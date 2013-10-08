Греческая Македония. В гостях у Александра Великого.

Думаю, все, кому пока еще не надоело меня читать, очень даже в курсе моего пристрастия ко всякого рода тематическим путешествиям. Люблю вживаться в атмосферу того или иного города, региона, вышагивая «по следам» жившего там когда-то потрясающего художника, любимого писателя или помещенного в эти декорации литературного героя. На днях вернулась из краткой поездки в греческую Македонию. Шубу не купила - я их просто не ношу. Зато познакомилась с великим полководцем, который произвел не меня неизгладимое впечатление еще на школьных уроках истории. Хотелось побывать в тех краях, где творилась античная история. А как утверждал дедушка Фрейд, "только воплощение в жизнь мечты детства может принести счастье." И принесло!
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Началось мое путешествие в Салониках, главном городе греческой Македонии. Туда есть прямые авиарейсы из российских городов. В Салониках я уже была разок и раньше, когда снимала свою рубрику «Заграничные штучки» для телеканала «Домашний». Правда, та поездка, как и все телесъемки, больше напоминала безумный набег на несколько съемочных точек. А вот в этот раз у меня было полдня, чтобы просто спокойно побродить по городу.
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К Александру Македонскому Салоники имеют самое прямое отношение, поскольку царь Кассандр назвал город в честь своей жены Фессалоники, которая приходилась Александру сводной сестрой.
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Город был основан в 315 году до нашей эры, то есть через несколько лет после смерти Полководца, но он сам, конечно же, бывал в этих местах. Присутствует он в Салониках и сегодня. Правда, исключительно в виде конной статуи на набережной. Именно набережная мне больше всего напомнила об Александре Македонском и его времени.
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Вернее, не сама набережная, и совсем даже не прекрасная Белая Башня, которая считается символом города, а воды Термического залива.
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Осень в Греции в этом году наступила очень рано. В самом начале октября в Салониках было уже прохладно, но ярко светило солнце. Вода в заливе выглядела необыкновенно гладкой и отливала каким-то стальным блеском. А небо... Оно было просто сказочным, полным необычно живописных облаков, рождавших в голове всякие несусветные образы.
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Мне тут же вспомнилась одна легенда. Поговаривают, в заливе у города Салоники можно встретить русалку. И это не кто иная, как царица Фессалоники, которая уже более двух тысячелетий разыскивает своего сводного брата Александра!
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Иногда она возникает прямо перед морскими судами или рыбацкими лодками и с тревогой спрашивает, жив ли Царь Александр. Местные мореплаватели прекрасно осведомлены, что ей надо отвечать. «Он жив и еще правит.» Русалка успокаивается и тут же исчезает…
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Надо сказать, давая такой ответ русалке, греки не слишком грешат против истины. Александр действительно по сей день правит в Македонии, пусть и не формально. Область Имафия, города Пелла и Дион, гора Олимп и город Салоники, то есть места, связанные с его рождением и жизнью, – вот то самое драгоценное историческое кольцо Центральной Македонии, которое приносит ей славу, неиссякаемый интерес туристов, а с ним и деньги, что так кстати сейчас пошатнувшейся греческой экономике. В путешествие по этому кольцу я и отправилась после того, как прошлась по Салоникам и поела на набережной вот этих замечательных мидий, полная тарелка которых обошлась мне в 6.50 евро.
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От Салоников до Пеллы около 40 км. Туда ходят автобусы с городского автовокзала. Пеллу стоит посетить, прежде всего, потому что именно там родился и сам Александр Великий, и его отец Филипп II. В то время именно Пелла и была столицей Македонии.
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Ныне это тихий провинциальный город, где живут люди, ценящие свою историю и культуру. Об этом можно было судить хотя бы по краткому выступлению детского фольклорного ансамбля, которое мне довелось там увидеть.
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А вот древняя столица Македонии Пелла была найдена в нескольких километрах от современного города во второй половине прошлого века в ходе археологических раскопок. Проводились они под руководством самого знаменитого греческого археолога тех лет профессора Манолиса Андроникоса. Именно благодаря ему и его коллегам теперь можно иметь представление о том, каким был Александр Македонский и что происходило в его время. Главные свидетельства этого собраны в новом Археологическом музее Пеллы. Нас водила по нему Анита, ученица профессора Андроникоса и один из наиболее уважаемых и знающих македонских гидов.
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В первом же зале Музея мы увидели мраморную голову Александра Великого, найденную при раскопках у города Янница. Если судить по этому изваянию, создатель величайшей империи античного мира был очень даже симпатичным парнем. По словам Аниты, археологи выяснили, что у Александр были белокурые волосы и очень светлая для этих мест кожа. Он не отличался высоким ростом, но обладал несомненной привлекательностью и необычайной харизмой. Уже в 10-летнем возрасте он сумел укротить ретивого коня Буцефала, а в 16 лет одержал свою первую победу – подавил восстание одного из фракийских племен. Известно, что он был равнодушен к богатству, но жаждал славы. Храбрость его считалась просто феноменальной.
