Санкт-Петербург. Свидание с Историей.

Если верить TripAdviser, я побывала уже в двух с половиной сотнях городов по всему миру. На самом деле, верить не стоит, потому что делала отметки на этом сайте я только в последние годы, а память у меня девичья. Видимо, немало упустила… Но одно точно: среди многих прекрасных городов, которые я когда-либо посетила, есть один самый-самый любимый. Он – мой идеал, модель, с которой на уровне подсознания сравниваю все, что вижу, и далеко не все выдерживает это сравнение. Он – моя родина, мое детство и моя радость. Он всегда разный и всегда прекрасный. Мы уже давно не вместе, но я иногда вырываюсь к нему на свидания. И эти свидания всегда незабываемы! Он – мой родной Питер…
«SPview35» на Яндекс.Фотках
На сей раз свидание было совсем кратким – однодневным. Около полудня я вышла из «Сапсана» на Московском вокзале, а в следующий полдень тот же «Сапсан» увез меня в Москву, откуда предстояло тут же лететь в Италию. Собственно, я бы, возможно, на сутки и вовсе не поехала. Что за 24 часа успеешь в родном городе? Но меня пообещали удивить. А какая женщина откажется от сюрприза?
«SPview2» на Яндекс.Фотках
Удивляться начала уже по пути с вокзала. В родном городе не была давно. За это время в центре многое отреставрировали, переоборудовали и перестроили. Пришлось заново с ним знакомиться!
«SPview01» на Яндекс.Фотках
На месте знаменитого в советские годы дамского магазина-ателье под неофициальным названием «Смерть мужьям!» (Невский, 12) ныне красуются иностранный банк на пару с «грибницей» иностранных же бутиков. Никакого очарования!..
«SPview32» на Яндекс.Фотках
Строгановский дворец (Невский, 17) еще на реставрации. Однако, внизу активно заняты торговлей несколько магазинчиков, в одном из которых я купила изящные итальянские шерстяные перчатки на добрую память!
«SPview26» на Яндекс.Фотках
На Невском открылось несколько, на первый взгляд, довольно уютных кафе. К сожалению, зайти туда у меня совсем не было времени. Даже в Литературное кафе (бывшая «Кондитерская Вольфа и Беранже») уже в который раз не успеваю заглянуть. Позор!
«SPTaleon20» на Яндекс.Фотках
Кажется, даже Пушкин, который там когда-то бывал, а ныне получил статус постоянного гостя, смотрел на меня из окна кафе с укоризной…
«SPview17» на Яндекс.Фотках
Кстати, о Пушкине. С ним мне в этот раз довелось встретиться еще и … в зеркале! Мой взгляд поймал его там, конечно, лишь мысленно. Но ведь в это зеркало он действительно не раз гляделся! Дивное «пушкинское» зеркало находится прямо напротив Литературного кафе – на противоположной стороне Невского проспекта.
«SPTaleon27» на Яндекс.Фотках
Перед ним великий поэт приглаживал волосы, прежде чем зайти в зал ресторана «Талон». О ресторане даже упомянуто в поэме «Евгений Онегин»:
«К Talon помчался: он уверен,
Что там уж ждет его Каверин.
Вошел: и пробка в потолок!
Вина кометы брызнул ток…»
«SPTaleon5» на Яндекс.Фотках
Сегодня по тому же адресу размещается ресторан со схожим названием – «Талион», входящий в комплекс «Талион Империал Отеля».
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/470095/
Посещение этого отеля и стало для меня настоящим сюрпризом! Дело, поверьте, вовсе не в том, что это ныне единственный в Санкт-Петербурге отель класса «люкс». Нет, мне было очень интересно взглянуть, как выглядит сегодня изнутри знаменитый Елисеевский дворец, где во времена моего детства располагался кинотеатр «Баррикада»!
«SPTaleon28» на Яндекс.Фотках
До сих пор помню свои ощущения, когда я, пигалица, сквозь толпу пробиралась на его огромный балкон. Это были ощущения усталости от толп и очередей, а еще - горечи от того, в каком состоянии пребывает некогда явно великолепное здание! Стены, потолки выглядели обшарпанными, запущенными, кресла отчаянно скрипели. Говорят, куда пристойней выглядели размещавшиеся в другой части Елисеевского дворца помещения Университета марксизма-ленинизма. Наверное, так оно и было: на подобные учреждения в то время денег не жалели…
«SPTaleon1» на Яндекс.Фотках
Ныне Елисеевский дворец я смогла узнать только внешне. Внутри все преобразилось, заиграло новыми красками.
