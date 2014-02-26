Испания. Романтичный Мадрид.

Ищите место для романтического путешествия? Отлично! Значит, самое время показать вам Мадрид именно с этой стороны. Ну и пусть День Святого Валентина уже позади. Разве в нем дело? Главное, впереди весна!!! Не это ли лучшее время для влюблённых? А весной Мадрид потрясающе хорош! Хотя даже зимой парочки там не скучали…
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Не буду сейчас подробно описывать все архитектурные и культурные прелести Мадрида, которые могут приятно удивить не только влюбленных. Совсем недавно многие перечисляла. Художественные музеи Мадрида потрясут любого. Но если пара собралась сюда только на уикэнд, и на посещение больших музеев не хватит времени, можно ограничиться прогулкой по городу и созерцанием фресок. Да, да! Мадрид – сам по себе музей под открытым небом, полный удивительных картин, которые можно рассматривать днем и ночью. И, что немаловажно, совершенно бесплатно!
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Наиболее знамениты фрески на площади Майор. Ими украшена Королевская булочная – Каса де Панадерия. В 1914 году здание булочной расписал Энрике Гихо. Думаете, со стен на нас смотрят аппетитные буханки хлеба и соблазнительные булочки? Куда там! Обнаженные боги и богини! Кстати, среди них есть и Купидон. Ну чем не достопримечательность для влюбленных?
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Лично я художника могу понять: мадридская выпечка действительно божественна. Правда, говорят, он-то таким образом пытался изобразить историю Мадрида. Фрески не так давно «творчески» отреставрировали современные художники, и ныне они выглядят ослепительно. Даже если не вникать, глядя на них, в хитросплетения истории, они не могут не впечатлить.
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Да и вот эти абсолютно современные фрески тоже можно рассматривать долго. Их специально заказала лет 15 назад Мадридская мэрия, чтобы «отметить» существовавшую в этом доме когда-то лавку часовщика. По-моему, получилось очень мило.
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Яркими фресками украшены в Мадриде многие кафе и таверны. Взглянешь на такую, и аппетит просыпается сам собой…
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К примеру, в таверне La Bola влюбленных накормят самой подходящей для них пищей – наваристой мадридской похлебкой «косидо» из смеси овощей (среди них всегда турецкий горох) и разных сортов мяса.
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Еще в 1870 году жительница Астурии Андида Сантос превратила старый винный магазин в модный ресторан, самым популярным блюдом в котором стала эта самая похлебка.
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Ее до сих пор там тушат в глиняных горшочках на дубовых углях. Блюдо, конечно, суперкалорийное, но влюбленным, по-моему, в самый раз.
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А вот пирожными влюбленным рекомендую полакомиться в кондитерской под названием «Viena Capellanes». Легкое пирожное из малинового мусса меня там просто покорило! И по вкусу, и по цвету оно, кстати, тоже настоящая находка и для влюбленных парочек!
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Впрочем, не подумайте, что я призываю людей, решивших провести в Мадриде романтический уикэнд, постоянно там что-то есть. Нет, соблазнов на этот счет, конечно, полно, но переедание никого до добра не доведет. Лучше оправиться на длительную прогулку в Парк Buen Retiro. Почему на длительную? Да потому что в Парке на 1,4 кв. км площади не только много красивых зданий и памятников, на которые стоит взглянуть, но и масса возможностей для самого активного отдыха!
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Говорят, когда-то здесь располагался монастырь. При Филиппе II туда захаживали члены королевской семьи для медитаций и молитв.
Парк Buen Retiro («благое уединение») заложили уже в XVII веке при Филиппе IV. Исключительно для увеселений! Знати хотелось пышных праздников, балов, корриды. Для пущего веселья создавались красивые фонтаны, скульптуры, величественный дворец. Были высажены тенистые деревья. Кстати, в том числе и земляничные, до которых я, увы, добрести нее успела...
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Изначально в парке уединялись лишь августейшие особы. Парк был частью резиденции Габсбургов. В XIX веке ему придали статус городского и открыли для широкой публики при условии «соблюдения минимальных мер гигиены и достойного платья».
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Меня Парк Ретиро потряс самым настоящим … Лебединым озером! Кстати, там есть лодочная станция, и лодки пользуются особым успехом у влюбленных. Ну а какие там лебеди! Прямо как в балете П.И. Чайковского: белые и черные! Все прекрасны. Но у черных еще и красные клювы… Просто потрясающе хороши!
