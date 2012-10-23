Бангкок: путешествие с гуру

Будучи финансовым дилетантом, я хоть и плохо считаю, но читать умею и очень даже люблю. Причем не только художественную литературу, но и всякого рода любопытную информацию. Так вот, если верить экспертам из Oxford Economics, туризм становится одной из самых прибыльных сфер российской экономики. Оказывается, доля туризма в нашем ВВП составляет 5,9%, и это больше, чем автомобилестроение (в это-то я легко могу поверить) и химическая промышленность. Уж не знаю, хорошо ли такое соотношение доходов для нашей экономики, но мне как теле- и просто путешественнице, успехи туристического сектора греют душу. А еще приятно было узнать, что, по данным РИА-новости, самым популярным направлением среди российских любителей самостоятельных путешествий в этом году впервые стал Бангкок. Я-то ведь там тоже совсем недавно побывала и, следовательно, попала в тренд!
В Таиланде я оказалась уже не впервые. Эта страна привлекает и своей архитектурой, и традициями, и теплым климатом (только не в апреле-мае, когда там дикая жара ), и достаточной демократичностью цен (тайский бат приблизительно равен рублю, так что сравнивать цены очень легко и удобно!).
К тому же ездить туда можно без визы. Минус один, но весьма чувствительный: тайского языка я не знаю, а сносно по-английски в Таиланде говорят лишь те, кто занят в сфере туризма. К чему это я? Да к тому, что самостоятельное путешествие не в радость, когда есть проблемы с общением. Так вот, в Бангкоке я была лет 5 назад, а сейчас с радостью отметила, что теперь нас там стали лучше понимать. Это позволило предпринять несколько самостоятельных вылазок в город.
Вылазками наши прогулки по городу я называю потому, что жили мы в отеле Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, а он позиционирует себя как курортный и располагается на некотором отдалении от центра города, на берегу реки Чао Прайа.
Там действительно есть большой бассейн и прекрасный сад вот с такими цветами:
А еще впечатляющая коллекция слонов сделанных из дерева, камня, керамики и металла.
Но главное, у отеля своя пристань, и от неё каждые полчаса отходят лодки-шаттлы.
На них можно либо за 5 минут добраться на другой берег реки, где располагается большой рынок, либо за 20 минут до пристани у моста Taksin, рядом с которой есть станция метро Saphan Taksin (она над землёй).
А уж на метро минут за 15-20 легко добраться до центра города (средняя цена поездки 30-40 бат =рублей)!
20 минут на пароме (он бесплатный) - тоже вовсе не потерянное время. Я только и успевала фотографировать!
Бангкок - город относительно молодой. Его история отсчитывается с конца XVIII века, когда сюда была перенесена столица страны. С середины XIII века столичные функции принадлежали Аютайе, но в XVIII веке бирманцы превратили ее в руины, и король Рама I перенес столицу в Бангкок (1782г.). Так Бангкок из рыбацкой деревни постепенно превратился в один крупнейших городов Азии с населением в 15 млн. человек.
Официальное название города состоит из 19-ти слов. Из них главные два: Крун Тхеп, что в переводе означает «город ангелов». Такой вот тайский Лос-Анджелес! Основная его достопримечательность - не аллея голливудской славы, а Королевский Дворец, представляющий собой целый комплекс шедевров архитектуры.
Дворец (король там ныне не живет, но приезжает для совершения государственных церемоний),..
... административные здания (там работает правительство) и фантастические по своей красоте храмы занимают площадь в 200 тысяч квадратных метров в самом центре столицы.
Мы добирались туда не на метро, а на традиционном тайском транспорте - тук-туке. Удивительно, но вчетвером мы в него поместились, хотя один из нас был ростом 1м90см! Тук-тук взяли прямо у пристани Sathorn Piers. Водитель тут же подозвал хозяина (или начальника?) и тот бойко вел с нами торг по-английски. Сошлись на 250 бат при том, что водитель должен был в определенное время забрать нас и отвезти назад (на посещение Дворца у нас было всего часа полтора).
Входной билет на территорию дворца стоит 400 бат (=рублей). Купить его можно быстро. Проблема в том, что туда не пускают людей фривольно одетых (то бишь с голыми руками, ногами и прочими частями тела). Хлопковые рубахи и штаны можно взять напрокат. Однако, за одеждой стояла огромная очередища. Так как времени у нас было в обрез, мы сочли за благо воспользоваться услугами дамы-гида. За 600 бат она обеспечила всех нас необходимой одеждой и провела часовую экскурсию.
Не буду сейчас подробно писать о Дворце. Надеюсь, вы когда-нибудь посмотрите на это чудо сами (а, возможно, и уже видели). Лучше покажу фотографии.
Стены многих зданий покрыты мельчайшей мозаикой, которая переливается на солнце.
Повсюду расставлены яркие статуи внушительных размеров.