«SPTaleon11» на Яндекс.Фотках
Оказалось, на этом месте (на стыке Невского проспекта, набережной Мойки и Большой Морской улицы) когда-то было даже несколько дворцов. Первый еще в 1754 году стал строить здесь архитектор Растрелли на месте сгоревшего Морского рынка (Мытного двора). Этот дворец был деревянным, и в нем какое-то время жила императрица Елизавета Петровна и ее племянник Петр Федорович (будущий император Петр III) с женой, будущей Екатериной II. Но в 1762 году (тогда уже) императрица Екатерина II перебралась в новый Зимний Дворец, а все деревянные здания в городе повелела разобрать. Частично разобран был и прежний дворец на Мойке. В 1768 году весь этот участок был пожалован в частную собственность генерал-полицмейстеру Петербурга Николаю Ивановичу Чичерину. А тот заказал себе каменный дом у архитектора Ю.Фельтена. Этот дом частично сохранился и сейчас. В 1789 году он был продан князю Алексею Борисовичу Куракину. По его заказу архитектор Ж.-Б. Валлен-Деламот тут построил в 1794 году еще и доходный дом. И вплоть до 1858 года, когда весь комплекс зданий приобретает семья купцов Елисеевых, здесь жили архитекторы и литераторы, размещались общественные организации и тот самый ресторан «Талон», куда захаживал Пушкин. Под свой дом они перестраивают здание на Мойке. Ну а потом была революция, общежитие литераторов под названием «Дом Искусств», и, наконец – знакомый мне кинотеатр «Баррикада»…
«SPTaleon17» на Яндекс.Фотках
После всего этого «урагана истории», как признались сотрудники «Талион Империал Отеля», из оригинальных интерьеров великолепных дворцов мало что осталось. В частности, то самое «пушкинское» зеркало случайно «откопали» где-то в подвале, когда в 90-х занялись обустройством отеля. К сожалению, столь ценных находок было совсем немного. Одна из них – вот этот колоритный буфет.
«SPTaleon22» на Яндекс.Фотках
В нынешнем «Люксе Императрицы» (210 кв.м) сохранилось несколько подлинных мраморных колонн, другие пришлось заказывать заново…
«SPTaleon10» на Яндекс.Фотках
Туалетные комнаты созданы, что называется, «с нуля». Над ними работали российские и европейские мастера.
«SPTaleon8» на Яндекс.Фотках
Больше всего элементов интерьера сохранилось в бывшем будуаре Варвары Елисеевой.
«SPTaleon15» на Яндекс.Фотках
Сегодня здесь размещается Елисеевский Люкс площадью 120 кв.м.
«SPTaleon4» на Яндекс.Фотках
От холлов и парадных лестниц во дворцах почти ничего не сохранилось. Российские скульпторы постарались оформить их в «духе» Растрелли.
«SPTaleon2» на Яндекс.Фотках
Для украшения номеров и холлов закупались полотна не самых известных художников прошлых веков. По «спецзаказу» работали и современные российские художники.
«SPTaleon7» на Яндекс.Фотках
Бассейн под самой крышей – дань требованиям сегодняшнего дня.
«SPTaleon18» на Яндекс.Фотках
Из окон "Талиона" виден шпиль Адмиралтейства и другие красоты Санкт-Петербурга. Наверное, это тоже одна из причин, по которой здесь предпочитают останавливаться многие мировые знаменитости, в числе которых Джон Траволта, Рутгер Хауэр и Королева Дании.
«SPview12» на Яндекс.Фотках
Правда, в феврале в городе стояла типичная питерская мрачная погода, мела метель, и из окон было трудно что-то хорошо рассмотреть. Несмотря на капризы погоды, я решилась на фотопрогулку.
«SPview5» на Яндекс.Фотках
За несколько минут добрела до Дворцовой площади.
«SPview10» на Яндекс.Фотках
Сумела поймать в объектив потрясающие скульптуры на крыше Зимнего Дворца. Оказывается, они еще в конце XIX века были облицованы медью, а недавно тщательно отреставрированы. Рыцари, Боги и Нимфы по-прежнему парят над городом…
«SPview6» на Яндекс.Фотках
Через арку Здания Главного Штаба возвратилась на Невский. По дороге увидела, как у какого-то трактира дама в годах, одетая в шинель красноармейца, зазывала прохожих отведать блюда русской кухни.
«SPview15» на Яндекс.Фотках
Октябрьская революция, большевики и Красная Армия, равно как и реликвии царских времен, давно уже приобрели в городе не только историческую, но и чисто коммерческую ценность. Думаю, такая перспектива не снилась большевикам даже в самых страшных снах….
«SPview9» на Яндекс.Фотках
Комментарии 15
Вот увы и к сожалению ЭТО кануло в лета.
Зайдите в Юсуповский дворец, в кафе "2 МУ" на площади Тургенева, в музей современного искусства "Эрарта" - вам понравится! А ещё у нас открылся "Гранд-макет Россия" - там работают очень увлеченные люди. Уж не знаю, из каких они городов и стран, но дух их команды, как мне кажется - точно питерский.
Марина, спасибо за отличный репортаж!