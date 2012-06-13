Гётеборг: всё для славного уик-энда!

Больше всего на свете я обожаю делать открытия. Нет, не эпохальные! Маленькие, неожиданные и, конечно же, приятные (неприятностей в жизни и так хватает!)… Май выдался у меня богатым на такие открытия. И одним из самых ярких стал шведский город Гётеборг. Раньше я бывала там только проездом. А сейчас провела пару дней. И сделала вывод: Гётеборг способен подарить путешественнику просто незабываемый уик-энд!
Почему стоит ехать в Гётеборг на выходные? Извольте, объясню. Второй по величине город Швеции с населением полмиллиона человек и к тому же ещё крупнейший шведский порт, по нашим меркам, не так уж велик. Осмотреть его главные достопримечательности вполне можно за пару дней, при этом не слишком напрягаясь.
Город обладает удивительной аурой: эдакой смесью морского бриза, молодого задора (изрядный процент местного населения составляют студенты, которые передвигаются, в основном, на велосипедах) и модных дизайнерских трендов.
Кстати, согласно социологическим опросам, Гётеборг считает самым привлекательным местом в своей стране и большинство шведов!
Здесь потрясающая морская кухня: 5 ресторанов с гордостью носят звезды Мишлена и еще несколько, скорее всего, эти звезды скоро получат.
Здесь нет столпотворения туристов как в Риме, Париже или даже в Стокгольме. Все ваши желания исполнятся быстро и без всякой очереди! Очередь я тут наблюдала лишь одну: на ремонт велосипедов. Если вы без велосипедов, то никаких проблем у вас не будет!
Здесь можно за 2 дня обойти массу музеев и с утра до ночи пользоваться общественным транспортом, заплатив 395 шведских крон ( около 55 долларов) за Goteborg city card. И, наконец, сюда можно теперь долететь из Москвы всего за два с небольшим часа!
Собственно, такой быстрый прямой перелет стал реальностью лишь в этом сезоне. Воздушный мост из Москвы в Гётеборг перекинула авиакомпания «Ямал». Сейчас по этому маршруту 3 раза в неделю (по понедельникам, средам и пятницам) летают небольшие канадские самолёты под боевым названием «Bombardier».
Мне довелось лететь самым первым рейсом, стартовавшим из аэропорта «Домодедово» в 9.20. Тюменские нефтяники (в отличие от экономных скандинавов из SAS) накормили нас горячим обедом (завтраком это назвать – язык не поворачивается!), да к тому же в честь открытия нового маршрута угостили шампанским.
Я шампанского не пью, поэтому куда больше оценила настоящий шерстяной плед, которым тюменцы укрывают своих пассажиров от сквозняков!
Гётеборг встретил нас ярким солнцем.
Пока мы ехали в город из аэропорта, я не раз наблюдала счастливые лица шведов, сидящих в полураздетом виде на балконах своих домов. Как пояснил гид от Совета по туризму Швеции «VisitSweden», мне посчастливилось прибыть в Гётеборг в первый по-настоящему теплый летний день года, которого жители терпеливо дождались после череды весенних дождей. В общем, два мои дня в Гётеборге были по-настоящему теплыми и солнечными! Может быть, еще и поэтому мне там так понравилось?..
А теперь о моих «культурных» впечатлениях. Гётеборг в Европе никак не тянет на старожила, хотя он основан и пораньше нашего Питера – в 1621 году.
С Санкт-Петербургом его, кстати, роднит и то, что шведский король Густав II Адольф строил его как форт. Только если Пётр I намеревался из своего форта «грозить шведу», то Густав II Адольф, согласно историческим источникам, мечтал в своей новой крепости успешно обороняться, главным образом, от датчан.
Как и Пётр I, шведский король пригласил для строительства и управления городом много иностранцев – голландцев, шотландцев, англичан. Многие из них там и осели. А некоторые навсегда вписали свои имена в историю Гётеборга. Это можно сказать, к примеру, о Джоне Холле, с которым связана одна из самых красивых достопримечательностей города – усадьба Gunnebo.
Загородный дом в неоклассическом стиле удачливый торговец, бизнесмен и ростовщик Джон Холл решил построить неподалёку от Гётеборга в конце ХVIII века.
В 1778 году он приобрёл здесь бывшие церковные земельные угодья для своей летней резиденции.
А архитектор Карл Вильгельм Карлберг спроектировал по его просьбе не только сам дом, но и мебель, приусадебные постройки и, главное, очень красивый сад!
Все эти объекты и сейчас в идеальном состоянии, хотя когда-то пережили тяжелые времена.
Дело в том, что сам основатель усадьбы был очень удачливым бизнесменом и умело зарабатывал деньги не только на торговле, но и отдавая свои средства «в рост».
