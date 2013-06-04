Римини. Или как я перешла через Рубикон.

В списке моих путешествий очень много городов и стран. Но есть и огромные белые пятна. Южная Африка. Австралия. Латинская Америка. Надо сказать, в этих местах наши соотечественники вообще не частые гости. Зато в Турции и Египте их полно. А я, каюсь, там тоже никогда не была! Меня вообще не тянет в места массового пляжного отдыха и в отели, где «все включено» (там, не ровен час, растолстеешь). Вот почему просьба продюсера передачи «Красота требует» снять телесюжет в Римини поначалу не вызвала у меня восторга. Это же то самое – массовое. Однако, работа – есть работа. И раз уж красота требует… В общем, я, как и Юлий Цезарь, перешла через Рубикон - реку в окрестностях Римини!
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Вообще-то, передача «Красота требует» совсем не об архитектуре и не о путешествиях, а о моде. В этот раз красота потребовала показа модных купальников. Именно это и собиралась сделать в Римини ( регион Эмилия-Романья ) итальянская компания Calzedonia. В городе нам предстояло провести 2 дня. Часть этого времени мы посвятили съемкам города и ознакомлению с ним.
«RiminiView14» на Яндекс.Фотках
С первого же взгляда на Римини у меня возникло ощущение, что я его уже где-то видела.
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Ответ напрашивался сам собой: конечно, в фильмах Федерико Феллини!
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Режиссер здесь родился и потом то и дело «возвращался» туда в своих фильмах - «Амаркорд», «Город женщин», «Маменькины сынки» и, как говорят, даже в картине «Рим». До сих пор здесь ощущается какая-то удивительная атмосфера, знакомая по фильмам Феллини.
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И это атмосфера усердно поддерживается. В том числе, и с помощью разного рода вывесок, картинок и сувениров.
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В Музей Феллини, равно как и в самый знаменитый объект его съемок – Гранд отель – я из-за недостатка времени не попала. Зато город мы успели и снять, и осмотреть. Оператор Олег Любимов старался как мог. Городские съемки ему в охотку!
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Город действительно стоил «съемочных усилий».
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В нем масса архитектурных сокровищ. Первые поселенцы здесь появились еще во времена палеолита, хотя они оставили мало следов. А вот многие римские строения украшают город и поныне.
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Мост Тиберия, который соединяет берега реки Мареккья, дошел до нас прямо с самого начала (20-х годов) нашей эры. По легенде, чтобы возвести этот мост, Тиберию пришлось продать душу.
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Приблизительно с тех же самых пор красуется в городе и Арка императора Августа. Как выяснилось, эта самая древняя римская арка в Италии.
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Когда-то это были парадные ворота в крепостной стене. Стены уже давно нет, а Арка – место паломничества туристов.
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Пьяцца (площадь) Кавур напоминает, главным образом, о средневековом прошлом Римини. Ее окружает много впечатляющих зданий, среди которых целых три дворца - Палаццо дель Аренго (Palazzo dell’Arengo) – он в центре, Палаццо дель Подеста (Palazzo delPodesta) и Палаццо Гарампи (Palazzo Garampi).
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Палаццо дель Аренго, построен в XIII веке. Там предполагалось проводить городские сходы. В то время городом управляла Коммуна. Рука у нее была тяжелая. Как я слышала, до сих пор (возможно, для острастки) посетителям показывают позорный камень, на котором раньше устраивали порки должникам. Мне место публичных экзекуций искать было некогда. С телевидением не забалуешь!
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Палаццо дель Подеста (он слева от Палаццо дель Аренго) построили в середине XIV века для городского головы. К тому времени городом управлял уже наместник Императора Священной римской империи.
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Палаццо Гарампи (справа от Палаццо дель Аренго) появился в XVI веке. Его строили специально как здание Городской ратуши. Ратуше все время не везло. В XVII веке здание сильно пострадало от землетрясения, а в ходе I мировой войны - от боевых действий. Но уже к 1925 году все муниципальные здания на площади Кавур привели в порядок.
«RiminiView05» на Яндекс.Фотках
На площади Кавур нельзя пройти мимо памятника Папе Павлу V и фонтана «Шишка», сделанного из белого мрамора.
«RiminiView03» на Яндекс.Фотках
Говорят, фонтаном восхищался сам Леонардо да Винчи. Более того, под впечатлением от чарующих звуков падающей воды он задумал создать гидравлический орган! С органом что-то там «не срослось», а вокруг Шишки постоянно клубится народ.
«RiminiView10» на Яндекс.Фотках
Рядом с фонтаном здание Старинного Рыбного рынка, возведенное в XVIII веке.
«RiminiView12» на Яндекс.Фотках
Внутри оно украшено красивыми фресками и фонтанами. Сегодня рыбу там не продают. В рядах торгуют своими картинам художники и сувенирами – местные умельцы.
«RiminiView13» на Яндекс.Фотках
Прекрасна и площадь Трех мучеников (Piazza Tre Martiri).
«RiminiView18» на Яндекс.Фотках
Считается, что именно там с воззваниями к легионерам выступал Юлий Цезарь. Статуя Цезаря присутствует на площади и поныне, а вот легионеров давно след простыл.
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Зато на площади сохранились построенные в XVI веке Церковь Сан-Антонио и Часовая башня.
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Что касается пляжей, то в апреле, когда мы приехали на съемки, они были, что называется, «не в форме» - не готовы к сезону.
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Зато в прекрасной форме пребывали многие наши соотечественники и братья-славяне. Не зря в городе специально для них указано направление движение к пляжу!
«RiminiSfeer9» на Яндекс.Фотках
Уже в апреле отовсюду доносилась русская и украинская речь. Пока я ходила по пляжу в поисках хоть какой-то симпатичной картинки, непрерывно слышала зычный голос какой-то дамы. Она по телефону настойчиво просила собеседника «пошукать» что-то в комоде. Возможно речь и шла о купальнике?
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Правда, Calzedonia, которая показала нам позже свою новую коллекцию, как раз призывала не «шукать» по комодам всякое старье, а одеться на пляж в соответствии с модными тенденциями нового сезона.
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Тенденции, как видите, таковы: яркие морские оттенки, цвета красной гаммы, широкие полоски + броские принты.
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На представления коллекции пляжного сезона пожаловало много почетных гостей. Среди них дочь Ким Бессингер и Алека Болдуина – красавица-модель Айланд Болдуин. А еще …
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… сама Сара-Джессика Паркер! Готовятся блистать на калифорнийских пляжах?
«RiminiCalzedoniaCJParker2» на Яндекс.Фотках
Честно говоря, времени на покупку купальника по сезону у меня самой не было ни в Римини, ни потом. Да и пока не знаю, когда он понадобится. Меня вот опять в Лапландию зовут… А вам желаю прекрасного отдыха у теплого моря в самых модных купальных костюмах!
«RiminiView8» на Яндекс.Фотках
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