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Римини. Или как я перешла через Рубикон.

04.06.2013 02:01 16 5 258 просмотров
В списке моих путешествий очень много городов и стран. Но есть и огромные белые пятна. Южная Африка. Австралия. Латинская Америка. Надо сказать, в этих местах наши соотечественники вообще не частые гости. Зато в Турции и Египте их полно. А я, каюсь, там тоже никогда не была! Меня вообще не тянет в места массового пляжного отдыха и в отели, где «все включено» (там, не ровен час, растолстеешь). Вот почему просьба продюсера передачи «Красота требует» снять телесюжет в Римини поначалу не вызвала у меня восторга. Это же то самое – массовое. Однако, работа – есть работа. И раз уж красота требует… В общем, я, как и Юлий Цезарь, перешла через Рубикон - реку в окрестностях Римини!

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Вообще-то, передача «Красота требует» совсем не об архитектуре и не о путешествиях, а о моде. В этот раз красота потребовала показа модных купальников. smile:pardon: Именно это и собиралась сделать в Римини ( регион Эмилия-Романья ) итальянская компания Calzedonia. В городе нам предстояло провести 2 дня. Часть этого времени мы посвятили съемкам города и ознакомлению с ним.

«RiminiView14» на Яндекс.Фотках
С первого же взгляда на Римини у меня возникло ощущение, что я его уже где-то видела. smile:crazy:

«RiminiView4» на Яндекс.Фотках
Ответ напрашивался сам собой: конечно, в фильмах Федерико Феллини! smile:yep:

«RiminiSfeer8» на Яндекс.Фотках
Режиссер здесь родился и потом то и дело «возвращался» туда в своих фильмах - «Амаркорд», «Город женщин», «Маменькины сынки» и, как говорят, даже в картине «Рим». До сих пор здесь ощущается какая-то удивительная атмосфера, знакомая по фильмам Феллини.

«RiminiSfeer2» на Яндекс.Фотках
И это атмосфера усердно поддерживается. В том числе, и с помощью разного рода вывесок, картинок и сувениров.

«RiminiSfeer1» на Яндекс.Фотках
В Музей Феллини, равно как и в самый знаменитый объект его съемок – Гранд отель – я из-за недостатка времени не попала. smile:cry: Зато город мы успели и снять, и осмотреть. Оператор Олег Любимов старался как мог. Городские съемки ему в охотку!

«RiminiOleg1» на Яндекс.Фотках
Город действительно стоил «съемочных усилий».

«RiminiSfeer6» на Яндекс.Фотках
В нем масса архитектурных сокровищ. Первые поселенцы здесь появились еще во времена палеолита, хотя они оставили мало следов. А вот многие римские строения украшают город и поныне.

«RiminiView7» на Яндекс.Фотках
Мост Тиберия, который соединяет берега реки Мареккья, дошел до нас прямо с самого начала (20-х годов) нашей эры. По легенде, чтобы возвести этот мост, Тиберию пришлось продать душу.

«RiminiArc1» на Яндекс.Фотках
Приблизительно с тех же самых пор красуется в городе и Арка императора Августа. Как выяснилось, эта самая древняя римская арка в Италии. smile:nunu:

«RiminiArc2» на Яндекс.Фотках
Когда-то это были парадные ворота в крепостной стене. Стены уже давно нет, а Арка – место паломничества туристов.

«RiminiView02» на Яндекс.Фотках
Пьяцца (площадь) Кавур напоминает, главным образом, о средневековом прошлом Римини. Ее окружает много впечатляющих зданий, среди которых целых три дворца - Палаццо дель Аренго (Palazzo dell’Arengo) – он в центре, Палаццо дель Подеста (Palazzo delPodesta) и Палаццо Гарампи (Palazzo Garampi).

«RiminiView9» на Яндекс.Фотках
Палаццо дель Аренго, построен в XIII веке. Там предполагалось проводить городские сходы. В то время городом управляла Коммуна. Рука у нее была тяжелая. Как я слышала, до сих пор (возможно, для острастки) посетителям показывают позорный камень, на котором раньше устраивали порки должникам. smile:nightmare: Мне место публичных экзекуций искать было некогда. С телевидением не забалуешь! smile:notiam:

«RiminiView11» на Яндекс.Фотках
Палаццо дель Подеста (он слева от Палаццо дель Аренго) построили в середине XIV века для городского головы. К тому времени городом управлял уже наместник Императора Священной римской империи.

«RiminiMarina3» на Яндекс.Фотках
Палаццо Гарампи (справа от Палаццо дель Аренго) появился в XVI веке. Его строили специально как здание Городской ратуши. Ратуше все время не везло. В XVII веке здание сильно пострадало от землетрясения, а в ходе I мировой войны - от боевых действий. Но уже к 1925 году все муниципальные здания на площади Кавур привели в порядок.

«RiminiView05» на Яндекс.Фотках
На площади Кавур нельзя пройти мимо памятника Папе Павлу V и фонтана «Шишка», сделанного из белого мрамора.

«RiminiView03» на Яндекс.Фотках
Говорят, фонтаном восхищался сам Леонардо да Винчи. Более того, под впечатлением от чарующих звуков падающей воды он задумал создать гидравлический орган! С органом что-то там «не срослось», а вокруг Шишки постоянно клубится народ.

«RiminiView10» на Яндекс.Фотках
Рядом с фонтаном здание Старинного Рыбного рынка, возведенное в XVIII веке.

«RiminiView12» на Яндекс.Фотках
Внутри оно украшено красивыми фресками и фонтанами. Сегодня рыбу там не продают. smile:( В рядах торгуют своими картинам художники и сувенирами – местные умельцы.