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Вот эта древняя мозаика из камешков, когда-то украшала один из богатых домов Пеллы. По предположениям археологов, на ней изображен юный Александр, который к компании слуги охотится на льва. Схватки со львом его явно не пугали! Разглядывая мозаику, я заметила, что Александр на охоте еще и весьма элегантно одет. Анита подтвердила, что он славился хорошим вкусом и любил экспериментировать со своей внешностью. Так, он остриг себе волосы до ушей, хотя в то время мужчинам было принято иметь длинные локоны. Вскоре его прическа стала писком моды и так начали стричься многие мужчины.
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Помимо иллюстраций из жизни Александра Великого, в музее можно увидеть сосуды и предметы быта того времени, а также многочисленные фигурки греческих богов.
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Кстати, Александр был убежден, что род его матери Олимпии пошел от Геракла. А Геракл, как известно, сын Зевса. Поэтому к греческим богам знаменитый полководец испытывал не только уважение, но и некоторые родственные чувства. Перед тем, как отправиться в очередной военный поход, он приносил жертвы Богам на горе Олимп. И так и остался непобежденным!
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Олимп виден и из Пеллы. Самое интересное, что это вовсе не одна гора, как я почему-то думала, а целая горная гряда с десятками вершин! Насколько я сумела понять, греческие Боги выбрали для себя самую высокую из вершин Олимпа – Митикас (2918 м). В 1981 году UNESCO провозгласила Олимп памятником мировой биосферы. Для туристов устраиваются туда специальные экскурсии для знакомства с растительным и животным миром. Я на Олимп не взбиралась, но снизу любовалась не только им, но и старинным замком Платамона, расположенном на одном из окрестных холмов.
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Прямо у подножья Олимпа располагается живописная деревенька Литохоро. Говорят, что первое упоминание о ней было отмечено в XVI веке, когда там побывал Святой Дионисий.
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Для осмотра этого райского местечка у меня было совсем немного времени, и я с удовольствием полюбовалась его прекрасными пейзажами и церковью Св.Николая Чудотворца.
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Совсем рядом с Олимпом еще одно знаменитое местечко – Дион. В хрониках этот город впервые упоминается в V веке до нашей эры. В это время он был духовным и культурным центром Македонии. Названием город обязан Зевсу, которого греки называли Диосом. Позже Александр Македонский и его отец Филипп II любили устраивать там шумные празднества перед своими военными походами. В Дионе состоялась первая постановка одной из пьес Еврипида.
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После смерти Александра Великого Дион был разграблен и со временем потерял свою значимость. Ныне там можно увидеть лишь отрытые археологами руины. Следы древних святилищ, реплики найденных статуй Богов, остатки мозаичных полов…
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Здесь ты чувствуешь нечто поистине неземное! Да и разве может быть иначе вблизи Олимпа?
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Древняя Эгея, которую ныне называют Вергина, бывшая еще до Пеллы столицей Македонии, ныне больше известна как место захоронения отца и сына Александра Македонского.
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Археологи нашли под одним из курганов несколько могильных камер с останками членов семьи покорителя мира и других представителей местной знати.
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Вот за этой плитой покоились останки Филиппа II.
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Внутри археологи обнаружили мраморный саркофаг, а в нем – золотую погребальную урну, в которой, лежали завернутые в пурпурную ткань кости царя Филиппа и его золотая корона в форме венка из дубовых листьев и желудей.
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Сегодня и эти, и другие находки можно увидеть здесь в специальном музее-акрополе.
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Вот латы на шею и колчан Филиппа II.
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Говорят, в древней Македонии существовало предание, что династия македонских царей прекратится, если хотя бы один из них не будет похоронен в Эгее. Александр умер, чуть не дожив до 33-х лет, во время похода в Вавилон и похоронен, как считается, в Александрии. Его сына убили, когда тому было 14 лет. Династия действительно прекратилась…
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Возможно, сейчас кто-то из читающих эти строки думает: да, Александр, его эпоха и наследие – это действительно интересно. Но разумно ли ехать в Грецию только ради погружения в историю? Скажу честно, для меня – вполне разумно.
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Однако, в греческой Македонии можно погрузиться не только в историю, но и в теплое Эгейское море (по крайней мере, летом и в начале осени).
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Для этого, правда, стоит проехать чуть дальше – на полуостров Халкидики. 35 пляжей полуострова в прошлом году были отмечены голубыми флагами – международной наградой за самые высокие стандарты качества. Мне очень понравился вот этот. А вам?..
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Комментарии 2
Марина, Александр Македонский умер в Вавилоне, а не во время похода в Вавилон...
Павел, благодарю за поправки. Очень ценю Ваш интерес к блогу!