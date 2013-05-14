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Стокгольм. АББА: thank you for the music!!!

14.05.2013 00:25 6 5 276 просмотров
Я уже не раз писала в этом блоге о Швеции. И надеюсь еще много о ней написать. Страна действительно умеет приятно удивлять туристов. А Стокгольм, как и положено столице, всегда задает тренд очередного туристического сезона. Нынешний сезон, без сомнения, будет очень музыкальным. Очередной (уже далеко не первый из проводимых в этой стране) финал Конкурса песни Евровидения (Мальме), Международный музыкальный фестиваль Way Out West (Slottsskogen), Шведский рок-фестиваль (Solvesborg), Summerburst (фестиваль электронной музыки в Гетеборге) и много чего еще. Ну а сам Стокгольм на старте туристического сезона безмерно порадовал всех поклонников незабываемых песен группы АВВА. Здесь в начале мая открылся новый, необычный и во всех смыслах продвинутый музей знаменитой группы. Причем с дополнением в виде Зала Славы шведской музыки. И славных музыкальных свершений на счету шведов действительно оказалось немало!

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Новый оазис шведской рок- и поп-музыки расположился на одном из самых красивых островов Стокгольма. Напомню, что в черте города всего 14 островов.

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Самый маленький включает средневековое сердце шведской столицы – Gamla Stan.

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Именно здесь сконцентрированы средневековые улицы, самые красивые соборы и Королевский дворец.

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И здесь, как оказалось, немало мест, связанных с историей группы АВВА. Об этом я узнала от улыбчивой Аcы Даниелссон (aasa.danielsson@gmail.com) – гида, который уже не первый год проводит в Стокгольме на английском языке экскурсии «по следам группы ABBA». Лично я без вопросов присудила бы ей титул обладательницы самой лучезарно улыбки в шведской столице! smile:flowers:

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Собственно, тема ее экскурсии и предполагает радостный настрой. Именно его излучают практически все песни ABBA! Экскурсия показалась мне несколько необычной. Я по простоте душевной предполагала увидеть места, где были записаны знаковые песни группы или где, скажем, случился первый поцелуй Фриды и Бенни (в недрах группы когда-то было аж две семьи, но потом обе распались). smile:oops: Обычно подобные экскурсии именно таковы. Но нет! Шведы, в первую очередь, предпочитают рассказывать, что группа сделала для страны!

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У здания Ратуши Стокгольма Аса поведала нам о том, что когда-то 12-летний Бенни участвовал там в каком-то важном для города концерте – играл на своем самом первом в жизни аккордеоне.

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У гостиницы Шератон сообщила, что в 70-е это была одна из лучших гостиниц города и именно там снимались многие фрагменты фильма о группе АББА, который в Австралии посмотрело больше зрителей, чем репортаж о первой высадке человека на Луну.

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У здания Парламента выяснилось, что Бенни Андерссон оказал материальную поддержку партии шведских феминисток. smile:yes!!!:

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А у Королевского Дворца нам напомнили, что песня «Dancing Queen» была исполнена специально в качестве свадебного подарка перед свадьбой короля Карла XVI Густава и королевы Сильвии. И Агнетта с Фридой пели её в кринолинах!

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О частной жизни участников группы Аса упомянула лишь вскользь. Показала нам дом, где Агнетта и Бьерн какое-то время жили после свадьбы.

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Там же она сообщила, что из двух парочек официально в браке состояла лишь одна. Зато вторая – Фрида и Бенни – практически изменила социальную ситуацию в стране, придав популярность гражданским бракам. smile:yes!!!:

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Ныне в Швеции таких браков большинство, и половина детей рождается у родителей, не связанных законными узами. Более того, обоим родителям предоставляется одинаковый оплачиваемый декретный отпуск – каждому по 9 месяцев. Отказаться от своей части «декрета» в пользу супруги невозможно. Поэтому повсюду в Стокгольме можно увидеть папаш с колясками, которые умело меняют памперсы своим чадам.

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Что касается Агнетты и Бьерна, то они были даже обвенчаны в церкви. Причем все прошло не без приключений.

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Священник, к которому они обратились с просьбой их обвенчать, оказался явно далек от поп-музыки, а потому осведомился, кто они. Жених и невеста как на духу ответили, что они артисты. Но священник, видимо, был не молод и несколько глуховат. Вместо «артисты» ему послышалось «атеисты». smile:omg: Можете себе представить, сколько сил будущим молодоженам стоило убедить его провести венчание!

«Stockholmview11» на Яндекс.Фотках
Эта милая прогулка с Асой по Стокгольму стала для меня хорошей подготовкой к визиту в новый музей ABBA. Музей создан на красивейшем острове Юргорден, землями на котором издавна владеет королевская семья. Там и раньше было много музеев - Музей народов севера, Художественный музей Вальдермарсуддэ, Музей корабля Васса, этнографический Музей под открытым небом - Скансен. Но новый музыкальный музей – особенный!

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Почему? Это не просто музей, а айсберг! Вершина этого айсберга выглядит весьма обыденно. Не шибко интересное внешне здание вмещает Melody Hotel и кафе с таким же "мелодичным" названием. Но все самое интересное располагается … в подземелье!!!

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Архитектор Johan Celsing создал под землей лабиринты музейных помещений, где поклонники шведской музыки могут почувствовать себя желанными гостями и даже музыкальными партнерами своих кумиров!

«ABBA28» на Яндекс.Фотках
Здесь можно все: и увидеть фотографии участников АВВА из их личных архивов, и посмотреть, на каких инструментах они играли, и спеть вместе с ними в специально оборудованном помещении (причем у вас возникнет полная иллюзия того, что вы стоите вместе с ними на сцене), и просто присесть рядом с ними на скамейку. smile:ura:

«ABBA20a» на Яндекс.Фотках
В музее установлен красный телефон, который так эффектно смотрится в клипе Ring Ring.

