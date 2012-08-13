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Финляндия. Зимой и летом со спортивным приветом!

13.08.2012 16:03 16 4 384 просмотра
В Финляндию принято ездить зимой. Там нет недостатка в снеге и в чистом воздухе. Да и инфраструктура для занятий самыми разными видами зимнего спорта прекрасна. Однако когда речь заходит о лете, некоторые удивленно вскидывают брови: «А что там такого? Погулять по лесу и искупаться в озере можно и на даче!» Можно, конечно. Но на даче вам не удастся пережить и малой толики тех невообразимых приключений, которые ждут вас в Финляндии. А все потому, что финны – просто удивительные выдумщики! smile:yep:

На первый взгляд наши северные соседи кажутся довольно замкнутыми, а то и заторможенными. «Мы – народ, который молчит на трех языках!» - с улыбкой признался мой давний знакомый Арто Асикайнен из Visit Finland. В этой шутке все 100% правды! Зная по 3 языка (финский, шведский и английский), финны не будут вам надоедать, лезть с разговорами, изливать душу. Но они все равно сумеют вас удивить, расшевелить и развеселить. Молча!!! smile:-p
Каждый раз, бывая в Финляндии, поражаюсь, как здорово им удается спокойно, не кипятясь, проанализировать проблемы и найти кратчайший путь к их решению. smile:o Возможно, поэтому они настоящие рекордсмены в области экологии? Страна удерживает первое место в мире по состоянию окружающей среды. Там прекрасно чувствуют себя даже дикие звери. smile:yep:

Северные олени, к примеру, спокойно разгуливают по автомагистралям, не обращая никакого внимания на автомобили! smile:jokingly: Финны реально, а не на словах, хотят сберечь свои леса, а потому и вышли в мировые лидеры по сбору макулатуры и вторичной переработке бумаги. И склоны своих холмов тоже берегут: не подвергают запустению и предпочитают не использовать тяжелую технику. Чтобы лыжные спуски и летом выглядели аппетитно, запускают туда на выпас мохнатых коров породы хайландер. Те равномерно щиплют травку. Как говорится, дешево, экологично и красиво! smile:yes!!!:

А еще в Финляндии не на словах, а на деле заботятся о здоровье нации. Здесь вводят налоговые льготы для всех, кто занимается спортом, и создают условия, чтобы любимый спорт был доступен и летом, и зимой. Гуляя среди зеленых лесов курорта Вуокатти и наслаждаясь летней погодой у озера Сяркинен, трудно себе представить, что прямо по соседству финны катаются … на лыжах по самому настоящему снегу!

По словам Ольги Морозовой (лучшего русскоязычного знатока всех туристических возможностей Вуокатти olga.morozova@vuokattitravel.fi), такой лыжный тоннель финны построили первыми в мире.

Он простирается на 1210 метров и открыт круглый год. Летом температура воздуха в тоннеле колеблется между -5 и -9 градусами по Цельсию, так что курортникам и спортсменам приходится сменить плавки и купальники на теплые лыжные костюмы! smile:uncap:

К тому же финны способны сами делать себе погоду! К примеру, лыжный сезон у них всегда начинается 1 октября вне зависимости от снегопадов. И лыжный тоннель в этом случае ни при чем. Просто они на всякий случай сохраняют снег … с прошлого сезона! smile:o

«Консервируют» его в больших кучах, плотно засыпая эти кучи опилками (слоем в 30 см). И летом он не тает! smile:nunu: Чтобы в этом могли убедиться все желающие, маленькие сугробики регулярно выкладывают на всеобщее обозрение.

Да что там снег! Финны умудряются превратить в плюсы даже явные минусы своего ландшафта. Ну вот что хорошего, к примеру, в болотах? smile:-x В других странах их осушают, чтобы иметь побольше пахотных земель и поменьше комаров. А в Финляндии болота ловко используют! Ловко – в прямом смысле этого слова. Здесь придумали футбол на болоте!

Говорят, первым тренироваться на болоте стал известный лыжник Эса Ромпайнен. Но просто бегать по болоту ему показалось скучно, вот он и взял футбольный мяч. Дело было 14 лет назад.