А около Храма Изумрудного Будды совершают ритуал омовения водой. )
Не могу не рассказать и еще об одной интересной экскурсии, которую мы совершили в Бангкоке. Правда, её нельзя назвать просто нашей «вылазкой в город». Дело в том, что на резкое увеличение числа самостоятельных путешественников солидные отели Бангкока отреагировали нестандартными экскурсионными предложениями. К примеру, отель Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, где мы остановились, предлагает своим гостям экскурсию в компании Гуру городских улиц.
Гуру - человек, который знает о своем городе все. Он составляет свой особый маршрут, в который включаются как памятники архитектуры, так и места, связанные с традициями, и, конечно же, центры гастрономических удовольствий. Не подумайте, что речь идет о шикарных ресторанах! Их вы при желании найдете и сами. Нет, за 2 тыс. бат (=рублей) вас провезут по реке, проведут по улицам, прокатят на тук-туке и покормят в маленькой местной закусочной, популярной у жителей города.
Гуру городских улиц в отеле Анантара оказался … его консьерж Четта Камбундиткул (Chettha Khambunditkul)!
Четта не просто руководит службой консьержей в отеле, но и является признанным экспертом по своему городу. Он сам обошел множество больших и малых ресторанчиков города, вывел их рейтинг и всегда готов предложить его гостям. Нас Четта, который, само собой, прекрасно говорит по-английски, для начала повез на пароме к мосту SaphanTaksin. Я думала, что мы направляемся к какой-то достопримечательности, но рядом с мостом Четта протянул нам мешочек с чем-то съестным и предложил взглянуть вниз. А там? Там буквально клубились огромные рыбины!
Выяснилось, что это сомы. Нам дали возможность их покормить! Сомы вели себя так же, как голуби на площади Св. Марка в Венеции! Их было очень много, и они норовили выхватить корм друг у друга. Четта сказал, что сом не самая популярная у тайцев рыба. Они считают ее слишком жирной, а потому сомы плавают в реке Чао Прайа в своё удовольствие на радость туристам.
Потом мы направились к Храму Wat Yannawa.
Его здесь называют Храм-корабль, поскольку он действительно похож на огромную лодку. К сожалению, мне не удалось его адекватно сфотографировать.
Храм расположен в китайском квартале Бангкока. Король Рама III повелел построить его в виде китайской джонки в знак уважения к трудолюбию китайских купцов, привозивших свои товары в тайскую столицу. Понятно почему прямо у этого Храма поставлен и памятник самому королю Раме III!
В Бангкоке около 400 храмов. Каждый чем-то примечателен. Но все обязательно состоят из трех частей: бота, вихары и ступы. Бот, насколько я поняла, это сама церковь. Вихара - сокровищница . Ступа - культовое строение в виде купола, где хранятся буддийские реликвии. И Wat Yannawa - не исключение.
В церкви монахи проводили какую-то церемонию. Там нам разрешили фотографировать.
В сокровищнице фотографировать не разрешалось. Там нас благословил пожилой монах, а Четта показал огромные витрины, где были выставлены мощи святых. Он предупреждал нас, как следует себя вести в разных культовых местах и от всей нашей компании делал пожертвования свечами, деньгами и продуктами.
После посещения Храма наш Гуру напоил нас кокосовым соком.
А потом на тук-туках повез дальше. По рынкам!
В отличие от, скажем, греческих гидов, которые таскают туристов по тем магазинам, которые платят им процент от покупок их подопечных, наш Гуру явно не рассчитывал, что мы на рынках будем что-то покупать.
Ну, еще специи, конечно, могли бы взять. Но зачем покупать фрукты овощи или мясо? Это была действительно просто экскурсия на рынок Talard Bangrak, которая навала впечатление о городе и его традициях.
То же самое можно сказать и о цветочном рынке Pak KlongTalard. Тащить с собой в отель по жаре такие орхидеи было бы просто жаль.
Хотя стоили они сущие копейки. Но как приятно было полюбоваться их удивительной красотой!
Наша экскурсия продолжалась лишь два из положенных четырех часов, поскольку мы опять куда-то торопились.
Так что в заключение успели лишь посетить выбранную нашим придирчивым Гуру уличную закусочную.
Именно в таких местах можно попробовать настоящую тайскую еду, а не всякие там суррогаты. ))
Конечно, в большинстве своём это острые блюда. Но кое-что и для меня нашлось.
А на всё, что не было сил или здоровья съесть, можно было просто полюбоваться!...
Напоминаю, что еда входила в стоимость экскурсии, так что на деньги нас никто не разводил. Согласитесь, приятный сюрприз!
Комментарии 32
А какое вам нужно общение в Бангкоке? )) Философские беседы? Что-то заказать в ресторане и т.п. сможет и немой. С таксистами тоже всегда можно объясниться. У вас были реальные проблемы из-за незнания тайцами английского? Тайский язык нужен, пожалуй, только в полицейском участке. Но вас эта участь миновала, наверное.
