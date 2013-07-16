Валле д’Аоста: не только горы! (часть 1).

Попав в самый северный – альпийский – регион Италии под названием Валле д'Аоста, ты - хочешь не хочешь - начинаешь напевать про себя знаменитую песню Высоцкого из кинофильма «Вертикаль». «Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал!» И правда, если вы любите горы (как горный турист или альпинист) или просто обожаете горные пейзажи (как простой обыватель), то Валле д’Аоста будет для вас истинной находкой. На ее территории расположились аж четыре знаменитых европейских четырехтысячника: Монте-Бьянко (Монблан, 4807 м), Монте-Роза (4634 м), Брейтхорн (одна из вершин Кляйн-Маттерхорна - 4164 м) и Гран-Парадизо (4061 м). Только не думайте, что горы – главный и единственный козырь Валле д'Аоста! Это всего лишь один из многочисленных козырей в объемистой колоде вальдаостанских удовольствий!
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В Италии Валле д'Аоста обладает удивительно благоприятными возможностями для туризма. Это самая маленькая из всех 20-ти итальянских областей, если судить по территории. В этом регионе самая низкая численность и плотность населения. Небольшие расстояния и возможность уединенного отдыха – разве не об этом мечтает житель мегаполиса?
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Некоторые уверяют, что в Валле д'Аоста нужно отдыхать зимой. На мой взгляд, это заблуждение! Зимой там, конечно, тоже здорово (по собственному опыту знаю), но летом куда лучше. Почему? Да потому, что летом здесь можно легко сочетать как летние, так и зимние виды отдыха, а зимой придется ограничиться только зимними!
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Чтобы не прослыть пустозвоном, приведу все аргументы в пользу летнего отдыха. Начну со здешнего климата. Зимой в Альпах и в их предгорьях бывает очень холодно, а летом здесь благодать. Пока остальная Италия задыхается от зноя, в предгорьях Валле д'Аоста вполне комфортная температура +20+27. В таких комфортных условиях здесь можно погулять, полюбоваться пейзажами, заняться массой видов спорта, осмотреть удивительные достопримечательности, насладиться музыкой на концертах, которые устраиваются под открытым небом.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494715/
Что можно увидеть в Валле д'Аоста кроме горных пейзажей? К примеру, 107 средневековых замков! Каждый со своей удивительной историей и массой неповторимых сокровищ. С XI века эти земли попали под власть Савойской династии. На протяжении веков Савойя то теряла их, то вновь завоевывала, то предоставляла им права автономии. Здесь было много феодалов, которые утверждали свое могущество, строя красивые замки.
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Один из таких замков – Фенис (Castello di Fenis). Замок интересен тем, что строился не с целью обороны, а, как сейчас бы сказали, в качестве гламурного объекта. Он был построен XIII веке для процветающего в то время мощного клана графов Шаллан.
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Поначалу замок выглядел скромнее – в нем была только одна крепостная башня. Но в XIV веке очередной граф Challant, унаследовавший Фенис от своего предка, пристроил к нему для красоты еще несколько зубчатых башенок.
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Замок на холме у подножья горы Сен Жульен стал выглядеть как игрушка!
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Внутри крепостной стены он впечатляет не меньше, чем снаружи. Внутренний двор украшают крупные яркие фрески. В центре композиции – Святой Георгий, поражающий копьем змея.
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Чуть повыше – череда мудрецов и пророков. В руках у них длинный манускрипт, изобилующий пословицами и нравоучительными сентенциями.
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Внутри замка ныне доступны для обозрения графские покои, оружейный зал, столовая, кухня, кладовая, кабинет и еще несколько помещений.
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Кое-где сохранилась мебель графов Шаллан. А вот графская часовня…
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В отличие от замка Фенис, крепость Бард строилась исключительно в оборонительных целях. Она сооружена на скалистом выступе высотой 381 метр, который как бы делит долину на две части.
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Вид сверху открывается просто сумасшедший!
