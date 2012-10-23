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Бангкок: путешествие с гуру

23.10.2012 00:50 32 5 190 просмотров
Будучи финансовым дилетантом, я хоть и плохо считаю, но читать умею и очень даже люблю. Причем не только художественную литературу, но и всякого рода любопытную информацию. Так вот, если верить экспертам из Oxford Economics, туризм становится одной из самых прибыльных сфер российской экономики. Оказывается, доля туризма в нашем ВВП составляет 5,9%, и это больше, чем автомобилестроение (в это-то я легко могу поверить) и химическая промышленность. Уж не знаю, хорошо ли такое соотношение доходов для нашей экономики, но мне как теле- и просто путешественнице, успехи туристического сектора греют душу. А еще приятно было узнать, что, по данным РИА-новости, самым популярным направлением среди российских любителей самостоятельных путешествий в этом году впервые стал Бангкок. Я-то ведь там тоже совсем недавно побывала и, следовательно, попала в тренд! smile:o

В Таиланде я оказалась уже не впервые. Эта страна привлекает и своей архитектурой, и традициями, и теплым климатом (только не в апреле-мае, когда там дикая жара smile:omg: ), и достаточной демократичностью цен (тайский бат приблизительно равен рублю, так что сравнивать цены очень легко и удобно!).

К тому же ездить туда можно без визы. Минус один, но весьма чувствительный: тайского языка я не знаю, а сносно по-английски в Таиланде говорят лишь те, кто занят в сфере туризма. К чему это я? Да к тому, что самостоятельное путешествие не в радость, когда есть проблемы с общением. smile:cry: Так вот, в Бангкоке я была лет 5 назад, а сейчас с радостью отметила, что теперь нас там стали лучше понимать. smile:-x Это позволило предпринять несколько самостоятельных вылазок в город.

Вылазками наши прогулки по городу я называю потому, что жили мы в отеле Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, а он позиционирует себя как курортный и располагается на некотором отдалении от центра города, на берегу реки Чао Прайа.

Там действительно есть большой бассейн и прекрасный сад вот с такими цветами:

А еще впечатляющая коллекция слонов сделанных из дерева, камня, керамики и металла. smile:nunu:

Но главное, у отеля своя пристань, и от неё каждые полчаса отходят лодки-шаттлы.

На них можно либо за 5 минут добраться на другой берег реки, где располагается большой рынок, либо за 20 минут до пристани у моста Taksin, рядом с которой есть станция метро Saphan Taksin (она над землёй).

А уж на метро минут за 15-20 легко добраться до центра города (средняя цена поездки 30-40 бат =рублей)!

20 минут на пароме (он бесплатный) - тоже вовсе не потерянное время. Я только и успевала фотографировать! smile:scratch:

Бангкок - город относительно молодой. Его история отсчитывается с конца XVIII века, когда сюда была перенесена столица страны. С середины XIII века столичные функции принадлежали Аютайе, но в XVIII веке бирманцы превратили ее в руины, и король Рама I перенес столицу в Бангкок (1782г.). Так Бангкок из рыбацкой деревни постепенно превратился в один крупнейших городов Азии с населением в 15 млн. человек.

Официальное название города состоит из 19-ти слов. Из них главные два: Крун Тхеп, что в переводе означает «город ангелов». Такой вот тайский Лос-Анджелес! Основная его достопримечательность - не аллея голливудской славы, а Королевский Дворец, представляющий собой целый комплекс шедевров архитектуры. smile:yep:

Дворец (король там ныне не живет, но приезжает для совершения государственных церемоний),..

... административные здания (там работает правительство) и фантастические по своей красоте храмы занимают площадь в 200 тысяч квадратных метров в самом центре столицы.

Мы добирались туда не на метро, а на традиционном тайском транспорте - тук-туке. Удивительно, но вчетвером мы в него поместились, хотя один из нас был ростом 1м90см! smile:-x Тук-тук взяли прямо у пристани Sathorn Piers. Водитель тут же подозвал хозяина (или начальника?) и тот бойко вел с нами торг по-английски. smile:ura: Сошлись на 250 бат при том, что водитель должен был в определенное время забрать нас и отвезти назад (на посещение Дворца у нас было всего часа полтора).