Я на Яве встретил индонезийца который выучил русский язык самостоятельно. Он 3 года учил слова не имея возможности даже с кем-то поговорить на русском. Потом он устроился гидом к русским туристам. Говорил он, конечно, не очень хорошо, но понять можно было. Я спросил его, почему именно русский, а не английский, например. Он ответил, что ему нужна была работа, а гидов с английским языком много, конкуренция высока. А русских туристов стало приезжать все больше, но гидов с русским языком не было вообще. Он решил, что будет востребован и оказался прав. Его даже султан приглашал переводить, на официальный прием, когда на Яву приехал какой-то азербайджанец.))) Сейчас он устроился ещё в университет преподавателем русского языка. Кстати, когда он решал какой язык учить, выбор стоял между русским и голландским. Я спросил, живут ли на Яве русские, он сказал, что есть один на севере, владеет мебельной фабрикой и женат на местной девушке.
Ну что, Марина, сможете что-то написать про изучение иностранных языков? Поделится опытом, дать советы "для чайников" и не только. Порекомендовать литературу и т.п.
Что касается изучения языков, то на основании своего личного опыта позволю себе дать пару советов. Если Вы хотите выучить язык по-настоящему, лучше идти на очные курсы, где преподаватель будет все подробно Вам объяснять, корректировать произношение. Это совет, в первую очередь, для тех, для кого изучаемый иностранный язык первый или второй. Если Вы уже неплохо говорите на нескольких языках + у Вас хороший музыкальный слух, то вполне можно обойтись учебниками и дисками. Учебники или очные занятия необходимы для изучения грамматики и синтаксиса. Что касается лексики, то тут много разных способов. К примеру, одна моя подруга каждый вечер перед сном писала по 10 слов и приклеивала их к зеркалу над раковиной в ванной комнате и на видном месте на кухне. Умываясь, завтракая и ужиная, она видела перед глазами эти слова и легко их запоминала. Надеюсь, Вам её опыт тоже поможет! Мой главный совет: как только освоите азы грамматики и выучите хоть несколько слов, не стесняйтесь говорить. Не думайте о том, что делаете ошибки. Говорите смело! И прислушивайтесь к своим собеседникам. Вы многому у них научитесь, и ошибки потихоньку "уйдут".
Думаю опробовать обналичку дебетовой карты Тинькова (обещают без комиссии везде если больше 3000р в рублевом эквиваленте), было бы интересно услышать о результате до собственного опыта
Про обмен валюты, открытие счетов и переводы было бы интересно услышать
Услуги по размещение фото предлагают так же наши крупные поисковые системы, как Яндекс, Рамблер и другие. Лично я пользуюсь услугами Яндекса.
Приведу на примере сервиса Яндекс-Фото. Просто у меня на Яндексе почта с незапамятных времен и когда начал фотографировать, то воспользовался их сервисом.
Как я говорил, услуги по фото-хостингу предлагают почти все крупнейшие почтовые службы: Яндекс, Рамблер, МэйлРу и думаю, что принцип один. Возможно у Вас у кого-то есть уже почтовый ящик, так что посмотрите, что за услуги они ещё предлагают.
Я начинаю с того, что создаю новый альбом по мере необходимости под различные темы и события:
http://fotki.yandex.ru/users/erbala/albums/
Перед выкладыванием фотографии в инет я обычно уменьшаю размер, как правило до значения 1900 пикселей по широкой стороне, больше выкладывать не имеет смысла, правда панорамы я уменьшаю до значения 700-1000 пикселей по высоте, а ширина как получится
Далее сам процесс загрузки, на Яндексе можно отключить/или включить поставив в соответствующих полях галочки комментарии, оценки и (внимание!!!) показ фотографии в оригинальном(то есть в каком) размере - это надо обязательно учесть, если хотите, что бы вашу фотографию могли посмотреть в большом размере, далее даете имя(если не укажете имя, то будет имя файла из камеры), ставите метки(это уже для пользователей сервиса Яндекса, как посчитаете сами) ну и загружаете. После переходите к вашей фотографии, под ней есть надписи Код для вставки на сайт или в блог . Вот на неё и кликаем и копируем нужную ссылку и вставляем у себя на блоге
«Мост через Ишим» на Яндекс.Фотках
А перейдя по ссылке на фото видим, что под фотографией есть ссылка В другом размере, открыв её мы видим среди них и такую Оригинал(3442×1000), кликаем на неё и наслаждаемся оригиналом. Об этом надо придупредить и своих читателей - не все могут быть знакомы с сервисом от Яндекса
А если есть вопросы по фотографии, то милости просим:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=106858
Мы вот с супругой в самый последний момент, когда там уже вовсю стреляли и тренд был "валить оттуда", успели навернуть по Сирии немаленький такой круг, и я очень этому рад. Теперь туда не скоро можно будет сунуться.
В Иран бы съездить, пока не началось