А вот его сын, унаследовавший от отца и усадьбу, и бизнес, и даже имя – Джон Холл младший, – предпринимательской хваткой не отличался.
Он считался ценителем искусств и интересовался музыкой и живописью куда больше, нежели финансовыми делами.
В итоге в 1807 году бедолага был объявлен банкротом, его имущество (в том числе и усадьба) продано с молотка, а сам он закончил свои дни бродягой на улице. Жуткая история!..
Усадьбе повезло больше. Хоть и не сразу, но она попала-таки в руки хороших хозяев – барона и баронессы Спарро. Они привнесли в эту усадьбу немало атрибутов хорошего вкуса.
Однако, после смерти баронессы её супруг продал усадьбу местному муниципалитету. Сейчас она превращена в музей и поддерживается городской казной.
Правда, сказать, что музей висит на шее у муниципалитета, будет явным преувеличением.
При музее есть ферма. Мало того, что коровы исконной «красной» шведской породы, свиньи и овцы привлекают повышенное внимание посетителей, они еще и обеспечивают мясом музейный ресторан!
А навоз идет на удобрение музейного огорода!
Так что салаты здесь делают из своей экологичной капусты и моркови, а пироги пекут с собственноручно выращенным ревенем!
По выходным пообедать «шведским столом» можно до 14.30 за 155 шведских крон (согласно конвертеру валют, это около 710 рублей или 22-х долларов). В будние дни обед обойдется ещё дешевле – 115 крон (525 рублей или около 16 долларов).
Конечно, Гётеборг интересен не только этой усадьбой и её деликатесами. Здесь немало хороших музеев и заслуживающих внимание памятников.
Само собой – памятник основателю города. Перстом Густав Адольф II указывает на место закладки своего детища (простите, не успела его сфотографировать!).
Конная статуя короля Карла IX. Он здесь тоже «отметился». Эх, люблю я, уроженка Питера, эти конные статуи!..
Символ Гётеборга – фонтан с бронзовой статуей Посейдона. Это ода богатству и силе моря.
И, наконец, скульптурная группа, изображающая местных рыбаков, на площади перед Рыбной церковью.
Мимо подобных скульптур в человеческий рост я просто не могу пройти. Обязательно с ними фотографируюсь!
Кстати, Рыбной церковью в Гётеборге величают рыбный рынок. Чего здесь только нет: свежая рыба, мидии, креветки, раки!..
На рассвете местные рыбаки привозят сюда свой улов на рыбный аукцион. Их рыба тут же расходится по магазинам и ресторанам.
А потом сюда приходят и простые покупатели. Кстати, в здании этого рынка, построенном в 1884 году, принято играть свадьбы. Не зря он зовётся Рыбной церковью!
Уверена, именно с аукциона в Рыбной церкви привозят морепродукты и в рестораны, наверное, самого известного ресторатора и повара Гётеборга Ульфа Вагнера.
Когда-то он открыл здесь свой ресторан «The Plаce», и вскоре «То место» украсила звезда Мишлена! Так же было позже и с рестораном «Вasement». И вот новый вызов: в апреле 2011 Вагнер приобрёл в порту «здание с историей».
При нашей встрече г-н Вагнер не скрывал: он намерен превратить своё новое заведение под названием «Sjömagasinet» в ресторан самого высшего класса.
И, на мой взгляд, он уже очень близок к исполнению своей мечты!
(вот блюдо под названием "Моя карбонара": равиоли с деревенскими яйцами, грудинкой молочного поросёнка, омаром и морскими гребешками. Подаётся с соусом из белого вина и приправлено зрелым сыром 36-ти месячной выдержки "Престуст" от "Сиван", черным перцем и черемшой.)
Изысканные блюда, которые он здесь готовит вместе с ещё одним высококлассным шеф-поваром Густавом Трегордом, особая приморская атмосфера, любопытный дизайн – разве не это слагаемые успеха?
(ещё одно блюдо - запечённая мольва в муссе из королевского краба, подаётся с перепелиным отваром и с пенкой из крапивы, перепелиным яйцом пашот и с запечённым конфи луком-пареем).
Кстати, в ресторане «Sjömagasinet» нам сразу предложили меню на русском языке. Это тоже хороший знак: российских туристов здесь ждут!
Обед из 4-х блюд (включая десерт) от Трегорда обходится здесь а 695 шведских крон (это около 100 долларов) на человека, 4 блюда от Вагнера – в 875 шведских крон (около 125 долларов) на человека.
(вот, кстати, и десерт - ванильный чизкейк с ревеневой начинкой трио и пралине из белого шоколада с лакрицей).
На прощание Ульф Вагнер пообещал мне прислать рецепт одного из своих блюд, но, похоже, забыл о своем обещании. Слишком много дел в ресторанах? А, может быть, мастер просто не захотел раскрывать своих секретов?..
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