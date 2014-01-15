Малайзия – настоящая Азия!

Вот именно так звучит девиз «Года посещения Малайзии 2014», который в самом начале января был торжественно провозглашен в Куала-Лумпуре. Я наблюдала все связанные с этим событием торжества своими глазами, поскольку была в числе журналистов из нескольких десятков стран приглашена на открытие Года Туризма. Заодно имела возможность увидеть, что именно готова Малайзия предложить иностранным туристам в этом особенном году. И, как говорится, спешу «с пылу, с жару» (в прямом и переносном смысле) поделиться впечатлениями!
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Думаете, малазийцы взялись за проведение Года Туризма, потому что у них туристов маловато? Как раз наоборот! Их страна занимает 9 место по притоку туристов в мире и первое - в Юго-Восточной Азии! В 2012 году Малайзию посетило 25 млн. туристов. А живет там менее 30 млн. человек. То есть туристов в прошлом году было почти столько же, сколько и местных жителей. Такому результату с точки зрения экономики можно только позавидовать!
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Собственно, с экономикой в Малайзии и вообще дело обстоит очень даже неплохо. Вместе с Сингапуром эта страна лидирует в Юго-Восточной Азии по многим показателям. И туризм, безусловно, в их числе. Чем так привлекательна Малайзия для туристов? В этом островном государстве всегда тепло, и практически нет сезонных климатических изменений.
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Тут удивительный сплав трех культур: малайской, китайской и индийской. Красивейшие храмы, много реликвий из прошлых веков, яркая современная архитектура, разнообразнейший животный мир, 3 сезона распродаж каждых год, гонки Формулы 1, целая гамма фольклорных фестивалей и много чего еще!
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То, что малазийцам чужда лень, и они готовы вкалывать, в том числе и на ниве туризма, было заметно уже по тому, как они оперативно начали презентацию своего Года Туризма. Никакой раскачки! Пресс-конференции и семинары для журналистов в Куала-Лумпуре стартовали уже 3 января. Так что нам пришлось вылететь прямо 1-го, ведь путь-то неблизкий! Прямых перелетов из Москвы в Куала-Лумпур, к сожалению, нет. Но есть масса альтернативных вариантов. Что самое интересное, даже при таком раскладе авиамаршрут Москва-Куала-Лумпур-Москва, по оценке экспертов онлайн-трэвел-агентства Biletix.ru, входит в тройку самых доступных по цене экзотических направлений вместе с перелетами Москва-Дели-Москва и Новосибирск-Пекин-Новосибирск!!! Правда, эти эксперты отмечают, что на наиболее выгодный тариф в Куала-Лумпур (от 17624 рублей) можно рассчитывать, если бронировать авиабилеты за несколько месяцев до поездки.
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Мы летели в Куала-Лумпур китайской авиакомпанией (China Southern Airlines) через Гуанчжоу, а обратно нас везли турки (Turkish Airlines) через Стамбул.
