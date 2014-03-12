Малайзия. Путраджайа или как я побывала в реальной виртуальности.

Что такое столица? Нет, я сейчас не о значении столичного города для страны, не о его функциях. Я о том, как человек себя внутри этой столицы ощущает. С одной стороны, у него огромный выбор магазинов, банков, ресторанов. Завидный рынок труда, где можно найти себе применение. С другой, - печальная реальность в виде пробок на дорогах, толкотни в общественном транспорте и постоянного ожидания своей очереди сесть за столик или подойти к кассе. Я уж не говорю о смоге, с которым во многих столицах мира приходится мириться! А еще в столицах постоянно сталкиваются большие надежды и немалые амбиции. В общем, стресс тоже не отделим от столиц.
Я успела уже побывать в почти пяти десятках государств и стольких же столицах. Всем им свойственны многие из описанных выше черт. И только одна из «моих» столиц разительно отличалась от остальных. Наверное, там тоже сталкиваются надежды и амбиции. Но об этом можно лишь догадываться. Зато полное отсутствие толп, пробок, очередей и смога заметно сразу. Эта столица совсем новая, и она изначально была задумана как город будущего. Новая столица Малайзии - Путраджайа.
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Да, Куала-Лумпур – крупнейший мегаполис страны давно уже уступил Путраджайе столичные функции. Новый город в 25 км от прежней столицы специально для этой цели построили еще в конце ХХ века и сделали административной столицей в 2000 году. В Азии, по-моему, строительство новых столиц даже стало трендом.
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Путраджайа - особый город. Он «с порога» удивляет. Чем? Фантастическим сочетанием суперсовременных форм и всех современных удобств с буйством природы и красотой ландшафта. Собственно, разного рода парки и сады занимают почти 40% территории новой столицы. В них «утопают» административные здания, правительственные учреждения и офисы солидных компаний. Сами здания построены по всем канонам современной архитектуры, но с заметным исламским колоритом.
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Малазийский «интеллектуальный город-парк» (а именно так с самого начала была сформулирована концепция новой столицы) нам показывал зам. директора московского офиса Туризма Малайзии Хафезин Хадири. Для начала он пригласил нас на прогулку по огромному искусственному озеру Путра, вдоль берегов которого и расположены здания и парки.
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Насколько я поняла, «Путра» на малайском языке означает «принц». В Путраджайе все самые яркие достопримечательности носят это имя. Вот и получается, что озеро Путра «королевское»!.
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Во время водной прогулки мы с дикой скоростью нажимали на кнопки фотоаппаратов, а Хафезин Хадири еле успевал отвечать на наши вопросы.
Что это? Канцелярия премьер-министра.
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А это? Официальная резиденция премьер-министра.
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А мост, мост! Какой? Тот, футуристический вантовый, похожий на парус!!! Шри Вавасан? Запомнить бы!..
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А другой? Ну, такой европейский с башенками? Александровский как в Париже? Нет? Шри Гемиланг?
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Да что тут говорить? Удивительный город. Красивый. Зеленый. Каждое здание достойно того, чтобы его детально рассматривать.
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Огромных небоскребов, как в Куала-Лумпуре, здесь нет. Есть закон, что здания в новой столице должны быть максимум в 30 этажей. Это, конечно, не высота пальмы (ограничитель высотности на Мальдивах), но для азиатской столицы совсем не высоко. Чистота. Куча захватывающих дух мостов. Сады. Цветы... И не видно … жизни. Город кажется просторным и пустым. Так и хочется вслед за известным персонажем нашего фильма крикнуть: «Люди, ау!»…
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Нет, в принципе, люди здесь живут. Насколько я поняла, типа 50 тысяч человек. Но их не видно! Ездят машины, но их совсем немного. Видела пару велосипедистов. А пешеходов не встретила!
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Может быть, в интеллектуальном городе у людей какие-то особые пути? А может быть, новое качество жизни с обилием гаджетов и ведет к пустоте на улицах? К городам, похожим на киберпространство? Раньше я такие видела только на компьютерных мониторах, а тут - наяву...
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Конечно, мы приехали в воскресенье. А Путраджайа - деловая столица. Здесь все правительственные учреждения, офисы крупных компаний. Рядом местная Силиконовая долина. В выходные клерки, топменеджеры, депутаты и министры, видимо, дома. Нет пробок, выхлопных газов, мигалок. Да и в другие дни они вряд ли есть. Хорошая, на мой взгляд, идея - отправить всех политиков и олигархов куда подальше. Здоровая!
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Зашли в крупнейшую мечеть города, которая называется … Конечно же, - Путра! Там всем лицам женского пола, одетых не длинные юбки, выдали спецодежду. В ней я стала сама себе напоминать католического монаха.
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В Мечети, в отличие от улиц, люди были. Но тоже совсем не толпы. Доброжелательная атмосфера.
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Потом поехали обедать в местный ресторанчик, специализирующийся на морепродуктах под названием “Putrajaya Seafood”.
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Ресторанчик прелесть! Чего там только нет! Рыба, кальмары, креветки, да и просто всевозможные «морские гады»!
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Деликатесами можно полакомится где-то за 1500 рублей на двоих (в пересчете на наши деньги). Посмотреть на Путраджайю всем рекомендую. Возможно, именно так будут выглядеть города в будущем. Полезно подготовиться. Вдруг доживем?...
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Комментарии 2
Марина, вы так и не сменили цвет волос?