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На месте бывшей пристани ныне красуется монумент Альфонсо XII. Памятник окружен величественной колоннадой.
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А ещё в парке есть настоящий Хрустальный дворец! Его построили в 1887 году как выставочный павильон.
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Было задумано сделать там оранжерею, чтобы провести выставку, посвященную Филиппинам. Это государство было тогда испанской колонией. Говорят, там и ныне часто проходят выставки, но когда мы пришли, дворец был пуст. Наверное, это и к лучшему. Впечатление просто грандиозное. Изящный и совершенно прозрачный стеклянный дворец с массой атрибутов арт-деко! Думаю, если бы он был чем-то завешан, то не выглядел бы столь волшебным...
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В Buen Retiro ныне много выставочных павильонов, где постоянно проходят любопытные экспозиции. Конечно же, немало и разных кафе. Можно кататься на велосипедах, на роликовых коньках. В общем, в этом парке день пролетит у вас стрелой, оставив самые яркие воспоминания.
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Однако, даже если романтическое путешествие в Мадрид будет кратким, советую хорошенько рассчитать время и зайти хоть в один музей. И не просто в какой-нибудь, а в Музей Романтизма. Почему именно туда? Во-первых, он относительно небольшой, и на него не потребуется так много времени, как на Прадо. Во-вторых, Музей Романтизма для романтического путешествия, как говорится, «то, что доктор прописал».
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Музей во всех отношениях неординарный. Его создал один маркиз (Бениньо де ла Вега Инклан) во дворце другого (де Маталлана). Раньше музей назывался Романтическим. Еще бы, ведь он был создан неисправимым романтиком, который намеревался отдать должное эпохе романтизма, пережитой Европой в XIX веке.
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В бывшем Дворце Маркиза де Маталлана, предоставленным для музея городскими властями Мадрида, маркиз Бениньо де ла Вега Инклан разместил свою личную коллекцию: мебель, ковры, картины, оружие, книги и даже детские игрушки того времени.
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Экспонаты не только достаточно ценные и с заметной нотой ностальгии, но зачастую еще и с зарядом юмора и самоиронии.
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Про заряд я вполне серьезно говорю! А как еще расценивать, к примеру, пистолет - орудие самоубийства известного писателя-сатирика Мариано Хосе де Ларры? Кстати, юмора на тему несчастной любви в музее предостаточно.
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Яркий пример – серия сатирических картин Леонардо Аленса на тему «романтических суицидов».
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Не подумайте, что Музей изобилует только черным юмором. Нет, там есть и весьма цивильные экспонаты, и достаточно фривольные полотна.
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Музей был открыт в 1924 году, и с тех пор пользуется неизменным успехом. Мне он тоже очень понравился, хотя бродить по нему было весьма нелегко. Я не шучу! По всем залам расстелены ковры. Но наступать на них запрещается. Прекрасно понимаю, что это ценные экспонаты. Но иногда пространство между коврами такое узкое, что… А я-то еще и фотографировала. В общем, постоянно оправдывала свою фамилию и получала замечания от служащих музея.
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Еще одна засада: в музей не пускают с сумками. Даже с дамскими. Все, включая документы и деньги, приходится оставлять в специальных шкафах-сейфах. Интересно, что в Музей Прадо с сумочками пускают. А здесь боятся, что мы умыкнем их романтическую атмосферу?...
Если вам, как и мне, после этого захочется пойти в такое место, где ничего не жалеют и ничего не боятся, то вот адрес: c/ c/Moreria 17. Там располагается Corral de la Morería, который в Мадриде называют «таблао фламенко»». По сути, это одно из самых популярных в Мадриде кафе, где есть подиум для исполнения фламенко и где можно насладиться как танцевальным, так и кулинарным искусством.
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Для романтического путешествия посещение таблао фламенко может быть мощным и незабываемым аккордом. Кормят здесь достойно, а на сцене – настоящая буря эмоций. Там много действующих лиц, которые играют, поют, танцуют. Но в главной роли всегда она – Любовь. Как и в стихах испанского поэта Густаво Адольфо Беккера:
«К чему говорить мне, я знаю - она
Пуста, переменчива и своенравна.
И, если вода не родится в скале,
То чувства в душе её чёрствой - подавно.
Я знаю, в ней сердце - гнездовье змеи,
Я знаю, в ней каждая жилка бесстрастна.
Она - не ожившая статуя, но
Она так прекрасна. Она так прекрасна!»
И вы еще думаете, куда ехать в романтическое путешествие?!!!
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