Рига: близкая, любимая, вкусная! (часть 1-я)

Вы никогда не бывали в Риге и думаете, что вас с ней ничто не связывает? А я вот рискну с вами поспорить! Связывает, и еще как! Есть вещи, которые нам знакомы на уровне подсознания. И речь вовсе не о переселении душ. Всё куда проще! Все мы родились в век телевидения, а некоторые – уже и в век интернета. Вот почему иногда совершенно незнакомые места кажутся нам родными. И даже любимыми, если это «дежавю» из любимого фильма!
Одна из улиц старой Риги. Уверена, её название – Jauniela – многим ни о чем не говорит. А вот если я подскажу, что это Цветочная улица из фильма «17 мгновений весны», вы сразу все вспомните! Конечно, именно здесь провалил явку трогательный профессор Плейшнер, которого просто потрясающе сыграл Евгений Евстигнеев…
С начала 70-х, когда снимался культовый фильм, прошло больше сорока лет, но до сих пор места, где в Риге проходили съемки, вполне узнаваемы. Прежде всего, сам дом, где переодетые гестаповцы поджидали наивного профессора. Такое приметное здание не по силам стереть из памяти даже годам!
Построил его рижский архитектор Вильгельм Николай Бокслаф в 1909 году в том самом югендстиле, о котором я уже подробнейшим образом распространялась в одном из более ранних постов этого блога. Перед Бокслафом стояла нелегкая задача вписать большое здание в узкую улочку Старого города.
И ему это удалось! Идея оказалась проста как все гениальное: здание составлено из 3-х частей. Они отличаются друг от друга отдельными деталями: где-то есть балконы, где-то – эркеры. Центральная часть дома украшена массивной головой – маскароном (декоративной маской).
При ближайшем рассмотрении оказалась, что лицо мужское, хотя я всегда была уверена, что женское! Правда ведь, похоже? А, между тем, именно в том окошке, что справа от маскарона, и стоял злополучный цветок, который профессор Плейшнер прошляпил и тут же за это поплатился: угодил в ловушку нацистов!
Забыть о том, где именно решалась судьба бедняги-профессора из знаменитого фильма, вам на улице Jauniela не дадут. Прямо напротив «дома Плейшнера» располагаются … бар «Алекс»
… и отель «Юстус»!
Ушлые предприниматели дали своим заведениям кодовые имена из шифровок Штирлица! В холле отеля «Юстус» есть даже специальная подборка фотографий, иллюстрирующих кадры из фильма, снятые на этой улице.
Между тем, к примеру, сам отель «Юстус» тоже не лыком шит! Он располагается в самом сердце старой Риги и примыкает к Домскому собору. В холле, помимо «кинореликвий», есть и обнаруженный археологами во время раскопок фрагмент стены Домского собора из XIV века!
Кстати, в доме, где произошли трагические события с профессором Плейшнером, тоже сейчас гостиница и ресторан, названные «Neiburgs» в честь строителя этого приметного здания - каменщика Людвига Нейбургса.
В 2009 году хозяевам «Нейбургса» присудили в Латвии 1-ое место за реконструкцию здания для нужд гостиницы. А еще в их активе приз 2010 года за дизайн интерьера. Действительно, интерьеры в этом здании сделаны со вкусом. Вот, к примеру, библиотека между гостиницей и рестораном:
А вот так выглядит один из гостиничных номеров:
Оказалось, в этой гостинице любят останавливаться звезды нашей эстрады: Ани Лорак, Дима Билан, Виа Гра. Еще бы, это же в самом центре Риги! Да и цены в этой гостинице совсем не кусаются. Я специально посмотрела в поисковиках: номер площадью 23 м на двоих в этом 4-х звездочном отеле обойдется вам в 130-150 евро за ночь, т.е. 65-75 евро на человека. А ведь у них есть еще и интересные спецпредложения!
Если вдруг остановитесь в этом отеле, обязательно попросите показать вам лестницу и окно, из которого в фильме «17 мгновений весны» выбросился несчастный профессор Плейшнер.
А вот дверь «квартиры», где, по фильму и была проваленная явка:
Даже если вы и не остановитесь в этой гостинице, очень рекомендую посетить её ресторан. Там отличная кухня!
Изюминка ресторана: специальное органик-меню, все блюда которого готовятся на основе только свежайших фермерских продуктов.
Как рассказала менеджер «Neiburgs» Бригита Вейнбурга, в обеденный перерыв к ним приходят обедать и сотрудники окрестных банков, и депутаты Рижской думы, и люди искусства. Многие туристы тоже стали поклонниками таланта шеф-повара Томаса Годиньша. Да я и сама под впечатлением!