Я никогда раньше не была в Китае и даже через него не летала. Так что это был мой первый «китайский опыт» и, увы, он оказался не из приятных. Сам перелет в огромном аэробусе происходил вполне нормально. Правда, обслуживание пассажиров до боли напоминало Аэрофлот десятилетней давности (сейчас Аэрофлот стал куда лучше). Стюардессы что-то ставили на столики, не глядя на пассажиров. На весь огромный салон висело всего несколько мониторов, по которым чуть ли не 3 часа крутился какой-то фильм про страшную жизнь узников фашистских концлагерей , а остальное время пели китайские поп-дивы на огромных стадионах. Но самое большое испытание нас ждало в Гуанчжоу. Пассажиров там встречали служащие аэропорта, украшенные перекинутыми через плечо красными лентами (как свидетели у нас на свадьбах). Они проверяли документы. Нам было велено присесть на скамейку в каком-то коридоре. Позже подошел парень и собрал у всех, кто летел в Куала-Лумпур, паспорта для регистрации. Я осведомилась, нельзя ли нам самим зарегистрироваться на наш рейс. Оказалось, почему-то нельзя. Нельзя было и уйти из коридора. По крайней мере, мы так поняли. В туалет попали только с третьей попытки: все пути были перекрыты, еле нашли лазейку. Говорят, кто-то даже в кафе смог прорваться. Снимаю перед ними шляпу! Это было явно нелегким предприятием. В общем, в коридоре на сквозняке просидели полтора часа, пока тот же парень не принес нам паспорта с посадочными талонами. Так что на этой китайской «свадьбе» мы, как транзитные пассажиры, чувствовали себя не свадебными генералами, а незваными гостями, которые вынуждены были мерзнуть в предбаннике…
Обратные рейсы прошли на порядок комфортнее. Официально нас везли турки, хотя в реальности перелет из Куала-Лумпура в Стамбул осуществлялся малазийской авиакомпанией Malaysia Airlines. Аэробус был сполна укомплектован мониторами, персонал - вполне мил. Меня поразили удивительно большие порции горячей пищи и … отсутствие чая.
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Малазийцы оказались необыкновенно ... законопослушными! Чуть ли не всю дорогу в салоне был включен режим «пристегните ремни» по причине турбулентности (хотя реально эта турбулентность ощущалась раза 3 минут по 5). И стюарды с извинениями заявляли, что подавать горячие напитки не имеют права. В других авиакомпаниях еще как подают! Пересадка в Стамбуле прошла как часы. А самый комфортабельный перелет, на мой взгляд, провели сами турки на участке Стамбул-Москва. В бизнес-классе даже на этом коротком участке у них был настоящий повар! (фото сделала на телефон украдкой).
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Да и в эконом-классе всем принесли подробное меню, включающее, помимо горячего завтрака, свежевыжатых сок и домашний лимонад! Я уж не говорю о том, что мониторами были снабжены все кресла. Представляю, какие чудеса у них творятся на дальних перелетах, если они ТАК летают даже на близкие расстояния! В общем, взяла эту авиакомпанию на заметку!
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Куала-Лумпур порадовал вполне комфортной погодой. Температура воздуха там, в основном не поднималась выше +28, иногда шли короткие дожди. Ходить по современному мегаполису по такой погоде было приятно и легко.
8 лет назад я уже была здесь на съемках своей телевизионной рубрики «Заграничные штучки». И сейчас прямо из своей гостиницы (кстати, отличной!) под веселым названием «Royale Chulan», которую сразу ласково прозвала «чуланчиком», смогла полюбоваться знаменитыми Башнями-близнецами. Их в Куала-Лумпуре видно практически отовсюду!
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Два 88-этажных великана высотой 452 метра с гордостью носят титул самых высоких зданий Юго-Восточной Азии и самых длинных башен-близнецов в мире. Они давно уже стали не только местом притяжения горожан и туристов, но и любимым объектом кинематографистов – именно здесь снималась душещипательная сцена одного из фильмов о Джеймсе Бонде, когда супергерой полз под стеклянным мостом, соединяющим башни на уровне 44 этажа.
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Сегодня трудно себе представить, что уставленный небоскребами Куала-Лумпур полтора века назад был всего лишь лагерем первых добытчиков олова - китайских авантюристов «хакка». Этот лагерь находился там, где реки Кланг и Гомбак стекаются в единый поток, окрашенный оловянными залежами в буро-серый цвет. Вот почему название Куала-Лумпур в литературном переводе означает не что иное как «слияние мутных вод». Ныне «город на мутной воде» превратился в один из самых быстрорастущих мегаполисов Юго-Восточной Азии с населением в более чем полтора миллиона человек. Живут и работают здесь, в основном, малайцы, китайцы и индусы. Они исповедуют разные религии, имеют разные вкусы и пристрастия в архитектуре, искусстве и, конечно же, в кулинарии. И все же их многие объединяет. Все они любят шумные праздники, привязаны к своему городу и всем продуктам предпочитают рис!
