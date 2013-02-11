Шри-Ланка. Среди братьев меньших…

Говорят, самая богатая фауна — в амазонской сельве. Там просто какое-то несусветное число видов животных и птиц! Правда, к путешествию в сельву надо тщательно готовиться и сделать ряд серьезных прививок. А вот взглянуть на диких животных Шри-Ланки можно без всяких прививок. Но в одиночку отправляться в ланкийские джунгли не стоит. Только в компании опытного гида. Да еще обязательно надо намазаться мазью, чтобы вас не загрызли… комары!
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К посещению национальных парков я пристрастилась в годы работы над рубрикой для передачи о животных. Эти съемки всегда приносили удовольствие, даже если я получала «боевые раны». Один раз в Малайзии вдохнула пары яда, на моих глазах полученного у змеи, и потом несколько дней еле носила ноги. Позже в Латвии меня от души клюнул в палец журавль, которому я дико надоела своими стендапами. Палец вздулся и долго болел. Но радость от общения с живностью всегда компенсировала все!
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В Шри-Ланке мне предложили поехать в Национальный парк Вилпатту, и я, с радостью согласилась. Несмотря на относительно небольшие размеры, этот остров обладает удивительным разнообразием всякой живности.
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Вилпатту далеко не самый большой из ланкийских национальных парков. Наоборот, он пока из мало посещаемых. Это-то как раз меня и привлекло! Каких зверей можно увидеть там, где снуют людские толпы? Наверное, только злых! А заповедник Вилпатту, хоть и существует с 1905 года, долгое время из-за межнациональных конфликтов в стране был закрыт. Его вновь открыли для посетителей всего 2 года назад, и пока еще там (к счастью!) немноголюдно.
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Свое название этот оазис живой природы получил от «виллу» - небольших искусственных водоемов. Здесь их около шестидесяти. Это центры «звериной» жизни. Крупные звери приходят сюда на водопой, и их с нетерпением ждут якобы лениво отдыхающие крокодилы.
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Мы приехали в заповедник где-то в 12 или в час дня, и думали, что тут же отправимся на экскурсию. Ан нет! Гид посоветовал часок попить чаю в местном кафе. Джип, в котором предстояло отправиться на фото-сафари, в полной готовности стоял у входа. «А чего ждем?» - недоумевали члены нашей тургруппы из пяти человек. «Еще жарко. В это время многие звери спят, и вы никого не увидите!» - пояснил гид.
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Время в жаркий полдень, казалось, тянулось бесконечно. Наконец, мы все-таки стартовали. Ехали в открытом джипе под навесом.
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Дорога петляла по джунглям и поначалу сильно разочаровывала. За первый час пути нам попадались лишь пятнистые олени, да и те спешили ретироваться. В общем, зафиксировать их на фото было довольно затруднительно.
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Я уже думала, что мы так и вернемся «не солоно хлебавши», но тут нам повезло. Сквозь ветви деревьев я заметила красивейшую птицу. Сама не знаю, орел это или ястреб. К счастью, мой фотоаппарат с 42-кратным зумом позволил его снять!
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Потом несколько раз мы видели павлинов. Красавцы! Некоторые даже распускали хвосты.
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Конечно, вся эта живность расхаживала далеко от дороги. При своей близорукости я бы ее во многих случаях вообще не заметила, если бы не гид с наметанным глазом и не глазастый турист восьми лет от роду! Они замечали всё.
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Именно благодаря им, я увидела и главный объект нашей фотоохоты: леопарда. Он вальяжно развалился в зарослях на ветви какого-то дерева. Казалось, у хищника, и правда, продолжался тихий час! Однако, мой ультразум позволил заметить, как одним глазом он зорко следил за нашим передвижением.
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Не исключено, что сонный вид был лишь отвлекающим маневром, а на самом деле он тихо присматривал, кем пообедать? Конечно, люди в машине его не интересовали, а вот пятнистым оленям не стоило расслабляться!
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Говорят, именно в парке Вилпатту леопардов больше всего. Не буду спорить. Нам так или иначе попался всего один, но и это было большой удачей.
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Животные здесь абсолютно дикие и с людьми у них лишь «дипломатические» отношения. Позировать не привыкли! Нам еще повезло, что не встретили диких слонов. Те, говорят, лишены всякой дипломатии и джип для них – козявка. По слухам, от диких слонов очень страдают ланкийские крестьяне. Слоны настроены агрессивно, запросто могут прибить, а крестьянину остаётся только спасаться бегством, ведь за убийство или ранение слона ему грозит тюрьма…
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За несколько часов нам не удалось встретить в национальном парки Вилпатту все 30 видов млекопитающих, которые здесь водятся. Но главное стало понятно. «Братья меньшие», которые зачастую куда больше человека, чувствуют себя в Шри-Ланке ныне настоящими хозяевами жизни. У них сейчас там есть все права и никаких обязанностей. Трудно им не позавидовать…
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Комментарии 13
Ваш репортаж освежил мою память об этой удивительной стране со своим загадочным миром.Мечтаю туда вернуться.