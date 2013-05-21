Сбербанк. О маленькой лени и большой гадости...

Как полный финансовый дилетант, я обычно пишу в своем блоге только о путешествиях, то есть о том, в чем я хорошо разбираюсь. И впредь собираюсь так же поступать. Но сегодня вынуждена сделать исключение из своего же собственного правила. Просто нет уже сил терпеть..
Что случилось? Возможно, мелочь, но очень для меня обидная, да еще и обернувшаяся потерянным временем. В пятницу вечером сотрудники московского отделения 7981/1710 Сбербанка на голубом глазу пытались сделать из меня ... ну как бы это сказать... больного на всю голову человека.
А я всего-то обратилась к ним со скромной просьбой - выдать выписку из моего счета с начала апреля по текущий день. После определенных манипуляций с компьютером мне протянули выписку, которая заканчивалась ... 17-ым апреля, а не 17-ым мая!!!!!!! В ответ на мое недоумение сотрудница банка опять же - на голубом глазу - заявила, что компьютер всегда выдает информацию с некоторым .... ну … опозданием. Если бы я запрашивала подобную выписку в первый раз, то, как полный финансовый дилетант, могла бы (скажу честно!) ей поверить и даже посочувствовать, что бедняжке приходится иметь дело с таким ужасным и отсталым компьютером и работать в столь "компьютерно недоразвитом" банке. Но ведь я эти выписки часто запрашивала и раньше. Поэтому прекрасно знаю, что компьютер Сбербанка может выдать информацию по счету с опозданием на пару-тройку дней, но не на месяц же! Конечно, у компьютеров случаются глюки. Но мне это было представлено как нормальная ситуация, из чего явно вытекало, что ненормальная тут исключительно я со своими настойчивыми вопросами!
Вероятно, операционистка просто банально ошиблась и нажала не на ту клавишу – не на 17 мая, а на 17 апреля. Но вместо того, чтобы извиниться перед клиентом и повторить запрос заново, она продолжала упорно настаивать на "отсталости" компьютера!
Думаете, это поразило меня в отделении 7981/1710 больше всего? А вот и нет! Самое неизгладимое впечатление произвела девушка, которая сидит у окошечка №1 и, насколько я понимаю, считается старшей в этом отделении. Вы, конечно, удивитесь, но ее тоже нисколько не заботило реноме родного Сбербанка! Куда там! Она кивнула своей коллеге и в один голос с ней запела, что никакой другой выписки они выдать мне не смогут по причине извечной компьютерной вредности. А еще посоветовала обращаться по телефону в справочную службу банка. То есть, по сути, просто меня послала. Причем далеко, поскольку звонить в справочную Сбербанка по такому вопросу … ну … вы сами знаете…
Я все понимаю: пятница, вечер. Но зачем же издеваться над клиентом? И зачем из-за маленькой лени делать большую гадость своему же банку, представляя его в наш компьютерный век столь дремучим и технически отсталым?...
Вы спросите, а почему я написала обо всем этом не сразу, а спустя несколько дней. И почему в блог, а не в Народный рейтинг, хотя некоторые коллеги-блогеры советовали сделать иначе. Просто не хотелось подвести мою первую учительницу из питерской школы Валентину Андреевну Петрову, фронтовика и потрясающего человека, который определил мои приоритеты на всю жизнь. Валентина Андреевна уже в первом классе отучила меня жаловаться. «Если тебя обидели, прежде всего, проверь, не твоя ли собственная в этом вина, - говорила моя учительница. – Вдруг ты сама что-то не так поняла или дала повод для такого поступка. А если обидчик реально виноват, не жалуйся, а дай сдачи.»
Итак, я начала с проверки информации. В понедельник пошла в другое отделение - № 9038/047 Сбербанка, отстояла там в очереди (к счастью, недолго) и заказала такую же выписку, как и у их коллег в пятницу. И компьютер выдал мне всю информацию по 20 мая включительно. Значит, он, как я и предполагала, не страдает дебилизмом и я (ура!!!) тоже.
Если бы я написала в Народный рейтинг, это было бы жалобой. Мой пост в блоге – один из способов честно «дать сдачи» сотрудникам московского отделения 7981/1710 Сбербанка, которые отняли у меня время и испортили настроение. Другой способ я применяю ко всем обидчикам из сферы обслуживания. Голосую ногами! Теперь буду стараться избегать это отделение и посещать те, где лучше работают. Интересно, сотрудники и отделения банков, которые принимают больше посетителей и собирают больше положительных отзывов, как-то вознаграждаются? Хотелось бы!!!
