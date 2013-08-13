Финляндия. Романтика Архипелагового моря.

Честно признаюсь, раньше я даже не подозревала, что такое море существует. А тут позвонила одна хорошая знакомая и предложила с ним познакомиться. Море, острова... Почему-то вспомнились строки Игоря Сверянина: «В ландо моторном, в ландо шикарном я проезжаю по Островам.» Конечно, речь в стихотворении шла о Питере, но вдруг… Однако, по словам моей знакомой, на финских островах меня не ожидало северянинских изысков. Наоборот, там все очень просто – финская глубинка. Архипелаговое море – всего лишь глубинка? Я просто должна была сама это проверить!
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При более подробном изучении карты и Википедии выяснилось, что «Архипелаговое море (фин. Saaristomeri, швед. Skärgårdshavet) — часть Балтийского моря между Ботническим и Финским заливами в пределах финских территориальных вод.» Так что мое путешествие началось в Хельсинки. Из аэропорта на автобусе Finair, который отправляется каждые 20 минут, за полчаса и за 6,5 евро я доехала до железнодорожного вокзала.
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Оттуда буквально за 10 минут можно дойти до междугородней автостанции (она располагается под землей). Мой путь лежал на Кемионсаари – один из крупнейших финских островов в том самом Архипелаговом море. Там, в местечке с двумя названиями Dalsbruk (шведское) и Taalintehdas (финское), мне и предстояло обосноваться. Автобус из Хельсинки ходит в этот самый непроизносимый для меня Taalintehdas , как я заранее выяснила, 4 раза в сутки. Вернее, автобус довозит до автовокзала в Salo, а там многие пассажиры дружно пересаживаются в другой, который и везет их в Дальсбрук (это название мне куда легче произнести ). Вся поездка из Хельсинки в Дальсбрук занимает 3 часа 15 минут и обходится приблизительно в 30 евро.
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Путешествие на финском междугороднем автобусе имеет, на мой взгляд, много плюсов и один минус. Среди плюсов – четкое следование расписанию, услужливость водителей, которые всегда помогут тебе засунуть чемодан в багажник, неплохо регулируемые кондиционеры и главное – возможность купить билет с помощью банковской карты. Кабины водителей оборудованы считывающими карты устройствами, и можно не думать о том, хватит ли вам обмененных евро. Единственный минус лишь в том, что водители не говорят по-английски (о русском, конечно, и мечтать не приходится). Зато по-английски говорит 80% пассажиров (практически все, кто младше 50-ти). Финны очень приветливы и гостеприимны, они с удовольствием ответят на вопрос, куда идет автобус или когда вам выходить.
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Скажу честно, поехать на острова меня заставил не только жгучий интерес к Архипелаговому морю, но и шанс пожить не в гостинице, а в местной семье. Вернее, в доме у этой семьи, где есть и пара гостевых номеров. Хозяйка – человек творческий. Её бизнес – изготовление изделий из керамики.
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Дом легко узнать издалека – с внешней стороны он украшен декоративными тарелками.
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Дом известен в Дальсбруке как Ceracon. Хозяйка Бритт-Мари Смедс мечтает превратить его в маленький Дом творчества для разного рода художников из разных стран.
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А почему бы и нет? Там есть гончарный цех, полно места для установки мольберта или других художественных принадлежностей.
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Но главное, красивейшая природа вокруг - лучший источник творческого вдохновения!
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В Дальсбруке меньше двух тысяч жителей. В большинстве это финские шведы, поэтому в магазинах, ресторанах (их тут всего два) и банках (их тоже два) слышна, в основном, шведская речь. Еще в XVII веке здесь были построены доменные печи и открыт металлургический завод.
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Но в XXI веке его закрыли. Старые печи превратили в музей.
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Ныне в Дальсбруке есть какой-то цех по ремонту судов и яхт. Возможно, еще и поэтому яхт здесь очень много!
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Самые старые дома в Дальсбуке родом из XVIII века.
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Но главная здешняя достопримечательность – буйная и «никак не причесанная» природа. Вот этот вид открывается прямо у дома Бритт-Мари.
