Петра. «Под небом голубым есть город золотой…»

Раньше я воспринимала текст песни группы «Аквариум» как нечто мистически-абстрактное. Пока не съездила в Иорданию. Увидев там древний город Петра, я сразу поняла: он, этот золотой город под синим небом, действительно существует! Уверена, те из вас, кто там тоже побывал или кто сейчас посмотрит на мои фотографии, со мной согласятся. Золотой город – не выдумка!!!
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Петра – город, вытесанный из покрытых песчаником скал около полутора тысяч лет назад. Живший здесь уже не одно тысячелетие народ – набатейцы – создал удивительные по своей красоте архитектурные творения и не менее удивительные по своей конструкции инженерные коммуникации (систему поступления и сохранения воды).
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Позже Петру завоевали римляне и тоже оставили в ней свое архитектурное наследство. В середине нашего тысячелетия город-крепость на долгое время был забыт и занесен песками. Считается, что завоевавшие его мусульмане признали город святыней и решили скрыть его от посторонних глаз. И все же путешественники и ученые не раз пытались его отыскать. Повезло только в ХIХ веке швейцарскому путешественнику-авантюристу Иоганну Людвигу Буркхардту. В 1812 году он совершил в эти места свою экспедицию и «откопал» следы древнего города.
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В 1985 году Петра была официально причислена ЮНЕСКО к «чудесам света». Смотреть на это чудо наши соотечественники многие годы ездили из Египта. Те, кто отдыхал в Шарм-эль-Шейхе, могли заказать соотвествующую экскурсию. А вот в нынешние времена в Египет ехать небезопасно. Мы летели до столицу Иордании Амман и оттуда добирались до Петры на машине. Проехать 262 км по хорошей дороге (а дороги в Иордании нам на зависть!) вполне можно за 3 – 3,5 часа. Из Аммана в Петру организуются и автобусные экскурсии. Ехать лучше с вечера. В Петре очень жарко. В конце августа дневная температура доходила до +32 в тени, а на солнце творилось вообще нечто невообразимое.
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К тому же древняя Петра – город весьма протяженный. В нем уже сейчас насчитывается около 800 исторических памятников, а ведь далеко не все еще найдено и раскопано! Автотранспорту в старый город въезд воспрещен. Лично я, как уже не раз признавалась – хилая и неспортивная, прошагала там пешком более 9 км и еще далеко не везде успела!
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Поэтому очень важно начать экскурсию как можно раньше утром! Мы вышли в 7.30 и в 11.30 вернулись. Идти обратно было с каждым шагом все тяжелее, особенно последний километр, где пришлось тащиться под палящим солнцем. Все вышесказанное означает, что в Петру лучше ехать с ночевкой и рано утром выдвигаться в путь. Мы поселились в пятизвездочном отеле Movenpick.
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Отель действительно классный, а цены в нем до октября от 90 динаров за ночь, что примерно соответствует 90 евро. Но главный плюс этой гостиницы в том, что она находится прямо у ворот в старый город, что существенно сокращает пытку жарой.
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Теперь подробнее о самой экскурсии. Нам очень повезло с гидом. Sufian Hanandeh в свое время учился в Советском Союзе. Выучился на инженера, много лет им проработал, а потом закончил курсы гидов и периодически возит по Иордании российских туристов. Говорит, это его любимое хобби. Сам уже не помнит, сколько раз ходил, скажем, по Петре. Сбился со счета! Зато знает древний город как свои пять пальцев и, что не менее важно, прекрасно знаком с повадками и приколами местных жителей. Нас он заранее о них проинформировал, за что ему низкий поклон!
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Sufian показал нам главные достопримечательности Петры. Прямо у ворот можно купить входные билеты. Билет на один день (летом Петру можно посещать с 6.00 до 18.00) будет стоить 50 динаров, на два дня – 55 динаров, на три дня – 60 динаров (я уже отмечала, что динар примерно равен евро). Если Вы приедете в Петру с однодневной экскурсией из другой страны (Израиля или Египта), то заплатите за входной билет 90 евро.
«Petra70» на Яндекс.Фотках
Купив билет, надо с километр идти по открытой местности. Уже в начале пути встречаются истинные архитектурные шедевры. Внутри этих скал скрыты гробницы, алтари и обелиски.