Комментарии 70
И? Таким образом не "дают сдачи", таким образом уменьшают нагрузку на отделение банка. А следовательно, делают жизнь ленивых сотрудников этого отделения еще проще. А т.к. на них не жалуются, то вообще - лафа: посылай клиентов подальше с их просьбами - начальство всё равно не узнает.
Что касается принципов. Жалобы: в НР, на форумы, в СМИ, в гос. органы, в т.ч. в суд, - это цивилизованный способ разрешения конфликтов. И в случае отношения организаций и граждан иным образом "дать сдачи" вообще не представляется возможным. То же самое касается "голосования ногами". Пока вы не рассказали в жалобе представителю организации, почему вы так "проголосовали", ничего не поменяется, потому что пока нет жалобы - нет проблемы и исправлять руководству нечего.
Вспоминаю недавний случай в Питере, когда залитый соседями сверху мужчина просто взял их и убил, да еще золотишко из их квартиры прихватил. Видимо, у него тоже был принцип "не жаловаться, а давать сдачи". Я бы таких "замечательных" учительниц к школе близко не подпускал, потому что взрослые обязаны вмешиваться в конфликты в детском коллективе, а не отворачиваться от проблем, потому что им так проще.
В клиентоориентированной компании (офисе, Банке,...) одинаково честно и справедливо реагируют, как на жалобы, так и на похвалы в сторону своих сотрудников.
Там где этого нет - нет и реакции на эмоции граждан.
Бывает, что реагируют только на жалобы, но это показатель уровня Руководства. Его понимания своего места в процессе: руководитель или рабовладелец.
З.Ы. к стати описывал опыт получения инфы в офисе банка-хоум кредита Если вам понравилось обслуживание ,а вообще уже привык что на форуме можно получить исчерпывающий ответ ,а в банке нет
Даже вот, посмотрите: _http://habrahabr.ru/company/sberbank/blog/113374/
Разве возможно отказать такой просьбе о помощи?
Как говорила одна знакомая женщина про мужчин с холодными глазами: в холодной кастрюле горячих щей НЕ БЫВАЕТ!
Про "холодную кастрюлю" писал в том смысле, что если есть наплевательское отношение к Клиенту, то это будет присутствовать во всем!
Когда он-лайн работает - нет необходимости обращаться к сотрудникам - нет причин получить негатив.
Но стоит ХОТЬ чему-нибудь случиться - ВСЁ. Кранты. Нахлебаешься по полной программе.
тогда почитайте: http://www.banki.ru/blog/KiraSoft/3115.php
а это не важно, пользуетесь вы СберОнЛайн или нет.
карта Сбербанка есть, в банкоматы ее вставляете - все, этого уже достаточно, чтобы кто-то другой получил доступ к вашим счетам.
16.11.12,заключил договор на 265000 руб.и уже 18.11.12,приходит смс из Самары как позднее было установлено полицией,что моя кредитная карта заблокирована.... и веря в такой банк,я потерял дом жильё ради чего и был взят кредит,прошу заметить что блокировку закрытие-открытие карты производили с лёгкостью,что даже в двух отделениях банка не могли её разблокировать открыть,и только связавшись со специальной Московской службой,её разблокировали и что характерно что данные с последними операциями в базе данных в банке не зафиксировались,как и у меня в смс на который приходили отчёты данных-суммы. Пользуясь доверием заёмщика нас разводят как лохов,теперь мало того что я потерял дом деньги,мне ещё предстоит воевать с банком судиться чтоб не платить пять лет с процентами за воздух за бардак в сбербанке и возможно придётся лететь в Москву в СМИ,в верховный Суд. Вот теперь Вы знаете что кроется за нашим необъятным могучим Сбербанком... Поражает одно,если банк не даёт полной гарантии о сохранности информации данных заёмщика,то почему тогда не предупреждает заранее персонально при заключении договора о таких инцидентах и по какому праву он работает как банк?!-хотя понятно отчего, ему не выгодно предупреждать,если с него же и производятся мошеннические операции действия...
книжка сама по себе не является защитой от бардака в СБ
она так же видна в Сберонлайн и с нее возможен перевод на другие счета
(как правило те кто доверяет сберкнижкам ничего не знают про Сберонлайн)
есть примеры когда выдавали по 500 000 р. с книжки другому лицу (см. мой блог)
Или по тексту - другой банк!