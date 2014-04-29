Турин: в гостях у старой синьоры.

Нет, я вовсе не собираюсь докучать вам подробностями чаепития у престарелой итальянки. «Старой синьорой» жители Турина называют свою любимую футбольную команду «Ювентус», которая несколько лет назад перебралась в новый дом, больше похожий на дворец. Стадион «Ювентус» - это и место матчей, и площадка для тренировок, и серьезный бизнес, приносящий немалые деньги, и просто культовая Туринская достопримечательность. Ну как же было не заглянуть к этой милой старушке?
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Я отнюдь не принадлежу к 16-миллионной армии болельщиков «Ювентуса». Более того, вообще не очень интересуюсь матчами футбольных клубов, а вот во время чемпионатов мира по футболу становлюсь заядлой телезрительницей и с упоением слежу за сражениями национальных футбольных команд. С чем связана такая избирательность, сама не могу объяснить. Однако, посещение стадиона «Ювентуса» давно было в моих планах. Хотелось своими глазами увидеть снаружи и изнутри уникальное архитектурное сооружение, о котором была премного наслышана. В общем, я отправилась на стадион как турист, а не как болельщик, но, попав туда, сразу поняла, что, в принципе, обе ипостаси там легко совместимы. Более того, новый стадион был построен в 2011 году именно с той целью, чтобы люди могли приходить на матчи целыми семьями, и проводить там не только часы игры, но и весь день.
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Так получилось, что в Турин я в тот раз приехала всего на пару дней, один из которых приходился на вторник, когда «Ювентус» закрыт для туристов. Поэтому сразу по приезде оставила вещи в камере хранения на Центральном вокзала и рванула на стадион на такси (поездка обошлась мне, по-моему, в 16-17 евро), чтобы не опоздать на экскурсию, а они там проводятся каждый час с 11.00 до 16.00. Обратно возвращалась на вокзал на автобусе, что обошлось в 1 с чем-то евро, поскольку был куплен билет на 5 поездок.
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Стадион сразу же поразил меня гигантскими размерами. Еще бы, ведь площадь этого грандиозного сооружения 90000 кв. метров, а вместе с парком и торговыми площадями – около 355000 кв. метров. К счастью, мне не пришлось скитаться там в поисках билетной кассы: я заранее договорилась с моим любимым туринским гидом Еленой (http://www.elenaturin.it/), что она будет меня сопровождать.
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На самом деле, администрация стадиона обладает исключительным правом на проведение туров по стадиону (этот тур стоит 12 евро), а вот экскурсии по расположенному здесь Музею Клуба «Ювентус» (стоимость билета тур+музей 18 евро) могут вести и лицензированные туринские гиды. Только надо иметь в виду, что туры по стадиону на русском языке не проводятся. Каждый час набирается «сборная солянка» туристов из пары десятков человек. По своему опыту могу сказать, что, в этой компании много мужчины, и некоторые из них приходят с сыновьями.
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По стадиону нас водил вот этот молодой человек. Он бойко и довольно пространно трещал сначала по-итальянски для итальянцев, а потом куда более кратко по-английски - для всех остальных. И если вы не говорите ни по-итальянски, ни по-английски, то русскоговорящий гид-переводчик вам, думаю, не помешает. Меня групповая экскурсия на английском языке вполне бы устроила, если бы я не собиралась на эту тему писать. Когда нужно делать заметки и еще фотографировать, за стремительным «Фигаро» из «Ювентуса» угнаться сложновато. И только благодаря Елене, я смогла хоть что-то уловить и зафиксировать.
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Не сомневаюсь, что те читатели этого блога, которые по совместительству еще и являются болельщиками «Ювентуса», знают, что команда с этим названием была сформирована в Турине 1 ноября 1897 года из числа студентов местного лицея Массимо Д'Адзелио. «Ювентус» стало для этой команды весьма логичным названием, поскольку в переводе с латыни оно как раз и означает «молодёжь». «Старой синьорой», по словам Елены, команду стали называть позже – через пару-тройку десятков лет. К тому времени она была уже самой «древней» из лучших команд Италии. Лично мне больше нравится услышанная где-то легенда. Согласно ей, команду прозвали «старой синьорой» из-за бездетной старушки, которой когда-то принадлежали земли, где тренировались студенты. Старушка, якобы, ушла в мир иной, не оставив завещания. В итоге, земли отошли государству, а то, в свою очередь, дало отмашку на строительство первого стадиона. Я, честно говоря, в это все не очень-то верю, но не могу не признать, что версия красива.
http://fotki.yandex.ru/users/mptop/view/475983/
Команде, видимо, повезло стать настоящим долгожителем, потому что у нее появился надежный «спонсор» в лице хозяина «Фиата» (в Турине, кстати, есть классный автомобильный музей, о котором я в этом блоге уже писала ) Эдоардо Аньели. Под опеку семьи Аньели команда попала в 1923 году и находится под этой опекой до сих пор. Эдоардо Аньели построил для Клуба стадион на 5 тысяч мест, который тогда был самым «завидным» в Италии. Нынешний стадион вмещает уже 41 тысячу зрителей. Все, как говорится, познаётся в сравнении!
