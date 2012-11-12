Мальдивы. Остров Рангали: отдых со звездами.

Вот и пришло время рассказать о последнем из трех мальдивских островов, которые я (увы!) очень кратко посетила этим летом. Последний он, надо сказать, лишь по счету. А вот по рейтингу однозначно – первый, причем, отнюдь не только из тех, где побывала я. Остров Рангали уже давно принадлежит к самым стильным и изысканным мальдивским курортам, куда стремятся звезды мировой величины. Кстати, благодаря хорошей идее, поданной мне коллегой-блоггером XIIX, мои фотографии с этого острова вы сможете увидеть в натуральную величину. Достаточно просто на них кликнуть. Спасибо, XIIX !
«Rangali3» на Яндекс.Фотках
Как я уже писала раньше, все мальдивские острова, если они обитаемые, – это либо острова-деревни, либо острова-отели. Остров Рангали (он в почти в 100 км от международного аэропорта Мальдив) и соседний с ним островок Ранглифинолху арендованы отелем Conrad Maldives Rangali Island.
«Rangali27» на Яндекс.Фотках
Отели Соnrad – это сливки гостиничной цепи Hilton. Собственно, Конрадом звали того самого Хилтона, который и основал знаменитую сеть отелей «имени самого себя». Говорят, идея заняться гостиничным бизнесом пришла ему в голову … в 13 лет! И он довольно быстро добился успеха. Хотя сегодня Конрад Хилтон больше известен уже как прадедушка светской львицы Пэрис Хилтон, роскошные отели Conrad – лучшее напоминание о его собственных звездных заслугах (именно он придумал отмечать класс отелей звёздами и преуспел в строительстве высококлассных отелей).
«Rangali24» на Яндекс.Фотках
Чем выделяется Conrad Maldives Rangali Island в ряду других пятизвездочных гостиниц, которых на Мальдивах подавляющее большинство? Безукоризненным сервисом. Широтой гастрономической палитры. Особыми предложениями в сфере спа-услуг. Богатой спортивной и развлекательной программой. Гибкой ценовой политикой. А результат? Этот отель с завидным постоянством получает первые места в разного рода туристических рейтингах и принимает у себя звезд. Не успели завершиться Олимпийские Игры в Лондоне, как именно на Рангали приехал отдохнуть самый знаменитый пловец современности Майкл Фелпс.
Позже туда прибыла на отдых и известная немецкая теннисистка Ангелика Кербер (5-ая ракетка мира).
Здесь были замечены многие известные бизнесмены, политики и даже сама Дита фон Тиз!
«Rangali1» на Яндекс.Фотках
Мы с оператором портала banki.ru Женей Копосовым провели на Рангали 3 дня в начале июня (это время здесь считается низким сезоном, который отмечен частыми дождями и относительно низкими ценами) и успели снять две части видеоблога из серии «Вояж ва-банк». :klizma: Поэтому сейчас я постараюсь лишь дополнить это видео еще некоторой полезной информацией.
«Rangali8» на Яндекс.Фотках
Итак, в первой части видеоблога с острова Рангали под названием «И Майкл Фелпс тут тоже был» мы показали, чем можно заняться на острове Рангали, помимо купания и лежания на пляже. Экскурсионная программа здесь действительно нестандартная. Ну что вы скажете о спуске под воду на маленькой оранжевой подводной лодке?
«Rangali18» на Яндекс.Фотках
В неё помещается всего 3 человека: водитель (капитан?) и два пассажира.
«Рангали. Капитан субмарины.» на Яндекс.Фотках
Лодку на катере буксируют в океан, сажают туда пассажиров и отправляют в часовое путешествие для разглядывания подводного мира. И вне зависимости от того, много ли красивых рыб вам встретилось, плавание в этой оранжевой малютке на 20-метровой глубине вы точно никогда не забудете!
«Rangali21» на Яндекс.Фотках
Не менее интересно и плавание в компании китовых акул (не пугайтесь, они питаются только планктоном). Подробности этого приключения тоже показаны видеоблоге. Все подобные экскурсии, равно как и проживание в роскошных виллах отеля Conrad, конечно же, стоят немало. Однако, на Новый Год для дайверов и ценителей подводного мира действует особое предложение. В период с ноября по февраль тут действует волонтёрская программа британской благотворительной организации по изучению китовых акул Maldives Whale Shark Research Programme (MWSRP). За £1035 (1655$) можно 2 недели жить на недавно обустроенном соседнем острове и помогать сотрудникам Фонда в сохранении популяции этих огромных рыб. Согласно сообщению пресс-службы отеля Conrad Maldives Rangali Island, «в еженедельные обязанности волонтера будут входить 3-4 дня в море, плавание с маской в окружении китовых акул, фотографирование, измерения и другие исследования. В оставшиеся дни добровольцы будут участвовать в образовательных и экологических программах с местными школьниками и рыбаками, а также заниматься бумажной работой.»
