Франция. Савойская жемчужина и альпийская Венеция

Объехав практически всю Европу (а не ступала моя нога пока лишь в 5-6 европейских странах, в большинстве своем балканских), я долгое время пребывала в полной уверенности, что самые чистые озера этого континента - исключительно в Скандинавии. Реки Центральной и Южной Европы с давних времен испытывают изрядный «гнет» со стороны местной промышленности. И несмотря на все предпринимаемые европейцами экологические усилия, несут в озера много лишнего. Но, оказывается, и на юге Европы есть озеро, которое славится чуть ли не кристальной чистотой. Оно расположено во французском регионе Рона-Альпы и часто именуется «савойской жемчужиной». В пик московской жары моя душа жаждала свежести. А тут хорошая знакомая пригласила на праздник того самого озера - Анси. Ну и разве можно было устоять?..
Летели мы в Женеву. Из Женевского аэропорта дальше нужно ехать либо на машине, либо на автобусе (билет обойдется в 10,5 евро, расстояние 38 км), либо на поезде. Собственно, по-русски, есть два варианта названия как озера, так и одноименного города – Анси и Аннеси. Мне «Анси» как-то ближе.
Любопытно, что озеро величают савойской жемчужиной, а город – альпийской Венецией. Просто озеро располагается среди Альпийских гор в департаменте Верхняя Савойя региона Рона-Альпы, а город с населением 50 тыс. человек - не что иное, как столица Верхней Савойи!
Для начала расскажу об озере. Его длина 14,6 км, ширина варьируется от 800 до 3300 м, а глубина достигает 82 м. Окружено горными вершинами высотой от 1300 до 2200 м. Питается водой из горных источников, поэтому такое чистое и прозрачное!
От реки Роны защищено мощными фильтрами, которые, по слухам, поначалу чуть ли не лишили озеро рыбы. Но потом фильтры вроде бы слегка ослабили, и рыба появилась вновь. Считается, что вкус форели особо тонко сочетается с ароматом савойских вин. А без форели-то городу Анси по-любому обойтись нельзя, ведь она аж с XV века красуется на его гербе!
Летом озеро Анси особенно привлекательно. И не только благодаря блюдам из форели и умопомрачительным окрестным пейзажам. В этом альпийском озере очень приятно купаться. Вода-то прогревается до 24-х градусов! Вокруг полно пляжей.
Пляжи есть как муниципальные (бесплатные), так и частные (платные). Разместиться тут тоже не проблема. На левом берегу озера большой выбор кемпингов и апартаментов, на правом – целая палитра дорогих отелей.
А еще ежегодно в первую субботу августа здесь проводится праздник озера Анси - грандиозное пиромелодическое шоу (именно так оно обозначается в программке). Праздник этот со 150-летней историей. В 1860 году его учредил Наполеон III в честь присоединения Савойи к Франции. Правда, тогда это было что-то вроде народных гуляний. Зато сейчас - масштабное свето-музыкальное представление, подготовка к которому идет целый год.
Сначала проводится конкурс среди режиссеров-пиротехников, выбирается лучший сценарий, потом победителю дают «порулить», то есть подготовить и провести яркий спектакль. В этом году в конкурсе победил итальянец Антонио Паренте. Его сценарий «Энергия звезды» был принят на ура.
Мы разговаривали с этим счастливчиком всего за несколько часов до шоу. Прямо на берегу озера уже были расставлены трибуны для зрителей.
На них обычно размещается 40 тысяч человек (билеты стоят от 22 до 37 евро, и их надо заказывать заранее), а еще 150 тысяч зрителей занимают место на окрестных горах и смотрят шоу бесплатно. Антонио совсем не выглядел взволнованным. А ведь ему вечером предстояло управлять батареей из 62-х огневых позиций, которые должны быть идеальным образом синхронизированы!
Стальные нервы, равно как и пиротехнические орудия, итальянца не подвели. Шоу с успехом продолжалось больше часа.
Каких только звезд мы не увидели в небе над озером! Больших и маленьких, самых разных цветов и форм, мгновенно исчезающих и будто бы зонтиком нависающих над головой. А музыка... Как здорово, что в этот вечер нам подфартило еще и с погодой! Вечер выдался теплым, сухим и безветренным.
Но шоу – лишь одно из местных удовольствий. А сам город Анси чего стоит!
Мне он очень напоминает бельгийский Брюгге. Причем вовсе не архитектурой, а тем, что тоже выглядит прямо как декорация старинной сказки. Этому здесь и удивляться не приходится, ведь город появился более 2 тысяч лет назад. Правда, от первого римского поселения уже мало что осталось, зато новый Анси, который начали строить на месте старого в XI веке, вполне узнаваем.