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Известно, что уже в VI веке здесь стоял гарнизон воинов. Как они взбирались на такую высоту, для меня загадка! Видимо, их лошадям приходилось очень туго. Сейчас крепость принадлежит государству. Оно вложило немалые средства в ее реставрацию и построило систему скоростных лифтов. Без них туристам было бы трудно попасть в расположенный в стенах крепости Альпийский музей.
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Кстати, крепость и в средние века привлекала путешественников. Остались свидетельства о том, что владевший им в начале XIII века князь Уго ди Бард ввел для них высоченные налоги. И сам же за это поплатился! В 1242 году он должен был уступить право владения крепостью графу Савойскому Амадею IV из-за волны недовольства со стороны местных жителей. Туризм и тогда явно считался в этих местах весьма приоритетной отраслью экономики!
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Сегодня туристов привлекают в Валле д'Аоста отнюдь не только замки и крепости. Здесь раздолье для занятия самыми разными видами спорта. Стоя у этой бурной горной реки, я совершенно обалдела, когда вдруг из-за перил на набережную вскарабкались два мокрых мужичка.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494744/
Даже не успела их сфотографировать! Зато сообразила осведомиться, откуда они взялись. Оказалось, это два немца, которые приехали в Валле д'Аоста ради рафтинга и, собственно, только что вылезли где-то внизу из своей лодки.
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Немало здесь и любителей горного велосипеда. Для них в Валле д'Аоста все приспособлено. Есть специальные площадки для тренировок самой разной сложности. Кстати, не диво здесь и площадки для детей, которые могут начинать занятия на горном велосипеде в весьма раннем возрасте.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494711/
Есть проверенные трассы всех уровней. И, наконец, имеются специальные подъемники, к которым велосипед можно легко прицепить. Кстати, по слухам, некоторые авиакомпании, доставляющие туристов в Альпы, берут за перевозку велосипеда всего 50 евро, независимо от веса вашего двухколесного друга.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494709/
Я, как человек совсем не спортивный, при выборе перевозчика больше интересовалась не перевозкой лыж и велосипедов, а надежностью авиакомпании и удобством пересадок. В Валле д'Аоста легче всего добираться из Турина или из Милана. Я летела до Милана, поскольку туда больше авиарейсов и легче подобрать удобный перелет по сходной цене. В этот раз решила опробовать новый для себя сервис по продаже авиабилетов – biletix.ru. Остановилась на нем неспроста. Прочла в интернете, что именно этот российский сервис стал одним из победителей престижного европейского конкурса в области бренд-менеджмента Transformation 2013 за удобство для потребителей его услуг. А еще выяснилось, что именно в сотрудничестве с biletix.ru некоторые ведущие российские банки (между прочим, постоянные лидеры Народного рейтинга на banki.ru!) сами создали сервисы по онлайн-бронированию авиабилетов для своих клиентов. Уверена, что банки для такого рода сотрудничества выбирают только самых надежных партнеров. Вот и я выбрала! За сумму в районе 12 тысяч рублей там можно было найти массу вариантов перелета в Милан на начало июля. Я выбрала дорогу туда через Вену, а обратно – через Брюссель. Все прошло без сучка и задоринки. Правда, лететь через Вену мне понравилось больше. Не наблюдалось очередей в кафе и присутствовал free wifi. Обожаемый мной Брюссель, к моему глубокому сожалению, не мог похвастаться ни тем, ни другим.
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В Милане мне организовала теплую встречу моя давняя приятельница. На ее машине я и добралась до Валле д'Аоста. Те, кого не встречают друзья, могут доехать до Аосты на поезде, на автобусе, на такси или взять автомобиль напрокат. Последнее, наверное, наиболее предпочтительно, поскольку по самой Валле д'Аоста (как, впрочем, и по другим регионам Италии) передвигаться на общественном транспорте не очень-то удобно.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494737/
Это на все 100% касается и знаменитого Курмайора – фешенебельного вальдаостанского курорта. Из аэропортов Милана, Женевы и Турина туда ходят шаттлы и рейсовые автобусы, но по окрестностям этого красивейшего местечка у подножья гигантов-четырехтысячников на автобусах не наездишься. Да, собственно, многие приезжают сюда летом как раз ради того, чтобы ходить пешком. Курмайор – признанный центр альпинизма и горного туризма. Вокруг него проложено много пешеходных маршрутов разной сложности общей длиной около 300 км. Вот как уютно он смотрится со смотровой площадки на перевале Сан Карло!
