Турин. Шоколадный бал итальянской Золушки

Если говорить о туризме, Турин вполне можно назвать итальянской Золушкой. Второй после Милана промышленный центр страны скромно прячется в тени своих знаменитых сестёр - Флоренции, Венеции, Рима. А ведь именно Турин - первая столица Италии, спутник её становления, свидетель её королевского блеска. И сейчас город располагает потрясающими дворцами и бесконечными аркадами. Барокко, рококо, неокласcицизм, ар-нуво… В общем, масса аргументов, чтобы познакомиться с Золушкой поближе. Вот я и поехала в надежде… попасть на её бал!
«TurinCity31» на Яндекс.Фотках
Нет, речь не о танцах. Бал красоты, вкуса, гармонии – вот что я мечтала увидеть в Турине. В самолете совершенно случайно встретила давнюю знакомую, уроженку Валь д’Аосты. Поведала ей о своих чаяниях. «Будет тебе бал!» - успокоила итальянская приятельница и дала номер телефона … Феи. Выяснилось, что в миру Фею зовут Еленой, и она из когорты самых опытных гидов по Турину. Я, конечно же, скоро ей и позвонила. Елена оказалась необыкновенно легкой на подъем. Сказала, что днем у нее есть пауза между экскурсиями, и можно встретиться в кафе.
«TurinElena5» на Яндекс.Фотках
С погодой мне несколько не повезло. На второй день моего пребывания в городе началась метель, что, по словам Елены, случается в Турине довольно редко.
«TurinCity1» на Яндекс.Фотках
Снегом покрылись не только крыши зданий на знаменитой площади Сан Карло, но и ступени памятника герцогу Эмануэля Филиберто. Тому, что перенес в середине XVI века столицу Пьемонтского княжества и Савойи из французского Шамбери в Турин.
«TurinCity10» на Яндекс.Фотках
А вот сама площадь носит имя кардинала Карло Борромео.
«TurinCity3» на Яндекс.Фотках
В XVI веке, во время эпидемии чумы, он организовал уход за больными. Потом его канонизировали и дали главной и самой красивой площади города его имя.
«TurinCity8» на Яндекс.Фотках
Кроме того, его имя носит еще и одна из церквей на этой площади, а вторая – Санта Кристина – названа в честь святой покровительницы Марии Кристины Французской, супруги принца Виктора Амадей Савойского, которая в первой половине XVII века инициировала строительство этого Храма. Обе церкви похожи как близнецы.
«TurinCity32» на Яндекс.Фотках
А вот прекрасные скульптуры рядом с ними, изображающие мужчину и женщину, не имеют ничего общего с религией. Они символизируют две реки, которые «встречаются» в Турине – По и Дору.
«TurinCity9» на Яндекс.Фотках
Все это Елена рассказывала мне, когда мы шли по площади к одному из здешних исторических кафе. Кафе носит название самого города, и пройти мимо него невозможно. Прямо перед входом на каменном полу аркады распластано металлическое изображение быка.
«TurinTorino» на Яндекс.Фотках
Турин по-итальянски и значит «бык» (torino)! Потоптаться на металлическом быке немножко, по словам Елены, добрая примета.
«TurinCafeTorino2» на Яндекс.Фотках
Кафе Тоrino кормит и поит своих гостей уже 110 лет. Местный муниципалитет давно уже внес его в реестр исторических памятников, в котором еще полтора десятка значимых для города, его культуры и архитектуры названий. В любом из заведений этого списка надо обязательно попробовать туринский «маленький стаканчик» - бичерин (именно так переводится это слово).
«TurinBicherin1» на Яндекс.Фотках
Гремучая смесь из кофе эспрессо, горячего шоколада и сливок прекрасно заряжает энергией. В каждом из туринских кафе этот нехитрый рецепт местного напитка, который в 2001 году официально признан еще и пьемонтским, дополняют какими-то своими «примочками». Поэтому, как сказала мне Елена, вкус у напитка везде чуть разный.
«TurinCafeTorino1» на Яндекс.Фотках
Испробовать всю палитру пьемонтских бичеринов я не решилась, так что верю ей на слово. Может быть, кто-то из вас рискнет всё попробовать?...
«TurinCafeTorino3» на Яндекс.Фотках
Помимо горячего напитка в кафе Torino продают еще и ликер Бичерин в фирменных бутылках в виде самой высокой башни города - Моле Антонеллиана .
«TurinCity35» на Яндекс.Фотках
Башня появилась в городе в конце XIX века. Высота этого необычного строения достигает 167, 5 метров, и у него фантастическая история. О нем и о любопытнейшем музее кино, который в нем сейчас располагается, я расскажу в следующий раз. Сейчас поведаю другую историю, услышанную от туринского гида Елены.
«TurinCity37» на Яндекс.Фотках
Оказывается, недавно туринский Банк Сан Паоло задумал строительство небоскреба высотой в 205 метров. Об этих планах сообщили в прессе, и разгорелась ожесточенная дискуссия. Горожане резко выступили против того, чтобы здание Банка было выше их любимой Моле Антонеллиана. В результате банк с прискорбием сообщил, что высота его небоскреба будет … лишь 166,8 метра. История победила коммерцию!
