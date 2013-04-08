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Турин - законодатель автомобильных мод.

08.04.2013 00:41 18 6 224 просмотра
Говорю как на духу: к автомобилям я абсолютно равнодушна. Никогда не испытывала ни малейшего желания сесть за руль. А сейчас, в эпоху зверских автомобильных пробок и отвязных водителей, вообще стараюсь, по возможности, держаться подальше от железных коней. Настоящие лошади, олени и ослы мне куда симпатичней! В том числе, и в качестве средств передвижения. Однако, в Турине из двух музеев, которые успела посетить, один был … автомобильным! Там без всяких 3D очков я смогла взглянуть на мир другими глазами!

«TurinAutoMuseum14» на Яндекс.Фотках
Не подумайте, что пойти в Национальный автомобильный музей, который существует в Турине с 1960 года, меня кто-то заставил или затащил за компанию. smile:omg: Я поехала туда совершенно одна только потому, что где-то прочла: это не что иное, как музей человеческий устремлений, предпочтений и причуд. Для меня звучит увлекательно!

«TurinAutoMuseum1» на Яндекс.Фотках
Внешне музей на меня особого впечатления не произвел. smile:oops: Длиннющее такое здание в духе 60-х. Говорят, здание интересно смотрится сверху, но я, как вы понимаете, «лицезрела» только фасад.

«Turin02» на Яндекс.Фотках
Куда больше впечатлило расположение - вдоль реки По, откуда открываются прекрасные виды на городские окрестности. Между тем, туринцы зданием музея очень гордятся.

«TurinAutoMuseum27» на Яндекс.Фотках
Изначально музей построен по проекту Амедео Альбертини, а в 2011 была завершена его реконструкция по проекту Чино Зуччи. На реконструкцию ушло 33 млн. евро. Причем 22 млн. истратили на восстановление здания, а 11 млн. – на дизайн экспозиции. Я раньше здесь не была, но ныне внутри все выглядит весьма современно.

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/475999/
В холле на почетном месте – бюст основателя и владельца большой части коллекции Карло Бискаретти ди Руфа.

«TurinAutoMuseum25» на Яндекс.Фотках
Этот потомственный туринский аристократ, журналист, художник и увлеченный коллекционер автомобилей не дожил до открытия музея, но дал ему путевку в жизнь.

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/475996/
Собственно, идея, вероятно, «витала в воздухе». Столь уважаемых «автомобильных» городов, как Турин, и в ту пору, и ныне не так уж много не только в Европе, но и во всем мире.

«TurinAutoMuseum6» на Яндекс.Фотках
Именно в Турине еще в 1899 году была основана одна из первых европейских автомобильных компаний – Fiat. В 1906 году здесь же возникла и Lancia. Еще несколько автомобильных гигантов позже родились по-соседству. В 1910 году рядом с Миланом – компания Альфа-Ромео, в 1914 году в Болонье - Maseratti, а позже в Маранелло – Ferrari. А сейчас почти все эти марки стали дочерними компаниями Фиата. Турин был и остался оптимальным местом, чтобы представить на всеобщее обозрение все достижения итальянского автомобильного хозяйства. smile:yep: Кроме того, было решено дать место в музее и заморским диковинкам.

«TurinAutoMuseum19» на Яндекс.Фотках
Ныне на 3-х этажах музея представлено около 200 автомобилей. Экспозиция рассчитана на самостоятельных туристов, которые сильны в итальянском или хотя бы – в английском языке. Повсюду висят указатели на 2-х языках, куда двигаться дальше. Если вы замешкаетесь, то Вам жестами укажут дорогу сотрудницы музея. Задавать им вопросы на любом языке, кроме итальянского, бесполезно. Проверила на собственном опыте! smile:pardon:

«TurinAutoMuseum21» на Яндекс.Фотках
К счастью, основные идеи представленной коллекции можно понять и без пояснений. Автомобиль с конца XIX века стал неотъемлемой частью жизни человечества, включая и таких «безлошадников» как я. smile:scratch:

«TurinAutoMuseum7» на Яндекс.Фотках
Есть места, куда без автомобиля просто невозможно добраться, ведь «ломоносовых», готовых годами брести пешком к месту назначения, в наше время почти не осталось. smile:omg: Более того, автомобиль для многих давно уже не просто средство передвижения, а практически второй дом, где люди проводят значительную часть отведенного им судьбой времени.