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По словам сотрудников музея, он подключен к линии, и его номер известен только четверым участникам группы АВВА. Предполагается, что они будут иногда позванивать. Я, честно говоря, попробовала снять трубку и проверить, есть ли гудок.

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Но трубка, казалось, была приклеена намертво. smile:omg: Возможно, руководство музея опасается, что трубку умыкнут, а потому ее будут «отклевать» только по особым случаям?

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На пресс-конференции присутствовал только один из участников "живой легенды", прекратившей выступать почти 30 лет назад, - Бьерн Ульвиус. Он признался, что долгие годы вместе с коллегами сомневался в необходимости создания музея своей группы, так как им совсем не хотелось стать музейными артефактами при жизни. Но когда было предложено открыть музей ABBA вместе с Залом Славы шведской музыки, они сдались! По словам Бьерна, последние сомнения у него отпали после общения с маленькой внучкой. «Моя внучка, увидев книгу о группе, спросила: "Дед, а зачем о тебе написали книгу?" И я понял, почему надо поддержать идею музея.»

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Отвечая на мой вопрос, какие чувства испытывает сегодня, глядя в прошлое, признался, что до сих пор не может понять, почему люди так любят их группу. «Когда я сейчас в музее вижу массу пластинок, наблюдаю ажиотаж, читаю о 50 миллионах зрителей, посмотревших «Mamma Mia!», я не могу понять, откуда все это. Неужели мы сделали что-то настолько особенное?»

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Все-таки шведские звезды – удивительные по нынешним временам люди! Не просто удивительно талантливые, но и столь же удивительно скромные. Может быть, поэтому шведская музыкальная индустрия входит в тройку самых успешных в мире наряду с американской и британской? А ведь английский язык для шведов не родной! Кто, например, знает, что Швеция – один из главных экспортеров музыки в мире? Шведы не кричат об этом на всех углах, не бьют себя в грудь, а просто работают и заботливо выстраивают систему музыкального образования в своей стране. Страна прославилась не только за счет ABBA и Roxette, а и с помощью огромного отряда музыкальных продюсеров, композиторов, звукорежиссеров.

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Чуть ли не половина песен, исполненных на прошлом конкурсе Евровидения, была написана шведами. И в этот раз, кстати, у российской исполнительницы, в основном, шведская команда. smile:-x Именно в Швеции записывают свои диски Madonna, Lady Gaga, Селин Дион и многие другие мировые знаменитости. Доходы от музыкальной индустрии – одна из серьезных статей дохода шведского бюджета. Надо ли после этого распространяться о том, что Зал Славы шведской музыки открыт в Стокгольме не «для мебели»?

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На вечеринке в честь открытия обоих музыкальных музеев к Бьерну присоединились еще двое участников группы АВВА – Бенни Андерссон и Фрида Лингстад.

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Все трое замечательно выглядели, держались скромно, но с достоинством, и охотно давали автографы своим многочисленным поклонником, которые не один день стояли плотной толпой вокруг музея, ожидая своих кумиров.

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Не было только Агнетты Фельтског, которая в это время представляла какие-то свои проекты за рубежом. Однако, именно она стала автором самой большой интриги.

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В одном из интервью знаменитая блондинка бросила фразу о том, что не прочь снова спеть в составе АВВА при каком-то особом случае. Теперь в букмекерских конторах уже принимают ставки на то, что легендарная группа выступит на закрытии конкурса Евровидения в Мальме. smile:nunu: Для подобных предположений есть еще одна причина.

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Именно Бьерн и Бенни записали недавно сингл «We Write History», и он станет гимном для «Евровидения 2013». Возможно, конечно, группа воссоединится лишь в мечтах своих поклонников, к коим я на все 100% отношу и себя. Но почему бы нам и не помечтать? Ведь знаменитой АББА проснулась именно после победы на конкурсе Евровидения в 1974 году! Вдруг очередной конкурс на шведской земле подарит нам новую встречу с потрясающим квартетом? Но даже если этого не произойдет, поклонники группы АББА, посещая новый стокгольмский музей, будут неизменно напевать вслух и про себя их песню Thank you for the music c искренней благодарностью этим замечательным шведским музыкантам. Я пела...

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P.S. Благодарю VisitSweden и Stockholm Visitors Board за помощь в подготовке этого материала.

Комментарии 6

Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, а я хочу один свой пост про Италию назвать по латыни ...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Оля, по-моему, это вовсе не возбраняется. Удачи! smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Всегда интересно читать про чужие города и страны с привязкой к каким-нибудь знаменитостям. Или событиям.
Помните, Марина, про город Мэгрэ? То был ваш самый интересный рассказ. Этот из Швеции ничуть не хуже. Спасибо.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Cемен Семенович, вижу, что Вы, как и я любитель музыкальных и литературных путешествий. Спасибо за добрые слова! С удовольствием буду и дальше писать на подобные темы. Очень люблю такие путешествия! smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, а как называется пост про город Мэгрэ? Хочу почитать самое интересное. Хотя у Вас, наверное, всё интересно. Может быть, и про Сбербанк будет супер, зря я Вам отсоветовала? Я Семён Семёныча тоже читаю, не знаю, что у него там самое интересное. Пока действую методом тыка. Вообще как загляну к кому-то выше меня в списке топов, то всегда бывает интересно.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, вот ссылка на мой пост про Мегрэ, он называется "Льеж.Детективное путешествие.": http://www.banki.ru/blog/toptigina/3493.php Надеюсь, Вам будет любопытно это прочесть. А про Сбербанк я все-таки написала в блог, хотя и без всякого удовольствия...
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