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494705/
Даже если вы сами способны только на треккинг, имеет смысл посетить в Курмайоре Музей Альпинизма или, как его тут называют, штаб альпийских гидов.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494720/
Там можно ознакомиться с наблюдениями альпинистов и ценными реликвиями, собранными на протяжении трех веков!
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494722/
Со средних веков в центре Курмайора возвышается этот храм, носящий имена С. Валентина и Пантелеона. Существует поверье, что Храм охраняет спокойствие курортного городка.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494739/
Есть в Курмайоре и «живые» достопримечательности. Вы запросто можете встретить Дольче и Габбано, звезд «Ювентуса» и Формулы-1, прогуливающихся по его улочкам.
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Они нередко заглядывают и Сaffe de la Posta, где, как считается, подаются лучшие в Валь д’Аоста аперитивы!
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Лето – прекрасное время и для посещения еще одной издавна знаменитой достопримечательности – "Терм ди Пре". Эти термы располагаются в 5 км от Курмайора в городке Пре-Сен-Дидье.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494713/
Горячие, богатые железом источники здесь пользовались славой еще с римских времен. А в 1838 году состоялось торжественное открытие термального центра, который очень любили посещать аристократы со всей Европы. Ныне здесь предлагают до 40 самых различных процедур.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494717/
Входной билет стоит от 34-х евро и включает, помимо халата, полотенца и тапочек, сеансы ароматизированной сауны и турецкой бани, легкий обед-шведский стол + умопомрачительный вид на Монблан!!!
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494716/
Жить в Курмайоре и зимой, и летом, конечно, достаточно дорогое удовольствие. Хотя если сравнивать здешние цены с московскими, то мы опять «впереди планеты всей»…
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/494718/
Как я уже говорила, летом в Валле д’Аосте полно и чисто зимних развлечений. Но о них я сейчас уже не успеваю рассказать. Так что продолжение следует!
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Комментарии 6
«Тоже Альпы» на Яндекс.Фотках
Но это французские Альпы. Место называть не буду. Можно было бы даже пост-загадку сделать, но у меня первый опыт в таком жанре оказался неудачным.
Или, если никто не угадал, это, наоборот, удача?
Я в этом месте была и в летнюю жару, и когда уже выпал снег. На самом деле, в горах и то, и другое плохо. В жару гулять жарко, а когда снег, то вообще невозможно. Вы сейчас скажете, что опять впечатления не совпали. И вообще путешествовать надо в сезон и в цивилизованные места. Например, Валле д'Аоста. Там, наверно, в любое время года хорошо.
А меня угораздило побывать в Италии в горах в Альта Бадия. По-немецки Зюдтироль. Тоже фешенебельное место для богатых немцев. Но меня занесло в маленькую деревушку в Ладинии. Там говорят на трёх языках. Итальянском, немецком и ладинском. Или в свой блог написать? Здесь уже для рекламы достаточно. Но фоток опять нет …
Написать о Ладинии (кстати, я там не была) можно и без фоток. Я уже говорила: главное интересная информация. Если она есть и по какой-то совсем другой теме, тоже обязательно пишите!
А в первый раз у меня не место не угадали, а автора:
http://www.banki.ru/blog/kha/3782.php
За два месяца каких-то жалких 322 просмотра и никто не угадал. Ну и ладно. Я всё равно довольна, что у меня это в блоге висит.
Весь ужас в том, что нет не только фоток Ладинии, но и вдохновения о ней писать ... Вот про Лондон и без фоток написала в свои долгосрочные запасы. А про Берлин у меня и вдохновение есть писать и фотки ещё остались.
Но сейчас уже не так, как в самом начале. Нет уже того энтузиазма. Буду, конечно, продолжать, потому что назад пути тоже нет. Затянуло уже. Может, и выйдет что путное. Да и просто как хобби интересно. И до чего можно дойти, если действительно годами блог вести. А не три месяца.