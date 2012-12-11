Рига. Близкая, любимая, вкусная! (часть 2).

Как всё-таки быстро летит время! Летом не успела рассказать в блоге обо всех своих рижских впечатлениях. Думала, чуть позже продолжу. Ба, а за окном уже декабрь! Может быть, это знак судьбы? В том смысле, что зимой в Риге не меньше интересного, чем летом…
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Что я имею в виду? Ну, к примеру, то, что в Риге полно интересных музеев. А в музей зимой ходить, на мой взгляд, приятней, чем летом. Летом, если, конечно, нет дождя, хочется больше бывать на свежем воздухе. А в пору холодов, посещая музей, испытываешь двойное удовольствие: там можно не только увидеть любопытные вещи, но еще и согреться!
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О Рижском музее югендстиля я здесь уже писала. Там можно совершить удивительно комфортное путешествие во времени!
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Собственно, в музей превратили дом, где жил один из самых знаменитых архитекторов, которым Рига югендстилем и обязана.
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А вот сейчас речь пойдет о здании, которое изначально имело к искусству лишь опосредованное отношение. Заметное здание из кирпича строили на Домской площади как Храм торговли!
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Сама история строительства Рижской биржи показалась мне занятной. Собственно, это история о том, как не самый большой ганзейский город боролся за статус центра цивилизованной торговли. Ей посвящены стенды на первом этаже.
Застройка Домской площади началась еще в XIII веке. (Строительные работы, кстати, там активно продолжаются и в этом году!) Именно во второй половине XIII века был построен сам Домский собор.
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Когда в 1852 году решили возводить по соседству с ним Биржу, то площадь была уже полностью застроена. Пришлось сносить 4 средневековых здания. При раскопках тут найдены конструкции деревянных домов XIII века!
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Биржевой комитет их в середине XIX века выкупил и снёс, чтобы построить новое здание Биржы. Вот как важно было поставить Биржу прямо перед Собором!
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Рига превратилась из средневекового города в индустриальный. И этот город уже не желал торговать по средневековым правилам, когда рижские купцы могли позволить себе диктовать приезжим свои условия. Именно местные определяли, как взвешивать товар, как устанавливать его сорт, и пользовались этими привилегиями в своих интересах. Это не устраивало рижских же экспортёров и иностранных коммерсантов. Рига рисковала потерять доверие торговой Европы. Поэтому в 1816 году там основали Биржевой комитет, призванный «цивилизовать» местную торговлю. Скоро привилегии рижских купцов упразднили.
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Именно здание Биржы и стало символом по-настоящему свободной торговли. Построил его Карл Юлиус Фон Боссе – петербургский архитектор немецкого происхождения.
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Было решено строить Биржу в стиле венецианского палаццо, чтобы подчеркнуть богатство, роскошь и солидность города. Главный мотив в орнаменте – Меркурий, Бог Торговли.
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В XIX веке в центре здания был задний двор. Сюда привозили топливо для Биржи.
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Отапливалась Биржа, по тому времени, с помощью самых передовых технологий – углем. Повозку разгружали как раз во внутреннем дворе, на месте которого сейчас построен Атриум.
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В большой торговый зал вход был со стороны улицы Смилшу. Во внутренний двор из парадных помещений не было даже выхода.
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Биржа строилась 3 года: с 1852-го по 1855-ый. Сразу после возведения здания она начала действовать. Тут производились все биржевые сделки. Работала она до 1944 года. Потом здесь открыли архитектурное управление, в 50-х годах – Выставку достижений народного хозяйства ( в СССР это было модно . В 1979 году это здание отреставрировали. Но в 80-м случился пожар, и большая часть здания пострадала.
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После пожара в венецианском зале даже какое-то время лежал снег… Многое из убранства не сохранилось, в частности – зеркала.
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В 90-х годах сюда опять вернули Биржу – устроили филиал Стокгольмской биржи. Но позже это учреждение перевели куда-то еще. А историческое здание Биржи в 2004 году тщательно отремонтировали, и, по решению Государственного совета по недвижимости, его превратили в художественный музей.
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Сейчас музей располагает двумя постоянными экспозициями: западной галереей (западно-европейское искусство) и восточной галереей (искусство Востока). Много временных экспозиций.
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В мае я застала интереснейшую выставку Фаберже.
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А сейчас и вплоть до 20 января здесь проводится выставка «Серебряный век. Произведения русского искусства из музейных собраний Балтии. 1890-1930». Представлены работы Александра Бенуа, Михаила Врубеля, Филиппа Малявина, Николая Рериха, Валентина Серова, Константина Сомова, Павла Кузнецова, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионова и других потрясающих художников той поры. Будете в Риге, не пропустите!
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Еще один маленький, но милый музей вы найдете в комплексе из «Трёх братьев».
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Так называют в Риге три рядом стоящих средневековых домика, которые, кажется, просто прижались друг к другу!
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Если верить легенде, их действительно построили на улице Маза Пилс 3 родственника! «Старший брат» появился здесь в в XV веке, «младший» - в XVII. Сегодня в этих прелестных домиках размещается Музей архитектуры.
