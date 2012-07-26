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Мальдивы. Остров Иру-Фуши: секреты экономичного отдыха в дорогом отеле

26.07.2012 00:10 24 11 517 просмотров
Когда мы планируем отдых, то в первую очередь думаем о двух вещах: какого рода отдых предпочтителен (пляжный, спортивный, экскурсионный и т. д.) и сколько на этот отдых имеется денег. Если денег (увы!) оказывается не так много, как хотелось бы, многие сразу начинают выискивать в вожделенном для отдыха уголке мира отели подешевле. И часто совершают ошибку! smile:o

На это мне «открыли глаза» в «Мальдивиане» — компании-туроператоре по экзотическим странам. Оказывается, лучше искать не отели «меньшей звездности», а спецпредложения! smile:bonk: Иной раз тур в дорогой отель окажется более экономичным. Почему? Да потому что там дают сезонные скидки на трансфер, бонусы на питание, включают в стоимость бесплатные экскурсии! smile:nunu:

Как раз подобными спецпредложениями славится отель Hilton на острове Иру-Фуши. Как туда добираться, как выглядят бунгало, пляжи и чем на этом острове можно заняться, вы сможете «воочию» увидеть на видео под названием «Как получить в подарок 15 тысяч долларов?», которое мы там сняли вместе с оператором портала banki.ru Женей Копосовым.

На этом видео есть и некоторые примеры бонусов и скидок. Сейчас, как обычно, расскажу о том, что в видеоблог не вошло. Что поделаешь, информации опять больше, чем видео! )) smile:-x

Итак, в видеоблоге я уже упоминала, что лететь на остров Иру-Фуши на гидросамолете придется минут 45, и что перелет этот, по моему опыту, очень комфортный. Но и стоит он обычно около 500 долларов!

Конечно, на Иру-Фуши свет клином не сошелся. smile:scratch: Есть острова и поближе к международному аэропорту Мальдив. Но даже самый короткий трансфер, как сообщили мне в «Мальдивиане», все равно встанет минимум в 300 долларов. И «наименее звездочные» отели (а таких на Мальдивах, как я уже писала, относительно немного), на трансфер скидок не дают. А вот 5-тизвездочный Hilton на острове Иру-Фуши дает, причем как раз сейчас! smile:yep:

На днях появилось спецпредложение: до 23 декабря 2012 года гости могут сделать бронирование на странице курорта в Интернете или по телефону и заплатить только половину стоимости трансферов из международного аэропорта Мале и обратно! Предложение действительно при пребывании на курорте в течение как минимум 6 ночей. Если вы хотите поехать на отдых в Хилтон с ребенком, тогда поездка обойдется вам еще дешевле: для детей до 12 лет проживание на курорте и трансферы являются бесплатными! Учитывая все это, я уже не удивляюсь, почему, к примеру, на сайте «Мальдивианы» туры во многие 4-хзвездочные отели оказываются дороже, чем в 5-тизвездочный Hilton! smile:uncap:

Только ни в коем случае не упрекайте меня в том, что я Hilton рекламирую! smile:omg: Я говорю о системе, опираясь на известные мне факты. Если, исходя из полученной информации, вы выберете себе совсем другой отель, и он вам понравится, я буду только рада! smile:flowers: Но сама я, как уже говорила, сумела побывать на Мальдивах лишь в 3-х отелях. И Hilton – один из них.

На собственном опыте убедилась и в том, что иногда сильное желание сэкономить, выходит туристам боком. На видео я подробно описала нашу вылазку на ночную рыбалку. Поскольку в океане опять штормило, я до последнего момента думала, что выезд на рыбалку отменят. Но его не отменили!!! smile:nunu: В результате большинство китайских молодоженов, поехавших с нами ловить рыбу, просто вот так «слегли» на палубе от морской болезни. smile:nightmare:

Я никак не могла взять в толк, зачем они вообще отправились в море в шторм, раз не переносят штормовую погоду. smile:fool: Однако, как нам объяснила одна из служащих отеля, ларчик открывался просто. Китайские молодожены покупают у себя на родине дешевые трехдневные туры в Hilton Maldives Iru Fushi Resort & Spa, и эти туры включают пару бонусных экскурсий. Одной из них и была ночная рыбалка. Поскольку тур короткий, перенести экскурсию невозможно. Поэтому именно сами китайцы и настояли на том, чтобы в шторм выйти в море: халява, сэр (сяньшэн)! smile:|

А Женя был ужасно разочарован. Он заядлый рыбак и так мечтал половить рыбу в Индийском океане! Но мы с ним зря закидывали удочки. Рыба нас игнорировала. smile:painful: Мальдивцы объяснили это тем, что этой ночью не было Луны…

Самая серьезная статья расходов в этом отеле, на мой взгляд, - питание. Но зато оно качественное и разнообразное. И что особенно важно, меню во всех ресторанах переведено на русский язык. smile:yep:

Tак что даже Женя, который толком не говорит ни на одном языке, кроме русского, перестал использовать меня в качестве личного переводчика, и делал выбор самостоятельно! smile:ura:

На видео я рассказала про рыбный ресторан.

Но там есть и другие! Очень симпатичен азиатский ресторанчик под названием Вamboo. Я там попробовала вот креветки со стеклянной лапшой, приготовленные в глиняных горшочках (33$). Классное диетическое блюдо! smile:thumbsup:

А Женя польстился на традиционный ренданг «оссо букко» из говядины (35$), и тоже остался очень доволен. smile:yep:

Но все это, согласитесь, накладно! Уверена, что в этом отеле бывают периоды, когда в качестве специального предложения предлагается HB (двухразовое питание). Вот такой шанс точно нельзя упускать! Кстати, вот здесь на сайте «Мальдивианы» указан целый список бонусов в разных мальдивских отелях. Он достоин самого тщательного изучения!

