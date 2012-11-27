Шри-Ланка. Отдых на острове сокровищ

Что нужно для хорошего отдыха? Лично у меня среди всех критериев на первом месте – тишина. Шумные курорты и массовые мероприятия не для меня. Вернее, очень даже для меня, но только не во время отпуска. Еще отдых, в моем понимании, в отличие от работы несовместим с высокой скоростью. Как пел Высоцкий, «чуть помедленнее, кони!». По-настоящему ощутить вкус жизни я могу только в спокойной обстановке, когда есть время остановиться и оглянуться, и не надо, как обычно, бежать куда-то дальше, сломя голову. Ну и, наконец, мой отдых должен быть полным ярких впечатлений. Именно поэтому я и не провожу его, лёжа на диване. А ведь какой соблазн…
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Отдыхаю я далеко не каждый год. А тут у подруги неотвратимо надвигался отнюдь не 18-ый день рождения. И она взмолилась избавить её от грядущего шквала поздравлений на работе. Ну как не понять и не поддержать? Искать варианты отдыха мы начали параллельно. Подругу тянуло в Гонконг или в Сингапур с заездом на шумный китайский курорт, но это никак не соответствовало возможностям и устремлениям усталого финансового дилетанта. Измучившись от изучения массы сайтов с трэвел предложениями, я позвонила в компанию «Мальдивиана». В начале лета именно этот туроператор чётко организовал нам c оператором Женей Копосовым все переезды для съемок видеоблога на Мальдивах (а этих переездов было аж 6!) и заслужил моё полное доверие. Не успела я огласить список своих отпускных пожеланий, как мне предложили съездить в Шри-Ланку. :klizma: Спектр старинных достопримечательностей и красивых природных уголков там просто огромен.
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Выяснилось, что "Мальдивиана" взяла в управление на берегу океана виллу на 7 номеров и как раз открывает её после ремонта. Отель на 7 номеров? Да это как раз то, что мне надо! Подруга разочарованно твердила, что на такой малюсенькой вилле будет скучно, но я уперлась. «Если мой день рождения пройдет в полной тоске, это будет на твой совести!» - пригрозила она. Моя совесть была на удивление спокойна. Поездка на ноябрьские праздники (12 дней с перелётом, трансфером и полным пансионом) стоила 45 тысяч с носа. И мы поехали!
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Вилла «Viana» (неподалёку от Маравиллы и в 45-ти минутах езды от международного аэропорта Коломбо) в жизни оказалась куда колоритней, чем на картинках, размещенных на сайте.
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Встречал нас там представитель «Мальдивианы» Игорь. Именно он руководил перестройкой виллы, которая раньше была домом одного зажиточного ланкийского семейства. Первыми гостями, помимо нас, оказались еще супруги с восьмилетним сыном и еще две дамы, то есть всего 7 человек. Счастливое число! Правда, через пару дней в нашем полку еще прибыло...
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Скажу сразу, несмотря на некоторые обычные для совсем нового отеля шероховатости, отдых никого из нас не разочаровал.
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Частые дожди с ураганным ветром (непогода на курортах в этом году для меня просто злой рок), постоянное волнение океана и не очень адекватное меню померкли перед просторными номерами, радушием персонала и милой домашней обстановкой.
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На день рождения моя подруга получила в подарок от ланкийского управляющего Думиндо букет цветов и живую музыку калипсо в исполнении местных музыкантов! Лихом меня она точно не поминала…
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Игорь пробыл с нами всего 2 дня, но за это время успел просветить нас по всем вопросам, связанным с отдыхом и бизнесом на Шри-Ланке.
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По его словам, растущая популярность Шри-Ланки у туристов – это в какой-то мере свойство отложенного спроса. Тут долгое время была война, и туриндустрия пребывала в аморфном состоянии. А сейчас местные отельеры предпринимают много усилий, чтобы восстановить прежний турпоток (до 1982-83 года он был значительным).
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Туристов привлекает, прежде всего, огромное число достопримечательностей – памятники архитектуры, природные заповедники, буддийские храмы.
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Официально декларируется, что Шри-Ланка открыта для иностранных инвестиций и создает для этого благоприятный климат. Но практически эту страну нельзя назвать идеальной для инвестиций. Тут высокие налоги для иностранцев, так что успех бизнеса очень зависит от правильного выбора местного партнёра.
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Однако, в любом банке Шри-Ланки иностранцу легко открыть счёт, если он собирается положить на него сумму от 10 тысяч долларов и выше.
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Всё это Игорь поведал нам в первый день нашего путешествия, когда за окнами виллы, оформленной в колониальном стиле, лил дождь, и мы всей честной компанией то и дело согревались горячим цейлонским чаем с имбирём.
