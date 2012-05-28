Рига. Югендстиль для людей и банков.

Если вы в поисковике интернета зададите вопрос, что нужно обязательно посмотреть в Риге, он выдаст вам в ответ: Домский собор, Собор Святого Петра, Пороховую башню и здания, построенные в югендстиле. Докладываю: на Домский собор сейчас лучше не смотреть. Его реставрируют, и он весь в лесах. Собором Святого Петра и Пороховой башней действительно стоит полюбоваться. Но сама я, признаюсь, решила углубиться в лабиринты рижского югендстиля. И мне там мне было очень уютно!
Начало ХХ века в России – это Блок и Ахматова в поэзии, Бакст и Нестеров в живописи, Шехтель и Щусев в архитектуре. Наиболее популярный архитектурный стиль того времени называли у нас «модерн». А в мире у него до 12-ти самых разных названий! Орта, Гауди, Берлаге, Вагнер, Салливан – все они развивали именно этот стиль, пусть и под разными названиями. Ригу можно назвать одной из европейских витрин этого же направления, которое здесь называли по-немецки – югендстилем.
Мне довелось посещать Ригу ещё во времена «заката СССР». Тогда эти здания казались любопытными, но не производили такого впечатления, как ныне. Во многих из них ведь размещались коммуналки, дома пребывали в плачевном состоянии, и красоты югендстиля было трудно разглядеть. Ныне многое уже отреставрировано и смотрится совсем по-другому!
Меня по «новой Риге» начала ХХ века водила местный гид Светлана Виеру (vieru7@inbox.lv ).
Для начала она показала мне творения, наверное, самого известного из рижских архитекторов того времени – Михаила Эйзенштейна, отца ставшего всемирно знаменитым кинорежиссёра Сергея Эйзенштейна.
Кстати, Сергей в Риге и родился.
А вот его отец когда-то приехал сюда в качестве инженера-строителя, получив хороший пост на железной дороге. Позже он открыл несколько разных строительных фирм и активно занялся архитектурой. В рамках югендстиля у него было особое направление – декоративизм.
Недоброжелатели в те годы обвиняли его в том, что обилием на фасадах всяких финтиклюшек он испортил улицу Альберта.
Скучные же они были люди, скажу я вам! Только зануда может не оценить такой фейерверк скульптур, орнаментов и масок!
Кстати, сам Михаил Эйзенштейн, как считается, дал весьма остроумный ответ одному из своих вечных оппонентов – архитектору Вильгельму Нейману. Над крышей дома на улице Альберта № 4 он поместил три маски.
По словам моего гида Светланы, средняя маска сильно напоминает лицо Неймана, а две по краям – лица дам его сердца с выражением крайнего удивления (оппонент был любвеобилен). Личная жизнь Неймана оказалась у всех на виду!
Надо сказать, что к оппонентам Михаила Эйзенштейна принадлежал и его сын Сергей. К постройкам своего отца приверженец советского авангарда и создатель фильма «Броненосец Потёмкин» относился с иронией.
Творение отца на ул. Альберта №4 он охарактеризовал так: «Папа — победно взвивавший в небо хвосты штукатурных львов — lions de plâtre, нагромождаемых на верха домов».
Эти два здания Михаила Эйзенштейна на углу улиц Альберта и Cтрелниеку – бывшие доходные дома (в них изначально были «барские» квартиры по 200-500 кв. м), а ныне - солидные ВУЗы.
В доме, раскрашенном в коронные для Эйзенштейна бело-голубые цвета, расположилась Высшая Экономическая школа (отделение Стокгольмской экономической школы), в здание бело-жёлтого цвета - Высшая Юридическая школа + Фонд Сороса.
Сам дом тоже принадлежит г-ну Соросу. По Закону о реституции 91-го года вся недвижимость в Риге была возвращена тем, кто владел ею до 1940 года, или их потомкам. Правда, было одно «но». Так как эти дома были признаны архитектурными памятниками, для дальнейшей эксплуатации владельцев обязали всё восстановить, как это было в начале ХХ века.
Но не у всех нашлись такие деньги. Поэтому многие стремились от этой неудобной собственности как можно скорее отделаться, пусть и по дешёвке. И г-н Сорос, как всегда, вовремя подсуетился!
Прямо напротив Высшей юридической школы располагается вот это знаковое здание с башенками.
Знаковое оно потому, что здесь, в частном доме архитектора Константина Пекшена, недавно открыт Рижский музей югендстиля.
В нём сумели восстановить интерьеры 1903 года - эпохи расцвета югендстиля в Риге.
Сотрудники музея встречают посетителей в костюмах того времени.
В интерьерах выверены все "стильные" мелочи - вплоть до кузнецовского фарфора.
Восстановлена вся шикарная квартира Пекшена.
По рисункам воссозданы интерьеры кухни и ванной.
А какие витражи…
Ну очень интересно!
Много зданий в югендстиле в Риге строилось и для банков. Вот этот особняк с колоннами возводили для ипотечного банка.
Тоже образец югендстиля, который после 1910 года всё более тяготеет к нео-классицизму. На конкурсе этот проект Августа Витте занял лишь 4-ое место. Победу присудили архитектору Эжену Лаубе. Однако, строительство почему-то поручили Августу Витте! Видимо, сыграло роль чьё-то частное мнение. Было заявлено, что здание должно быть очень представительным. В нынешнем варианте и нет никакой фривольности. Это романтизированный классицизм, хоть и не строгий. В советское время здесь был Горком партии, потом – Рижская Дума.
Целое «созведие» банковских зданий в югентдстиле – на улице Смилшу. Той самой, которая начинается у Пороховой башни.
