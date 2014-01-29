Малайзия. Орлиный архипелаг.

Холода мне противны в любом температурном измерении (только финский Дед Мороз до сих пор заставлял меня хоть иногда с ними мириться). Назло морозам буду писать о тепле! Нет, даже не просто о тепле, а о пляжном отдыхе! Именно поэтому решила продолжить малазийскую тему рассказом об архипелаге Лангкави, хотя и о Куала-Лумпуре далеко не все еще вам поведала. Мегаполис подождёт. Хотите согреться, почистить пёрышки и расправить крылья? Давайте отправимся в Малайзию на орлиные острова!
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Собственно, именно так (острова коричневого орла) переводится название архипелага Лангкави, который состоит из 99 островов (говорят, во время отлива их даже 104!). Правда, обитаемых из них только 4, а реально населенных 2 – Пулау Лангкави и Пулау Туба.
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Острова Лангкави – одно из малазийских чудес. Причем, чудес как природных, так и экономических! Еще лет 50 назад они были, в основном, лишь пристанищем для животных, рыб и птиц. До сих пор тут любят рассказывать легенду о том, как в начале XIХ века местная красавица по имени Махсури прокляла Лангкави после того, как ее несправедливо обвинили в измене мужу. Проклятие было послано аж на 7 поколений островитян. И действительно, архипелаг долго был малазийским захолустьем, пока правительство Малайзии не решило превратить его в пляжный курорт для туристов.
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В 1987 году его объявили зоной беспошлинной торговли, а в последнее десятилетие вложили в его развитие 400 миллионов долларов. Приятно видеть, что деньги были вложены с умом. На самом крупном острове Лангкави построен современный аэропорт (с free wifi между прочим!), проложены хорошие дороги (трасса Москва – Санкт-Петербург отдыхает, так что в плане дорог наша Евразия отстает не только от Европы), проведены все современные коммуникации. Впервые я была на Лангкави 8 лет назад. Сейчас он показался мне куда более застроенным, чем прежде. В этом, понятное дело, есть и плюсы, и минусы. Но где их нет?..
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Пишу о Лангкави, а мысли как скаковые лошади несутся, постоянно опережая друг друга. Как бы не забыть о чем-то важном! Решено: поставлю непокорные мысли в очередь. Сначала расскажу о природе, потом об отелях и пляжах, шопинге, музеях, а закончу едой (это чтобы раньше времени слюнки не потекли!).
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Положа руку на сердце, именно природу я считаю главным козырем Лангкави. Нет, красивых пляжей здесь, конечно, полно. Но они есть и в других уголках Малайзии, да и не только в ней. А вот такие поистине сумасшедшие пейзажи, в которых сочетаются и горы, и леса, и море, и пляжи, далеко не везде встретишь.
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Чтобы увидеть остров во всей красе, лучше всего подняться на вершину горы Гугунг Мат Чинчанг по канатной дороге. Длина этой канатной дороги 2.2 км. Со смотровой площадки на вершине взору открываются синие дали Андаманского моря и Малакского пролива, покрытые дымкой горы, красивые бухты, песчаные пляжи. Все это, помимо издавна добываемого здесь мрамора, и есть главное богатство острова!
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Жаль, что знаменитый канатный мост сейчас закрыт на реконструкцию. В прошлый раз я по нему ходила. Незабываемое впечатление парения над землёй!
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На такой высоте, вероятно, и летают знаменитые коричневые орлы Лангкави. На крупнейшем острове для туристов устраивают специальные круизы для туристов вдоль реки Килим. На борт заранее приносят емкости с курятиной. Ею орлов можно покормить!
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Орлы ланкави отличаются белым окрасом головы и верхней части грудки, а основная часть их оперения коричневого цвета. В этих местах водится ещё и морской орел, у которого двухцветный окрас – белый и черный. Чаще всего орлы Ланкави гнездятся высоко в горах, в мангровых зарослях, и в гнезде бывает одно или два яйца. Это труднодоступные места, куда человеку в принципе попасть очень сложно.
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Морские орлы питаются исключительно рыбой, а орлы ланкави едят мелких мышей и всякую мелкую живность. Поэтому к людям они относятся только как к друзьям, которые иногда помогают им в трудную минуту. Так мне еще в прошлый раз сказал местный гид! Заслышав рев мотора лодки, орлы слетаются и охотно хватают кусочки курицы, которые им кидают люди. Подлетают они очень близко. Иногда просто скользят крыльями по водной глади. А подхватив еду, улетают к себе в гнезда и уносят ее своим птенцам. Спасибо моей коллеге Наташе Панферовой! Благодаря ее фотоопеке и полезным советам, мой далеко не зеркальный Кэнон смог произвести несколько резких снимков летающих орлов! Заснять эту птицу в покое, увы не удалось.
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8 лет назад, когда я снимала здесь телепередачу «Заграничные штучки», мне рассказывали, что взрослых орлов лангкави на одноименном архипелаге осталось всего несколько десятков. А сейчас их уже около 500! И в это легко можно поверить. Раньше мы минут 15 куковали в лодке, чтобы дождаться парочки орлов. Теперь же они слетелись сразу и в куда большем количестве. Для властей Малайзии не секрет, что на черном рынке стоимость такого орла доходит до 50-70 тысяч долларов. А потому здесь строго карается не только ловля орлов, но и просто обладание этими птицами. И то, и другое считается преступлением, за него виновных лишают свободы на срок до 10 лет.