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На следующий день решено было во чтобы то ни стало отправиться на какую-нибудь увлекательную экскурсию. У виллы «Viana» для этого есть свой транспорт и испытанные русскоязычные гиды. Стоимость экскурсии зависит от расстояния и количества участников. Что касается гидов, то в Шри-Ланке их огромный выбор. «Под ружьём» (в смысле - в этом бизнесе) все те, кто когда-либо учился в России – учителя, инженеры, врачи. Большинство работает с российскими туристами в свободное от основной работы время. Подработка просто необходима, ведь средняя зарплата в стране 300-350 $ в месяц.
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На экскурсию в Канди (столицу последнего 12-го ланкийского королевства) мы поехали впятером – с супругами из Москвы и их сыном Серёжей. Это путешествие я никогда не забуду! Таких долгих и безудержных ливней я в этих широтах раньше не наблюдала. Экскурсия была рассчитана на целый день и предполагала не только посещение Канди, но и знакомство с главными сокровищами Шри-Ланки. А сокровищ там, как оказалось, очень и очень много!
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Когда по пути в Канди мы остановились в Государственном слоновьем питомнике, слонов за стеной дождя едва можно было разглядеть. Да меня и саму там едва не смыло!..
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Наш гид, профессор университета в Коломбо Ранжиф Маханама (+94 112612173, +94 718059863), по дороге сообщил, что, по последним данным, в Шри-Ланке 6 тысяч диких слонов и 1500 домашних.
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И всего лишь 150 имеют бивни! Раньше слонов с бивнями было полно, а в наше время такие рождаются редко. Капризы природы…
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Когда мы прибыли в питомник Пиннавела (в 25 км от Канди), Ранжиф уже был ни в состоянии ничего рассказывать. Все его внимание сосредоточилось на 8-летнем Серёже. Несмотря на свою упитанность и ужасный ливень, мальчик обладал поразительной активностью, норовил затесаться в гущу слонов и подергать их за уши! Те-то, хоть и домашние, вполне могли и не оценить такую фамильярность. Ранжиф вместе с родителями мальчика и погонщиками еле успевал его ловить…
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Обычно в питомнике туристам разрешают посмотреть на купание слонов, а потом на них покататься. Но дождь спутал нам все карты. Серёжа чуть не плакал. В порядке утешения ему разрешили напоить слона-подростка молоком. Бутылку молока Серёжин папа купил у погонщиков.
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После питомника по дороге в Канди мы зарулили еще и на чайную плантацию Пилиматалава в районе Нувара Элия. Как сообщил гид, цейлонский чай делится на три категории: тот, что растет внизу (не выше 600 м над уровнем моря), растущий на средней высоте (600-1200 м) и высокогорный (выше 1200 м). Наиболее ценится высокогорный. Вокруг Нуваро Элия как раз и располагаются высокогорные плантации. Пейзажи тут тоже впечатляющие!
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Чай на Шри-Ланке стали выращивать сравнительно недавно – в середине XIX века. Произошло это благодаря колонизаторам-англичанам. Именно они сначала привезли на Цейлон чайные кусты из Индии, а потом из Китая. И эти кусты прижились. Да так, что сегодня именно Шри-Ланка вышла в мировые лидеры по экспорту чая!
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Пока наш гид Ранжив все это рассказывал, Серёжа не бездельничал. Он выпросил у кого-то бумажный пакет и, едва удерживая огромный зонтик, методично набивал пакет чайными листьями.
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«Вот соберу побольше, порежу помельче, высушу. Будет из чего зимой чай заваривать!» - деловито сообщил он в ответ на мой удивлённый взгляд.
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Гиду только и оставалось показать ему, какие листья стоит собирать – только по 2 верхних молодых листочка с куста.
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Именно из них получается самый качественный и дорогой чай. А другой Серёже был и не нужен! Его обучаемости, усердию и деловой хватке я искренне позавидовала: вот уж он точно не вырастет финансовым дилетантом…
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Следующей остановкой у нас стал магазин драгоценных камней со специальным музеем. Покупать никто из нас там ничего не собирался, но на камни было любопытно взглянуть. О драгоценностях Шри-Ланки издавна слагались легенды.
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Именно здешний рубин преподнес царь Соломон в подарок царице Савской! Самое известное ланкийское месторождение – под Ратнапурой. В магазине-музее туристам для начала показывают видеофильм о том, как добывают камни. Это и сейчас делается вручную. В глубокие шахты спускаются мужчины в набедренных повязках и откалывают породу с помощью кирки. Потом все собирают в корзины и поднимают наверх, где тщательно промывают, выискивая сапфиры, рубины или топазы. Каторжный труд! В музее на макетах показана работа этих людей.
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В магазине тебя сразу окружает несколько продавцов, которые бойко говорят по-русски. Вообще так много людей, которые «чешут» по-русски, я раньше встречала только на Кипре. Чувствуется, что ланкийцы очень ценят российских туристов (понятно за что) и всячески готовы им угодить. В данном случае, заинтересованным клиентом у них был только Серёжа.
