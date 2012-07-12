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Рига: близкая, любимая, вкусная! (часть 1-я)

12.07.2012 01:11 26 5 638 просмотров
Вы никогда не бывали в Риге и думаете, что вас с ней ничто не связывает? А я вот рискну с вами поспорить! Связывает, и еще как! Есть вещи, которые нам знакомы на уровне подсознания. И речь вовсе не о переселении душ. Всё куда проще! Все мы родились в век телевидения, а некоторые – уже и в век интернета. Вот почему иногда совершенно незнакомые места кажутся нам родными. И даже любимыми, если это «дежавю» из любимого фильма!

Одна из улиц старой Риги. Уверена, её название – Jauniela – многим ни о чем не говорит. smile:o А вот если я подскажу, что это Цветочная улица из фильма «17 мгновений весны», вы сразу все вспомните! smile:gramercy: Конечно, именно здесь провалил явку трогательный профессор Плейшнер, которого просто потрясающе сыграл Евгений Евстигнеев…

С начала 70-х, когда снимался культовый фильм, прошло больше сорока лет, но до сих пор места, где в Риге проходили съемки, вполне узнаваемы. Прежде всего, сам дом, где переодетые гестаповцы поджидали наивного профессора. Такое приметное здание не по силам стереть из памяти даже годам! smile:yep:

Построил его рижский архитектор Вильгельм Николай Бокслаф в 1909 году в том самом югендстиле, о котором я уже подробнейшим образом распространялась в одном из более ранних постов этого блога. Перед Бокслафом стояла нелегкая задача вписать большое здание в узкую улочку Старого города.

И ему это удалось! Идея оказалась проста как все гениальное: здание составлено из 3-х частей. Они отличаются друг от друга отдельными деталями: где-то есть балконы, где-то – эркеры. Центральная часть дома украшена массивной головой – маскароном (декоративной маской).

При ближайшем рассмотрении оказалась, что лицо мужское, хотя я всегда была уверена, что женское! smile:o Правда ведь, похоже? А, между тем, именно в том окошке, что справа от маскарона, и стоял злополучный цветок, который профессор Плейшнер прошляпил и тут же за это поплатился: угодил в ловушку нацистов! smile:nunu:

Забыть о том, где именно решалась судьба бедняги-профессора из знаменитого фильма, вам на улице Jauniela не дадут. Прямо напротив «дома Плейшнера» располагаются … бар «Алекс»

… и отель «Юстус»!

Ушлые предприниматели дали своим заведениям кодовые имена из шифровок Штирлица! smile:scratch: В холле отеля «Юстус» есть даже специальная подборка фотографий, иллюстрирующих кадры из фильма, снятые на этой улице.


Между тем, к примеру, сам отель «Юстус» тоже не лыком шит! Он располагается в самом сердце старой Риги и примыкает к Домскому собору. В холле, помимо «кинореликвий», есть и обнаруженный археологами во время раскопок фрагмент стены Домского собора из XIV века! smile8)

Кстати, в доме, где произошли трагические события с профессором Плейшнером, тоже сейчас гостиница и ресторан, названные «Neiburgs» в честь строителя этого приметного здания - каменщика Людвига Нейбургса.

В 2009 году хозяевам «Нейбургса» присудили в Латвии 1-ое место за реконструкцию здания для нужд гостиницы. smile:flowers: А еще в их активе приз 2010 года за дизайн интерьера. Действительно, интерьеры в этом здании сделаны со вкусом. Вот, к примеру, библиотека между гостиницей и рестораном:

А вот так выглядит один из гостиничных номеров:

Оказалось, в этой гостинице любят останавливаться звезды нашей эстрады: Ани Лорак, Дима Билан, Виа Гра. Еще бы, это же в самом центре Риги! Да и цены в этой гостинице совсем не кусаются. Я специально посмотрела в поисковиках: номер площадью 23 м на двоих в этом 4-х звездочном отеле обойдется вам в 130-150 евро за ночь, т.е. 65-75 евро на человека. А ведь у них есть еще и интересные спецпредложения!
Если вдруг остановитесь в этом отеле, обязательно попросите показать вам лестницу и окно, из которого в фильме «17 мгновений весны» выбросился несчастный профессор Плейшнер.

А вот дверь «квартиры», где, по фильму и была проваленная явка: smile:nightmare:

Даже если вы и не остановитесь в этой гостинице, очень рекомендую посетить её ресторан. Там отличная кухня! smile:thumbsup:

Изюминка ресторана: специальное органик-меню, все блюда которого готовятся на основе только свежайших фермерских продуктов. smile:ura:

Как рассказала менеджер «Neiburgs» Бригита Вейнбурга, в обеденный перерыв к ним приходят обедать и сотрудники окрестных банков, и депутаты Рижской думы, и люди искусства. Многие туристы тоже стали поклонниками таланта шеф-повара Томаса Годиньша. Да я и сама под впечатлением! smile:angel:

Не знаю, как вы, а я любитель легкой кухни. В меню Томаса нашлось немало блюд для меня. К примеру, вот этот щавелево-шпинатный холодный суп:

… или суп-пюре из спаржи и артишоков с раковыми шейками и черными трюфелями:

Но самое «ходовым» блюдом в мае была, по словам самого шеф-повара, белая спаржа с соусом из зеленой спаржи и кресс-салата, с деревенской сметаной в “земле” из кисло-сладкого хлеба и розмарина.

