мужской разговор.
Коммерческий директор banki.ru Дмитрий Корчагин,наконец-то, улыбается
А Лена, наконец, села за стол. Для неё полный радостей и тревог день уже почти закончился...
Комментарии 12
Если объявить конкурс на самое лучшее фото, то мой фаворит "Лена перед церемонией просматривает текст. 100% концентрация". Фотография передает, что это только внешне все красиво и легко, а на самом деле, за всем этим стоит огромный труд, нервное напряжение и колоссальная самоотдача!