«TurinCity45» на Яндекс.Фотках
Между тем, банк Сан Паоло имеет в Турине, похоже, очень даже неплохое историческое реноме. Его корни надо искать еще в XVI веке, когда семеро туринцев основали Общество католической веры Святого Павла.
«TurinCity11» на Яндекс.Фотках
Целью Общества было «оказание помощи населению, обремененному бедностью». Бедность стала результатом экономического спада, ведь Пьемонт оказался полем битв в ходе нескончаемой войны между Францией и Испанией. Помощь Общества, в первую очередь, предназначалась разорившимся дворянам. Их спасали от ростовщиков! Помогали больницам и Домам милосердия. А еще способствовали бедным невестам в получении приданого с тем, «чтобы они могли вступить в брак с честью»! По тем временам, это было великое дело…
«TurinCity12» на Яндекс.Фотках
Городские власти Общество католической веры Святого Павла морально поддержали. Все больше состоятельных людей вставало на путь благотворительности. Со временем Общество прекратилось в Банк Сан Паоло (Banco San Paolo), который стал предоставлять попавшим в беду беспроцентные кредиты. В общем, исторических заслуг у банка перед городом немало, но даже они не позволили этому уважаемому финансовому учреждению «возвыситься над всем и вся»…
«TurinCity38» на Яндекс.Фотках
Туринцы вообще считаются в Италии людьми несколько консервативными. Пьемонт соседствует с Францией. С французами их объединяют савойские корни. Это объясняет, почему Турин часто называют маленьким Парижем. Здесь вы не увидите драйва и суеты, характерных для Рима или Неаполя.
«TurinCity22» на Яндекс.Фотках
Здесь нет места шуму и экспрессии. Здесь царствуют блеск, элегантность и изысканность. В архитектуре, в дизайне, в еде. Пусть для несведущих людей Турин остается безвестной Золушкой. Те, кто сюда приезжают, сразу попадают на роскошный бал!!!
«TurinCity28» на Яндекс.Фотках
Турин знаменит своими потрясающими дворцами. Чего стоит хотя бы Королевский Дворец – Палаццо Реале! Внешне он по-французски изысканно прост, внутри поразит вас истинным блеском.
«TurinCity26» на Яндекс.Фотках
«Но Турин!.. Что за достойный и серьезный город! – восхищался в конце XIX века философ Фридрих Ницше. - Вовсе не большой город, вовсе не современный, как я опасался, но резиденция XVII века, обладающая во всем лишь одним повелевающим вкусом: двора и noblesse. Во всем царит аристократическое спокойствие; никаких убогих предместий; единство вкуса вплоть до колорита (город весь желтый или красно-бурый). Классическое место для ног и для глаз!»
«TurinCity14» на Яндекс.Фотках
Но архитектура – это в Турине далеко не все. Пусть город почти 150 лет назад перестал быть столицей Италии, он по-прежнему остается шоколадной столицей своей страны! Более того, туринцы убеждены: именно они подарили Европе шоколад!
«TurinCafeTorino4» на Яндекс.Фотках
Собственно, сделал это, как сообщила мне гид Елена, в XVI веке тот самый Эммануил Филиберт Савойский, конная статуя которого установлена в центре площади Сан Карло. Как командующий войском испанского короля Карла V, он привез в Турин из своих странствий какао-бобы и символически преподнес городу чашечку горячего шоколада. Поначалу горячий шоколад считался здесь исключительно напитком аристократов, его можно было пить по утрам (почему-то вспомнилось знаменитая цитата из книги Ильфа и Петрова о том, что пьют по утрам аристократы ). Горячий шоколад был тогда очень дорогим. Баловались им, в основном, в салонах. Только в 1678 году выдали первую лицензию на продажу напитка в других городах и странах.
«TurinCity2» на Яндекс.Фотках
Позже, во время наполеоновских войн, когда подверглись блокаде итальянские морские порты, была изобретена джандуйя – специфическая местная смесь из шоколада и пасты пьемонтского фундука. Теперь в Турине очень популярны пяти- и десятиграммовые конфеты из этой смеси, завернутые в серебристую или золотистую фольгу. Они называются джандуйотто. Огромный их выбор в одном из самых известных здешних шоколадных бутиков – Guido&Gobino.
«TurinCity15» на Яндекс.Фотках
Хоть одноименной фабрике шоколада и не исполнилось еще ста лет, (то есть ее история, по туринским меркам, не столь уж значительна) это предприятие здесь ценят за богатый выбор шоколада и умение сохранить исконные вкусовые качества. Цены в среднем 60-80 евро за килограмм.
«TurinCity1» на Яндекс.Фотках
Конечно, Турин знаменит не только шоколадом. А главная реликвия христианского мира – Туринская Плащаница, которая хранится в Соборе Святого Иоанна Крестителя? А коллекция древностей в Египетском музее, с которой могло сравниться разве только собрание Каирского музея, да и то до недавних революций? А, наконец, туринский футбольный клуб «Ювентус»?..
«TurinCity2» на Яндекс.Фотках
В общем, Турин еще узнавать и узнавать. О нем еще рассказывать и рассказывать. И в этом смысле я еще пока только в начале пути. Ждите продолжения!
«TurinCity5» на Яндекс.Фотках
Комментарии 8
Увлекательный, Марина, у Вас рассказ получился, жду продолжения.
Обожаю самостоятельно путешествавать http://olyasivkova.ru
Приезжайте.
ElenaTURIN