Входной билет на территорию дворца стоит 400 бат (=рублей). Купить его можно быстро. Проблема в том, что туда не пускают людей фривольно одетых (то бишь с голыми руками, ногами и прочими частями тела). smile:fool: Хлопковые рубахи и штаны можно взять напрокат. Однако, за одеждой стояла огромная очередища. Так как времени у нас было в обрез, мы сочли за благо воспользоваться услугами дамы-гида. За 600 бат она обеспечила всех нас необходимой одеждой и провела часовую экскурсию. smile:gramercy:

Не буду сейчас подробно писать о Дворце. Надеюсь, вы когда-нибудь посмотрите на это чудо сами (а, возможно, и уже видели). Лучше покажу фотографии. smile:yep:

Стены многих зданий покрыты мельчайшей мозаикой, которая переливается на солнце. smile:o

Повсюду расставлены яркие статуи внушительных размеров.

А около Храма Изумрудного Будды совершают ритуал омовения водой. ) smile:shuffle:

Не могу не рассказать и еще об одной интересной экскурсии, которую мы совершили в Бангкоке. Правда, её нельзя назвать просто нашей «вылазкой в город». Дело в том, что на резкое увеличение числа самостоятельных путешественников солидные отели Бангкока отреагировали нестандартными экскурсионными предложениями. smile:ura: К примеру, отель Anantara Bangkok Riverside Resort & Spa, где мы остановились, предлагает своим гостям экскурсию в компании Гуру городских улиц.

Гуру - человек, который знает о своем городе все. Он составляет свой особый маршрут, в который включаются как памятники архитектуры, так и места, связанные с традициями, и, конечно же, центры гастрономических удовольствий. Не подумайте, что речь идет о шикарных ресторанах! smile:omg: Их вы при желании найдете и сами. Нет, за 2 тыс. бат (=рублей) вас провезут по реке, проведут по улицам, прокатят на тук-туке и покормят в маленькой местной закусочной, популярной у жителей города.

Гуру городских улиц в отеле Анантара оказался … его консьерж Четта Камбундиткул (Chettha Khambunditkul)! smile:uncap:

Четта не просто руководит службой консьержей в отеле, но и является признанным экспертом по своему городу. Он сам обошел множество больших и малых ресторанчиков города, вывел их рейтинг и всегда готов предложить его гостям. smile:-x Нас Четта, который, само собой, прекрасно говорит по-английски, для начала повез на пароме к мосту SaphanTaksin. Я думала, что мы направляемся к какой-то достопримечательности, но рядом с мостом Четта протянул нам мешочек с чем-то съестным и предложил взглянуть вниз. А там? Там буквально клубились огромные рыбины!

Выяснилось, что это сомы. Нам дали возможность их покормить! Сомы вели себя так же, как голуби на площади Св. Марка в Венеции! Их было очень много, и они норовили выхватить корм друг у друга. smile:nightmare: Четта сказал, что сом не самая популярная у тайцев рыба. Они считают ее слишком жирной, а потому сомы плавают в реке Чао Прайа в своё удовольствие на радость туристам.

Потом мы направились к Храму Wat Yannawa.

Его здесь называют Храм-корабль, поскольку он действительно похож на огромную лодку. К сожалению, мне не удалось его адекватно сфотографировать. smile:cry:

Храм расположен в китайском квартале Бангкока. Король Рама III повелел построить его в виде китайской джонки в знак уважения к трудолюбию китайских купцов, привозивших свои товары в тайскую столицу. smile:nunu: Понятно почему прямо у этого Храма поставлен и памятник самому королю Раме III!

В Бангкоке около 400 храмов. Каждый чем-то примечателен. Но все обязательно состоят из трех частей: бота, вихары и ступы. Бот, насколько я поняла, это сама церковь. Вихара - сокровищница . Ступа - культовое строение в виде купола, где хранятся буддийские реликвии. И Wat Yannawa - не исключение.

В церкви монахи проводили какую-то церемонию. Там нам разрешили фотографировать.

В сокровищнице фотографировать не разрешалось. Там нас благословил пожилой монах, а Четта показал огромные витрины, где были выставлены мощи святых. Он предупреждал нас, как следует себя вести в разных культовых местах и от всей нашей компании делал пожертвования свечами, деньгами и продуктами.

После посещения Храма наш Гуру напоил нас кокосовым соком.

А потом на тук-туках повез дальше. По рынкам!

В отличие от, скажем, греческих гидов, которые таскают туристов по тем магазинам, которые платят им процент от покупок их подопечных, наш Гуру явно не рассчитывал, что мы на рынках будем что-то покупать. smile:omg:

Ну, еще специи, конечно, могли бы взять. Но зачем покупать фрукты овощи или мясо? Это была действительно просто экскурсия на рынок Talard Bangrak, которая навала впечатление о городе и его традициях.

