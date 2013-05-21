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Сбербанк. О маленькой лени и большой гадости...

21.05.2013 01:03 70 4 975 просмотров
Как полный финансовый дилетант, я обычно пишу в своем блоге только о путешествиях, то есть о том, в чем я хорошо разбираюсь. И впредь собираюсь так же поступать. Но сегодня вынуждена сделать исключение из своего же собственного правила. Просто нет уже сил терпеть..
Что случилось? Возможно, мелочь, но очень для меня обидная, да еще и обернувшаяся потерянным временем. В пятницу вечером сотрудники московского отделения 7981/1710 Сбербанка на голубом глазу пытались сделать из меня ... ну как бы это сказать... больного на всю голову человека. smile:scratch:
А я всего-то обратилась к ним со скромной просьбой - выдать выписку из моего счета с начала апреля по текущий день. После определенных манипуляций с компьютером мне протянули выписку, которая заканчивалась ... 17-ым апреля, а не 17-ым мая!!!!!!! В ответ на мое недоумение сотрудница банка опять же - на голубом глазу - заявила, что компьютер всегда выдает информацию с некоторым .... ну … опозданием. Если бы я запрашивала подобную выписку в первый раз, то, как полный финансовый дилетант, могла бы (скажу честно!) ей поверить и даже посочувствовать, что бедняжке приходится иметь дело с таким ужасным и отсталым компьютером и работать в столь "компьютерно недоразвитом" банке. Но ведь я эти выписки часто запрашивала и раньше. Поэтому прекрасно знаю, что компьютер Сбербанка может выдать информацию по счету с опозданием на пару-тройку дней, но не на месяц же! Конечно, у компьютеров случаются глюки. Но мне это было представлено как нормальная ситуация, из чего явно вытекало, что ненормальная тут исключительно я со своими настойчивыми вопросами! smile:fool:
Вероятно, операционистка просто банально ошиблась и нажала не на ту клавишу – не на 17 мая, а на 17 апреля. Но вместо того, чтобы извиниться перед клиентом и повторить запрос заново, она продолжала упорно настаивать на "отсталости" компьютера!
Думаете, это поразило меня в отделении 7981/1710 больше всего? А вот и нет! Самое неизгладимое впечатление произвела девушка, которая сидит у окошечка №1 и, насколько я понимаю, считается старшей в этом отделении. Вы, конечно, удивитесь, но ее тоже нисколько не заботило реноме родного Сбербанка! Куда там! Она кивнула своей коллеге и в один голос с ней запела, что никакой другой выписки они выдать мне не смогут по причине извечной компьютерной вредности. А еще посоветовала обращаться по телефону в справочную службу банка. То есть, по сути, просто меня послала. Причем далеко, поскольку звонить в справочную Сбербанка по такому вопросу … ну … вы сами знаете…
Я все понимаю: пятница, вечер. Но зачем же издеваться над клиентом? И зачем из-за маленькой лени делать большую гадость своему же банку, представляя его в наш компьютерный век столь дремучим и технически отсталым?...
Вы спросите, а почему я написала обо всем этом не сразу, а спустя несколько дней. И почему в блог, а не в Народный рейтинг, хотя некоторые коллеги-блогеры советовали сделать иначе. Просто не хотелось подвести мою первую учительницу из питерской школы Валентину Андреевну Петрову, фронтовика и потрясающего человека, который определил мои приоритеты на всю жизнь. Валентина Андреевна уже в первом классе отучила меня жаловаться. «Если тебя обидели, прежде всего, проверь, не твоя ли собственная в этом вина, - говорила моя учительница. – Вдруг ты сама что-то не так поняла или дала повод для такого поступка. А если обидчик реально виноват, не жалуйся, а дай сдачи.»
Итак, я начала с проверки информации. В понедельник пошла в другое отделение - № 9038/047 Сбербанка, отстояла там в очереди (к счастью, недолго) и заказала такую же выписку, как и у их коллег в пятницу. И компьютер выдал мне всю информацию по 20 мая включительно. Значит, он, как я и предполагала, не страдает дебилизмом и я (ура!!!) тоже.
Если бы я написала в Народный рейтинг, это было бы жалобой. Мой пост в блоге – один из способов честно «дать сдачи» сотрудникам московского отделения 7981/1710 Сбербанка, которые отняли у меня время и испортили настроение. Другой способ я применяю ко всем обидчикам из сферы обслуживания. Голосую ногами! Теперь буду стараться избегать это отделение и посещать те, где лучше работают. Интересно, сотрудники и отделения банков, которые принимают больше посетителей и собирают больше положительных отзывов, как-то вознаграждаются? Хотелось бы!!!