Томас Годиньш даже разрешил мне понаблюдать, как он это блюдо готовит, и дал рецепт.


Итак, на 2 персоны вам понадобится:
250 г - белая спаржа
50 г - кисло-сладкий хлеб
10 г - розмарин
5 г - соль
3 г - перец
2 г - чернило каракатицы
30 г - сливочное масло
30 г - оливковое масло
10 г - масло лесного ореха
20 г - сахар
150 г - зеленая спаржа
30 г - лук-шалот
100 г - деревенская сметана
40 г - белое вино

Нужно порезать зеленую спаржу, положить в котелок с луком, добавить масло и слегка обжарить. Добавить белое вино и воду, все варить (внимательно – важно не переварить спаржу). Все отправить в блендер, добавить соль, перец. Однородную массу выцедить через ситечко. smile:nunu:

Для “земли”: кисло- сладкий хлеб растереть в крошку, подсушить в духовке. Затем добавить розмарин, оливковое масло, соль, перец, чернило каракатицы, и немного воды, все перемешать.

Белую спаржу почистить, отварить в воде с солью, сахаром и сливочным маслом.
Затем спаржу разрезать вдоль на половинки и слегка поджарить в оливковом и ореховом масле.

В тарелку выложить соус, спаржу, “землю” и добавить ложечку деревенской сметаны (жирной и не кислой). Вот смотрите, как это получилось у самого Томаса:

Надеюсь, рецепт вам пригодится! Кстати, в рамках проекта LiveRiga «Восхитительно вкусный вояж» лучшие шефы Риги каждый месяц включают в меню блюда с определенным местным сезонным продуктом. Ресторан «Нейбургс» и Томас Годиньш тоже участвуют в этой акции. В мае, когда я ездила в Ригу, продуктом месяца там была спаржа, на июль планировали молодой картофель, на август – дары леса (ягоды и лесные грибы), на сентябрь – осенние фрукты и овощи, на октябрь - рыбу, на ноябрь - Рижский черный бальзам и блюда из тыквы. Так что выбирайте самый удобный для себя месяц и айда в Ригу! Тем более, что, согласно исследованию компании «British Post Office», именно Рига является самым дешевым городом Европы. smile:{} Она существенно опередила по этому показателю Прагу и Будапешт.

А я увидела и попробовала там так много интересного и вкусного, что просто не успеваю сегодня написать обо всем. Нужно опять срочно собирать чемодан – и в путь. smile:yep: Рассказ о Риге продолжу позже, договорились?

Благодарю Диту Гутмане (Latio) и Сандру Димитрович (Brand Communications) за помощь в подготовке этого поста!

!!! Уважаемые модераторы! У меня почему-то не загрузилось несколько первых фотографий, и я не знаю что с этим делать глубокой ночью...

Комментарии 26

Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Как будто вернулась в студенческие годы, когда посещение Риги было почти как "римские каникулы". С тех пор все стало еще лучше, пора снова ехать. Спасибо!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Да, лето - лучшее время для посещение Риги. Очень советую вырваться туда хоть на пру дней! smile;)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Цитата
!!! Уважаемые модераторы! У меня почему-то не загрузилось несколько первых фотографий, и я не знаю что с этим делать глубокой ночью...