То же самое можно сказать и о цветочном рынке Pak KlongTalard. Тащить с собой в отель по жаре такие орхидеи было бы просто жаль. smile:cry:

Хотя стоили они сущие копейки. Но как приятно было полюбоваться их удивительной красотой! smile:)

Наша экскурсия продолжалась лишь два из положенных четырех часов, поскольку мы опять куда-то торопились. smile:dramatics:

Так что в заключение успели лишь посетить выбранную нашим придирчивым Гуру уличную закусочную.

Именно в таких местах можно попробовать настоящую тайскую еду, а не всякие там суррогаты. ))

Конечно, в большинстве своём это острые блюда. Но кое-что и для меня нашлось. smile:ura:

А на всё, что не было сил или здоровья съесть, можно было просто полюбоваться!...

Напоминаю, что еда входила в стоимость экскурсии, так что на деньги нас никто не разводил. Согласитесь, приятный сюрприз! smile:jokingly:

Комментарии 32

Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Цитата
Да к тому, что самостоятельное путешествие не в радость, когда есть проблемы с общением

А какое вам нужно общение в Бангкоке? )) Философские беседы? Что-то заказать в ресторане и т.п. сможет и немой. С таксистами тоже всегда можно объясниться. У вас были реальные проблемы из-за незнания тайцами английского? Тайский язык нужен, пожалуй, только в полицейском участке. Но вас эта участь миновала, наверное.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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А для меня общение - это всегда важная часть путешествия. smile:) Не поверите, но даже в ресторанах мне приходится подробно обсуждать заказ, потому что иногда в меню мне вообще ничего не подходит. Часто приходится спрашивать дорогу или задавать какие-то вопросы в магазинах. Да и от философских бесед я ни в какой стране не отказалась бы. Иногда встречаются просто потрясающие люди, которые помогают по-новому взглянуть на жизнь... smile:yep:
Сеск Сексембаев  (Proffet)
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Понятно, я как-то забыл, что для вас, как журналиста, путешествие это работа, а без общения и работы нет. Для вас блог на этом сайте - работа? Если не только работа, может немного смените тему? Например, расскажите приемы и методы изучения языков столь необходимых для самостоятельных путешествий. Расскажите личный опыт заучивания слов и т.п. Нанять преподавателя банально и не всем по карману. Изучить самому, интересно и посильно, наверное.
Я на Яве встретил индонезийца который выучил русский язык самостоятельно. Он 3 года учил слова не имея возможности даже с кем-то поговорить на русском. Потом он устроился гидом к русским туристам. Говорил он, конечно, не очень хорошо, но понять можно было. Я спросил его, почему именно русский, а не английский, например. Он ответил, что ему нужна была работа, а гидов с английским языком много, конкуренция высока. А русских туристов стало приезжать все больше, но гидов с русским языком не было вообще. Он решил, что будет востребован и оказался прав. Его даже султан приглашал переводить, на официальный прием, когда на Яву приехал какой-то азербайджанец.))) Сейчас он устроился ещё в университет преподавателем русского языка. Кстати, когда он решал какой язык учить, выбор стоял между русским и голландским. Я спросил, живут ли на Яве русские, он сказал, что есть один на севере, владеет мебельной фабрикой и женат на местной девушке.
Ну что, Марина, сможете что-то написать про изучение иностранных языков? Поделится опытом, дать советы "для чайников" и не только. Порекомендовать литературу и т.п.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Cecк, по образованию я филолог и переводчик с голландского. Но преподаванием никогда в жизни не занималась. И сама изучала языки в школе и в университете, а это было давно. Так что литературу порекомендовать не могу. Но я тоже знаю немало людей, которые выучили язык сами и без всяких учебников. Недавно как раз такого человека я встретила в столице Мальдив Мале. Он научился говорить по-русски, общаясь с нашими туристами. Говорит он, конечно, с ошибками, но его можно понять. И это, на мой взгляд, главное. smile:)
Что касается изучения языков, то на основании своего личного опыта позволю себе дать пару советов. Если Вы хотите выучить язык по-настоящему, лучше идти на очные курсы, где преподаватель будет все подробно Вам объяснять, корректировать произношение. Это совет, в первую очередь, для тех, для кого изучаемый иностранный язык первый или второй. Если Вы уже неплохо говорите на нескольких языках + у Вас хороший музыкальный слух, то вполне можно обойтись учебниками и дисками. Учебники или очные занятия необходимы для изучения грамматики и синтаксиса. Что касается лексики, то тут много разных способов. К примеру, одна моя подруга каждый вечер перед сном писала по 10 слов и приклеивала их к зеркалу над раковиной в ванной комнате и на видном месте на кухне. Умываясь, завтракая и ужиная, она видела перед глазами эти слова и легко их запоминала. Надеюсь, Вам её опыт тоже поможет! Мой главный совет: как только освоите азы грамматики и выучите хоть несколько слов, не стесняйтесь говорить. Не думайте о том, что делаете ошибки. Говорите смело! И прислушивайтесь к своим собеседникам. Вы многому у них научитесь, и ошибки потихоньку "уйдут". smile:)
Сеск Сексембаев  (Proffet)
#
Спасибо, Марина. Мы все учились понемногу и изучали языки в школе и в университете. Но я думал, что переводчик никогда не останавливается в изучении языка (языков). Людей, которые выучили язык, общаясь с туристами (причем не обязательно русскими) я встречал в разных странах. У них была мотивация. )) Вам не интересно изучать новые языки?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Сеск, мне очень интересно, только некогда! smile:cry: У меня, к сожалению, вообще нет свободного времени. Сейчас моя главная задача научиться фотографировать. Пока и это идёт с трудом, поскольку нет времени разобраться в во всем, что написано на этот счёт. Друзья шлют мне подробные инструкции, а мне некогда их читать. Просто мука! Нелегка жизнь финансового дилетанта... smile:omg:
Андрей Максимов  (Моисей Абрамович)
#
Готов дать одному из самых интересных блогеров нашего портала небольшой мастер-класс начального уровня по технике и композиции, как фотограф начального уровня smile:) Оффлайн, естественно, так как "инструкции читать Вам некогда" smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Андрей, спасибо большое! Ловлю на слове! Во второй половине ноября запишусь на Вашу лекцию по основам мастерства фотографии. smile:)
iamvs  (iamvs)
#
Спасибо, Марина, за ваши интересные очерки.
В  (Cheerokee)
#
Интересно, но жаль что ни про банки ни про деньги ни слова, а было бы интересно...
Думаю опробовать обналичку дебетовой карты Тинькова (обещают без комиссии везде если больше 3000р в рублевом эквиваленте), было бы интересно услышать о результате до собственного опыта smile:angel:
Про обмен валюты, открытие счетов и переводы было бы интересно услышать smile8)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
С удовольствием учту Ваши пожелания! smile:) Я вообще предпочитаю пользоваться картой. С неё мне капают бонусные мили. Но в Бангкоке я была всего дня 3, и карта мне пригодилась только в отеле. Ни на рынках, ни в расчетах с гидом в Королевском комплексе, ни тем более в тук-туках платить картой было нельзя. Даже в метро невозможно было купить билет по карте. Пришлось взять какую-то минимальную сумму (типа 100 бат=100 рублей) в банкомате и заплатить столько же (если не больше) за комиссию. Бред, конечно, но менять деньги было еще хуже, потому что была только крупная купюра, которую предлагалось менять только целиком. А мне нужно-то было всего 100 бат. Карт Тинькова у меня нет, поэтому ничего не могу о них сказать. Могу только посоветовать брать с собой, помимо карты, побольше мелких купюр. В будущем постараюсь больше писать на эту тему! smile:)
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Снимаешь все лучше и лучше, пишешь живо и сочно, как всегда. Единственное пожелание - дробить свои впечатления по темам, в разных репортажах. Бангкок - сюжет столь обширный, что хочется изучить его внимательнее, подробнее... Даешь сериал!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Боюсь наскучить обилием мелких тем. Пока у меня на этом портале есть только сериал видеоблогов - по Мальдивам. С видео, как телепутешественница, я чувствую себя увереннее! smile:yep:
В  (Cheerokee)
#
Кстати, еще момент: хотелось бы иметь возможность увеличивать фотографию кликнув на нее smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Хорошо бы! Но это вопрос к тем, кто занимается разработкой и техподдержкой портала. Вероятно, фотографии не являются их первоочередным делом, ведь основная тема сайта не предполагает обилия картинок... smile:(
XIIX  (XIIX)
#
Моё почтенье! Это можно сделать легко, просто надо выложить фотографии на других фоторесурсах, а сюда выкладываете превьшки и когда кликают на неё, то попадают на Вашу страничку, где можно фотографии посмотреть в том размере, в которовым вы выкладываете в инет.
Услуги по размещение фото предлагают так же наши крупные поисковые системы, как Яндекс, Рамблер и другие. Лично я пользуюсь услугами Яндекса. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо за совет! Но моя техническая грамотность не позволяет точно понять, что такое "превышки". smile:o То есть я выкладываю фотки на большом ресурсе, а сюда их выкладываю не из компьютера, а со своей странички на упомянутом ресурсе? Надо будет попробовать, но не уверена, что смогу... smile:cry:
XIIX  (XIIX)
#
Сегодня поздно вечером или завтра я постараюсь показать Вам на примере как это всё делается. Превью - это маленькая иконка фотографии для предпросмотра, глянув на неё для себя решается открывать фотографию в большом размере или нет. smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Благодарю! С интересом буду ждать демонстрации! smile:thumbsup:
XIIX  (XIIX)
#
Добрый вечер!
Приведу на примере сервиса Яндекс-Фото. Просто у меня на Яндексе почта с незапамятных времен и когда начал фотографировать, то воспользовался их сервисом.
Как я говорил, услуги по фото-хостингу предлагают почти все крупнейшие почтовые службы: Яндекс, Рамблер, МэйлРу и думаю, что принцип один. Возможно у Вас у кого-то есть уже почтовый ящик, так что посмотрите, что за услуги они ещё предлагают.
Я начинаю с того, что создаю новый альбом по мере необходимости под различные темы и события:
http://fotki.yandex.ru/users/erbala/albums/
Перед выкладыванием фотографии в инет я обычно уменьшаю размер, как правило до значения 1900 пикселей по широкой стороне, больше выкладывать не имеет смысла, правда панорамы я уменьшаю до значения 700-1000 пикселей по высоте, а ширина как получится
Далее сам процесс загрузки, на Яндексе можно отключить/или включить поставив в соответствующих полях галочки комментарии, оценки и (внимание!!!) показ фотографии в оригинальном(то есть в каком) размере - это надо обязательно учесть, если хотите, что бы вашу фотографию могли посмотреть в большом размере, далее даете имя(если не укажете имя, то будет имя файла из камеры), ставите метки(это уже для пользователей сервиса Яндекса, как посчитаете сами) ну и загружаете. После переходите к вашей фотографии, под ней есть надписи Код для вставки на сайт или в блог . Вот на неё и кликаем и копируем нужную ссылку и вставляем у себя на блоге