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Кстати, вкусы местного населения можно легко почувствовать, прогуливаясь по малайским кварталам или по пропитанными запахами специй улицам, которые здесь называют Маленькой Индией.
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Куала-Лумпур может похвастаться и впечатляющим Чайна-тауном с маленькими ресторанчиками, где повара готовят всякие китайские лакомства прямо у вас на глазах.
Однако, совершить все эти «вкусные прогулки» я смогла далеко не сразу, поскольку наша поездка началась с семинаров и пресс-конференций в связи с Годом Туризма. Не буду долго занимать ваше внимание подробностями. Скажу только, что малазийцы твердо намерены добиться, чтобы к 2020 году их ежегодно посещало на 11 млн. туристов больше, чем сейчас. И я не сомневаюсь, что добьются! Им есть, что показать.
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Приоритетными направлениями в Год Туризма они считают семейный туризм, деловой туризм и такие темы как Наследие & Культура, Приключения и Природа, Острова & Пляжи.
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По словам Министр туризма и культуры Малайзии Дато Сери Мохамеда Назри Тан Шри Абдул Азиза, специально для иностранных туристов создано более 600 международных турпакетов, их ждут 200 крупных мероприятий и фестивалей, подготовленных к знаменательному для малазийского туризма 2014 году.
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Кстати, малазийцы не только увеличивают количество своих турпредложений, но и повышают их качество. К примеру, предлагают хорошие скидки. Это особенно касается делового туризма. Для этого создана специальная программа Malaysia Twin Deal MTD ++. Она поможет туристическим группам (от 50 участников), приехавшим на корпоративные мероприятия, воспользоваться целым рядом специальных предложений. Названа она, конечно же, в честь знаменитых Башен-близнецов. Как написано в официальном сообщении Туристического Управления Малайзии, «среди привилегий, предложенных программой, – быстрое миграционное оформление (по прибытию в аэропорт), специальные программы по оплате питания и напитков для участников, ваучеры с торговыми скидками, гала-ужин и культурная программа, подарочная экскурсия по городу (или мероприятие по тимбилдингу – на выбор), персонализированные приветственные подарки и полицейское сопровождение при перемещениях по городу.»
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Торжественное открытие Года Туризма состоялось на главной площади Куала-Лумпура – площади Мердека. Там собралось 50 тысяч человек: официальные лица, иностранные гости, жители города.
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Праздник получился просто грандиозный. Было всё: выступление премьер-министра и министра туризма, песни и танцы многочисленных фольклорных групп, световое шоу, когда самые красивые виды городов и островов Малайзии отражались прямо на стенах Дворца султана Абдул-Самада, и, наконец, просто фантастический фейерверк!
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Таким впечатляющим открытием Года Туризма малазийцы как бы заявляли миру: это только начало, но оно даст вам понять, что ждет вас в нашей стране в наступившем году.
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Меня же интересная программа путешествия по Малайзии ждала уже на следующий день. Но о своих маршрутах и впечатлениях я расскажу уже в следующем посте, договорились?..
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Комментарии 25
Планирую посетить в ближайшее время на несколько дней, составляю маршрут
Первый раз. Но, я думаю, что после его посещения, мне захочется вернуться вновь.
Я пока стараюсь осилить английский) После возвращения будет видно, какой на очереди к изучению язык
У меня сейчас на очереди тоже посты из этой ниши.
В принципе, я их уже давно пишу и переписываю - и всё не нравится.
В самых давних ещё и фотографий своих нет. Но это не самое худшее. А вот текст Вы меня вдохновили ещё раз попробовать переписать.
Вдохновение - вещь тонкая. Его специально не простимулируешь.
А то бы все гениями стали ...
Но когда что-то хорошо написано, то шансов этим вдохновиться больше!