«Petra66» на Яндекс.Фотках
Вот это изумительное сооружение так и называется Обелисковая гробница (Obelisk Tomb). Оно служило еще и для проведения праздников в честь усопших…
«Petra1» на Яндекс.Фотках
Совсем недалеко от этой гробницы находится вход в спасительное ущелье Сик.
«Petra13» на Яндекс.Фотках
Спасительное оно потому, что его стены высотой 70-120 метров защитят вас от палящего солнца.
«Petra19» на Яндекс.Фотках
По «коридору» ущелья можно проделать весьма комфортный путь в 1200 м. Более того, по сторонам этой дороги шириной до пяти метров еще и расставлены скамейки, на которые можно присесть и полюбоваться окружающей вас красотой.
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А красота действительно удивительная! В зависимости от угла, под которым попадает на скалы солнечный свет, они меняют свой цвет от желтого до розового и даже ярко красного…
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Тут же можно увидеть и следы труб, которые помогали набатейцам хранить дождевую воду и распределять ее для своих нужд.
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Сразу вспомнилась еще строка из песни «Аквариума»: «А в городе том сад, все травы да цветы…» Сад – не сад, а растительности в Петре достаточно!
«Petra72» на Яндекс.Фотках
Если не хлопать ушами, а зорко всматриваться в скалы над головой, можно увидеть в ущелье огромные фрагменты скульптур разных животных. Все как в песне у Б. Гребенщикова:
«Гуляют там животные невиданной красы.
Одно - как желтый огнегривый лев,
Другое - вол, исполненный очей;
С ними золотой орел небесный,
Чей так светел взор незабываемый.»
Орла я не заметила, зато обнаружила голову слона!
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Кстати, и живых животных в Петре полно. Тут удивительная порода рыжих кошек с острыми ушами. Они как будто созданы под цвет песка!
«PetraCat1» на Яндекс.Фотках
А еще много ослов, лошадей и даже верблюдов. Их держат местные жители, чтобы возить туристов и зарабатывать динары.
«Petra38» на Яндекс.Фотках
Гид сразу предупредил: номинально «услуги» ослов и прочих живых перевозчиков включены в цену входного билета, но их хозяевам лучше про это не напоминать, чтобы их не разгневать! Вот что действительно стоит сделать, так это умерить их аппетиты.
«Petra37» на Яндекс.Фотках
Живущие в Петре бедуины не занимаются попрошайничеством, но всячески стремятся уговорить вас прокатиться на своих животных или купить сувениры. И они очень даже не прочь срубить с вас за это побольше денег. Поездка верхом на осле не стоит больше 2-3 динаров, а они могут запросить и 20! Не грех поторговаться!
«Petra46» на Яндекс.Фотках
По словам Суфьяна, в Петре живет особое племя бедуинов. Скорее всего, это потомки тех самых набатейцев и прочих захватчиков Петры.
«Petra47» на Яндекс.Фотках
Они реально живут в пещерах Петры. Правда, многие из этих пещер давно уже превращены в достаточно комфортабельные дома с электричеством, водопроводом, канализацией и прочими радостями современной жизни.
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Эти радости посреди древнего города доступны и туристам. Я даже не постеснялась сфотографировать общественные удобства!
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Детишки, которые уговаривают вас купить открытки или взгромоздиться на осла, легко говорят на нескольких языках. Некоторые чешут даже по-русски!
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В Петре они ходят в школу. Один заявил мне, что собирается и в университет.
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Взрослые рассказывали, что и сами иногда путешествуют, бывали в Европе. В общем, современный стиль жизни в Петре прекрасно совмещается с исконными ремеслами и традициями.
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Главная достопримечательность Петры располагается в самом конце каньона Сик. Знаменитый дворец эль-Хазне (Казна) высотой 42 и шириной около 30 метров – это подлинный шедевр древнего зодчества.
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Если вы сами не бывали в Петре, то могли видеть его в фильме Стивена Спилберга «Приключение Индиана Джонса». Фасад украшен впечатляющими скульптурами набатейских Богов.
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Собственно, несмотря на «денежное» название, оно служило не сокровищницей, а гробницей одного из местных правителей.
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От эль-Хазне начинается открытая солнцу дорога к Монастырю. Она занимает еще километра два. Идя по ней, мы увидели захватывающие виды.
