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Финляндия. Как не заблудиться в угодьях Йоулупукки?

19.11.2013 01:12 6 5 177 просмотров
Собственно, написать на эту «холодную» тему я хотела еще в конце марта, когда побывала в Лапландии у финского Деда Мороза. Там глаза у меня, прямо скажем, разбежались от многообразия увиденного. Но решила отложить свой отчет до зимы. Финляндия – наш сосед, и зимой туда отправляется немало соотечественников. Многие, понятное дело, едут с детьми. Так что писать о Йоулупукки, его делах, его друзьях и о его необозримых угодьях именно сейчас – самое время, правда? Вот и пишу в надежде, что кому-то это как раз сейчас и придется кстати…

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Если вы думали, что финский Дед Мороз скромно ютится в маленьком домишке среди лесов Лапландии, то вы ошиблись. То есть, он, конечно, живет среди лесов, но у него там не домишко, а целая снежная страна! Выражаясь официальным языком, движимого и недвижимого имущества у Йоулупукки видимо-невидимо. smile:o Вот почему в его владениях запросто можно заблудиться!
Состоит эта снежная страна из трех «регионов»: его деревни, которую называют «Деревней Санта Клауса», Санта парка с природной пещерой и вотчины эльфов под названием «Ёулукка». Чтобы попасть в гости к финскому Деду Морозу, надо сначала долететь или доехать на автомобиле (у меня был и тот, и другой опыт, хотя автомобильный был очень давно) до столицы Лапландии – города Рованиеми.

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Деревня Санта Клауса располагается несколько севернее Рованиеми - в аккурат на Полярном круге и имеет официальный адрес: Santa Klaus, 96930 Arctic Circle. Именно по этому адресу финскому Деду Морозу надо направлять письма. Имеются у его деревни и волшебные географические координаты: 66° 33' 07'.

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В своей деревне Йоулупукки работает (а проживает на горе Корватунтури). В деревне у него есть почтовое отделение, куда приходит вся его корреспонденция и самый официальный офис, где он принимает гостей со всего света.

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Как вы думаете, сколько финский Санта Клаус получает писем? Могу поделиться точной информацией! В прошлом (2012) году ему пришло 550 тысяч посланий. Наиболее активно ему пишут английские и итальянские дети (от них пришло приблизительно по 100 тысяч писем). Писем на русском языке было куда меньше: всего 21 тысяча. Видимо, наши дети либо не так любят писать «на деревню дедушке», либо предпочитают обращаться к нашему Деду Морозу, считая, что финский их не поймет. smile:nunu: И зря! Конечно, сам Йоулупукки, даже при всех своих волшебных возможностях, не может разбирать мешки с письмами, но у него на это есть помощники – гномы. Они говорят на всех языках, их много, и они пользуются современными технологиями. Так что почтамт в Деревне Санта Клауса работает как часы!

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Кстати, о часах. Говорят, что свою деревню Йоулупукки расположил на Полярном круге неспроста. Гномы утверждают, что как раз у Полярного круга земная кора тоньше, нежели где-либо в другом месте, а значит, финский кудесник может с помощью, как сегодня сказали бы, особых технологий, управлять временем! А как бы он иначе успел посетить всех детей в мире за одну ночь?! То-то же!

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Несмотря на свой более чем преклонный возраст, Йоулупукки идет в ногу со временем. В том смысле, что многое в его стране поставлено на коммерческую основу. За вход в офис Санта Клауса с вас денег не возьмут. Общайтесь на здоровье! А вот если захотите с ним сфотографироваться, то придется раскошелиться на услуги гнома-фотографа. Причем в период с 27 декабря по 11 января платить придется несколько больше, нежели в другое время. Наценочка за высокий сезон! А еще в его деревне полно всяких кафешек, сувенирных лавок. Банка я там, правда, не видела. Но, может быть, еще не вечер? Вдруг да и появится какой-нибудь «Ледяной», который будет кредиты замораживать?.. smile:shuffle:

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Самое главное: трудится финский Санта, не покладая рук, круглый год. А потому его деревню, офис и почтовое отделение можно посетить и зимой, и летом.
А вот Санта Парк открыт всего полтора месяца летом и столько же - зимой! Вернее, лишь с 23 ноября по 11 января. Он расположен в километре от Деревни Санта Клауса по адресу ул. Тарвинтие 1, Напапири. Добраться туда можно из центра города Рованиеми на специальном автобусе – «Санта экспрессе» за 15 минут. И если вы с ребенком, то ехать в Санта Парк точно стоит. И «стоит» вдвойне! То есть, с одной стороны, за вход в Парк вам придется хорошо заплатить (зимой: 31 евро за себя и 25.50 евро – за ребенка, если ему больше трёх лет). А, с другой стороны, в Санта Парке так много интересного, что вы быстро забудете о том, сколько заплатили!