На средневековых картах историки разглядели, что в конце улицы Смилшу находились городские колодцы, а вода, как известно, символизирует деньги. Позже «денежная репутация» улицы Смилшу подтвердилась в полной мере, поскольку она стала местом сосредоточения кредитных учреждений и банков.
Вот это серое мрачное здание (оно чем-то напоминает замок) – тоже образчик югендстиля! Правда, это особое его направление, которое латыши называют «национальный романтизм».
Здание было построено для Сельскохозяйственного общества взаимного кредита Эдгаром Фризендорфом в 1911 году. Совсем скупой декор.
Только скульптуры детей – символ будущего. Сейчас в этом здесь размещается Министерство Просвещения. Прямо в точку!
Здание на Смилшу дом 8 – жилой дом с магазинами на первом этаже. Его строили по заказу Боброва, зам. Председателя Судебной Палаты.
В магазинах сохранились старые интерьеры. Раньше здесь размещался Банк реконструкции и развития, а сейчас – Balticums Bank.
Замечательное здание с золотыми греческими амфорами строилось в 1912 году архитектором Вильгельмом Бокслафом для Банка 1-го Общества взаимного кредита.
Опять-таки кивок классицизму! Нижняя часть отделана полированным гранитом. Пояса с золотой мозаикой напоминают о Греции. В этом доме и сейчас располагается банк.
Но самое известное банковское здание на улице Смилшу – под № 3. Оно строилось в 1910 году для Северного банка.
Пока архитекторы Медлингер и Зейберлих его проектировали и строили, Северный банк, объединился с Российско-Китайским банком, создав Российско-Азиатский банк. В нем чувствуется стилизация под барокко. Но немало элементов модерна.
В верхней части фасада видны и рога (символ богатства и накопления), ведь этот банк был одним из самых богатых в России и, конечно же, виноградные лоза, символизирующая благополучие и плодовитость. Во времена Улманиса в доме располагался Лиепайский банк, затем, в военное время, располагался Дрезденский банк, а в послевоенные годы – Промышленный и строительный банк. В постсоветское время здесь находилось главное здание печально известного Парексбанка.
Мне повезло: удалось осмотреть это здание изнутри. Для посторонних глаз оно пока закрыто, поскольку его готовят к ремонту.
А мне его показали сотрудники риэлторской компании Latio , одного из крупнейших игроков рынка недвижимости Латвии. Именно Latio принадлежит и это здание, и ещё с полдюжины других банковских и жилых построек начала ХХ века в центре Риги.
В помещении бывшего банка на улице Смилшу № 3 сохранился операционный зал, спроектированный 100 лет назад.
Тут до сих пор существуют сейфы, которым более 100 лет! Я проверила: они и сейчас закрыты на совесть!
Даже чердак а этом здании впечатляет!
Сопровождавший меня во время этой экскурсии рижский фотограф по имени Янис мечтательно произнёс, что желал бы здесь иметь свою фотостудию.
Боюсь, его мечте не суждено сбыться. Нижний этаж компания намерена продать какому-нибудь банку, а на верхних - оборудовать шикарные квартиры на продажу.
Как рассказал мне Председатель правления риэлторской компании Latio Эдгарс Шинс, так же они намерены поступить и с другими историческими зданиями в центре Риги, которые им принадлежат.
«Мы замахнулись на реновацию этих зданий, - рассказал мне г-н Шинс, демонстрируя эскизы своих проектов. - Так как это памятники архитектуры, наши архитекторы мучаются, согласовывая всякие нюансы. Но к концу года мы надеемся получить уже согласованные проекты и начать реконструкцию. Конечно, на первые этажи, которые раньше принадлежали банкам, мы надеемся найти покупателей, которые будут заниматься банковской деятельностью, как и много лет назад. Что касается остальных этажей, то у нас есть план сделать там комфортабельные квартиры, а потом их сдавать или продавать. Большинство квартир планируем построить небольших, в пределах 60-80 кв.м. Но будут и крупные квартиры площадью 120-150 кв. м с шикарными видами и большими окнами. Средняя цена квадратного метра – 3 тыс. евро. Конечно, квартиры с шикарным видом будут дороже.»
Не секрет, что недвижимость представительского класса в центре Риги покупают преимущественно не латыши, а иностранцы. Судя по сообщениям прессы, это, в основном, жители стран СНГ, но в последние годы активизировались и китайцы. По словам Эдгарса Шинса, во многом этому способствовал новый закон об иммиграции, принятый 2 года назад.
Оказывается, в законе прописано, что иностранцы, вкладывающие деньги в недвижимость в сумме больше 143 тысячи евро (100 тысяч лат), имеют право получить временный вид на жительство в Латвии. За 2 года этим правом уже воспользовались 1,5 тысяч человек. По закону такой вид на жительство выдаётся на 5 лет. Однако, каждый год этот инвестор должен появляться в Латвии и лично продлевать этот документ. При этом не важно, сколько дней в течение года инвестор находился в стране. Позже временный вид на жительство можно поменять на постоянный. Латвийский вид на жительство даёт право беспрепятственного въезда в страны шенгенской зоны. О предоставлении гражданства инвесторам в Латвии речь не идёт. Законы на этот счёт там очень суровы.
Поговорив с Эдгарсом Шипсом, я ещё раз прогулялась по улице Смилшу. О покупке там помещения я, в отличие от фотографа Яниса, даже не мечтаю.
Но так приятно, проходя мимо этих прекрасных зданий и заглядывая в такие яркие подъезды, мысленно погружаться в атмосферу югендстиля и серебряного века…
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