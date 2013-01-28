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Льеж. Детективное путешествие

28.01.2013 00:10 16 6 004 просмотра
Какие путешествия вы выбираете? Я – разные! Конечно, отдохнуть недельку-другую на берегу теплого моря – не грех. Но купаться целыми днями мне, признаюсь, скучновато. Всегда хочется открыть что-то новое, необыкновенное: шедевры архитектуры, поразительные традиции, кулинарные диковинки, уникальные ремесла. Чтобы увидеть такое, вовсе не обязательно уезжать надолго. Достаточно выкроить пару-тройку свободных дней, выбрать интересующее направление, составить оптимальный маршрут и дождаться распродажи на авиабилеты. Я обожаю маршруты тематические. Какие? Карнавалы, музыкальные фестивали, гастрономические праздники. А еще я люблю детективы. Именно детективный маршрут и привел меня в бельгийский город Льеж.

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Бельгию я изъездила, что называется, вдоль и поперек, но в Льеже была лишь проездом. smile:( В прошлом году по пути в Кельн на карнавал успела полюбоваться новым международным вокзалом Льеж-Гийемен (Liege-Guillemins) – истинным шедевром современной архитектуры, созданным испанцем Сантьяго Калатрава.

«LiegeRS2» на Яндекс.Фотках
Здание решено в футуристической стилистике и сразу впечатляет пассажиров своей умопомрачительной волнообразной крышей, которая состоит из 39 арок. Здесь проложены суперсовременные пути, ускоряющие прибытие и отправку поездов.

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А внизу, у подземных выходов к платформам, зимой расставлены специальные электрические обогреватели, чтобы пассажиры не замерзли в ожидании поезда. Приятно! smile;)

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Вот и сейчас приехала в Льеж из Брюсселя именно на этот вокзал. Путь занял ровно час. Правда, футуристический вокзал расположен на некотором удалении от центра города. Пешком туда добираться с полчаса. Но можно пересесть на электричку до станции «Льеж-Пале» (Liège-Palais), и она домчит вас до центра буквально за 5 минут.

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Центром Льежа считается площадь Святого Ламберта. Так звали епископа, который пал здесь от руки франка по имени Додон в 705 году. Епископа позже канонизировали, а год его гибели и записан в хроники, как дата основания города, ведь у гробницы стали селиться паломники. Главная достопримечательность на площадь Святого Ламберта – Дворец князей-епископов – был возведен в 1526 году.

«LiegeView4» на Яндекс.Фотках
Говоря об истории Льежа, нельзя не упомянуть, что именно из этих мест был родом Карл Великий, где-то здесь (в Валлонии и Северной Франции) когда-то возник французский язык как франкский диалект латыни и в городе 7 потрясающих соборных церквей. smile:nunu: И при этом он вовсе не входит в число главных туристических мест в Бельгии!

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Кстати, это заметно и потому, в каком состоянии здесь находятся некоторые исторические памятники. Город сильно пострадал во время II мировой войны, да и время его не щадит. А у франкоязычной части страны – Валлонии – явно не хватает средств на реставрацию архитектурных сокровищ даже в крупнейшем из своих городов…

«LiegeView7» на Яндекс.Фотках
Однако, мое детективное путешествие вовсе не имело целью, скажем, поиск «зачахших» исторических памятников (что само по себе тоже интересно smile:yep: ), зато имело прямое отношение к литературе. Признаюсь, я большой любитель классического детектива. С детства зачитывалась Конан-Дойлом, Агатой Кристи и Жоржем Сименоном, а он-то как раз родом именно из Льежа!

«LiegeView14» на Яндекс.Фотках
Еще прошлой зимой в Музее рукописей и манускриптов Брюсселя я увидела специальную экспозицию, посвященную Жоржу Сименону, и загорелась идеей своими глазами взглянуть на места, описанные в его романах.

«SimenonExpo2» на Яндекс.Фотках
Многие из них, как оказалось, располагаются в его родном городе!