А сейчас мировые чемпионаты с участием не только европейцев, но и латиноамериканцев, проходят здесь ежегодно. И наблюдать их, поверьте, просто уморительно! Причем на зрителей интересно смотреть не менее, чем на игроков. smile:omg:

Правила такие же, как и в обычном футболе, но поле, естественно, примерно в половину меньше, чем обычное футбольное. И время игры куда короче - 2 периода по 10 минут. Это потому, что футбол на болоте намного утомительнее обычного. smile:rofl:

Если погода жаркая, то за 20 минут игры, как сказали мне устроители чемпионата, игрок в среднем худеет на два кг! smile:pardon:

Болота регулярно чистят, но это отнюдь не гарантирует игрокам легкой жизни. Одна радость – здесь почти нет комаров! Организаторы утверждают, что их отгоняет здешний болотный газ. smile:nunu:

Есть такие топкие места, что иногда игроки уходят в болото с головой. Тогда и товарищи по команде, и соперники вместе со зрителями и судьей вытаскивают такого несчастного игрока из болота. smile:nightmare:

Каждый год в болоте остается около тысячи футбольных бутс, двух тысяч носков, 300 футболок и 200 трусов. Естественно, обувь и одежду никто искать во время игры не будет. Так что игроки заранее запасаются резервной формой и хорошим настроением!

На чемпионат мира по футболу на болоте съезжаются тысячи зрителей. Конечно, многие хотят просто поглазеть на это прикольное действо, но немало и истинных болельщиков.

Я, конечно же, болела за российскую команду. Познакомилась с одним из наших футболистов. smile:yes!!!:

Дмитрий приехал сражаться в финском болоте из Комсомольска-на-Амуре и был настроен очень решительно. Настрой помог. smile:ura: Наши выиграли! Пусть и только в одной из семи категорий чемпионата, но это, согласитесь, уже мелочи…

Кстати, финны так прикипели к своим болотам, что теперь устраивают там не только футбольные матчи, но и соревнования по игре в гольф. По-моему, не за горами и модные дефиле в болоте! По крайней мере, модели уже готовы…

Если вы имеете хоть какую-то спортивную подготовку, то вам точно не придется во время отдыха в Финляндии быть только болельщиками, как мне. К примеру, вы можете классно размяться, попробовав свои силы в самом северном в мире центре вэйкбординга (водных лыж на лебедке) на курорте Уккохалла.

К сожалению, спорт всегда был мне не по силам, но я с белой завистью наблюдала за успехами, которые делала на водной глади озера Сювяярви (Syvajarvi) моя коллега Катя Сергеева. smile:thumbsup:

К счастью, вода в озере была в середине июля довольно теплой. По крайней мере, в гидрокостюме Катя начала мерзнуть только часа через 2 после начала катания на вейке.

Но для замерзших у финнов всегда наготове сауна! Прокат гидрокостюма, лонг-вейкборда, водных лыж, шлема и спасжилета обходится в 35 евро в день.

Остановиться на время катания можно прямо тут же – в гостинице. Апартаменты с парой комнат и кухней реально снять по вполне сходной цене.

А вид из окон вам откроется вот такой!

Если долго сидеть на одном месте (пусть и с вейкбордом) наскучит, то можно поехать еще и в Каайани.

Собственно, с Каайани стоит начинать либо им заканчивать. Просто там есть аэропорт, куда ежедневно летают самолеты из Хельсинки. smile:yep: А вот уже из Каайани на автобусе или на арендованном автомобиле за час или час с небольшим вы доберетесь и до Вуокатти, и до Уккохалла, и до футбольных болот в Хюрюнсалми. Мы как раз именно так и сделали!

Каайани на первый взгляд может показаться скучным местом. Но это только до тех пор, пока вы не встретитесь с русскоговорящим гидом Пайви Даль (paivi.dahl@hotmail.com).

Пайви учила русский язык самостоятельно, и он в ее устах звучит очень весело. smile:flowers: К тому же она расскажет вам много интересного о родном городе и одноименной провинции. К примеру, что провинция Кайаани по размерам равна Бельгии, а населения здесь всего-то по 3-4 человека на кв. км. А еще что именно здесь расположен единственный в Финляндии канал для перевозки дегтя, который действует и сейчас.

Она увлечет вас рассказом о старой крепости и, конечно же, приведет к ней. И то, что крепости при этом не окажется на месте (она была разрушена врагами еще в 1716 году), вас вовсе не разочарует. В smile:) о-первых, посреди реки Каяанийоки (Kajaaninjoki) остались еще кое-какие руины...

