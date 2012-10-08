Франция. Реки Божоле с золотыми берегами

In vino veritas. Истина в вине. Это все знают! Вино можно любить или не любить. Его можно пить много либо совсем чуть-чуть. Но кто рискнет не признать его магии, его волшебной силы? Можно ли не оценить его аромат, не увлечься мелодией его нот? Ответ, по-моему, очевиден. Начав своё путешествие по французскому региону Рона-Альпы у озера Анси, я и не заметила, как ноги сами вынесли меня на винную дорогу Beaujolais …
Эта удивительная дорога начинается чуть севернее Лиона и идет вдоль реки Соны вплоть до Макона. Дальше открывается дорога бургундских вин, которая ведёт прямо в Дижон. Собственно, область Божоле считают субрегионом Бургундии. С этих мест римляне начали своё завоевание Галлии. Именно они приучили галлов к виноградной лозе.
Но только в 14 веке на склонах холмов вдоль реки Соны стали сажать особый сорт винограда – чёрный гамэ с белым соком. Говорят, в 14 веке высаживать этот сорт дозволялось только в области Божоле, а в Бургундии это запрещали. Так или иначе, как раз этот самый чёрный гомэ и породил Божоле!
Конечно, вкус вин Божоле определяется далеко не только сортом винограда. Магия вкуса создается множеством факторов. Это и интенсивность солнечных лучей, и количество осадков, и возраст лозы, и, конечно же, особенности почвы. Кстати о почве. Она повлияла не только на вкус вина, но и на местную архитектуру!
Область Божоле именуют ещё и страной золотых камней. На её юге в почве много известняка цвета охры (он окрашен окисью железа). Здесь производят более лёгкие вина, чем на севере, где гранитные почвы, но зато из золотистого известняка сделано большинство зданий во всей округе. И каких! Они смотрятся как изысканные украшения на фоне местных пейзажей!
Вот эта прелестная деревенька называется Уэн (Oingt).
В средние века это был центр крупной синьории – владения виконтов Уэнских. От их величественного замка сейчас мало что осталось - донжон да часовня.
Зато сама деревня - настоящее ожерелье из ярких и искусно обработанных золотистых камней! Тут хочется сфотографировать каждый дом...
В XIII здесь создавала свои мистические произведения писательница Маргарита Уэнская. Она вошла в историю, потому что первой начала писать на франкопрованскальском языке. Правда, никаких её следов мне сегодня здесь обнаружить не удалось. Церковь и кладбище еще в XVI веке были осквернены гугенотами…
А вот местное вино в религиозных войнах не пострадало. Искусство его создания передается веками из поколения в поколение. Виноделие издревле сосредоточено вокруг замков, каковых в Божоле около 70-ти.
Замок Château de Pizay – один из самых знаменитых. Согласно документам, хранящемся в Клюнийском аббатстве, он появился в начале XI века.
Уже в средние века его владельцы занялись виноделием, чем и продолжают зарабатывать до сих пор их потомки.
Замок превращен в пятизвездочную гостиницу с изысканной кухней и вертолетной площадкой.
Замок Chateau de Vaurenard построили несколько позже – в XIII веке.
Роду нынешних владельцев он принадлежит с конца XVII века. Жислен де Лонжевиаль - винодел в пятом поколении.
Его предки имели дворянские титулы. Но титулы передаются по женской линии, а время династических браков прошло. Так что теперь лишь замок напоминает о дворянском прошлом семейства.
Ныне здесь живут родители Жислена. Зато он ведает семейным бизнесом - 25 га виноградников и винодельней!
Нас он встречал вместе со своим самым верным соратником – псом по кличке Пелю. Пелю, как выяснилось, всегда участвует в уборке урожая, потому что … обожает свежий виноград гамэ!
Семья де Лонжвиль владеет замком, виноградниками, винодельней и винными погребами. В погребах сам хозяин проводит дегустации вин Божоле для туристов.
Как раз на такую дегустацию мы и попали. Винодел признался, что самыми удачными были урожаи нечётных годов, и распечатал бутылочки вплоть до 1997 года. Удалось прочувствовать всю палитру!