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Чего стоит хотя бы вот этот!...
«Petra40» на Яндекс.Фотках
Или величественные руины Большого Храма Петры…
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Остатки когда-то величественного фонтана Нимфей – важного звена в снабжении древнего города водой…
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И все это до сих пор на фоне цветущих олеандров! Как в песне…
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К монастырю я уже не смогла подняться: не было сил. От услуг ослов и верблюдов отказалась. Не хотелось мучить бедных животных в такую жару. От настойчивых хозяев этих животных отбиться было нелегко. Помог мой любимый аргумент. С негодованием заявила назойливым перевозчикам, чтобы не мешали исполнению моих планов похудения. Поняли и отстали!!! А я проковыляла на своих двоих почти десяток километров и сбросила-таки пару ненавистных килограммов. УРА!!!
«PetraMarina2» на Яндекс.Фотках
«А в небе голубом горит одна звезда;
Она твоя, о ангел мой, она твоя всегда.
Кто любит, тот любим, кто светел, тот и свят;
Пускай ведет звезда тебя дорогой в дивный сад.»
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Моя звезда действительно взошла! Я побывала на благословенной (часто упоминаемой в Библии) иорданской земле, посмотрела золотой город, походила по саду с олеандрами и наблюдала за животными. Надеюсь, что и вы увидите все это своими глазами. Ну а я намерена еще продолжить рассказ о незабываемом путешествии по Иордании…
«Petra54» на Яндекс.Фотках
http://www.youtube.com/watch?v=PCNJp1X0N5Q
Благодарю за содействие в подготовке и организации моего чудестного путешествия Министерство туризма Иордании, а так же Татьяну Бухарскую и Георгия Леонтьева.
Комментарии 16
Я сама найду фоток штук десять и думаю: ещё и текст писать? Хватит две строчки в начале и в конце. Восхищаюсь, сколько Вы всегда вставляете фотографий и какие пишете интересные тексты. А в себе я разочаровалась. Пишут: большинство блогеров выдерживает только первые 6 месяцев. А у меня сейчас как раз шестой.
Хотя я не могу сказать, что я их «выдержала». Скорее, удовольствие получила. Но дальше, боюсь, придётся «выдерживать». Ладно, мои проблемы можно будет потом у меня в блоге обсудить.
Да, очень интересно побывать на этих библейских землях. Мне один французский священник тоже много своих фоток показывал. И он тоже дневник ведёт. С блогом не заморачивается. Всё-таки как хорошо писать и никому не показывать. Он говорит: я пишу всё, что думаю, я там такого про Израиль написал … Там были какие-то истории на местных границах, уже не помню что. А в блог ведь всё, что думаешь, не напишешь.
Не знаю, может, когда-нибудь найду и нишу, и формат – но пока абсолютно безнадёжно …
Конечно, неописанных путешествий и неопубликованных фоток в архиве ещё много. Но мне нравится разбавлять. Уж не знаю, путешествия чем-то другим или всё остальное путешествиями. Ну, как в жизни. Путешествия – это очень интересно, но мне на самом деле даже больше нравится писать посты, где один текст. Там уж волей-неволей двумя фразами не ограничишься.
А полезной информацией я уже почти полгода зачитываюсь. Сначала всё англоязычные ресурсы мониторила. Причём как-то удачно попадала сначала на сайты для начинающих блогеров – а потом для тех, у которых уже есть какой-то опыт и кто начинает падать духом … Так что там советы были духоподъёмные и вселяли уверенность.
Но мне кажется, я слишком много их читаю. В последнее время самая лучшая рекомендация, которая мне попалась, была: «Перестаньте читать рекомендации».
А теперь я ещё на русском языке нашла. Почитав, поняла, что не хочу свой сайт с рекламой. Жалко, что не поняла, чего же на самом деле ХОЧУ. Чтобы долгосрочную стратегию выстроить. Но здесь на банки.ру однозначно хочу продолжать. Даже и долгосрочно. А почему нет? Было б что писать. Не только в комментариях …
Ваш город золотой..."
Есть место, откуда никто ещё не вернулся живым,
И оно называется Красная скала.
http://www.youtube.com/watch?v=tJ4lfqAmogM&feature=player_embedded