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/475986/
В Туринском музее подробно показана многовековая эволюция человечества и его железного коня, начиная с разного рода карет и экипажей. Вот этот – пришёл от Дюрера (1520).

«TurinAutoMuseum4» на Яндекс.Фотках
Один из самых старинных экспонатов коллекции – красный Renault 1899 года выпуска.

«TurinAutoMuseum5» на Яндекс.Фотках
Целый зал посвящен автомобильным экспедициям. В 1907 году итальянцы предприняли такой автопробег из Пекина в Париж. В ситуации, когда почти не было нормальных автодорог и напрочь отсутствовали заправки, это было сродни подвигу! smile:yep: Подвиг свершили за 60 дней…

«TurinAutoMuseum9» на Яндекс.Фотках
Особое внимание – шикарным автомобилям начала XX века. Дорогая игрушка была в то время исключительно символом статуса.

«TurinAutoMuseum13» на Яндекс.Фотках
Сумасшедшие 20-е и 30-е представлены автомобилями на фоне огромных фотографий Айседоры Дункан и Греты Гарбо.

«TurinAutoMuseum30» на Яндекс.Фотках
Известно, что именно автомобиль Айседору и погубил. smile:cry: Правда, насколько я смогла понять, той роковой машины в туринском музее нет. Зато есть Isola Franchini, принадлежавший Рудольфо Валентино.

«TurinAutoMuseum15» на Яндекс.Фотках
Особое внимание уделено и эпохе экономического кризиса начала 30-х годов (Mersedez-Benz, Германия, 1936 г.).

«TurinAutoMuseum11» на Яндекс.Фотках
После 2-ой мировой войны произошла … итальянская революция в области дизайна. Она в полной мере нашла отражение и в итальянских автомобилях (Fiat Turbina, Италия 1954).

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/475983/
Вскоре автомобиль стали использовать для семейных отпусков (Fiat Multiplu, Италия 1956).

«Turin.AutoMuseum31» на Яндекс.Фотках
А в 60-е он стал уже товаром массового потребления наравне с телевизором, холодильником и стиральной машиной (Jaguar E 4.2, Великобритания, 1969).

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/475987/
Автомобильный раж перекинулся и за «железный занавес» (Syrena, Польша 1973).

«TurinAutoMuseum18» на Яндекс.Фотках
Автомобили заняли место еще и на полях спортивных сражений.

«TurinAutoMuseum22» на Яндекс.Фотках
Экспозиция заканчивается моделями начала XXI века. Правда, настоящих новинок я там не заметила. Да, собственно, вряд ли стоило их искать. smile:( Это же музей, а не всемирный автосалон.

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/475998/
Билет в музей взрослому человеку обойдется в 8 евро, детям в возрасте 6-14 лет – в 6 евро. Детей до 6 лет в музей пустят бесплатно. Для всех, кто, как и я, пользуется общественным транспортом, сообщаю, что добираться до этого музея проще всего на метро. Станция Lingotto. В любом табачном киоске можно купить 5 билетов на общественный транспорт за 6 евро. Каждый билет действует полтора часа а автобусе и позволяет лишь одну поездку в метро. Штрафы за безбилетный проезд до 270 евро. smile:achtung:

http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/475994/
Желающие, конечно, могут взять в аренду Fiat, чтобы реально ощутить себя в Турине как дома…

«Turin03» на Яндекс.Фотках

Комментарии 18

Ольга Курочкина  (kha)
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Спасибо за Ваш блог. Ваши посты напоминают мне о Турине, который был первым городом, где я побывала в Италии. Если Вам не трудно, не могли бы Вы мне помочь. Я здесь начинающий блогер и у меня проблемы с загрузкой изображений. Собственную фотографию еле загрузила со второго раза ... Сегодня скопировала текст вместе с изображением банковских карт - текст в блоге, а карт нет ... А если я захочу просто фотографии из своего архива в текст вставить, есть какая-то хитрость, чтобы они прошли и правильно отобразились? Заранее благодарю.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Ольга, спасибо за отзыв! Мне очень приятно найти здесь единомышленника, разделяющего мой интерес к Турину.
Что касается, технических аспектов ведения блога, то я сама тут долго мучилась. Дело в том, что в блоге на banki.ru нельзя выкладывать большие фотографии. Я когда-то опытным путем определила размер в 720 (ширина), и все фотки уменьшала. Но потом прекрасный человек и опытный блоггер XIIX дал мне совет сначала в большом размере выкладывать фотографии на яндекс-фотках, а потом в этот блог добавлять лишь ссылки на них. И, как видите, получается! Надеюсь и у Вас получится. smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
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Большое спасибо за Ваш ответ! Попробую и 720, и через Яндекс.

