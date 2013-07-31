Валле д’Аоста: не только горы! (часть 2).

Продолжая свой рассказ об итальянском регионе Валле д'Аоста, хочу обратить ваше внимание на то, что летом здесь проводится масса всяких мероприятий: фольклорные праздники, кулинарные шоу, исторические реконструкции, музыкальные фестивали. Конечно, ныне в Европе это не является чем-то исключительным. Зато исключительными можно считать местные декорации. Все летние развлечения разворачиваются на фоне девственной природы и заснеженных горных вершин!
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Именно в таких декорациях здесь проходит в самом начале июля Кельтский фестиваль.
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Кельтская музыка, кельтские одежды, кельтские ремесла – все это можно увидеть посреди гор и красивейшего леса в долине Валь Вени.
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Как рассказала мне художественный руководитель фестиваля Лаура Платти, начиналось все в 1997 году именно с музыки. А сейчас здесь уже 60 художников- ремесленников. Многие серьезно изучают кельтские традиции.
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Фестиваль проводится у подножья Монблана. Эта самая высокая горная вершина объединяет Европу. Многие европейские народы имеют одни корни, но у каждого народа свои традиции. И на фестивале это можно увидеть воочию.
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Некоторые склонны думать, что прошлое Италии - это, главным образом, Древний Рим, что многое здесь замешено на древнеримских правилах и традициях. А вот устроители фестиваля «капнули глубже» и решили, что итальянцам, как и многим европейцам не грех вспомнить и свое кельтское прошлое. Для этого «погружения» созданы все условия. На фестивале можно подкрепиться и даже переночевать в походных условиях за символическую плату. Это тоже делает фестиваль очень привлекательным для студентов из разных стран!
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Кельты или, как их здесь называли, галлы теснили римлян с севера. Именно эти племена первыми научились получать из железной руды железо и сталь, что стало началом конца Бронзового века! Они изобрели столярный станок и начали отмывать золото в альпийских реках. А еще они первыми стали изготавливать браслеты из расплавленного стекла.
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Современный ремесленник Джузеппе Стукки освоил многие кельтские навыки. Сам сделал кельтский инструмент под названием «карникс» и трубит на нем от души на радость участникам фестиваля.
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А вообще он поведал мне, что создал уже 1200 самых разных изделий в кельтских традициях - музыкальные инструменты, кольца, браслеты, монеты!
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Если про кельтские украшения я сама мало что знала, то по поводу монет оказалась вполне «подкованной»! Незадолго до посещения фестиваля «Celtica» побывала в Археологическом музее города Аосты, где выставлена коллекция кельтских монет Андре Паутассо. Этот знаменитый исследователь умер в 1985 году и свою коллекцию завещал Валь д,' Аосте, потому что участвовал здесь в партизанском движении во время войны. По словам гида, который показывала мне эту коллекцию, кельты увидели монеты у римлян и стали чеканить свои.
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Сначала они не понимали, зачем на монетах портреты, и сами чеканили только какие-то геометрические фигуры. Некоторые монеты делались в форме колец с дыркой в середине. Кельты пытались по-своему интерпретировать то, что изображено на греческих и римских монетах. Иногда льва превращали в скорпиона! Они очень преуспевали в торговле. Любили инжир и вино. Что такое буквы, кельты не знали, и копировали римские буквы на своих монетах в виде непонятных знаков.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/496912/
Как тогда чеканили монеты? Заливали золото в формы, а потом с помощью ножниц разделяли монетки. Но так много золота пропадало. Позже изобрели новый способ: каждую монету чеканили отдельно. Так можно было изображать на ней и еще более четкий рисунок. Больше всего кельтских монет найдено на перевале Святого Бернарда. Дело в том, что существовала традиция делать подношения Богам на перевалах высоко в горах. Купцы должны были много передвигаться по Европе, в том числе и по горам. Это были тяжелые переходы, и кельты на высоте молили Богов о том, чтобы те облегчили им путь!
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В Аосте можно посетить не только Археологический музей. Там масса достопримечательностей из разных эпох. Город заложило еще племя салоссов. Однако, в 143 году до нашей эры его отбили римляне. Жители то и дело бунтовали. И Император Август повелел разрушить город до основания. Это и было сделано, а позже на его месте появился новый город, названный в честь императора. Со временем некоторые звуки-буквы в названии города стерлись и он стал называться Аостой. И сейчас римское и не только римское прошлое заметно здесь невооруженным глазом. Вот знаменитая Арка Августа.
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А вот развалины римского амфитеатра.
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Средневековая крепостная стена сохранилась в Аосте практически по всему периметру!
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Несколько красивых соборов, среди которых выделяется Собор Святого Орсо.
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Рядом с Собором впечатляющий Клуатр (внутренний дворик, окруженный аркадами). Мраморные колонны возведены в середине 12 века. Тогда при церквях строили открытые молельни для монахов.
