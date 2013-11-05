Мальта. Солнечный Альбион, где учат английскому.

Нет, я ничего не путаю. Конечно, Альбионом издавна называют Британию. Но на Мальте, бывшей британской колонии, вы увидите так много того, что вам живо напомнит старую добрую Англию, что, уверена, не будете ругать меня за это сравнение. На Мальте до сих пор многое происходит по-английски (как в прямом, так и в переносном смысле). Только здесь куда солнечнее, значительно теплее и туманы случаются крайне редко...
«MaltaValetta1» на Яндекс.Фотках
В этот раз я побывала на Мальте во второй половине октября и с радостью могу отрапортовать: пять дней из проведенной там недели температура воздуха была около +30, воды +25! В соседней Греции, которую я посетила неделей раньше, осень уже явно вступила в свои права и не давала воздуху прогреться более, чем до +15. На Мальте же многочисленные туристы вовсю ловили яркие брызги лета!
«MaltaGozo3» на Яндекс.Фотках
В Европе у меня уже давно минимум «белых пятен» (пока не бывала только в двух скандинавских и в большинстве балканских стран). Вот и в Мальту попала не впервые. В этот раз меня пригласили исследовать возможности для изучения английского языка, и я заинтересовалась. С английским у меня самой дела обстоят неплохо. Но и не то, чтобы блестяще. В том смысле, что говорю я на этом языке довольно бойко, как-то пишу письма, но вот писать статьи и блоги по-английски так же легко, как я делаю это по-русски, не могу. А хотелось бы!.. На то, что их английский далек от идеала, часто жалуются и многие мои читатели. В общем, давно пора было взяться за эту тему!
«MaltaValetta2» на Яндекс.Фотках
Если вы еще не были на Мальте, расскажу о ней в двух словах. Мальта – островное государство. В нем три «жилых» острова – Мальта, Гозо и Камино (на последнем, правда, живет лишь несколько человек, но есть гостиница).
Заселена Мальта крайне неравномерно. Где-то большие пустые пространства, где-то города буквально переходят из одного в другой. А в целом Мальта считается наименее населенным государством Евросоюза. Для таких путешественников, как я, подобный факт всегда является большим плюсом.
История Мальты уходит не просто в века, а в тысячелетия. Предполагают, что она была заселена какими-то племенами еще за 5 тысяч лет до нашей эры. О этом говорят остатки мегалитических храмов, которые были найдены при раскопках на острове Гозо. В 8 веке до нашей эры удачное расположение мальтийских островов в Средиземном море на пути из Европу в Африку оценили финикийцы. Они тогда там и поселились. Именно финикийцы окружили крепостной стеной древнюю столицу Мальты – Мдину. Кстати, в этом великолепном городе многие архитектурные отголоски древних времен сохранились и поныне.
«MaltaMdina1» на Яндекс.Фотках
Сменялись века. На Мальте попеременно хозяйничал то персы, то карфагеняне, то греки, то римляне, то арабы, то норманны, то испанцы. В общем, кого здесь только не было!
Считается, что в испанские времена Мальта процветала. Жители занимались земледелием. Выращивали пшеницу, хлопок и тмин, отправляли все это в Европу и неплохо зарабатывали. Однако, в XV веке их стали изрядно донимать пираты. И испанский Король Карл V передал мальтийские острова Ордену Иоаннитов. Вскоре этот Орден стали называть Мальтийским. Мальтийские рыцари усердно защищали острова и укрепляли их.
«MaltaMdina3» на Яндекс.Фотках
В 1566 году по приказу Великого магистра Ордена Жана де ля Валетта был заложен новый город-порт Валетта, который вскоре стал новой столицей страны. Город был окружен стеной и многие дворцы, церкви и прочие здания строились там в стиле барокко. Сегодня их тоже можно наблюдать во всей красе. А во дворце Великого магистра мирно сосуществуют государственный музей и Парламент страны.
«MaltaGMPalace» на Яндекс.Фотках
В самом конце XVIII века Мальтой овладел Наполеон. Его солдаты изрядно разграбили острова, и вскоре жители подняли восстание и обратились за помощью в изгнании французских оккупантов к британскому адмиралу Нельсону. Помощь Нельсона со временем обернулась объявлением Мальты Британской колонией. В этом статусе страна пребывала до 1964 года, когда добилась независимости.
Что осталось на Мальте с колониальных времен? Левосторонне движение, которое так же сбивает иностранцев с толку, как и в Британии. Вооруженные силы, построенные по британской модели. Красные телефонные будки. Электрические розетки с тремя штырями (постарайтесь взять с собой переходник, поскольку в отелях их получить не всегда легко). Любовь к чаю (особенно в 5 вечера), которая подчеркнута даже скульптурными композициями.
«MaltaSlimaTea1» на Яндекс.Фотках
Пристрастие к старым английским автомобилям и многообразие парадов ретроавтомобилей. Ну и, конечно же, английский язык, который и поныне остается здесь вторым официальным наравне с мальтийским (это единственный государственный язык семитской группы в Европе).