smile:) Утро вечера мудренее, разберёмся
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Собственно, срочные временные меры принял, будем копать причины.
Просим прощения за беспокойство. smile:uncap:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ура!!! Сейчас все на месте. Огромное спасибо! Хорошо бы действительно понять, в чем дело. А то такая петрушка случается у меня уже не в первый раз... smile:wall:
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
#
Марина, а кто там, на 3м фото? Профессора Плейшнера все еще ждут? smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Там какой-то мелкий ремонт осуществляли. Видимо, в ожидании профессора! smile:D
Tuzla  (coatl)
#
Просто заказная статья и отработка спонсорских денег или вложений. Называть гостиницу дешевой при цене номера в 100 латов, при их конкуренции в гостиничном бизнесе и сфере услуг, - это примерно тоже, что и называть обычный клоповник - "кресс-салатом"- звучит хорошо и заманчиво. О компании «British Post Office" слышу впервые. Верю, что Рига - может и недорогая новая восточноевропейская "столица", но надо учитывать, что все эти обзоры составляются скорее для бизнесменов, а у них свои запросы. Сам недавно сравнивал близкую нам Ригу с немецким балтийским побережьем: Росток, Узедом и Рюген. Надо сказать, что в Германии и цены раза в 2 дешевле и уровень всего гораздо выше. Так что поддерживайте экономику Латвии, если не хотите найти своим деньгам более достойного применения!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Не знаю уж, за что Вы так не любите Латвию. Вероятно, у Вас есть на это причины. Но на мой взгляд, 100 лат на двоих для четырехзвездочной гостиницы немного. В Ростоке я не была, а вот в Дюссельдорфе и Кельне цены в этой ценовой категории на порядок выше. А Рига еще к тому же и столичный город, поэтому при исследовании его и сравнивают с другими столицами, а не вообще с городами. smile:pardon:
Tuzla  (coatl)
#
Латвию я очень любил, что с некоторых пор не стало распространяться на латышей, но всё равно видел там много хорошего, что с таким рвением уничтожается в Петербурге. А потом взял и сравнил с другими балтийскими городами: там жив хороший модерн, но в других местах он лучше, Роланд - там очень грубый и некрасивый, магазинчики слишком дорогие и не особенно оригинальные (особенно после обретения независимости). Рига хороша только тем, что там мало народу, но сравнение с другими столицами для государства с 2 миллионным бегущим населением не очень-то объективно!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Я в Таллине и в Вильнюсе давно не была. Но поговорила с коллегами журналистами. Все отмечают, что все 3 столицы заметно похорошели. Но большинство выделяют именно Ригу как самую европейскую из них. Тут в любом случае - дело вкуса. Я стараюсь передать свои впечатления, и не вижу ничего страшного в том, если у кого-то впечатления иные. Есть о чем поговорить! smile:)
fulltime  (fulltime)
#
Если и во второй части не будет ничего о рыбных балтийских разносолах, то выражу решительный протест))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Вам хорошо говорить: Вы fulltime! А я везде бываю parttime: по паре-тройке дней наездами. Иной раз чего-то и не успеваю. smile:cry: Надеюсь все-таки, что до решительного протеста дело не дойдет. Постараюсь поскрести по сусекам и найти разносолы... smile:scratch:
Александр Арефьев  (banki2004)
#
Работал как то я на РАФе
В далёком "восемьсят восьмом"
И Ригу я включал в свой график
Я с Ригой был тогда знаком...
Как было славно там и... чисто...
А вроде бы - одна страна...
Эх, жаль не встретил трубочиста
Чтоб загадать себе сполна...
Как хочется вернуться снова
На улицы ушедших лет...
Ах, Рига, Рига - право слово
В душе моей остался след!!! smile:-)
Инна М  (ines-maks)
#
А я встречала там трубочиста в далёкие 90-е smile;)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Здорово! Я трубочистов тогда видела только в Таллине smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ура Риге!!! Она рождает еще и поэтическое вдохновение! smile:)
Александр Арефьев  (banki2004)
#
Спасибо Вам, Марина, за то, что "вернули" в Ригу!!!

А юность снова шепчет и щемит
По памяти мурашки побежали...
Надеюсь, что остались мы людьми
И, может быть, чуть-чуть мудрее стали...
В соборе Домском слушал Баха
Свекольник ел прохладный на жаре...
Купил прикольную цветастую рубаху...
И даже на заливе загорел...
Сквозь облака приятно солнце грело
На взморье волны пели под оркестр...
И флаг багровый с полосою белой
И тот петух, тревожащий окрест.............
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Всегда рада рассказать об удивительном городе. А Рига именно такой! smile;)
Tuzla  (coatl)
#
Я как раз о том и говорю, что эта европейскость только для русских "гуннов" (по выражению Саакашвили), а для Европы заштатная провинция. Кстати, мне совершенно непонятно, что такое "европейскость", хотя я сам большей частью времени нахожусь в Швейцарии, практически в центре Западной Европы. Но если брать за европейскость противоположность нашему азиатскому урбанистическому развитию, то Латвия - самая азиатская из прибалтийских государств: происходит полная депопуляция регионов при очень малом падении населения в Риге за счёт внутренней миграции. В этом она похожа на Псков больше, чем на Европу.
Александр Арефьев  (banki2004)
#
Зачем же так цинично про... "Париж"
Там люди славные с лучистыми глазами,
Там птицы певчие с родными голосами,
Там после дождика так звонко каплет с крыш
По каменной брусчатке... Фонари
Там освещают путь своим прохожим...
Жаль, не был там давно, поэтому так сложно
Изображать, как Сент-Экзюпери
Полёты чувств, рожденье вдохновенья!
И, всё ж, позвольте мне судит о том,
Как в прошлом необычный рижский дом
Мне поднимал с брусчатки настроенье smile:-)

Ps Латвия остаётся Латвией, Россия - Россией... Везде живут люди... Чуть лучше, чуть хуже... Так устроен мир... А нам лишь предоставлена возможность попытаться рассмотреть в этом мире самое лучшее... И не всё ещё пока решают деньги... По крайней мере, я очень на это надеюсь smile:-)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Я тоже много нахожусь вне России. Но Ригу воспринимаю иначе, чем Вы. Кстати, и Псков - прекрасный город. У меня там живет хороший приятель. Много рассказывает о Пскове и приглашает в гости. По возможности обязательно съезжу! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Александр, спасибо за поэтическое настроение! Абсолютно с Вами согласна. smile;)
Andre Shche  (q1234e)
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Ура ! рад что сохранили культуру можно и сьездить
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Мне там многое понравилось. Позже обязательно еще продолжу писать о Риге. smile:)
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