Дегустацию сопровождал подробный рассказ о производимом вине. Хозяин винодельни подчеркнул, что ферментация вина у него происходит только естественным образом, без добавления каких-либо средств. Показал разнообразные дубовые бочки и поделился своими секретами.
Выяснилось, что Beaujolais Supérieur «Quintessence» выдерживается в бочках целых 6 лет, Beaujolais Supérieur «Cuvée Baron de Richemont» - 2 года, а Beaujolais Supérieur «Cuvée Tradition» - всего 6 месяцев. Бочки, в которых вино выдерживается долго, очень старые (им по 60 лет). В них уже не осталось древесного аромата. На вкус такого вина куда больше воздействует атмосфера погреба.
Мсье де Лонжвиль постоянно следит за тем, чтобы в погребе температура стояла на отметке +12С. По его словам, он занят воспитанием вина: ежедневно заботится о нем и проверяет его кондиции! Практически все делает сам, только на сбор урожая нанимает студентов. И бочки чистит самостоятельно!
Кстати, в бочках есть специальное отверстие для чистки. Оно сделано так, чтобы поместилась голова и рука. Называется – мужская дыра! И правда, виноделами во Франции всегда были мужчины…
Самое популярное из вин, производимых этим виноделом и его земляками, в бочках вообще не хранится, а разливается по бутылкам сразу после ферментации. К молодому Божоле - Beaujolais Nouveau - можно относиться по-разному, но нельзя не признать его феноменального коммерческого успеха! Вот уже почти 30 лет ежегодно в третий четверг ноября ровно в полночь не только в области Божоле, во Франции, но и по всему миру начинается шумный праздник со словами «Le Beaujolais Nouveau est arrivé!» («Божоле Нуво прибыло!»). В этом году река молодого Божоле польется 15 ноября, и я искренне желаю вам оказаться в этот день на родине этого напитка. Говорят, этот праздник здесь можно сравнить лишь с самой сногсшибательной встречей Нового года!
Не секрет, что в России, да и в других странах, французское вино всегда пользовалось особым спросом.
«Мы здесь, чужим дав блюдам место,
Меж блюд, любимых на Руси,
Запьем свое, чужое тесто,
Иль шамбертенем, иль буси,
Или вольнеем, иль помаром,
Друзья! Наполеон недаром
Пивал бургонское одно -
Глубокомыслия вино!»
Так писал в 1832 году русский поэт Владимир Филимонов, который приятельствовал с Пушкиным, Дельвигом, Вяземским. Бургундское, как видно, тогда было очень популярно. Сегодня и оно уступило пальму коммерческого первенства Божоле! За последние 30 лет продажи молодого Божоле возросли в 10 раз.
О том, как именно «дошло Божоле до жизни такой», можно узнать в необычном музее, который здесь описывают как парк винограда и вина Божоле, под названием Hameau Duboeuf (Амо Дюбёф). Переводится оно, вероятно, как «деревушка Дюбёфа». Знаметитый винодел Жорж Дюбёф (его здесь величают Королем Божоле) открыл свой интерактивный центр виноделия в здании бывшего вокзала на станции Romanechе-Thorins.
Именно Дюбёф стоял у истоков праздника молодого Божоле, и именно с этого вокзала бутылки этого вина начали свое массовое победоносное шествие в Париж и в остальные европейские столицы.
В музее я увидела и исконные инструменты местных виноделов, и картины из их жизни, иллюстрирующие винодельческие традиции, и способы перевозки вина.
Здесь проводятся дегустации и удивительные интерактивные экскурсии.
Здесь можно даже почувствовать себя пчёлкой, собирающей нектар на лугах и виноградниках Божоле!
Кстати, реальные виноградники – это тоже часть музея.
По сути, Hameau Duboeuf - это ворота в удивительную страну Божоле, где течёт неиссякаемая винная река, насыщенная ароматами ириса, фиалки, розы, персика, черной смородины и красных ягод. ….
И что, вы все еще дома?!!!
Комментарии 8
Кстати, формально Божоле - это тоже бургундия. Так же как и Шабли. Но по сути, конечно, отдельный регион, другой виноград и совсем другие вина.