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В 1935 году Эдоардо Аньелли погиб в авиакатастрофе, и «Ювентус» по наследству достался его сыну Джованни. В Музее Клуба приводятся документальные свидетельства того, с каким интересом и трепетом Джованни Аньелли относился к детищу отца. Он часто приходил на тренировки, следил за успехами игроков, ввёл традицию приглашать игроков в штаб-квартиру Клуба для обсуждения технических аспектов. «Мы в Ювентусе говорим и верим в то, что когда дела идут хорошо, это заслуга игроков, а когда дела идут хуже, это на совести Клуба,» - утверждал он.
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Ныне Президентом Клуба «Ювентус» является уже Андреа Аньелли, внук Эдоардо и племянник Джованни. Именно при нём и был построен современный стадион-гигант.
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Чем этот стадион поражает? Архитектурой, дизайном, технологиями. Во время тура по стадиону болельщики к тому же могут увидеть, где тренируются, хранят свои вещи и готовятся к матчу их кумиры.
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Проект создали Эрнандо Суарес (Shesa) и Джино Zavanella (студия Гау). Профиль стадиона узнаваем благодаря своеобразной кривизне наружных стен, а также -двух опор в форме буквы «Л». Опоры не только держат всю конструкцию, но и напоминают очертания гор, которые окружают Турин.
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На облицовку фасада ушло 7000 алюминиевых листов, и они делают стадион похожим на огромный космический корабль. Все интерьеры созданы знаменитой дизайнерской компанией Pininfarina. Ее хозяин – Паоло Пининфарина – прославился как дизайнер автомобилей, и некоторые «автомобильные» приемы явно привнёс и в дизайн интерьеров зданий. Посмотрите, хотя бы на зрительские кресла на стадионе!
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Кстати, спортивная тематика ему совсем не чужда. Именно он создавал медали и факел для зимних Олимпийских Игр 2006 года в Турине. Дизайнеры продумали на стадионе абсолютно все, до последнего крючка и гвоздика.
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Одной из основных идей при разработке проекта было максимальное приближение болельщиков к месту игры. Сейчас первые ряды находятся в 7.5 метрах от поля. Тщательно продумана система безопасности зрителей. Стадион построен так, что эвакуировать их можно за несколько минут. Еще одна черта этой концепции – следование высочайшим экологическим стандартам. Обогрев стадиона и снабжение его горячей водой обеспечивается с помощью солнечных батарей. Создана система повторного использования дождевой воды и еще немало всяких технологических «примочек», которые помогают экономить энергию и не загрязнять окружающую среду. Да что там говорить, только использование при строительстве нового стадиона деталей конструкции и материалов старого дало экономию более чем в 2 миллиона евро!
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Концепция нового стадиона по максимуму нацелена на заработок. Речь далеко не только о турах для туристов и билетах на матчи, которые стоят, насколько я поняла, от 35 до 90 евро. Внутри стадиона есть своеобразный бизнес-центр, где разные компании могут проводить свои корпоративные встречи, ужины и «околофутбольные» мероприятия. На территории стадиона возведен внушительный торговый центр, в котором особое место занимает магазин самого «Ювентуса». Тут же есть и Аллея Славы, где располагаются не только большие звёзды в честь лучших игроков «Ювентуса», но вокруг каждой – ещё и маленькие звёздочки болельщиков, за которые те, понятное дело, платят.
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В здание стадиона по проекту включены бары и рестораны, а рядом – большой парк, где постоянно проводятся всякие развлекательные мероприятия. В общем, с каждого матча на своем стадионе Клуб «Ювентос» собирает до 1.3 млн. евро, а ежегодно со всего комплекса стадиона Клуб зарабатывает многие десятки миллионов евро. Говорят, другие клубы теперь «Ювентусу» изрядно завидуют!
Музей Клуба очень популярен не только среди взрослых болельщиков, но и среди детей. Здесь можно узнать многие подробности о звездах команды, увидеть голы, которые вошли в историю, мячи, кубки, образцы формы разных лет и даже самим сразиться в виртуальных матчах.
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Как видите, некоторые посетители начинают болеть футболом уже в младенческом возрасте. Так ведь возрастных ограничений для туристов на стадионе Ювентус и нет. Тут никто не сомневается: пусть какие-то болельщики еще не умеют ходить, зато они самые перспективные!
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