А во-вторых, вы узнаете, что за недолгое время своего существования (около ста лет) замок успел побывать и тюрьмой, в которой сидел один из самых знаменитых финнов – историк Йоханнес Мессениус. Знаменит он был тем, что во время отсидки написал капитальный труд по истории Финляндии. А заключили его в крепость по подозрению в предательстве и … в плагиате!!! smile:crazy: Полагаю, после написания капитального труда оба подозрения начисто отпали. Ну разве предатель и плагиатор смог бы, сидя в тюрьме, стать столпом финской исторической науки?!! Отсюда родом и самый знаменитый финский поэт – Эйно Лейно.

Его перу, к примеру, принадлежит вот это стихотворение:
«Весь лес переполнен песнею,
на каждой веточке любятся,
овсянки и зяблики в радости
рассказывают о весне своей.
Они одного лишь дерева
страшатся, остерегаются –
под ним сижу несчастливый я,
в печали своей вздыхаючи».

Меня овсянкам и зябликам в Кайани опасаться не пришлось. У меня просто не было никаких причин сидеть под деревом в печали! smile:bonk: В Финляндии летом так много удивительного и интересного, что сейчас я просто не успеваю все описать. Продолжу изливать свои самые яркие финские впечатления через некоторое время. А вам пока желаю славного летнего отдыха. В Финляндии еще стоит хорошая погода!!! smile;)

Комментарии 16

Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Как хорошо, Марина, что ты, зная несколько языков, не молчишь как финка! Потому что репортаж получился увлекательный!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Да уж, молчаливость точно не является моим достоинством... smile:-p
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Рыбалка тамс знатная! В этот раз она прошла мимо меня, но до этого мы там многократно ловили с телекамерой. smile:jokingly: Там столько видов всякой рыбалки! Если соберетесь, дайте знать. smile:)
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Пока для меня это далековато, я по Подмосковью больше ходок smile;)
А про заграницы приятнее в интернетах читать, вот Ваши кейсы например.
Но помечтать всё равно не вредно smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Подмосковье, конечно, имеет свои плюсы. А Финляндия почти и не заграница! smile:-p По крайней мере, питерцы давно чувствуют себя там как дома. Финны, как меня заверили в Visitfinland, нас очень любят и ждут. В прошлом году россияне оставили в этой прекрасной стране 820 млн евро. Это половина всех трат, сделанных иностранцами!!! smile:drink:
АлексСпб АлексСпб  (АлексСпб)
#
Огромное спасибо за Ваш труд.
Очень понравилось.
Вот именно за тихую красоту, покой, обустроенность жизни я тоже люблю Финляндию.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
И Вам спасибо за поддержку моей бурной деятельности! smile:flowers: Теперь буду стараться еще больше! А Финляндию я тоже давно люблю, поскольку родом из Питера. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Андрей, спасибо за ссылку! С удовольствием посмотрела. smile:yep: Большое впечатление произвело то, что финская тема не угасает аж с 2009 года. Снимаю шляпу перед финнами и модератором! smile:uncap:
ludkuba  (ludkuba)
#
Марина, спасибо за очень интересный репортаж. Похоже, "северность" страны, данная богом, сподвигает финнов на всякие выдумки, чтобы скрасить, вернее, разукрасить, суровость бытия и климата... И им это удается, молодцы они!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Здорово, что наши ощущения совпали! Я с каждой поездкой проникаюсь к финнам все большим уважением. smile:yep:
Елена Самборская  (sambor3)
#
Класс!!! Марина, интересно все описываете. Представляешь сразу себя там: то в туннеле на лыжах, то на болоте с игроками, то на озере...Вообщем, пока читала, получала приятные эмоции... Живой рассказ, Марина! Спасибо! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Елена, спасибо за добрые слова! Изо всех сил стараюсь не разочаровывать своих читателей и подписчиков. smile:notiam:
Scud  (Scud)
#
Вуокатти -- рай для лыжников и зимой, и летом. Был там с компанией в конце июля -- катались на лыжероллерах по специальной трассе (той самой, что с 1 октября гарантированно становится лыжной) и по велодорожкам, на лыжах в трубе, бегали кроссы и имитацию по окрестным холмам. Самое классное впечатление было в самый жаркий день -- было аж до 30 градусов, так что без вариантов пошли кататься на лыжах в трубу, ну а потом - купаться и загорать на пляж в Соткамо. Где еще такое возможно? smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Очень рада узнать о впечатлениях человека, который лично опробовал все эти спортивные трассы! smile:ura: Я-то ведь только болельщик. smile:notiam: Мы с Вами там, видимо, чуть разминулись. Мы были в середине июля, а вы - в конце. Приятно, что впечатления совпали! smile:thumbsup:
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