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Дело в том, что это совсем не обычный парк, а парк развлечений. И находится он под землей, то есть в закрытом помещении. Развлекаться там можно два дня подряд (срок действия билета), не боясь лапландских морозов! smile:yep:
Чем можно заняться в Парке? Прокатиться га волшебном поезде. Зайти в мастерскую Эльфов. Посетить Школу каллиграфии. Совершить экскурсию в Ледяную галерею в компании Ледяной Принцессы. Посмотреть, как в Рождественской пекарне эльфы пекут имбирные пряники и, конечно же, эти пряники попробовать. А еще вы сможете вволю фотографироваться с эльфами (это входит в стоимость входного билета). А сколько там всяких аттракционов!.. В общем, два дня пролетят стрелой, оставив после себя лишь самые яркие воспоминания.

«RovaniemiSantaParc7» на Яндекс.Фотках
Через 2 дня, когда вы опробуете все аттракционы и вдоволь наедитесь имбирных пряников можно будет смело перебираться в «Ёулукку».
«Ёулукка» - это деревня эльфов. От Санта Парка она отличается не только тем, что находится на свежем воздухе. Там живут самые опытные и искусные эльфы, то есть те, чей возраст перевалил за 300 лет! Внешне они выглядят как юноши и девушки, и вы никакими силами не вытащите из них рецепт эликсира их вечной молодости. smile:( Зато они охотно поделятся другими секретами. Больше всего секретов сосредоточено в Командном центре «Ёулукки» (он, конечно, не на природе). Там эльфы-диспетчеры контролируют по всему миру движение рождественских оленей с подарками. Главная задача диспетчера – сделать так, чтобы олени не попали в пробки из-за напряженного трафика на земле и в воздухе и доставили всем детям подарки вовремя. Вроде пока справляются…

«RovaniemiJoulukka1» на Яндекс.Фотках
Кстати, в командный пункт приходит и так называемая альтернативная почта. То есть это не те письма с адресом, к которым мы все привыкли, и даже не электронные послания. Там стоит старый радиоприемник, по которому идет непрерывная live трансляция из домов маленьких детишек по всему миру. Оказывается, Санта Клаус ведет прослушку не одну сотню лет и благодаря этому всегда знает о детских желаниях, проступках и заслугах, даже если дети сами ему об этом ничего не пишут.
Есть в командном пункте и такой феномен, как дымовая почта. То есть можно написать записку с новогодними пожеланиями, но не отправлять её, а сжечь. Но финский Дед Мороз все равно узнает о ваших заветных желаниях! Как? Дым-то от сожженной записки устремится в небо. А оттуда северные олени направят его прямо в камин Санты, где тот и достанет сожженную записку. Чудеса да и только!

«Rovaniemi.Santa6» на Яндекс.Фотках
В «Ёулукка» тоже проходят занятия Школы Эльфов. Это такие существа с загнутым вверх носом. А еще здесь живут и учатся тролли. Это – нижнее звено местного менеджмента: менеджеры по клинингу и ремонтным работам. Чему могут научить вас эльфы и тролли? Постигнуть тайны лапландских лесов. Вслепую дегустировать и распознавать любимые деликатесы Санты. Наслаждаться Северным сиянием. Кстати, они еще и угостят вас специальным нектаром из Северного сияния, который сами и изготавливают.
Главное, нужно иметь в виду, что в «Ёулукка» нельзя попасть просто так. Экскурсию туда надо заказывать заранее – минимум за день до намеченного дня. Экскурсии, надо сказать, не дешёвые, но весьма впечатляющее. И вашим детям, уж точно, понравятся. Ну а себя вы можете порадовать там горячим путешествием в мир саун! smile:jokingly:

«RovaniemiSanta14» на Яндекс.Фотках
Думаю, после моих пояснений в вотчине Йоулупукки вы не заблудитесь, а выберете то, что, как говорится, ближе к сердцу. Приятного новогоднего путешествия!

Комментарии 6

Лариса Кичаева  (lk-telepress)
#
Как жаль, что в нашем детстве не было таких путешествий!.. С дочкой тоже съездить не довелось. Теперь одна надежда на внуков. Когда появятся и подрастут - с удовольствием составлю им компанию, чтобы съездить к Йоулупукки!
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Думаю, моменту появления внуков страна Йоулопукки еще более разрастется, и мне придется писать новый путеводитель... smile:nunu:
XIIX  (XIIX)
#
А мы подождем. smile;)
XIIX  (XIIX)
#
Зачем? У меня дочке все 1,5 года. smile;)
Марина Топтыгина  (marinatoptygina)
#
Здорово! Тогда к Йоулопукки можно будет ехать уже скоро!!! А замечательные фотографии Вы там и без гномов сделаете. smile:jokingly:
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