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Для того, чтобы поймать щуку длиной в полметра, достаточно просто закинуть удочку прямо на маленькой пристани у дома. Вот эту поймали при мне!
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Летом в Дальсбруке много разных развлечений. Пешие и велосипедные прогулки, гребля, рыбалка, походы за грибами и ягодами, яхтинг и даже дайвинг. Кроме того, здесь проводится джазовый фестиваль! На него я, правда, не попала. Зато приехала в аккурат в сезон ловли раков. Здесь это особое событие, которое продолжается с начала июля по конец августа и сопровождается специальными вечеринками. Мне повезло в такой поучаствовать!
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Хозяйка дома, где я жила, запаслась раками и пригласила на свою вечеринку давних друзей из Швеции и вашу покорную слугу.
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Я бы окрестила это действо «вечеринкой в красно-белых тонах».
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На столе были блюда с красными раками, красные салфетки, красные ножички для разделки раков и красные керамические рачки, которые Бритт-Мари сделала специально, чтобы вставить в них карточки с именами приглашенных. Сами таблички, как и тарелки, были белыми.
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Гости тщательно разделывали раков (как это делать, тут знают даже малые дети, поскольку каждое лето усердно совершенствуют этот навык).
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Мясо рака клали на подсушенные кусочки белого хлеба, которые заранее обильно намазывали маслом и посыпали укропом. Вкуснота неописуемая!
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Бритт-Мари по секрету сообщила мне свой фирменный рецепт приготовления раков. На 15-17 раков 1 литр воды, 50 г соли ( грубой) , одна чайная ложка сахара и пригоршня цветов укропа. Укроп она добавляет, когда вода с раками закипает.
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Периодически гости пели специальные песни, которые чем-то напомнили мне рождественские. После каждой песни все дружно опустошали микроскопические рюмочки со шнапсом.
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Песни, конечно, пелись по-шведски, и разговоры велись преимущественно на этом языке. Но мне крупно повезло. Рядом со мной Бритт-Мари усадила своего сына Расмуса, который изучает русский язык в университете Турку и уже очень бойко по-русски говорит. Тот без устали объяснял мне, о чем говорят и о чем поют. Вечеринка получилась на славу!
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Кстати, русскую речь я слышала в Дальсбруке только от Расмуса. За несколько дней я не встретила там ни одного русскоговорящего туриста. Хотя туристов там, похоже, не так уж мало. У Бритт-Мари периодически кто-то останавливался. Но это были либо шведы, либо финны. Та же история и в единственной здешней гостинице. Судя по всему, на туристическом рынке финские острова не столь известны. И в этом их особая прелесть!
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Это впечатление у меня сложилось и тогда, когда я взялась за «исследование» Архипелагового моря, то есть, попросту говоря, отправилась в маленький морской круиз. Он стоил 57 евро и предполагал 6-часовое путешествие вдоль финского архипелага с высадкой на двух островах. Начинался этот круиз на мысе Каснас, известном как прекрасное место для серфинга и яхтинга.
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Собственно, Каснас в этом качестве, говорят, когда-то открыли англичане. Однако, теперь я что-то не услышала там английской речи. Может быть, для англичан июль – не самый любимый сезон?
А вот мне в конце июля здесь очень понравилось: солнечно, ни одного комара (и зачем я перед поездкой носилась по аптекам в поисках убойного антикомариного средства?) и полный штиль на море!
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Мы проплывали мимо островов и островков. Некоторые представляли собой лишь горку камней среди моря.
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На других размещались небольшие древни.
«FinIslands4» на Яндекс.Фотках
И иные с трудом вмещали всего один дом со своей пристанью. Даже не представляю, как они там обеспечивают современные удобства.
«FinIslandsRosala1» на Яндекс.Фотках
А вот на острове Rosala все удобства присутствовали. Остров знаменит тем, что здесь когда-то жили викинги.
«FinIslandsRosala2» на Яндекс.Фотках
Эта милая девушка в костюме " а ля викинг" встретила на пристани острова Rosala туристов, прибывших на на нашем катере. Он тут же бойко затараторила по-фински, а я расслабилась, решив, что уже ничего понятного для себя не услышу, и сосредоточилась на фотографировании. А расслабляться не стоило! Вдруг девушка так же бойко начала частить по-английски. Заявила, что экскурсия в деревню викингов начинается с трапезы - нас угостят финским рыбным супом и местным хлебом. И пустилась бегом дальше. Я еле за ней успела!
