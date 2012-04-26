Даларна – сердце Швеции.

Именно "сердцем" называют сами шведы эту свою провинцию. И дело, конечно же, не только в том, что Даларна находится в центре страны. Куда важнее другое: жители этой провинции слывут в своей стране ревнителями традиций и искусными мастерами. Название «Даларна» переводится как «долины». Провинция, и вправду, состоит из долин, лежащих в междуречье реки Далельвен. А еще здесь 5 тысяч озер и сотни тысяч бревенчатых домиков красно-коричневого цвета. Говорят, именно о таком мечтает каждый швед! Так что если вас утомил отдых в жарких краях, а также автомобильные пробки и смог в родных пенатах, то вам точно стоит съездить в Даларну!
Как добраться в эту удивительную шведскую провинцию, я уже писала. Лично я успела побывать там уже аж 2 раза – летом и зимой – и, с удовольствием приеду ещё. Почему? Каюсь, люблю чистую воду, девственную природу и людей с характером. А в Даларне всё это есть!
Жители Даларны, коих принято именовать далекарлийцами, мне очень симпатичны своей рассудительностью, житейской сметкой и мятежным нравом (на них всегда вынуждены были оглядываться шведские короли!). Большинство ремёсел, коими славятся эти места, тесно связаны со здешней природой. Причём связь эта не только материальная, но и, я бы сказала, на уровне вдохновения!
Если вы уже бывали в Швеции, то, наверное, знаете, что самый известный шведский сувенир – это расписная далекарлийская лошадка.
На самом деле, это не просто сувенир, а ключ к пониманию характера и менталитета истинного шведа-далекарлийца! Традиция вырезать игрушечные лошадки в Даларне зародилась еще в средние века. И связана она с тем, что многие далекарлийцы были в ту пору лесорубами. В далёком XVI веке многие мужчины в Даларне уходили на заработки далеко от дома. Они очень скучали по своим семьям, и холодными зимними вечерами стали вырезать из дерева смешных лошадок, чтобы потом подарить их своим детям.
Впоследствии такие вот далекарлийские лошадки превратились из детской игрушки в символ не только Даларны, но и всей Швеции!
Смотреть на то, как вырезают лошадок из дерева, как их разрисовывают и покрывают лаком, шведы сегодня специально приводят туристов. Зрелище действительно увлекательное. Этой зимой я наблюдала это в деревне Нуснэс.
Подобных мастерских там несколько. И мимо них никак не пройдёшь. Огромный расписной деревянный конь встретит вас прямо у входа!
Чем только не была деревянная лошадка для далекарлийцев! Утешительницей, кормилицей, символом родины. В XVII веке она подвергалась гонениям со стороны церкви. Местный епископ утверждал, что с помощью деревянных лошадок ведьмы вершат своё колдовство.
А в XVIII веке, по словам мастера Леннарта Ирэна, лошадка не только была оправдана, но и использовалась в качестве платёжного средства. По крайней мере, не где-нибудь, а в России были обнаружены далекарлийские лошадки, которыми когда-то шведы там расплачивались за постой! Такие антикварные лошадки, которые вплоть до XIX века были бесцветными, в этой мастерской хранят под замком в специальной витрине.
Если когда-то лошадка была на 100% результатом ручного труда, то сегодня многие аспекты «лошадопроизводства» механизированы. Только расписывают лошадок эти женщины исключительно сами, без помощи машин.
И работают очень быстро. В день только в этой мастерской изготавливают 500 лошадок, а в год – 120 тысяч!
Лошадки ныне красят во все цвета радуги. Но самыми популярными считаются красные.
Возможно, привычка делекарлийцев к тяжёлому, достаточно монотонному и упорному труду породила в них заметное недоверие к окружающим. Что я имею в виду? Да то, что настоящий далекарлиец на любое обращение вам всегда ответит «нет»! Правда, только поначалу. А потом подумает … и всё для вас сделает!
Познав на себе непростой характер далекарлийцев, рискну дать пару советов тем, кто намерен посетить шведскую провинцию Даларна.
Не расстраивайтесь, когда Вам по любому случаю начнут говорить «нет». Далекарлийцы на самом деле милы и отходчивы. Через некоторое время они, без лишних напоминаний, выполнят все ваши просьбы. Запаситесь терпением!
Этикет общения также должен учитывать тонкости местного характера. Если вам задали вопрос, ответ на него должен звучать в первых же словах. Можно сразу сказать «нет» - здесь к этому привыкли. Пространные речи вызывают в Даларне лишь раздражение. Говорите коротко и ясно, и делекарлийцы к вам потянутся!
Кстати, далекарлийцы очень демократичны в общении. Здесь не принято смотреть на знаменитостей или начальников снизу вверх. Но есть один человек, перед которым жители Даларны готовы дружно снять шляпы. Вернее был, потому что жил он в прошлом веке.
Художника Андерса-Леонарда Цорна называют местным Да Винчи. Он был новатором в области дизайна, моды, поражал соседей техническими изобретениями.
Подумайте только: в конце ХIХ века он установил в своем доме в городке Мура абсолютное по тем временам чудо - телефон, сам разработал мебель для гостиной, создал в доме систему парового отопления!
Ныне дом, где Цорна жил со своей любимой женой Эммой, превращен в музей.
Там достойное место занимает и его уникальная коллекция столового серебра (говорят, более крупная есть только у шведского короля!)...
... и придуманная Цорном вешалка из старых алебард,...
... картины и статуэтки его работы.
Но настоящий памятник художнику -"Цорново подворье" , коллекция старинных деревянных построек, которую он сам когда-то собрал и выставил под открытым небом.
Она – пример того, как бережно хранят далекарлийцы свои традиции, обычаи, обряды.
В Муре, главном городе провинции Даларна, живёт всего 10 тысяч человек. Но помимо музея Цорна, в городке есть ещё и большой выставочный зал.
Там периодически проводят выставки шведских и иностранных художников. А постоянная экспозиции состоит, главным образом, из картин Андерса-Леонарда Цорна.
Здесь вы увидите и картины его дальних странствий, и портрет любимой бабушки,...
..., и изображение весёлых земляков, одетых в национальные костюмы.
Между прочим, национальный костюм и сегодня есть в гардеробе любого далекарлийца. Здесь принято надевать их на свадьбы, дни рождения и прочие праздники. Поэтому летом в выходные турист чувствует себя в Муре как в старой сказке. Да, всё-таки эти далекарлийцы настоящие волшебники…
Комментарии 14
Всегда с удовольствием путешествую вместе с Вами!
P/S Я очень хочу описать систему Современной Денежной Механики, систему частично резервной банковской системы, и структуру Федерального резерва