«MaltaGozo1» на Яндекс.Фотках
Статус английского языка на Мальте фактически означает, что именно на нем проводится обучение в большинстве местных школ, хотя дома многие мальтийцы говорят на родном языке. На английском ведется и значительная часть официальной документации. Для путешественника в этом плане Мальта крайне удобна. Здесь, в отличие, скажем, от соседней Италии, на вопрос, заданный на английском, тебе бойко ответит и седая старушка, и дворник, и жена рыбака, а не только студенты и профессора.
Не удивительно, что Мальта давно уже включена в сети британских школ по изучению английского языка, гнездящиеся в англоязычных странах. Однако, изучать английский на туманном Альбионе, в Канаде или в Новой Зеландии куда дороже, чем на Мальте. Мальта, безусловно, привлекательна, и высоким уровнем преподавания языка (его преподают либо люди с британскими корнями, либо те, кто учился в Англии), и теплым климатом, который позволяет сочетать приятное (морские купания) с полезным (занятиями в школе).
Мне удалось посетить здесь 3 школы, где преподают английский иностранцам. Моим гидом по ним была Галина Рукавичкина из туристической компании МиллениумВояж. Галина не только уже 20 лет занимается продажей туров на Мальту, она и сама успела поучиться в одной из здешних школ вместе со своей дочерью, посмотреть на организацию занятий изнутри, а потом выслушать немало отзывов от отправленных на учебу туристов.
«MaltaMdinaGalina1» на Яндекс.Фотках
В принципе, общая схема организации занятий во всех школах примерно одинакова. Люди покупают тур (на неделю, на две, на месяц, а то и больше) и приезжают в ту или иную школу. Стоимость занятий в каждой из них зависит от количества уроков, числа учащихся в группе, выбранной модели размещения и питания, экскурсий). В школе сперва определяют уровень знаний прибывших учащихся, а потом распределяют по группам. У детей и молодежи в возрасте до 25 лет распределение идет по уровню знаний и по возрасту, у взрослых – главным образом, по уровню знаний. А еще группы стараются составлять так, чтобы в них было как можно больше людей из разных стран. По этому же принципу селят в общежитиях (если вы выбрали эту форму проживания) и в семьях (эта форма размещения весьма популярна). Многие из тех, с кем я познакомилась, ходя по школам, радовались не только своим успехам в изучении английского, но и новым друзьям из разных стран, с которыми они познакомились в школе.
«MaltaELA1» на Яндекс.Фотках
1.Одна из самых известных на Мальте English Language Academy расположена в самом центре Слимы, курортного городка рядом с Валеттой. Список курсов, которые там даются, вы увидите, если кликнете по ссылке. Сюда принимают студентов в возрасте от 4-х лет. В октябре детей я там не видела, их обычно много летом. В той группе, на занятие которой я попала, турок, француз, итальянка, гражданин Туниса и трое россиян вместе бились за достойный словарный запас и хорошее произношение под руководством опытного мальтийского преподавателя по имени Leslie Agius. Его ученики пока могут похвастаться лишь элементарными знаниями, а потому он использует для обучения всякие яркие образы и неплохо рисует их прямо а доске. Занятия проходят очень живо, мальтийский преподаватель говорит медленно, все четко произносит. Сказывается его учеба в Англии и многолетний опыт преподавания.
Как пояснила мне мой гид Галина Рукавичкина из МиллениумВояж (malta@mvoyage.ru) , в этой школе вам гарантированы группы численностью не более 10 человек, что бывает не везде. Ее туристы всегда отмечают, что здесь приветливый персонал и индивидуальный подход к каждому ученику. Преподают как обычный английский, так и business English. Стоимость обучения обычному английскому в осенне-зимний сезон варьируется от 140 до 160 евро в неделю.
«MaltaEC1» на Яндекс.Фотках
2. Школа European Center (EC) в Сент Джулиансе (это район, где много ночных клубов и дискотек). Уроки по 45 минут. Групповой курс до 10 человек в низкий сезон /до 12 человек в высокий сезон. Мини группа / Бизнес мини-группа максимум 6 человек. Проводятся и индивидуальные занятия по специальным тарифам. Я была на уроке в группе со средним уровнем знаний, который проводила Тherese Moore. Её можно считать носителем языка, поскольку ее отец – англичанин. У Терезы явный актерский талант. Свои уроки она ведет ярко, весело и зажигательно. Ее ученики - молодежь до 25 лет из стран Азии, Латинской Америки и Арабского Востока. Россиян среди них нет.
Эту школу Галина Рукавичкина рекомендует и VIP клиентам, и молодежи. Высокий уровень преподавания, школа прекрасно оборудована. К тому же, в Сент Джулиансе есть куда пойти вечером. Для у школы есть удобные общежития. VIP клиентам предложат отели 5*, которые защищены от ночных шумных шествий. В то же время от отеля до школы можно дойти пешком. Стоимость группового обучения в осенне-зимний период от 165 до 342 евро в неделю.