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Под охраной государства в Малайзии и летучие мыши. Однако, их покой разрешается нарушать туристам. Иностранцев и местных путешественников здесь возят в огромные пещеры, под сводами которых днем мирно спят тысячи этих крылатых млекопитающих. Поверьте, это зрелище, леденящее душу! К сожалению, сделать нормальный мышиный снимок в кромешной темноте мне не удалось…
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Сам путь в страшную пещеру по реке Килим – тоже незабываемое впечатление. Заросшие джунглями берега реки полны самой разной живности.
«Langkawi23» на Яндекс.Фотках
Однако, больше запоминаются маленькие обезьянки, выполняющие необыкновенные трюки и так и норовящие выпросить у людей какой-нибудь гостинец!
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«Зверский» круиз по реке Килим закончился у нас вот на этом пляже. Коллеги взмолились сделать маленький перерыв на купание в череде экскурсий.
«Langkawi26» на Яндекс.Фотках
Пляжи на Лангкави очень живописные. Правда, в большинстве своем общественные и не оборудованные никакими удобствами. Оборудованные пляжи только у дорогих отелей. Таких как этот под названием Tanjung Rhu Resort.
«Langkawi28» на Яндекс.Фотках
Я там оказалась совершенно случайно, но сразу оценила все: и мягкий песок, и раскидистые зонтики от солнца, и вкусный кофе, и приветливость персонала.
«Langkawi41» на Яндекс.Фотках
Правда, и цены в этом отеле кусаются. Да и расположен он, как говорится, «вдали от шума городского», то есть от административного центра Лангкави. Зато близко к природе! Может быть, это и лучше?
«Langkawi29» на Яндекс.Фотках
В прошлый раз мы останавливались в замечательном местечке Meritus Pelangi Beach Resort&Spa. Он состоит из уютных коттеджей на берегу моря. Цены отнюдь не запредельные. К сожалению, фотографий я в то время не делала. Но, поверьте, там было здорово! А ныне жили в 3-звездочном Resort World. Вполне нормальная «трёшечка» для любителей морских путешествий (оттуда проводится много морских экскурсий) со спа и потрясающими видами на море, корабли, яхты. Но пляжа там нет. Желающие, конечно, могут ездить на какой-нибудь из городских, но это, согласитесь, не то. Так что к выбору отеля надо подходить очень внимательно.
«MalaysiaLangkawiView1» на Яндекс.Фотках
На архипелаге Лангкави большой простор и для любителей наблюдать за подводным миром. Потрясающие коралловые рифы есть у острова Payar.
«LangkawiPayar1» на Яндекс.Фотках
Внешне это абсолютно райское место, не тронутое цивилизацией до такой степени, что там даже нет кафе. Как объяснила наш малазийский гид Лина, где кафе - там посуда, посуду надо мыть, а сливать воду пришлось бы в море. И тогда прощайте, кораллы! В общем, мне пришлось без кофе наблюдать за подвигами любителей сноркелинга.
«LangkawiPayar3» на Яндекс.Фотках
Наши оказались неженками. Как только ощутили покусывание мелких рыбешек, защищавших от людей свои коралловые дома, тут же ретировались.
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Куда более закаленными ныряльщиками проявили себя китайцы (я этого от них не ожидала). Они бесстрашно исследовали коралловые рифы вместе с детьми.
«LangkawiPayar7» на Яндекс.Фотках
Но больше всего меня поразили малайские женщины, которые в хиджабах и длинных платьях чуть ли не по пояс заходили в воду и долго плескались там, пока их детишки рассматривали в масках кораллы. Казалось, что кусачие рыбки проплывают мимо них! Или наши туристы показались рыбкам самыми вкусными?..
«LangkawiPayar8» на Яндекс.Фотках
Что можно увидеть на Лангкави, помимо потрясающих пейзажей и всяческой живности? Музеи. К примеру, Музей риса Ламан-Пади.
«Langkawi32» на Яндекс.Фотках
Там есть и настоящие рисовые поля, и масса инструментов, которые исторически использовались для возделывания или обработки риса.
«Langkawi33» на Яндекс.Фотках
Или Центр Народных ремесел (Langkawi Craft Complex), где можно не только посмотреть на изделия народных промыслов, но и выбрать отличные сувениры.
«Langkawi42» на Яндекс.Фотках
Кстати, если вы в Малайзии посещаете не только Лангкави, то покупки стоит делать именно здесь. Поскольку Лангкави - зона беспошлинной торговли, цены тут ниже, чем в других уголках Малайзии.
«Langkawi31» на Яндекс.Фотках
Ну а теперь пора и о еде пару слов сказать. Хотя, уж что там говорить? Много на Лангкави всяких вкусностей! В первую очередь, это, конечно, касается морепродуктов. Тут целая сеть специальных рыбных ферм со своими ресторанами.
«Langkawi5» на Яндекс.Фотках
Кухня, как и везде в Малайзии, в основном, малайская, китайская или индийская.
«Langkawi8» на Яндекс.Фотках
Хотя… Именно на Лангкави немало тайских ресторанов и просто тайских блюд. Таиланд ведь отсюда, что называется, рукой подать! Кстати, именно на Лангкави снимался в 1999 году знаменитый фильм «Анна и Король» с Джоди Фостер. Речь там о Сиаме, но Таиланд заломил съемочной группе слишком высокие цены.
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Если же вернуться к теме еды, то цены на неё на Лангкави вполне вменяемые, что тоже способствует хорошему аппетиту. В общем, у этого архипелага немало прелестей. Но есть в Малайзии и другие интересные места. О них я тоже еще расскажу!
«LangkawiMarina1» на Яндекс.Фотках
Комментарии 2
Орлы знают, в каком ракурсе они выгоднее смотрятся. Зачем себя курицей выставлять. Тем более с такой окраской.