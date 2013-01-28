Льеж. Детективное путешествие

Какие путешествия вы выбираете? Я – разные! Конечно, отдохнуть недельку-другую на берегу теплого моря – не грех. Но купаться целыми днями мне, признаюсь, скучновато. Всегда хочется открыть что-то новое, необыкновенное: шедевры архитектуры, поразительные традиции, кулинарные диковинки, уникальные ремесла. Чтобы увидеть такое, вовсе не обязательно уезжать надолго. Достаточно выкроить пару-тройку свободных дней, выбрать интересующее направление, составить оптимальный маршрут и дождаться распродажи на авиабилеты. Я обожаю маршруты тематические. Какие? Карнавалы, музыкальные фестивали, гастрономические праздники. А еще я люблю детективы. Именно детективный маршрут и привел меня в бельгийский город Льеж.
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Бельгию я изъездила, что называется, вдоль и поперек, но в Льеже была лишь проездом. В прошлом году по пути в Кельн на карнавал успела полюбоваться новым международным вокзалом Льеж-Гийемен (Liege-Guillemins) – истинным шедевром современной архитектуры, созданным испанцем Сантьяго Калатрава.
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Здание решено в футуристической стилистике и сразу впечатляет пассажиров своей умопомрачительной волнообразной крышей, которая состоит из 39 арок. Здесь проложены суперсовременные пути, ускоряющие прибытие и отправку поездов.
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А внизу, у подземных выходов к платформам, зимой расставлены специальные электрические обогреватели, чтобы пассажиры не замерзли в ожидании поезда. Приятно!
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Вот и сейчас приехала в Льеж из Брюсселя именно на этот вокзал. Путь занял ровно час. Правда, футуристический вокзал расположен на некотором удалении от центра города. Пешком туда добираться с полчаса. Но можно пересесть на электричку до станции «Льеж-Пале» (Liège-Palais), и она домчит вас до центра буквально за 5 минут.
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Центром Льежа считается площадь Святого Ламберта. Так звали епископа, который пал здесь от руки франка по имени Додон в 705 году. Епископа позже канонизировали, а год его гибели и записан в хроники, как дата основания города, ведь у гробницы стали селиться паломники. Главная достопримечательность на площадь Святого Ламберта – Дворец князей-епископов – был возведен в 1526 году.
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Говоря об истории Льежа, нельзя не упомянуть, что именно из этих мест был родом Карл Великий, где-то здесь (в Валлонии и Северной Франции) когда-то возник французский язык как франкский диалект латыни и в городе 7 потрясающих соборных церквей. И при этом он вовсе не входит в число главных туристических мест в Бельгии!
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Кстати, это заметно и потому, в каком состоянии здесь находятся некоторые исторические памятники. Город сильно пострадал во время II мировой войны, да и время его не щадит. А у франкоязычной части страны – Валлонии – явно не хватает средств на реставрацию архитектурных сокровищ даже в крупнейшем из своих городов…
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Однако, мое детективное путешествие вовсе не имело целью, скажем, поиск «зачахших» исторических памятников (что само по себе тоже интересно ), зато имело прямое отношение к литературе. Признаюсь, я большой любитель классического детектива. С детства зачитывалась Конан-Дойлом, Агатой Кристи и Жоржем Сименоном, а он-то как раз родом именно из Льежа!
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Еще прошлой зимой в Музее рукописей и манускриптов Брюсселя я увидела специальную экспозицию, посвященную Жоржу Сименону, и загорелась идеей своими глазами взглянуть на места, описанные в его романах.
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Многие из них, как оказалось, располагаются в его родном городе!
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Взять хотя бы вот этот мост. Он дал название первому роману писателя «На Арочном мосту». Правда, этот роман совсем не был детективным!
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Как писал Сименон через много лет, «мой первый роман «На Арочном мосту» был написан с потугами на юмор. Действие в нем происходило, в основном, в аптеке, специализирующейся на слабительных пилюлях для голубей. Она существует и сейчас. В мой последний приезд в Льеж два года назад эта аптека находилась на том же самом месте, и рекламировалось в ней то же самое специфическое лекарство!»
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Действительно, в Льеже тебя не оставляет впечатление, что многое там не подвластно времени. Здания, лица, сама атмосфера – все как в романах Сименона!
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В родном городе писатель жил до 19 лет. До 15-ти учился вот в этой школе, а потом бросил её и буквально сразу … стал востребованным журналистом!
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Его посылали брать интервью у приезжих знаменитостей — Пуанкаре, маршала Фоша, Ллойд Джорджа, Анны Павловой, Артура Рубинштейна. В это время юный интервьюер жил с родителями вот в этом доме.
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А потом он уехал в Париж, придумал своего героя комиссара Мегрэ и «проснулся знаменитым»! Комиссар Мегрэ – многоопытный полицейский с трубкой – впервые появился на страницах романа Сименона в 1929 году. Автору к тому времени было уже 26.
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Писатель то жил в Париже, то скитался по миру. В Париже обосновался и его герой, которому были посвящены 76 романов и 28 рассказов. Однако, многие расследования постоянно проводили Мегрэ в Льеж.
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К примеру, вот эта прекрасная церковь стала местом действия романа «Висельник из Сен-Фольена».
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Сам Сименон со временем стал очень походить на своего комиссара Мегрэ: солидный человек с трубкой в зубах.
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Книги его печатались рекордными тиражами, а написать очередной роман он умудрялся всего за неделю! Его популярности и финансовому благополучию завидовали многие коллеги...
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На вопрос, как придумывает новые сюжеты, отвечал: «Мне кажется, иногда для этого достаточно любой малости: солнечного луча, какого-то необычного дождя, запаха сирени или навоза. Они пробуждают во мне непроизвольный образ, который подчас не связан даже с первоначальным ощущением,— например, образы набережных в Льеже и Антверпене, причала в Габоне и одновременно образы больших людских масс.»
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Пусть Сименона давно уже нет на этом свете, в Льеже его можно увидеть до сих пор. Писатель в шляпе и с трубкой застыл в размышлениях на скамейке прямо у здания Льежской мэрии.
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Кажется, будто он обдумывает новые сюжеты. Для тех, кому интересно побывать на местах действия с детства любимых романов, турофис Льежа создал специальную карту с указанием всех «обстоятельств дела». Так что в добрый путь!
Комментарии 16
Его Мегрэ во всём хорош! Спору нет.
Но почему во всех романах с его участием ВСЕ СЕКРЕТАРШИ спят со своими директорами?
Получается (по Сименону) - это еще одна обязанность секретарши?
Ведь, наверняка, врал маленький проходимец! Вы можете представить, чтобы вчерашнего школьника пустили бы к Ллойд Джорджу? А к маршалу?
Возможно тогда "родился" писатель (в смысле фантаст, сочинитель). Без этого (без вранья)
не вышел бы Писатель!
.ля буду!
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Само произведение как литературный продукт не рекламирую.