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Он постоянно подбегал к кому-то из взрослых и живо интересовался, почему бы нам не купить тот или иной камень. Родители уже на его вопросы не реагировали, а мы с подругой терпеливо объясняли, что это в наши планы не входит. «Какие же вы все зануды!» с тоской констатировал Серёжа и понуро поплёлся к выходу.
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Уже на улице его догнал один из продавцов и вручил маленький сувенирный камешек. Видели бы вы выражение лицa Серёжиного папы, который периодически успевал лишь давать непослушному сыну тумака! Маркетинговые усилия мальчика были неожиданно оценены и вознаграждены…
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Когда мы добрались до Канди, уже стемнело. Осматривать город в темноте не имело смысла, и мы сразу отправились в Храм Зуба Будды.
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Этот Храм считается самым главным в стране, сердцем буддийского мира. На самом деле это целый комплекс храмовых построек, среди которых есть и католический, и индуистский храмы. У входы в этот комплекс (как и во все буддийские храмы) все посетители снимают обувь. Вот и мы целый вечер бродили босиком по лужам… Зато какую красоту увидели!
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Наш гид – профессор Ранжив Маханама – рассказал, какая история связана с Храмом.
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Будда жил в VI веке до нашей эры в Индии и был сыном царя. Он скончался в возрасте 80 лет. Его кремировали. Согласно историческим хроникам, после кремации было найдено 4 зуба. Они долго хранились в Индии. В IV веке нашей эры там за них велась кровопролитная война.
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В это время индийский король тайно отправил один зуб в Шри-Ланку. Эта реликвия приобрела для страны не только религиозное, но и политическое значение. Верующие были уверены, что король их страны должен обладать священным зубом, а иначе он – не король. И король в IV веке построил рядом со своим дворцом специальный дворец-храм для зуба Будды. Такие дворцы-храмы позже строились во всех 12-ти следующих столицах. Когда индусы захватили страну, они намеревались добыть зуб Будды. В это время буддийские монахи спрятали зуб. Ныне Зуб хранится в столице последнего Королевства – Канди.
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Храм для него построен в Канди в конце XVI века. И сейчас там на втором этаже в специальной шкатулке покоится Зуб Будды.
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В 1815 году Шри-Ланка стала английской колонией. Тогда местная знать подписала с англичанами специальное соглашение, по которому те не должны были претендовать на владение Храмом, где хранился зуб. Но англичане нарушили это соглашение. Однако, ланкийцы вынудили их Храм вернуть. Ныне в Храме на видном месте весит картина которая повествует об этом событии.
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Ещё в Храме сейчас хранятся 3 канона Будды, написанные на пальмовых листах, и есть музей подарков Будде.
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К иностранным посетителям в Храме относятся очень приветливо. Охранник нам мило улыбнулся и сказал, что мы можем фотографировать.
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Мы пришли прямо перед службой, когда верующие уже собрались. Наши фотоаппараты никого не пугали.
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Сережины попытки потрогать изваяния Будды руками и открутить бивни слонов, которыми они были украшены, воспринимались бесстрастно. Внизу вовсю отбивали ритм барабанщики. Удивительная атмосфера…
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Когда-то её описал Иван Бунин: «Народ смиренно и быстро нес на жертвенник рис, цветы, мелкие монеты и, кланяясь, шепотом возносил моления Садгу, Доброму, Несравненному, соединял ладони у лба, быстро и бесшумно падал на них, и жрец, стоя среди лежащих, мерно бормотал, – читал тоненькие пальмовые дощечки, исписанные правилами доброго поведения.»
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Посещал Храм Зуба Будды и Чехов. Правда, никаких его высказываний на этот счёт я не нашла. А вот в столице Шри-Ланки он оставил куда больше «следов». Впрочем, об этом я расскажу уже в другой раз…
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Комментарии 8
Марина, как перелет? Какой авиакомпанией? Прямой рейс есть до Коломбо? Летели экономом, не тяжело?
P.S. Серёжа красавец. ))
Летели мы "кривым" рейсом Катарских авиалиний через Доху. В общей сложности перелёт занял часов 10. Пересадка в Дохе просто стремительная. Я даже не успела проверить, есть ли в аэропорту wifi! Прямых рейсов из Москвы в Коломбо сейчас нет, насколько я поняла. Раньше Аэрофлот летал, но сейчас перестал. Летели экономом вполне комфортно, хотя я почему-то ждала от катарской авиакомпании чего-то особенного. Нет, было комфортно, но без изысков, как бывает на Тайских или Сингапурских авиалиниях, к примеру.
А Серёжа не просто красавец, а еще и очень толковый парнишка!