«LiegeView20» на Яндекс.Фотках
Взять хотя бы вот этот мост. Он дал название первому роману писателя «На Арочном мосту». Правда, этот роман совсем не был детективным! smile:o

«LiegeView22» на Яндекс.Фотках
Как писал Сименон через много лет, «мой первый роман «На Арочном мосту» был написан с потугами на юмор. Действие в нем происходило, в основном, в аптеке, специализирующейся на слабительных пилюлях для голубей. Она существует и сейчас. В мой последний приезд в Льеж два года назад эта аптека находилась на том же самом месте, и рекламировалось в ней то же самое специфическое лекарство!»

«LiegeView8» на Яндекс.Фотках
Действительно, в Льеже тебя не оставляет впечатление, что многое там не подвластно времени. Здания, лица, сама атмосфера – все как в романах Сименона! smile:)

«LiegeView13» на Яндекс.Фотках
В родном городе писатель жил до 19 лет. До 15-ти учился вот в этой школе, а потом бросил её и буквально сразу … стал востребованным журналистом! smile:scratch:

«LiegeView16» на Яндекс.Фотках
Его посылали брать интервью у приезжих знаменитостей — Пуанкаре, маршала Фоша, Ллойд Джорджа, Анны Павловой, Артура Рубинштейна. В это время юный интервьюер жил с родителями вот в этом доме.

«LiegeView17» на Яндекс.Фотках
А потом он уехал в Париж, придумал своего героя комиссара Мегрэ и «проснулся знаменитым»! Комиссар Мегрэ – многоопытный полицейский с трубкой – впервые появился на страницах романа Сименона в 1929 году. Автору к тому времени было уже 26.

«Simenon6» на Яндекс.Фотках
Писатель то жил в Париже, то скитался по миру. В Париже обосновался и его герой, которому были посвящены 76 романов и 28 рассказов. Однако, многие расследования постоянно проводили Мегрэ в Льеж.

«LiegeView11» на Яндекс.Фотках
К примеру, вот эта прекрасная церковь стала местом действия романа «Висельник из Сен-Фольена».

«LiegeChurch1» на Яндекс.Фотках
Сам Сименон со временем стал очень походить на своего комиссара Мегрэ: солидный человек с трубкой в зубах. smile:yep:

«Simenon2» на Яндекс.Фотках
Книги его печатались рекордными тиражами, а написать очередной роман он умудрялся всего за неделю! Его популярности и финансовому благополучию завидовали многие коллеги... smile:-x

«Simenon7» на Яндекс.Фотках
На вопрос, как придумывает новые сюжеты, отвечал: «Мне кажется, иногда для этого достаточно любой малости: солнечного луча, какого-то необычного дождя, запаха сирени или навоза. Они пробуждают во мне непроизвольный образ, который подчас не связан даже с первоначальным ощущением,— например, образы набережных в Льеже и Антверпене, причала в Габоне и одновременно образы больших людских масс.»

«LiegeView2» на Яндекс.Фотках
Пусть Сименона давно уже нет на этом свете, в Льеже его можно увидеть до сих пор. Писатель в шляпе и с трубкой застыл в размышлениях на скамейке прямо у здания Льежской мэрии.

«LiegeSimenon2» на Яндекс.Фотках
Кажется, будто он обдумывает новые сюжеты. Для тех, кому интересно побывать на местах действия с детства любимых романов, турофис Льежа создал специальную карту с указанием всех «обстоятельств дела». Так что в добрый путь!