Заметная статья расходов – спа-процедуры. В Хилтоне крупнейший на Мальдивах спа-центр, в основе всех процедур методика аюрведы. Конечно, без этого можно и обойтись, но если есть возможность заняться собой, рекомендую.

Еще несколько слов об обслуживании в мальдивских отелях. Оно, как правило, действительно классное! Здесь в порядке вещей, когда вас встретит по-особому украшенный номер, а в нем – бутылка шампанского. smile:-x

Тут никто не будет Вас динамить или клянчить деньги. Персонал всегда предупредителен и улыбчив, как вот этот официант.

Подробный рассказ об «истоках» мальдивского сервиса и о характере мальдивцев включен во вторую часть видеоблога об острове Иру Фуши – «600 миллионов долларов за тишину и сервис». Надеюсь, вы найдете время взглянуть! )) smile:gramercy:

Ну вот, пожалуй, и все, что я хотела рассказать об острове Иру Фуши. Впереди еще рассказы о мальдивской столице и последнем из посещенных нами островов. Там было немало интересного! smile:yep:

Комментарии 24

Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Напишешь, не упоминая мест и названий, скажут " ни о чем". Напишешь с примерами и фактами, скажут "реклама". Относитесь, как хотите. smile:shuffle: Что тут еще скажешь?..
Елена Самборская  (sambor3)
#
Марина и Женя, спасибо Вам. Красивые фото и видео, интересный рассказ. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Елена, спасибо, что не корите за рекламу! smile:gramercy: Хотелось по максимуму рассказать о тех местах, где были, со всеми плюсами и минусами. Надеюсь, кому-то это пригодится... smile:scratch:
Елена Самборская  (sambor3)
#
Марина, я сначала сверху слева нажала на руку с пальцем вверх, приняла за похвалу, оказывается, что это другое. Прошу извинения...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Так это и есть кнопка "нравится" = похвала. smile:) Спасибо!!! smile:flowers:
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Да я и сама тут еще не все кнопки освоила. Спасибо Уважаемому Моисею Абрамовичу, который иногда учит меня уму-разуму! smile:)
В  (Cheerokee)
#
красота.... только цвет волос Марины чересчур радикален ))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Но ведь не настолько, как у Кисы Воробьянинова?! smile:rofl:
В  (Cheerokee)
#
ну да, не настолько smile:D
до бритья ведь дело не дошло smile;)
piva net  (pivanet)
#
У этого хилтона цены за номера бьют все скидки на трансферы smile:)
"Но даже самый короткий трансфер, как сообщили мне в «Мальдивиане», все равно встанет минимум в 300 долларов."
если брать speedboat (острова куда можно на катере доплыть), то стоимость будет меньше, баксов в 200туда-обратно на взрослого можно уложиться.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
По поводу трансфера на лодке абсолютно с Вами согласна. Можно и за 200$. smile:yep: Просто в этот раз я про катера уже не говорила, потому что писала об этом раньше (про остров Мануфару) - http://www.banki.ru/blog/toptigina/2918.php . Во время такого трансфера мы попали в сильный шторм. smile:omg: 4 полета на гидросамолётах прошли в ту же погодку куда комфортней! А Hilton, безусловно, дорогой. Просто в период скидок там можно что-то "выловить". И не только там. Я специально дала ссылку на страницу, где сообщается о скидках в большинстве мальдивских отелей. Удачи! smile:)
В  (Cheerokee)
#
да, это действительно интересно )
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Рада, если это так, несмотря на радикальный цвет! smile;)
Александр Арефьев  (banki2004)
#
Спросите море про рекламу...
Не скажет, выдохнув устало,
Волной для вас сыграет гамму
Вздохнёт опять... Начнёт сначала...
А мы всё ищем, где теплей,
Где слаще воздух, гуще кроны...
Спросите у ночных огней
Про сущность рыночных законов...
Лишь улыбнутся вам в ответ
И промолчат... А что им рынок?
Исправно доставляют свет
До наших с вами вечеринок smile:-)
Спросите ветер про пиар...
Обидится, задует пуще...
Он знает сам, что super star
Не зря зовут его поющим...
Не напрягайте, братцы, ум
И не впадайте в рассужденья...
Ведь моря искреннего шум
Придуман вам для настроенья smile:-)

А всё остальное есть повод поболтать...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Александр, спасибо! Порадовали поэтическим подходом к меркантильным темам! smile:flowers:
madrid12  (madrid12)
#
Поздравляю с замечательным путешествием. И фото-видео отчет у вас получился обстоятельный и красочный. Мальдивы для меня пока остаются мечтой. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Надеюсь, Вашей мечте о Мальдивах суждено сбыться! smile:yep: Буду рада, если какие-то из моих подсказок приблизят её реализацию! smile:)
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Как приятно среди рабочего дня окунуться в иной мир - спасибо! Про скидки в отелях - здорово, потому что получить высший уровень сервиса иногда очень хочется даже тем, кто подобные предложения обычно даже не рассматривает.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Сервис такого уровня, как в тех мальдивских отелях, где я побывала, действительно редко встретишь. Желаю удачной "охоты" на скидки! smile:yep:
Tin Kava  (tintin)
#
Спасибо за интересный и полезный материал))
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Надеюсь, эта информация Вам когда-нибудь пригодится! smile:)
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