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Не менее приятно заглянуть зимой в хороший рижский ресторан. Таких там немало. К примеру, на меня произвел приятное впечатление модный ресторан под названием «Trīs pavāru restorāns» («Ресторан трёх поваров»).
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Он располагается в самом центре Риги, прямо у знаменитой Пороховой башни, которую в средние века называли Песчаной.
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Новое название ей дали в XVII веке, когда стали использовать как пороховой склад. Да и в самом здании, где сегодня размещается модный ресторан, раньше были военные казармы.
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Сейчас о них здесь напоминает разве что пушка у входа. В самом же ресторане все, что называется, «не по уставу».
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Три известных латышских повара - Мартиньш Сирмайс, Эрик Дрейбантс и Рута Риетума – создали в здании казармы нечто новаторское – ресторан, который сильно напоминает мастерскую художника. Вернее, - художников, ведь в художественное творчество здесь вовлекаются и посетители!
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В центре зала – открытая кухня, вокруг которой у барной стойки и рассаживаются гости. Перед каждым расстилают большую белую салфетку. Ты думаешь, что сейчас принесут меню, а вместо этого повар начинает виртуозно рисовать на твоей салфетке с помощью баллончиков с облепиховым и яблонным соусом и разными видами растительного масла!
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Полотно украшают листиками салата или сои, а дальше наступает твоя очередь.
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Нужно взять в руки вместо кисточек кусочки фирменного хлеба и совершенствовать это художественное произведение, попутно смакуя его вкус! Такое не забудешь…
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Помимо столь впечатляющей закуски, мы попробовали в «Трёх поварах» еще 3 блюда:
1) Дикий чеснок с ревенем и козьим сыром.
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2) Спаржу, запеченную в сливочном соусе с сыром соленым перцем и яблочным соусом и чипсами из сыра минолетто + крошки черного хлеба с чернилами каракатицы.
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3) Мусс из гусиной печени с грушей, карамелезированным луком, перцем и кростини из хлеба.
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На десерт подали сорбет с жидким джемом из рябины и облепихи.
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Его приготовление тоже напоминало спектакль, поскольку поливали десерт жидким азотом.
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Этот сплав «haute cuisine» (высокой кухни) и кухни в стиле «фьюжн» на меня произвел приятное впечатление.
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По моим наблюдениям, с тремя блюдами можно уложиться в 15-20 латов (от 900 рублей).
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Ну а уж если зимний ветер на улицах Риги начнёт дуть слишком сильно, то от него вас спасет только самое испытанное латышами средство – рижский бальзам. В городе есть особое местечко, где не только представлена целая гамма его разновидностей, но и где, по легенде, он был создан!
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Магический бар на улице Калькю 10 - особое место. Говорят, именно здесь в середине XVIII века обитал аптекарь Абрахам Кунце, создатель знаменитого бальзама, настоянного на 24-х травах.
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По легенде, когда Екатерина Великая приехала в Латвию, ей очень нездоровилось. И она обратилась к аптекарю Кунце. Тот прописал ей свой бальзам собственного изготовления. Царице резко полегчало. Вот после этого бальзам и стал таким популярным!
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Ныне в Риге уверяют, что бальзам – отличное средство не только от простуд, но и от сосудистых недомоганий. Помогает от насморка от головной боли, от начинающегося бронхита. Именно поэтому зимой он просто незаменим!
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В магическом баре сегодня хранятся в специальном сейфе образцы всех 24-х трав, на которых настояно знаменитое рижское зелье. А ещё там живёт …. дух самого Абрахама Кунце! Во всяком случае, официантка уверила меня, что периодически там шевелятся подлинные книги XVIII века, стучат старинные двери, падают антикварные ключи.
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Чаще всего, это совпадает с проведением групповых дегустаций. Дух, чувствуется очень компанейский , чего не скажешь о персонале Магического бара. Из официантки информацию приходилось вытягивать чуть ли не клещами…
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И все-таки мне удалось узнать, что за коктейли здесь предлагают. Один, как выяснилось, включает горячий черносмородиновый сок, бальзам, корицу, лимон и апельсин. Второй – наподобие айриш кофе, только туда вместо виски добавляется бальзам + кофейный ликер, кофе и сверху взбитые сливки. А еще тут целая палитра пирожных с рижским бальзамом!
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Мне за чашечкой кофе с "набальзаменным" пирожным в Магическом баре вспомнилось почему-то прекрасное стихотворение Валерия Брюсова, написанное в 1914 году.
«Здесь, в старинной Риге,
В тихий день ненастья,
Кротко я встречаю
Маленькие миги
Маленького счастья.
Дом Черноголовых
Смотрит так любовно,
Словно рад он маю;
Двух, любить готовых,
Ободряет словно.
Под дождем так ярко
Зеленеют липки
Зеленью весенней;
Ах, деревья парка
Нам дарят улыбки!
Ветерка морского
Нежит легкий холод…
Тайно сходят тени…
Иль влюблен я снова?
Иль я снова молод?»
Брюсов, Северянин, художники Серебряного века, работы которых можно увидеть в здании Биржы. И всё это она – Рига. Правда ведь, близкая?..
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Благодарю Диту Гутмане (Latio) и Сандру Димитрович (Brand Communications) за помощь в подготовке этого поста!
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