Комментарии 16

Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Учитывая, что большая часть заметки про Сименона - позволю себе "покритиковать" известного человека. smile;)

Его Мегрэ во всём хорош! Спору нет.
Но почему во всех романах с его участием ВСЕ СЕКРЕТАРШИ спят со своими директорами?
Получается (по Сименону) - это еще одна обязанность секретарши?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Уважаемый Семен Семенович! Критиковать этого известного человека можно по многим поводам. Грешков у него, похоже, накопилось несметное количество. У современников была к нему масса претензий в плане морали. По его собственным словам, его донжуанских список включал 10 тысяч женщин! Возможно, конечно, это в какой-то мере плод писательского воображения, но зато легко объясняет историю с секретаршами... smile:D
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Мегрэ наверняка был похож на автора романов не только внешне... smile:)
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Всегда любила Сименона, с удовольствием посмотрела бы новый хороший фильм по его роману! И конечно, теперь мне ясно, что он должен быть снят в Льеже!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Фильмы по романам Сименона я периодически вижу на канале "Домашний". Уж не знаю, почему их показывают именно там. А вот где их снимали, я не знаю... smile:notiam:
Гектор  (Гектор)
#
Почему-то никто не вспоминает о том, что Сименон писал не только детективы. Мне, например, очень нравится его "Негритянский квартал". Когда был в Панаме и Зоне канал все силился представить тут его героев. Увы, все слишком сильно изменилось!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Совершенно с Вами согласна! Его знают, в основном, как автора детективов. Но он был необыкновенно плодовитым автором и писал в разных жанрах. Для меня самой было открытием, что первый его роман был юмористическим... smile:jokingly:
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
"... учился вот в этой школе, а потом бросил её и буквально сразу … стал востребованным журналистом! Его посылали брать интервью у приезжих знаменитостей — Пуанкаре, маршала Фоша, Ллойд Джорджа, Анны Павловой, Артура Рубинштейна."

Ведь, наверняка, врал маленький проходимец! Вы можете представить, чтобы вчерашнего школьника пустили бы к Ллойд Джорджу? А к маршалу?
Возможно тогда "родился" писатель (в смысле фантаст, сочинитель). Без этого (без вранья)
не вышел бы Писатель!
.ля буду!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Нет, о том, что его отправляли брать такие интервью он, похоже, не "фантазировал". Видимо, редактор как раз и рассчитывал на его хватку, которая чувствовалась, что называется, с младых ногтей. Другое дело, что некоторые из этих уважаемых людей парня всерьез не воспринимали и отправляли восвояси. Он сам в этом признается в своих записках. Однако, тот факт, что кого-то он все-таки уламывал, говорит о больших способностях будущего писателя. smile:)
satyr  (satyr)
#
Мне всегда было интересно, на сколько правдив роман Паланика "Беглецы и бродяги", в котором раскрываются секреты и изюминки Балтимора. Действительно ли все описанные места существуют\существовали? Никто не исследовал вопрос на практике?
--
Само произведение как литературный продукт не рекламирую.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Вы обратились по адресу! Именно я и пыталась это понять, когда была в Портленде (Орегон). Как раз об этом городе рассказывает Паланик, а не о Балтиморе! Правда, это было уже лет 5 назад, и я была занята телесъемками по другой теме. Поэтому полностью отработать эту тему не удалось. Однако, могу засвидетельствовать, что многие описанные места действительно существовали. Правда, 5 лет назад существовали уже не все. Но некоторые я сумела посетить. Фотографий в то время правда, практически не делала... smile:cry:
Даша Лапкина  (dasha.lapka)
#
Отличный выбор для поездки! Продолжить детективный маршрут можно было бы по улицам Брюгге, где был снят "Залечь на дно в Брюгге". Тоже красивые места. Приятные улочки, аккуратные маленькие каналы... Вообще, Бельгия чудесна.
smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Даша, эту страну я обожаю, как и литературные путешествия. Правда, в Брюгге можно совершать не только литературные, но и всякие другие путешествия. К примеру, идти шоколадной тропой или по "кружевным" местам. Все будет интересно! Всех приглашаю на бельгийскую страничку в фейсбук: https://www.facebook.com/MoaBelgiaMyBelgium smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
В основном, да. Но и в Льеже он тоже часто бывал, так же как и сам Сименон. smile:)
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