Визитная карточка города – каменный дворец на острове (Palais de L`isle), который часто называют "замок-корабль"!
Он и правда похож на огромный корабль, застывший посреди узкой речушки в самом центре города. Возвели его в XII веке, и за 9 столетий он пережил массу перевоплощений.
Был и господским домом, и княжеской резиденцией, и дворцом юстиции, и счетной палатой, и тюрьмой. Сейчас тут, понятное дело, краеведческий музей.
Собственно, благодаря речушке, а вернее, каналу Тиу, где «застрял» замок-корабль, Анси и прозвали Савойской Венецией. Утопающие в цветах узкие набережные создают иллюзию, что город стоит прямо на воде. Кстати, ворота некоторых старинных домов еще сохранили кольца для швартовки лодок!
Достопримечательностью Анси стали и шлюзы. Их построили здесь в 1874 году, чтобы поднять на 20 см уровень воды в озере Анси, откуда она поступает в канал. Нужно было обеспечить водой местную хлопчатобумажную мануфактуру. Сейчас шлюзами можно просто любоваться!
Не буду утомлять вас перечислением всех красот города. Их нужно увидеть своими глазами! Покажу лишь лестницу, которую облюбовали парочки.
Знаменитый мост Влюбленных в центре города.
Бывшую гостиницу де Саль, которую в конце XVII века возвели по приказу Франциска де Сальского. На фасаде здания бюсты, олицетворяющие четыре времени года, и бюст Ночи, обращенный на восток.
А еще вот этот замок, как бы парящий над городом. Он был воздвигнут в XIII веке для женевских графов, а после покупки женевской провинции Савойей стал резиденцией савойских герцогов. Сегодня в нем, помимо музея, располагается и региональная обсерватория Альпийских озер, где можно узнать все о прекрасных озерах региона Рона-Альпы.
Мы решили в музей не ходить, а прокатиться вдоль берега озера Анси на велосипеде. В Анси это дело обычное.
Повсюду есть пункты проката велосипедов и велодорожки. Средняя стоимость аренды двухколесного коня – 12 евро на 4 часа и 18 евро, если вы хотите кататься дольше.
Вот здесь мы выбрали велосипеды по размеру и по вкусу. Мне по росту подошел только … детский. Надо сказать, я и на велике–то со времен детства почти не ездила. Так что детский был, что называется, «в тему». А тут еще и пришлось проехать 25 км. Настоящий спортивный подвиг!
Сама поражаюсь, как это я без увечий докатилась до места, да еще и получила какое-то впечатление от озерных красот. А местом назначения, кстати, был вот этот милый ресторанчик на берегу озера.
Он называется «Côté Plage» ("На пляже"), потому как фактически на пляже и расположен.
Так что многие отдыхающие плавно перетекают сюда с пляжа на обед!
В ресторане я заказала, конечно же, форель. И посмотрите, какую красоту мне принесли!
Рассказываю: это филе озерной форели в соусе vierge (оливковое масло, лимонный сок, томат + базилик). Вкуснотища! К форели прилагался еще гарнир в виде риса басматти, но я решила поберечь фигуру. А вот от десерта – тирамису – отказаться не смогла. Думаю, все сладкоежки меня поймут!
Кстати, на озере Анси есть много интересного помимо одноименного города, пляжей и ресторанов.
К примеру, на городской пристани можно сесть на кораблик и, после получаса наслаждения прекрасными видами, выйти в Таллуаре.
Деревня Таллуар возникла еще в IX веке благодаря внуку Карла Великого, который решил сослать в это чудесное место свою первую жену после развода.
В 1016 году здесь было основано бенедиктинское аббатство. А в XVIII веке его разнесли французские революционеры. Говорят, колокола здешней церкви до сих пор покоятся на дне озера Анси. Однако позже кое-что было восстановлено.
Вот это здание стало гостиницей "Abbaye De Talloires" , где современные удобства прекрасно вписаны в интерьеры XVII века.
В 1881 году в аббатстве Talloirеs останавливался Марк Твен и потом писал: «…как бы я хотел остаться здесь на несколько лет, чтобы отдохнуть по-настоящему».
А еще здесь творил Сезанн...
Ныне мир искусства представлен Жаном Рено, который стал одним из крупнейших акционеров отеля. У него здесь есть собственный номер.
Но и монахи тут до сих пор присутствуют. Правда, только на фресках!
В огороде растут вот эти помидорки.
Из них шеф-повар Sylvain Ruffenach делает салаты и гаспачо.
А самая "именитая" бутылка красного в винном погребе "Аббатства", по словам генерального директора отеля, ждет своих дегустаторов!
Удовольствие, конечно, не всем по карману. Зато полюбоваться этими потрясающими пейзажами, вдохновившими Сезанна, можно совершенно бесплатно. Разве не хочется?!
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