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На каждой колонне вырезаны удивительные фигуры, представляющие импровизации на разные библейские темы.
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Рассматривая эти фигуры, видишь целые истории!
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Есть в этом городе и чем полакомиться. Я, конечно, не смогла пройти мимо сладостей…
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Если в Аосте летом вам стало жарко, пора ехать в Брой-Червинию (Breuil - Cervinia). Она всего в 50 км. Туда из Аосты ходит автобус, но, как я уже говорила прежде, лучше в Италии рассчитывать на личный транспорт, а не на общественный.
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Брой-Червиния находится на высоте 2050 м над уровнем моря, и жары там не бывает. А высоко в горах, куда оттуда ведут многочисленные подъемники, всегда настоящая зима!
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Я бывала в Червинии зимой и могу констатировать, что летом там тоже много народу! Подъемники полны любителей зимних видов спорта. Дневной скипасс стоит 43 евро, недельный – 211 евро.
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Меня поразило, что среди приверженцев горных лыж и сноуборда немало тех, кому явно за 60 или даже за 70! Это же надо сохранить такую форму, чтобы в 70 с гаком резво нестись на сноуборде…
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Очень много в подъемниках и любителей горного велосипеда. Они заметно помладше. Или просто мне попадались такие? Брой-Червиния славится самыми высокогорными горнолыжными трассами. Многие берут начало у Плато Роза (3489м). Именно до плато Роза и ведут подъемники.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/496889/
Я являла собой странное зрелище, поскольку приехала не кататься, а просто посмотреть на эту красоту и ее сфотографировать. А еще я давно хотела сфотографироваться прямо на границе между Италией и Швейцарией, которая как раз здесь и проходит. Налюбовавшись видами, мы с моей давней итальянской приятельницей решили испить кубок дружбы, который нам тут же наполнил бармен по имени Иван.
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Кубок этот представляет собой гибрид большой чаши и чайника. Только у чайника один носик, а у кубка дружбы их должно быть много – столько, сколько друзей принимает участие в ритуале.
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В кубок наливается: 1/3 кофе эспрессо, 1/3 граппы и 1/3 ликера женели. Важно не ставить кубок на стол, пока все не будет выпито, а то и дружбе конец. Мы заказали микроскопическую дозу напитка, чтобы не рисковать ни нашей дружбой, ни здоровьем.
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Да, пока не забыла! Если вы путешествуете с детьми и хотите поднимать кубок дружбы не в их присутствии, то в Аосте есть места, где ваши дети неплохо проведут время и без вас.
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На 4 часа детей без проблем можно оставить, к примеру, на ферме La Reina. Все удовольствие будет вам стоить 7 евро.
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За это время ребенок познакомится с курами и пони, а еще научится готовить вальдаостанский суп сепетто и печенье торчетти.
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Проблем с приемом гостей у вас после этого точно не будет!
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Вот это все Амели приготовила на ферме своими руками, чтобы вручить своей маме. Я-то тем временем только фотоаппаратом щелкала...
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А вот играть в гольф в Брей-Червинии вполне можно играть и вместе с детьми. Вернее, играть они могут наравне с вами, и я видела «детский гольф» своими глазами.
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Гольф-поле Червинии на 18 лунок считается самым высокогорным в Европе. Местный Гольф-клуб им очень гордится. А какие оттуда открываются виды!...
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В Червинии детям вообще будет интересно. Помимо разного рода спортивных занятий, они увидят и проявления местных традиций. Летом по воскресеньям тут часто проводятся разные фольклорные праздники, и жители облачаются в национальные костюмы.
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В разных деревнях они разного цвета, а вот в Червинии – красные. Как говорится, в масть! Ну как тут не назвать саму Червинию самой безотказной козырной картой Валле д’Аоста?..
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Комментарии 8
Там в Ладинии они тоже национальные костюмы одевали. Они там такие красивые. Молодёжь то ли по случаю окончания учебного года, то ли ещё какого-то мероприятия. Через десять лет не помню. И в дневнике не записано. Помню только, какие они там все были красивые. И маленькие дети тоже. Про одну девочку даже написано.
И главное когда я в первый раз фотки подбирала, то кажется где-то были эти костюмы - но стала снова искать и не нашла ... Ладно, у меня там и так достаточно всего будет без фоток. Почти в жанре дневника. Хотя окончательного варианта пока нет. Надеюсь, вдохновение ещё не кончилось ...
Мне, чтобы путешествовать, стимулы нужны и интересные варианты. Какие-нибудь на подольше и с погружением. Как простой турист никогда не ездила и не поеду. А если что-то наметится, придётся ехать ... Новых впечатлений набираться.
Но для меня сейчас главное то, что я чувствую: мне это сейчас не нужно. Мне сейчас дома хорошо и на даче. Мне нравится, что у меня в жизни бывают разные периоды.
А кот теперь редкий гость ...