«Rangali 30» на Яндекс.Фотках
За рыбами реально наблюдать и на самом острове Рангали.
«Rangali Marina2» на Яндекс.Фотках
Правда, для этого придётся позволить себе обед или ужин в первом в мире подводном ресторане Ithaa (Итха) на пятиметровой глубине.
«Rangali Женя 3» на Яндекс.Фотках
320$ c человека – и изысканный ужин в прекрасном и, главное, безмолвном рыбном окружении вам обеспечен!
«Rangali fish 2» на Яндекс.Фотках
За более скромные (хоть это слово тут не очень подходит ) деньги можно подкрепиться в любом из остальных 4-х ресторанов и 3-х баров. В винном баре на острове Рангалифинолху сомелье Майкл Арсена в деталях рассказал нам о коллекции вин, находящейся в его распоряжении.
«Rangali wine 4» на Яндекс.Фотках
Всего в ней значится более 1600 марок вин (более 20 тысяч бутылок). Представлены вина из Франции, Италии, Испании, Германии, Греции, Венгрии, Украины, США, Канады, Аргентины, Чили, Южной Африки, Ливана и Индии.
Самая старая бутылка здесь вот эта: Шато Мутон Родшильд , урожай 1947 года (кстати, это один из самых удачных годов для виноделия в регионе Бордо).
«Rangali wine2» на Яндекс.Фотках
Размер магнум. А стоит она 19 тысяч долларов. Приобрели ее на аукционе в Австралии. Всего было куплено 3 таких бутылки, но две из них ко времени нашего разговора оказались проданы. Одна – гостю из Китая, другая – россиянину. В баре проводятся лекции- дегустации с использованием аудивизуальных средств. Такая дегустация вместе с ужином обходится в 280$ с человека.
«Rangali28» на Яндекс.Фотках
Не могу отдельно не упомянуть и о специальном ресторане диетического питания – «Mandhoo Spa Restaurant», которым располагает отель Conrad. Об оздоровительной программе, которая действует в этом отеле, мы подробно рассказали во второй части нашего видеоблога об острове Рангали – «Жизнь длинна, если ею умело пользоваться».
«Rangali Spa1» на Яндекс.Фотках
К рассказу о виллах с собственными кабинетами для массажа, о деятельности натуропата и о разработке индивидуальных диет хочу добавить только пару рецептов блюд. Их готовит для мечтающих о похудении шеф-повар ресторана диетического питания Аюб Саламех.
«Rangali food 5» на Яндекс.Фотках
Итак, вот один из рекомендуемых им салатов:
«Rangali food1» на Яндекс.Фотках
Салат состоит из кукурузы, долек граната, семечек подсолнечника и тыквы, фисташек. Соус приготовлен из маракуйи и оливкового масла экстра вирджин. В салате почти нет соли, зато в небольшом количестве присутствует лук. Он придает ощущение свежести.
«Rangali food 9» на Яндекс.Фотках
На горячее Аюб Саламех предлагает желающим похудеть рыбное блюдо. В него входит филе морского окуня.
«Rangali food 3» на Яндекс.Фотках
На гарнир: белая капуста и немного фасоли, чуточка чеснока. А еще - морковное пюре. Просто пюре из отварной моркови без оливкового масла. Для заправки повар использовал немножко семян подсолнечника и несколько капель лайма.
«Rangali food 8» на Яндекс.Фотках
Всем худеющим приятного аппетита! Ну а тем, кто рассчитывает еще хорошо отдохнуть в этом году, рада сообщить, что до 26 декабря в отеле Conrad на мальдивском острове Рангали действует 50-ти процентная скидка на проживание. Подробности об этой и других скидках можно узнать здесь: http://www.maldives.ru/index.php?module=hotels&ct=960&action=bonus
Конечно, даже со скидкой отдых на Рангали далеко не всем по карману. Зато это стимул хорошо заработать. Этого я вам, друзья, желаю от всей души!
«Rangali26» на Яндекс.Фотках
Комментарии 13
Да, что касается перелётов, то попробуйте обратиться в компанию "Мальдивиана". У этого туроператора есть свои блоки мест на прямые перелеты "Аэрофлотом": http://www.maldives.ru/ Буду ждать от Вас известий. Удачи!