Комментарии 70

Ольга Курочкина  (kha)
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Нет, Марина, главное не ниша, главное талант! Жизнь может заставить выйти из ниши, а талант останется.
probkovorot  (probkovorot)
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Более эффективное голосование - это смена не отделения, а банка.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Возможно. Хотя пока для этого нет причин. В этом отделении, на самом деле, в последние годы все разваливается. Раньше там был другой старший менеджер - Александра Юрьевна Лаптева, прекрасный специалист - и все было хорошо. А сейчас она ушла, и все пошло под откос. Зато в другом отделении меня уже не раз хорошо обслуживали. Все зависит от людей. Даже у такого гиганта как Сбербанк.
Ибирь  (Ибирь)
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Цитата
Другой способ я применяю ко всем обидчикам из сферы обслуживания. Голосую ногами! Теперь буду стараться избегать это отделение и посещать те, где лучше работают.

И? Таким образом не "дают сдачи", таким образом уменьшают нагрузку на отделение банка. А следовательно, делают жизнь ленивых сотрудников этого отделения еще проще. А т.к. на них не жалуются, то вообще - лафа: посылай клиентов подальше с их просьбами - начальство всё равно не узнает.
Что касается принципов. Жалобы: в НР, на форумы, в СМИ, в гос. органы, в т.ч. в суд, - это цивилизованный способ разрешения конфликтов. И в случае отношения организаций и граждан иным образом "дать сдачи" вообще не представляется возможным. То же самое касается "голосования ногами". Пока вы не рассказали в жалобе представителю организации, почему вы так "проголосовали", ничего не поменяется, потому что пока нет жалобы - нет проблемы и исправлять руководству нечего.
Вспоминаю недавний случай в Питере, когда залитый соседями сверху мужчина просто взял их и убил, да еще золотишко из их квартиры прихватил. Видимо, у него тоже был принцип "не жаловаться, а давать сдачи". Я бы таких "замечательных" учительниц к школе близко не подпускал, потому что взрослые обязаны вмешиваться в конфликты в детском коллективе, а не отворачиваться от проблем, потому что им так проще.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Уважаемый Ибирь, если помните, я в конце поста задала вопрос, поощряют ли тех, к кому охотно ходят клиенты и кем они довольны. Не знаю, происходит ли это, но лично мне куда приятней написать благодарность, нежели жалобу. Уверена, что поощрение хорошего работника "достанет" лентяя больше, чем наказание. smile:painful:
Ибирь  (Ибирь)
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Жалобы - это информация для обратной связи, помогающая банку (да и вообще любой организации) быть лучше (при вменяемом руководстве, естественно). Клиенты, которые жалоб не пишут, тем самым делают банк (отделение, филиал) хуже, чем он мог бы быть. Похвалы отличному (выше среднего) обслуживанию - это хорошо, но для совершенствования работы организации ничего не приносят.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Печально, если похвалы не работают. Может быть, организация работы несовершенна? smile:)
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
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Вывод правильный.
В клиентоориентированной компании (офисе, Банке,...) одинаково честно и справедливо реагируют, как на жалобы, так и на похвалы в сторону своих сотрудников.
Там где этого нет - нет и реакции на эмоции граждан.
Бывает, что реагируют только на жалобы, smile:notiam: но это показатель уровня Руководства. Его понимания своего места в процессе: руководитель или рабовладелец.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Именно так и я думаю, Семен Семенович! Почему-то у нас издавна в чести только кнут. Между тем, пряник явно недооценен. А зря! smile:yep:
zanzara_63  (zanzara_63)
#
Всегда восхищался людьми, которые могли себя поставить выше. Это не лесть, примите мое восхищение вами.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Спасибо за поддержку! Просто я сама очень теряюсь, когда меня начитают ругать. А когда слышишь добрые слова, вырастают крылья. smile:)
Vlad  (Vlad19)
#
Просто в разных отделениях сидят разные программисты smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Почему, Марина, у Вас теперь не одна ниша, а две! Вы можете диверсифицировать Ваш талант!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Ольга, меня моя ниша вполне устраивает. В мире столько интересных мест, о которых хочется рассказать! Вот недавно написала про классный музей АВВА в Стокгольме. Сейчас самое время "излить" итальянские впечатления. А тут тебе это... smile:omg:
Ольга Курочкина  (kha)
#
Марина, спасибо за ссылку на пост в посте об АББА! На самом деле я тоже мечтаю наконец выбраться из всех своих остальных ниш и наконец повесить посты об Италии, которые даже уже готовы - но сейчас вот на очереди опять про деньги и даже тоже про Сбербанк ...
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Желаю, чтобы до Италии очередь дошла как можно скорее! А то ведь как у АВВА "Money, money,money"... smile:)
Ольга Курочкина  (kha)
#
Она наконец дошла, в следующий раз повешу. Но про money там тоже будет. И ещё про Францию. Но всё-таки на меня подспудно действует тематика сайта, она, наверно, в подсознании засела и заставляет писать о деньгах. К тому же я ещё даже нишу не выбрала. Да и по поводу блога не знаю, мой это жанр или нет. Но хочу несколько лет попробовать повести, потому что сразу понять невозможно.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Все познается на опыте. Пока не попробуешь, не узнаешь. Успеха!!! smile:)
Гектор  (Гектор)
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Сейчас другая страна и другое время! Жалоба - единственная и абсолютно нормальная реакция на ущемление прав! Нельзя давать позможность любым бюрократам их безнаказанно попирать!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Возможно, вы правы, Гектор. Но мне этот метод почему-то не симпатичен... smile:cry:
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Вообще уже более лет 7 пользуюсь ДБО с тех времен когда только зарождалось такое понятие и начинал свой путь с такого банка как Северная казна,для меня это был эталон обслуживания
З.Ы. к стати описывал опыт получения инфы в офисе банка-хоум кредита Если вам понравилось обслуживание ,а вообще уже привык что на форуме можно получить исчерпывающий ответ ,а в банке нет smile:(
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
В интернете вообще больше возможностей, чем в реальной жизни. Спасибо, что он есть! Хотелось бы, чтобы и жизнь не очень от него отставала... smile:pardon:
Dimitr  (Dimitr)
#
Абсолютно не беспокойтесь о симпатичности метода. Ибо уведомление о проблеме соответствующим образом, это красивое, замечательное, правильное и верное дело!
Даже вот, посмотрите: _http://habrahabr.ru/company/sberbank/blog/113374/
Разве возможно отказать такой просьбе о помощи?
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Форма, без сомнения, правильная. Но мне в ее рамках как-то неуютно. Не сомневаюсь, что многие, однако, ее оценят. smile:)
Михаил Лесничий  (miksuaero)
#
Очень жаль, что Марину Топтыгину так обидел Сбербанк! На самом деле, как его бывший сотрудник, я могу сказать, что такая тактика "отпихивания" клиента (когда другой сотрудник может подтвердить неправду от первого) там есть. Но с Мариной я согласен - все зависит от конкретных людей. Я знаю ВСП банка (филиалы), где отлаженный годами не меняемый коллектив, очень сплоченный и обожающий свою работу и клиентов, увы есть и другие примеры, когда меняется вереница заведующих и операционистов. И потом - банк реформируется. Плохо ли, хорошо ли - но это всегда ломка сознания и рабочих привычек. Уважаемый Гектор, знали бы Вы всю подноготную - ух как не просто там все, какая на операционистке Сбербанка загрузка. Идти в другой банк - это не всегда альтернатива, Сбербанк был и остается самым разветвленным банком в стране, со всеми минусами и плюсами. Например, в деревушках есть только Сбербанк и почта, и никуда от этого не уйти. Да есть проблемы с обслуживанием в данном банке, но к сотрудникам его я отношусь с огромным уважением и терпимостью, они - люди, а не роботы. Уверяю Вас, им и так достается каждый день и без жалоб. И Марине огромное спасибо за ее мнение - куда лучше похвалить благодарностью того, кто сделал работу на отлично, чем писать жалобу.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Михаил, спасибо! Я далека от банковского мира, но вижу и плюсы, и минусы Сбербанка. Среди плюсов, конечно, его "разветвленность", большое количество отделений, возможность выбора. Но в "гигантизме" и минус: масса сотрудников, толпы клиентов. Из-за каких-то удобств пытаешься мириться с неудобствами. Мне всегда приятно видеть людей профессиональных, заинтересованных. Для меня во многих случаях (не только в случае с банками) важнее оказывается не компания, а конкретные люди, которые ее представляют. Иногда я "ухожу" вслед за классным специалистом. Иногда из-за него "остаюсь", хотя компания явно испытывает проблемы. В наш компьютерный век учишься ценить Людей... smile:)
Andre Shche  (q1234e)
#
Очень жаль, что Марину Топтыгину обслуживает Сбербанк!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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Andre, для этого пока еще есть причины. Но, конечно, терпене когда-то может и лопнуть...
Сидорова Наталия  (карусель)
#
Марина, Вы конечно правы в этой ситуации, но позволю себе дать Вам совет. У Сбербанка есть такая услуга: "Сбербанк-онлайн". Подключается она, если не ошибаюсь, бесплатно. Надо в отделении, где открыт счет, написать заявление, вам подключают эту услугу. Вы в любом сберовском банкомате получаете логин и пароль, а также список одноразовых паролей и вперед! Можете зайти на страничке Сбербанка в свой личный кабинет и делать все, что Вам необходимо. Выписка по счету там тоже есть. Для меня эта услуга стала называться:"Сохрани свои здоровье, время и нервы". В Сбербанк пришлось идти только за справкой об остатке на счете на фирменном бланке с подписью должностного лица и печатью для получения визы в посольстве. Удачи Вам! С нетерпением жду ваших отчетов о путешествиях и пусть никакие банки не отрывают Вас от дел!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Наташа, спасибо! Это, конечно, правильный совет. Но я категорически не люблю онлайн банкинг. Ходить в банк иногда все равно приходится. В таких случаях стараюсь сразу сделать все дела...
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Каков Банк, таков у него и "Банк-онлайн"!
Как говорила одна знакомая женщина smile;) про мужчин с холодными глазами: в холодной кастрюле горячих щей НЕ БЫВАЕТ!
Ольга Курочкина  (kha)
#
А мне нравится СБОЛ. Единственное, там защищённой почты нет. Но мне в Народном рейтинге ответили, что делают. А так он хорошо работает, сегодня вот за Интернет там заплатила.
Mephistophilus  (Desperado17)
#
Аха учитывая что имея клон карты сбера можно и в СБОЛ попасть,и деньги выводить без проблем,то да СБОЛ на высоте
Семен Семенович Горбунков  (Семен Семенович)
#
Таких вещей про Сбер я не знаю.
Про "холодную кастрюлю" писал в том смысле, что если есть наплевательское отношение к Клиенту, то это будет присутствовать во всем!
Когда он-лайн работает - нет необходимости обращаться к сотрудникам - нет причин получить негатив.
Но стоит ХОТЬ чему-нибудь случиться - ВСЁ. Кранты. smile:evil: Нахлебаешься по полной программе.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Именно поэтому не практикую ничего подобного. И думаю, дыры и прорехи в мобильном и интернет банкинге есть не только у Сбера... smile:cry:
Кирилл Смирнов  (KiraSoft)
#
Цитата
Именно поэтому не практикую ничего подобного.