У меня так получилось, что ровно 11 лет назад я провела в Турине 3 недели. Мне очень понравилось, потому что была весна, всё цвело - хотя первые три дня лил дождь, и даже Альп не было видно. Хотя были высказывания: "Посмотреть Турин? А что там смотреть? Вот посмотреть Рим - это понятно!" А мне было всё интересно - и какая там растительность, и какие здания, и реки, и трамвай ... Я просто гуляла по городу и наслаждалась Италией. Считается, что он "французский", "маленький Париж" - но для меня это было первое место в Италии, которое я увидела, для меня это была чисто Италия. Потом я побывала в других городах Италии, которые считаются настоящей Италией, но всё равно, Турин - это первое впечатление, остались такие хорошие воспоминания ...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Я была во многих городах и областях Италии, но у Турина особый шарм. Его ни с чем не спутаешь. Очень хочу поехать туда еще, поскольку эта поездка была очень краткой. И Вам желаю туда вернуться! Надеюсь, с фотографиями у Вас получится. Если будете брать ссылки с яндекс-фоток, то возьмите код для вставки в форум (BBCode). Дайте знать, как пойдут дела. Удачи! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Я вот сейчас создала себе аккаунт на Яндекс фотках и загрузила туда 2 фотографии, которые хочу потом вставить в блог, недели через две. А где взять BBCode? И нужно загружать прямо перед публикацией блога, то есть если я пишу текст в Word, то туда не надо вставлять, а сразу здесь?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, под фотографией на яндекс-фотках надо кликнуть на строчку "код для вставки в сайт или блог". Когда кликнете, появится графа "код для вставки в форум (BBCode)". Этот код надо скопировать и вставить либо в текст в Word, либо прямо в блог. Надеюсь, теперь понятно? smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Да, вот нашла. Интересно, а в комментарии отобразится фото? Вы извините, что я Ваш блог засоряю, всё, это моё последнее сообщение! Огромное спасибо!

«поезд» на Яндекс.Фотках
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
У меня в Вашем комментарии все отразилось. Значит, Вы правильно сделали. Мой блог Вы не засоряете, у Вас же вопросы по существу! А здесь далеко не все часто используют фотографии. Успешного старта Вашему блогу! smile:)
Странник  (WIT&A)
#
Сходите в музей Задорожного. Это 5 км от Москвы по новориге.
Экспозиция под открытым небом больше посвящена военной тематике, а в помещении ни чуть не хуже. А на территории музея можно даже прокатиться на некоторых ретро автомобилях.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Cпасибо! Будет возможность, с удовольствием зайду. Хотя военная тематика меня, надо сказать, не очень увлекает. Я человек сугубо мирный! smile:)
XIIX  (XIIX)
#
Люблю авто, а посему с удовольствием прочитал Вашу фотозаметку. Спасибо! smile:-)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Рада! Уже не раз поминала Вас добрым словом и передавала другим коллегам Ваш опыт. Очень Вам благодарна за науку. Надеюсь, теперь мои фотографии смотрятся лучше. smile:)
XIIX  (XIIX)
#
О да! Можно посмотреть и те что не вошли в блог. smile;)
Наталья Горбачева  (pifia)
#
Марина! Вы в очередной раз радуете своими репортажами! Наверное, с моей стороны, будет чистым эгоизмом желать Вам как можно меньше проводить времени дома и побольше - в путешествиях. Но я ничего не могу с собой поделать... Вы всегда находите изюминки в каждой стране и рассказываете о них так вкусно!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Наталья, спасибо за Ваш интерес и доверие! Очень их ценю. Сейчас вот откапываю изюминки в Апулии. Надеюсь скоро Вас еще чем-нибудь удивить! smile:)
Elena TURIN  (ElenaTURIN)
#
Мариночка!
Восхищаюсь, поражаюсь, удивляюсь. Все просто здорово. Спасибо за новую статью. Удачи. Приятных новых путешествий. И до встрече у нас в Турине. ElenaTURIN
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Благодарю, Елена! Турин теперь у меня в любимчиках. Обязательно еще к вам заеду! smile:)
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