Если не брать период новогодних каникул, то в КЛ дешевле добираться через Бангкок
Попробуйте любой авиакомпанией до Бангкока а оттуда до КЛ - Air Asia, только учтите, что международные авиалинии летают из Сувы (аэропорт с длинным, труднозапоминаемым названием ), а лоукостеры, как Air Asia летают из Дон Мыанга. Если совместить приятное с полезным и остановиться в Бангкоке, то разные аэропорты не проблема (такси в Суву стоит около 300 бат (с платой за хайвей), а в ДМ - около 160)
Эмираты и Этихады недорогие, а по комфорту, если хуже, то не намного, хотя раз на раз не приходится. AA (Бангкок-КЛ) - более-менее комфортный лоукостер, со всеми плюсами (билет копеечный) и минусами ( денюжку хотят за все, как в экономической гостинице, из Незнайки на луне )
Как раз через Багкок лететь в Куала-Лумпур получается дорого. Потому что Москва - Бангкок - одно из самых загруженных направлений и самолеты всегда битком, отсюда тарифы на них. Конечно, в сочетании с дальнейшим полетом из Бангока в КЛ снижают общую стоимость полеты на лоукостах типа AIRASIA, но в скопе будет все равно дороже. Тогда лучше уж брать МОСКВА - ГОНКОНГ - МОСКВА, и т к это направление менее востребовано и более бизнесово, то тариф там ниже, в совокупности с дальнейшим перелетом Гонконг - КЛ - Гонконг будет гораздо бюджетней, нежели с Бангкоком. А также хочу посоветовать не ограничиваться таким однобоким маршрутом, если отправляетесь так далеко. И Малайзия - слишком многогранна, чтобы так поступать. В случае с Гонконгом Вы можете посмотреть и Борнео и КЛ и еще многие острова. Например, выбрав такие варианты перелетов, которые сэкономят Вам деньги, не возвращаясь потом в этот регион еще раз: Москва - Гонконг - Кота-Кинабалу (Борнео) - остров Пинанг/ Лангкави - Куала-Лумпур - Гонконг - Москва, все это модифицируется и изменяется легко, в зависимости от Ваших предпочтений. Потому что, возможно, Вам захочется только острова, пляжей, джунглей, а сам мегаполис не вызывает вдохновления. В этом случае Вам вообще не надо выбирать перелет в Кула-Лумпур. Есть удобные рейсы из Москвы через Китай на остров Пинанг, на остров Борнео.
Небольшое отступление по поводу турбулентности, потому что в рассказе от Марины есть некое заблуждение.
Если горит табло "пристегнуть ремни", то это обязательно надо сделать! Если в этот момент не трясет и Вам кажется, командир просто забыл его отключить - это не так, такого не бывает! Есть особый вид турбулентности, когда самолет летит над очень плотными слоями облачности, когда потоки ветра непредсказуемы. Но датчики сигнализируют о турбулентности. Фактически, в это время горит табло "пристегнуть ремни", но и не трясет особо, просто ощущается определенная нагрузка. Но самые страшные вещи как раз могут произойти от неожиданности, потому что угроза, что резко "тряханет" и непристегнутый человек пробет головой обшивку - очень велика.
А еще бывает severe clear air turbulence - сильная турбулентность при ясном небе. Ее не могут зафиксировать радары, особенно при полетах над горами, где воздушные потоки совершенно не предсказуемы. Поэтому всегда нужно быть осторожными. И борт проводники разных авиакомпаний подчиняются разным кодам действий, у каких-то разрешено обслуживание при включенном табло, если легко потрясывает, у каких-то, как у Malaysia Air - запрещено.
Но вернемся к ценам...