3. Link school of English в Сент_Джулиансе. Эта школа основана куда позже, чем две предыдущие. Возможно, именно поэтому цены на обучение в ней пониже. Я была на двух занятиях, которые вели очень молодые люди. Некоторые из них недавние, а то и нынешние студенты. Однако, английский они, в основном, изучали в Англии, а на Мальте учатся, скажем в экономических или юридических институтах.
«MaltaLinkschool1» на Яндекс.Фотках
Мне показалось, что именно в этой школе самое большое разнообразие специализированных курсов. Там штук пять курсов только по разным аспектам банковского английского! Один из них ведет вот этот парень - Terence Schmid, сын банкира из Цюриха, который сам изучал разные финансовые дисциплины. Темы его занятий: как составлять письма по разным поводам, как вести переговоры, как предлагать услуги. В ходе курса устраиваются экскурсии в банки и на биржу. Есть в школе и специальный курс «Сокровищница культуры». По этому курсу занятия проводятся в музеях, на выставках, а не в классах, так что студенты вместе с английским изучат еще богатое культурное наследия Мальты. Директор школы является увлеченным коллекционером произведений искусства и, как он сам сказал, охотно знакомит студентов и со коллекциями.
Уроки по 1,5 часа. Стоимость группового обучения в осенне-зимний период – от 66 евро в неделю (обычный английский) и от 250 евро в неделю (специализированные бизнес-курсы). На мой взгляд, эта школа очень динамично развивается, и в ней охотно углубляют свои знания состоявшиеся специалисты из разных стран.
Могу добавить, что прямые перелеты на Мальту совершает сейчас только Air Malta, где у МиллениумВояж, как мне сказали, есть свои льготные блоки мест, равно как и приватные договоренности с гостиницами, что существенно снижает общую цену учебного тура. Зима на Мальте короткая, морская вода долго остается приемлемой для купания, а красоты и достопримечательности в этой стране буквально на каждом шагу. Good luck!
«MaltaMdina2» на Яндекс.Фотках
Комментарии 32
Блог тоже могла бы по-английски вести. Но решила всё-таки надо же когда-нибудь и по-русски писать научиться … Вот такая у меня ещё есть мотивация.
Из дневника был уже пост про Ладинию - но там я выбирала что поприличнее, а такое обычно менее интересно ... А написала вот пост про Милан - и уже давно поняла, что его в блог нельзя вешать.
Поэтому у меня в дневник всегда есть что писать, а в блог последнее время меньше.
Но учитывая объём написанного в более привычном для меня жанре, наверняка там есть что-то и для блога. Надо просто целенаправленно подумать.
Но вот фотографии желают лучшего, вы бы купили недорогую Соньку, например эту: SONY Alpha NEX-F3 Kit 18-55 и сами получили бы большее удовольствие, а за одно и мы с Вами.
Я помню, что у Вас Кэнон и ничего против них не имею, но только там фотосенсор скорее всего имеет размеры не больше чем 8х5 мм(если напомните модель, то могу сказать совершенно точно), а в приведенной мною Соньке размер фотосенсора 23.5x15.6 мм, то есть почти пол кадра фотопленки. Как у зеркальных камер, а это дает очень много преимуществ для фотографии, а вот по управлению эта Соня как и обычные компакты, так что и переучиваться не нужно.
Кстати, можете на неё отзывы простых пользователей почитать:
http://market.yandex.ru/product/8248945/reviews
Только не думайте, что я Вас уговариваю, просто мысли вслух...
Дорогой мой друг Сanon имеет фамилию Powershot SX40HS. Уж не знаю, что у него с фотосенсером, но с хозяйкой у него точно не все ладно. Учить ее еще и учить! Спасибо, что просвещаете. Соню возьму на заметку. Тут еще надо понимать, как у этой "девушки" с зумом, поскольку мне часто приходится снимать на почтительном расстоянии (слонов там всяких, тигров и т.д.). Мой-то "мальчик" по этой части как раз весьма преуспевает!
А размер сенсора у Вашего дальнобойщика 6.2 х 4.6 мм, ну оставьте его для тигров, хотя я бы к Соньке прикупил телеобъектив, кстати, у Соньки то можно объективы менять, в Вашем случае можно прикупить к объективу, который идет с камерой 18-55(то есть трехкратный зум) ещё и 55-200, это не дорогой объектив и в совокупности два объектива дадут более чем 10-кратный зум очень неплохого качества.
Кстати, Сони с объективом весит меньше Сanon Powershot SX40HS, которым владеет автор блога
http://techseller.ru/archives/49
Вместо того что бы что-то говорить, я предлагаю Вам посмотреть небольшой обзор камеры, там есть примеры и в пасмурный день, и примеры снимков на разных ИСО
http://www.ferra.ru/ru/digiphoto/review/Sony-NEX-F3-review/
http://www.banki.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=22&TID=106858
А в тему заглядывайте, а будут вопросы - задавайте, уж лучше, чем "засорять" собственный блог