а это не важно, пользуетесь вы СберОнЛайн или нет.

карта Сбербанка есть, в банкоматы ее вставляете - все, этого уже достаточно, чтобы кто-то другой получил доступ к вашим счетам.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Стараюсь и этим не злоупотреблять. Но Вы абсолютно правы. Жить вообще вредно! smile:)
Валентин Бахарев  (samec68)
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Я тоже не знал и считал этот банк серьёзной структурой,в чём очень заблуждался,советую принять к сведению хотя бы просто для себя:Советую Вам не брать в этом банке кредит,и передайте всем остальным кому сможете,а если возьмёте когда нибудь,то укажите липовый номер телефона в договоре,или перечислите сумму на книжку,тогда будете защищены,я тоже в этом банке 5-год и верил ему,а он воспользовался моим доверием и вот результат;а у меня сбербанк слил мои данные через клерка информатора,похоже орудует целая группировка хорошо отлаженная и действующая по сей день,
16.11.12,заключил договор на 265000 руб.и уже 18.11.12,приходит смс из Самары как позднее было установлено полицией,что моя кредитная карта заблокирована.... и веря в такой банк,я потерял дом жильё ради чего и был взят кредит,прошу заметить что блокировку закрытие-открытие карты производили с лёгкостью,что даже в двух отделениях банка не могли её разблокировать открыть,и только связавшись со специальной Московской службой,её разблокировали и что характерно что данные с последними операциями в базе данных в банке не зафиксировались,как и у меня в смс на который приходили отчёты данных-суммы. Пользуясь доверием заёмщика нас разводят как лохов,теперь мало того что я потерял дом деньги,мне ещё предстоит воевать с банком судиться чтоб не платить пять лет с процентами за воздух за бардак в сбербанке и возможно придётся лететь в Москву в СМИ,в верховный Суд. Вот теперь Вы знаете что кроется за нашим необъятным могучим Сбербанком... Поражает одно,если банк не даёт полной гарантии о сохранности информации данных заёмщика,то почему тогда не предупреждает заранее персонально при заключении договора о таких инцидентах и по какому праву он работает как банк?!-хотя понятно отчего, ему не выгодно предупреждать,если с него же и производятся мошеннические операции действия...
Кирилл Смирнов  (KiraSoft)
#
Цитата
или перечислите сумму на книжку,тогда будете защищены


книжка сама по себе не является защитой от бардака в СБ
она так же видна в Сберонлайн и с нее возможен перевод на другие счета
(как правило те кто доверяет сберкнижкам ничего не знают про Сберонлайн)

есть примеры когда выдавали по 500 000 р. с книжки другому лицу (см. мой блог)
Ольга Курочкина  (kha)
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Надо взять другую кастрюлю и сварить другой суп погорячее, тогда и у мужчины глаза загорятся smile:)
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