«FinIslandsRosala4» на Яндекс.Фотках
Девушка-викинг привела нас в огромный деревянный дом. Внутри было темно. Приглядевшись, я обнаружила внутри огромную комнату, по периметру которой стояли столы и лавки. В нашей группе 80% туристов было в возрасте "хорошо за 70". Парочка из них тут же чуть не навернулась, споткнувшись о камни. Позже оказалось, что это был очаг викингов. В нашем случае дом служил столовой. Там нас накормили финским рыбным супом с местным хлебом.
«FinIslandsRosalasoup1» на Яндекс.ФоткахПосле обеда девушка-гид опять разразилась длинной речью по-фински, а потом по-английски попросила поднять руку тех, кому эту речь надо переводить. Оказалось, из иностранцев я в этой компании одна!!! В общем, отпустив финских бабуль, викингесса села рядом со мной и все мне спокойно рассказала. Давно бы так!
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Выяснилось, что деревянный дом - жилище вождя викингов. Что викинги спали там же, где и ели, потому как еще и много пили. Что вообще викинги были на этом острове в 800-1500 годах нашей эры, но здесь никаких их реальных следов не осталось. Зато на соседнем острове найдены их захоронения. Вот так-то!
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На соседний остров нас не отправили, зато повезли к знаменитому маяку Bengtskar (Бенгтшер).
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Этот маяк на малюсеньком острове у входа в Финский залив считается самым высоким в Скандинавии (52 м).
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Об этом мне одной на английском языке поведал гид Хенрик Маннила. Все остальные туристы слушали экскурсии на финском или на шведском. По-русски местные гиды, к сожалению, не говорят.
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По словам Хенрика, маяк построен в 1906 году по решению Российского Сената. Годом раньше корабль Хельсингфорс, следующий из Лондона в Ханко, во время тумана напоролся на скалы и утонул. 6 человек тогда погибло. На строительстве маяка работало 120 человек. Это были местные рыбаки и их родственники.
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Строительство продолжалось 9 месяцев. На него ушло около полмиллиона кирпичей. Снаружи маяк покрыт гранитом, добытом на этом же острове. Маяк обслуживало 5 человек с семьями. Во время 1-ой мировой войны всех их эвакуировали. А вот в ходе 2-ой мировой войны здесь произошла кровопролитная битва.
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Финны тогда разрешили немцам наблюдать отсюда за советскими кораблями. И советские солдаты получили приказ штурмовать маяк. Дело было 26 июля 1941 года. За время боя, который продолжался не один день, здесь погибло 35 финских солдат и более 60 русских. Любопытно, что сейчас на маяке две мемориальные доски. Одна в память о погибших финских солдатах, другая - в память о советских. Приятно, что финны помнят и чтят не только своих…
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После войны маяк долго был в плачевном состоянии, хотя и работал. В 80- е возникла организация, ратующая за возрождение маяка. В 1995 году его открыли для туристов, но он продолжает функционировать и как маяк. Средства на поддержание его работы ныне поступают от туризма.
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Сейчас здесь есть электрогенераторы. Открыта пара кафе, гостиница на 6 комнат, которая принимает постояльцев с апреля по октябрь.
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На первом этаже есть выставка, посвященная битве. Несколько комнат оформлено в духе 30-х годов. По лестнице из 252 ступенек можно подняться почти до самой вершины башни. Правда, путь к огням перегорожен.
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После экскурсии по маяку у пассажиров нашего катера было еще около часа побродить по острову, выпить чая.
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Любопытно, что в круизе по островам участвовало еще и несколько собак. И только на них были надеты спасительные жилеты!
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Я никак не могла понять почему. Ведь собаки-то плавают лучше меня! Но потом кто-то мне объяснил, что за лямки на спасжилете четвероного друга удобно при случае погрузить на катер или куда-то еще. Однако, весело у них в Архипелаговом море!
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«Калифорнийский рак» на Яндекс.Фотках