Цены на перелеты зависят от тарифов авиакомпаний, их апппетитов, наличих спец. акций на момент продаж, заполненности самолета на момент покупки Вами билета, так как чем больше билетов на ваш рейс раскуплено, тем дороже билеты остались, от уровня авиакомпании. Malaysia Air - авиакомпания 5 звезд, в отличие, кстати от Turkish Airways. Открою секрет, как ни крути, самые бюджетные перелеты в Азию, в Сингапур и Куала-Лумпур, в том числе, обеспечивают авиакомпании Qatar Airways, Emirates, Etihad... Принадлежащие Эмиратам, их затраты на топливо частично компенсируются государством, благодаря чему они могут существенно занижать стоимость билетов на перелеты, пусть и со стыковкой, но зато сэкономите! Поэтому в посковиках билетов их варианты всегда занимают верхние строчки и это 5 звездные авиакомпании (кроме Etihad- ***). Singapore Airlines и по сей день является лучшей авиакомпанией мира, только что подтвердив этот статус, получив соответствующую награду, в течение 10 лет подряд они занимают лидирующее положение. Постоянно обновляемый флот, высокий сервис, развлечения на борту, питание, приготовленное личным шеф-поваром в Домодедово, увеличенный шаг кресел, по сравнению с другими компаниями и мн. др. Самый удобный и скорый перелет в Малайзию обеспечивают именно они. Потому что для этого Вам нужно просто напрямиг вылететь в Сингапур, а потом на автобусе доехать до Куала-Лумпура (три часа) или осуществить внутренний перелет лоукостами на острова или также заменить их автобусами.
Самой невероятной красоты острова, где именно бирюзовая и прозрачная вода и рай - это вдоль восточного побережья Малайзии-полуострова Мелакка. К ним относятся: Тиоман (внутренний перелет из Сингапура - 3 раза в нед или автобус+паром, который может быть легко отменен из-за погоды, также можно долететь из КЛ, тоже 3 раза в нед), Реданг (подобная схема), так называемые Малазийские Мальдивы - Перхентианы, вот туда как раз удобнее всего добираться, если вы еще не в Малайзии, именно через Бангкок, потому что есть рейс из аэропорта в Бангкоке в Кота-Бару, откуда надо проехать еще на автобусе или такси и сесть на паром-лодки. Также туда есть рейсы из Куала-Лумпура, но до него самого надо еще с пересадками добраться предварительно) Из Сингапура рейсов нет - только автобус, который идет 15 часов в рамках группового тура. Добираться за красивой водой в Малайзии действительно тяжело, но это стоит того. Еще один момент - эта красивая вода, то есть острова вдоль восточного берега доступна с марта по октябрь только. Во все остальное время там могут лить дожди и быть шторма, не смотря на то, что некоторые курорты продолжают функционировать. Поэтому планируйте тщательно и заранее. И имейте в виду, если вы поплывете на пароме вместо самолета, то их часто отменяют из-за отливов-приливов, плохой погоды и пр. В этом случае себя надо подстраховать бронированием отеля на континенте. Если кому-то из Вас понадобится помощь, консультация по перелету, билетам, отелям, логистике, организовать путешествие в Малайзию, комбинированное или обычное, пожалуйста, обращайтесь в сообщениях на www.facebook.com/travely.ru я с радостью помогу!
Также можете прочитать мое интервью о туризме в Малайзию на сайте Русская Малайзия msia.ru - самое заглавное интервью и присоединиться к нашему сообществу.
С уважением ко всем Вам,
Павел
Этот мой пост про Малайзию был только первым. Надеюсь в самое ближайшее время продолжить эту тему, ведь я побывала не только в Куала-Лумпуре. Малайзия действительно интереснейшая страна, которая каждый раз открывается тебе по-новому. С удовольствием подружусь с Вами в ФБ. Желаю удачи в Год Туризма в Малайзию!
А вот в Стамбул влюбилась с первого раза. Удивительный город, такой разный: живой, цветной, шумный, колоритный, современный и древний одновременно... Рекомендую и снова хочу туда! Кстати, и Турецкими авиалиниями я осталась довольна. Стараются...