«Мост через Ишим» на Яндекс.Фотках

А перейдя по ссылке на фото видим, что под фотографией есть ссылка В другом размере, открыв её мы видим среди них и такую Оригинал(3442×1000), кликаем на неё и наслаждаемся оригиналом. Об этом надо придупредить и своих читателей - не все могут быть знакомы с сервисом от Яндекса

А если есть вопросы по фотографии, то милости просим:
http://www.banki.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=106858
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо Вам огромнейшее и низкий поклон! smile:uncap: Попробовала что-то загрузить на яндекс. Вроде получилось! Сегодня собираюсь опубликовать новый пост в этом блоге и протестирую Ваш способ. Если возникнут проблемы, буду Вас донимать! smile:yep:
XIIX  (XIIX)
#
Да пожалуйста! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ну почему я такая непонятливая?!! smile:wall: Разместила фотки на яндексе, сюда поставила ссылки, а фотки и ныне не кликаются! Все труды впустую... smile:cry:
XIIX  (XIIX)
#
Вам надо ссылку, что подписано как Код для вставки в форум (BBCode)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо! Вечерком попробую переделать. Правда, здесь переделка не всегда получается. Чаще всего после сохранения поста новые фото уже не загружаются... smile:(
XIIX  (XIIX)
#
Не переживайте - Вы ведь вставляете не фото, а ссылку на неё, так что прокатит как по маслу. smile;)
Игорь Пустошило  (Pif)
#
А мне - наоборот, не хотелось бы в своих путешествиях "попадать в тренд" smile:)
Мы вот с супругой в самый последний момент, когда там уже вовсю стреляли и тренд был "валить оттуда", успели навернуть по Сирии немаленький такой круг, и я очень этому рад. Теперь туда не скоро можно будет сунуться.
В Иран бы съездить, пока не началось smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Игорь, я тоже "в тренд" не стремлюсь. Езжу туда, куда хочу и куда могу себе позволить. Но, бывает, как раз неожиданно попадаю в тренд, как в случае с Бангкоком. А с Сирией Вам реально повезло! Одна моя знакомая там была еще давно, до сих пор об этой поездке вспоминает и сокрушается, что теперь будет со всеми потрясающими памятниками архитектуры, которыми она так восторгалась в этой стране. Боюсь, теперь туристы увидят далеко не всё и не скоро... smile:cry:
Эдуард Кокшарнов  (kukiman)
#
Эх красота то какая..а тут все в городе да в городе даже выбраться не когда. печаль
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Эдуард, надеюсь, рано или поздно выбраться удастся. Там зима высокий сезон, а летом и осенью много спецпредложений. smile:)
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