«RiminiView13» на Яндекс.Фотках
Прекрасна и площадь Трех мучеников (Piazza Tre Martiri).

«RiminiView18» на Яндекс.Фотках
Считается, что именно там с воззваниями к легионерам выступал Юлий Цезарь. Статуя Цезаря присутствует на площади и поныне, а вот легионеров давно след простыл.

«RiminiView16» на Яндекс.Фотках
Зато на площади сохранились построенные в XVI веке Церковь Сан-Антонио и Часовая башня.

«RiminiView15» на Яндекс.Фотках
Что касается пляжей, то в апреле, когда мы приехали на съемки, они были, что называется, «не в форме» - не готовы к сезону.

«RiminiSea2r» на Яндекс.Фотках
Зато в прекрасной форме пребывали многие наши соотечественники и братья-славяне. smile:jokingly: Не зря в городе специально для них указано направление движение к пляжу!

«RiminiSfeer9» на Яндекс.Фотках
Уже в апреле отовсюду доносилась русская и украинская речь. Пока я ходила по пляжу в поисках хоть какой-то симпатичной картинки, непрерывно слышала зычный голос какой-то дамы. Она по телефону настойчиво просила собеседника «пошукать» что-то в комоде. smile:-x Возможно речь и шла о купальнике?

«RiminiCalzedonia03» на Яндекс.Фотках
Правда, Calzedonia, которая показала нам позже свою новую коллекцию, как раз призывала не «шукать» по комодам всякое старье, а одеться на пляж в соответствии с модными тенденциями нового сезона.

«RiminiCalzedonia02» на Яндекс.Фотках
Тенденции, как видите, таковы: яркие морские оттенки, цвета красной гаммы, широкие полоски + броские принты. smile:achtung:

«RiminiCalzedoniaIreland1» на Яндекс.Фотках
На представления коллекции пляжного сезона пожаловало много почетных гостей. Среди них дочь Ким Бессингер и Алека Болдуина – красавица-модель Айланд Болдуин. А еще …

«RiminiCalzedoniaCJParker1» на Яндекс.Фотках
… сама Сара-Джессика Паркер! Готовятся блистать на калифорнийских пляжах? smile:scratch:

«RiminiCalzedoniaCJParker2» на Яндекс.Фотках
Честно говоря, времени на покупку купальника по сезону у меня самой не было ни в Римини, ни потом. Да и пока не знаю, когда он понадобится. Меня вот опять в Лапландию зовут… smile:-x А вам желаю прекрасного отдыха у теплого моря в самых модных купальных костюмах!

«RiminiView8» на Яндекс.Фотках

Комментарии 16

Андрей Матвеенков  (matveenkov62)
#
Вы только зарубежом путешествуете? С удовольствием почитал бы Ваш фотоотчет из какой-нибудь российской глубинки.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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У меня передача называлась "Заграничные штучки" и, собственно, на них я и специализируюсь. Я же "международник"! Но если вдруг окажусь в российской глубинке, то напишу. smile:)
Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Риччоне мне понравился больше, но и Римини вполне симпатичный город. И, главное, ты смотришься там прекрасно - не хуже голливудских звезд и моделей! А значит в Римини благоприятная атмосфера, факт!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
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До Риччоне я в телевизионной спешке так и не доехала. Мечтаю "поблистать"еще в Модене и Падуе. Надеюсь, когда-нибудь получится! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Главное, не промчаться мимо! А то, многие, говорят, садятся там на туравтобусы и несутся дальше, даже не заглянув в сам город... smile:o
juhanson  (juhanson)
#
А меня, Марина, больше всего поразило мастерство и технология римских строителей того моста Тиберия, на фоне которого Вы позируете на последней фотографии, - по нему до сих пор ездят автомобили!!! Вот бы сейчас так строили!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
И меня, Тимур, мост поразил и очаровал. И Арка тоже. Все прочно, надежно. А как красиво! Думаю, с воровством на строительстве тогда дело куда строже обстояло... smile;)
Vlad  (Vlad19)
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С первого же взгляда на Римини у меня возникло ощущение, что я его уже где-то видела. Без комментариев smile:)
Штампованный Враг  (Штампованный Враг)
#
Римини-русский город. Обслуживающий персонал аэропорта, таксисты-говорият на русском. Русское меню в почти во всех кафе, официанты, портье, beach assistants- почти поголовно из союзных республик. Еще поразили многочисленные мемориальные таблички с пятиконечными звездами и именами партизан, погибших при освобожнении города- прямо на фасаде ратуши. А вот еда не понравилась-сплошная пшеница в разных ипостасях.
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Cпасибо за дополнительные краски материалу! Изначально я тоже хотела специально об этом написать, но потом решила, что очень уж длинно получится. Итак мои опусы из-за фоток не маленькие. Я даже этих русских официантов сфотографировала! Многие работают в забегаловках типа фаст фуд или в кафе-мороженое. Город действительно иной раз кажется русско-украинским, поэтому и указатели на русском. Что касается еды, то пшеница мне почему-то не попадалась. А рыба, морепродукты и пирожные очень понравились! smile:)
Гектор  (Гектор)
#
Хорошие фотографии. Спасибо! Но текст, к сожалению, на меня впечатления не произвел! Наверно, тут нет вины уважаемого автора: просто особенно писать нечего! Задание - не всегда то, что дает возможность автору выразить свои интересные мысли! smile:)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Гектор, написала ровно то, что смогла увидеть за неполных 2 дня в перерывах между ожиданием "у моря погоды", то есть разрешений на официальные съемки. На это обычно уходит львиная доля времени. Мне хотелось описать атмосферу. Возможно, и не получилось... smile:oops:
Виталий  (Vllo)
#
"Горизонт завален!" (с)
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