Не знаю, как вы, а я любитель легкой кухни. В меню Томаса нашлось немало блюд для меня. К примеру, вот этот щавелево-шпинатный холодный суп:
… или суп-пюре из спаржи и артишоков с раковыми шейками и черными трюфелями:
Но самое «ходовым» блюдом в мае была, по словам самого шеф-повара, белая спаржа с соусом из зеленой спаржи и кресс-салата, с деревенской сметаной в “земле” из кисло-сладкого хлеба и розмарина.
Томас Годиньш даже разрешил мне понаблюдать, как он это блюдо готовит, и дал рецепт.
Итак, на 2 персоны вам понадобится:
250 г - белая спаржа
50 г - кисло-сладкий хлеб
10 г - розмарин
5 г - соль
3 г - перец
2 г - чернило каракатицы
30 г - сливочное масло
30 г - оливковое масло
10 г - масло лесного ореха
20 г - сахар
150 г - зеленая спаржа
30 г - лук-шалот
100 г - деревенская сметана
40 г - белое вино
Нужно порезать зеленую спаржу, положить в котелок с луком, добавить масло и слегка обжарить. Добавить белое вино и воду, все варить (внимательно – важно не переварить спаржу). Все отправить в блендер, добавить соль, перец. Однородную массу выцедить через ситечко.
Для “земли”: кисло- сладкий хлеб растереть в крошку, подсушить в духовке. Затем добавить розмарин, оливковое масло, соль, перец, чернило каракатицы, и немного воды, все перемешать.
Белую спаржу почистить, отварить в воде с солью, сахаром и сливочным маслом.
Затем спаржу разрезать вдоль на половинки и слегка поджарить в оливковом и ореховом масле.
В тарелку выложить соус, спаржу, “землю” и добавить ложечку деревенской сметаны (жирной и не кислой). Вот смотрите, как это получилось у самого Томаса:
Надеюсь, рецепт вам пригодится! Кстати, в рамках проекта LiveRiga «Восхитительно вкусный вояж» лучшие шефы Риги каждый месяц включают в меню блюда с определенным местным сезонным продуктом. Ресторан «Нейбургс» и Томас Годиньш тоже участвуют в этой акции. В мае, когда я ездила в Ригу, продуктом месяца там была спаржа, на июль планировали молодой картофель, на август – дары леса (ягоды и лесные грибы), на сентябрь – осенние фрукты и овощи, на октябрь - рыбу, на ноябрь - Рижский черный бальзам и блюда из тыквы. Так что выбирайте самый удобный для себя месяц и айда в Ригу! Тем более, что, согласно исследованию компании «British Post Office», именно Рига является самым дешевым городом Европы. Она существенно опередила по этому показателю Прагу и Будапешт.
А я увидела и попробовала там так много интересного и вкусного, что просто не успеваю сегодня написать обо всем. Нужно опять срочно собирать чемодан – и в путь. Рассказ о Риге продолжу позже, договорились?
Благодарю Диту Гутмане (Latio) и Сандру Димитрович (Brand Communications) за помощь в подготовке этого поста!
!!! Уважаемые модераторы! У меня почему-то не загрузилось несколько первых фотографий, и я не знаю что с этим делать глубокой ночью...
Комментарии 26
Утро вечера мудренее, разберёмся
Просим прощения за беспокойство.
В далёком "восемьсят восьмом"
И Ригу я включал в свой график
Я с Ригой был тогда знаком...
Как было славно там и... чисто...
А вроде бы - одна страна...
Эх, жаль не встретил трубочиста
Чтоб загадать себе сполна...
Как хочется вернуться снова
На улицы ушедших лет...
Ах, Рига, Рига - право слово
В душе моей остался след!!!
А юность снова шепчет и щемит
По памяти мурашки побежали...
Надеюсь, что остались мы людьми
И, может быть, чуть-чуть мудрее стали...
В соборе Домском слушал Баха
Свекольник ел прохладный на жаре...
Купил прикольную цветастую рубаху...
И даже на заливе загорел...
Сквозь облака приятно солнце грело
На взморье волны пели под оркестр...
И флаг багровый с полосою белой
И тот петух, тревожащий окрест.............
Там люди славные с лучистыми глазами,
Там птицы певчие с родными голосами,
Там после дождика так звонко каплет с крыш
По каменной брусчатке... Фонари
Там освещают путь своим прохожим...
Жаль, не был там давно, поэтому так сложно
Изображать, как Сент-Экзюпери
Полёты чувств, рожденье вдохновенья!
И, всё ж, позвольте мне судит о том,
Как в прошлом необычный рижский дом
Мне поднимал с брусчатки настроенье
Ps Латвия остаётся Латвией, Россия - Россией... Везде живут люди... Чуть лучше, чуть хуже... Так устроен мир... А нам лишь предоставлена возможность попытаться рассмотреть в этом мире самое лучшее... И не всё ещё пока решают деньги... По крайней мере, я очень на это надеюсь