Испания. Коста Даурада и сокровища Каталонии (часть 1-ая).

Обычно я пишу о тех местах, где наши туристы не столь уж частые гости. Коста Даурада – явно не из их числа. Россияне освоили «Золотой берег» (так переводится ее название) уже давно, заняли на местном туристическом рынке «ведущие позиции» и явно не собираются их уступать. Но и Каталония, которой принадлежат 200 км и этой песчаной береговой линии, не намерена останавливаться на достигнутом. Вкладываются деньги в улучшение местной инфраструктуры, разрабатываются новые маршруты, приводятся в порядок прежде мало пригодные для посещения объекты, предлагаются новые возможности. Я отдыхала здесь лет 15 назад. А сейчас вернулась как будто в другой мир. Вот и расскажу о новых впечатлениях!
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Чем привлекательна Коста Даурада среди других пляжных направлений в Европе? На мой взгляд, многим. Песчаные пляжи с пологим спуском в море – всегда были одним из ее плюсов. А еще здесь отели на все вкусы: более солидные, к примеру, в Камбрильсе и более доступные – в Салоу.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Ныне появились курорты, которые специально «заточены» под отдых с маленькими детьми (Ла Пинеда). К тому же, здесь проводятся самые модные молодежные вечеринки (Ситжес). Коста Даурада хороша и для тех, кто предпочитает сочетать морские купания с осмотром по-настоящему интересных достопримечательностей, посещением музеев, дегустацией вин и блюд, шопингом. И главное, сюда теперь можно относительно недорого добраться, поскольку уже 5 лет из Москвы и Питера в Барселону летает испанский лоукостер Vueling. Правда, чтобы ощутить на деле его низкие цены, стоит побеспокоиться об отдыхе и авиабилетах хорошенько заранее.¬¬¬¬¬¬¬
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
15 лет назад я останавливалась по соседству с Салоу, а сейчас - в Камбрильсе.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Пляжи Камбрильса считаются одними из самых красивых на побережье. 2 из 7 пляжей отмечены «Голубыми флагами». Честно говоря, в начале мая там никто не купался: вода была еще прохладной, хотя погода стояла уже достаточно теплая. Пляжи чистили и приводили в порядок к сезону, который должен был начаться уже в конце месяца.
Фотографии в альбоме «Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Отелей в Камбрилсе не так много: здесь стремятся сохранить атмосферу рыбацкой деревни. В порту, где стоят рыбацкие суда, прямо на виду сидят люди, которые в прямом смысле этого слова «живописно» чинят сети.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Они не только выполняют важную хозяйственную миссию, но и привлекают туристов. Те стремятся их сфотографировать!
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
В последние годы тут заметно расширили набережную, появилось немало забавной современной скульптуры.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
По улицам городка ездит туристический паровозик, который «прокатит» вас по многим его уголкам.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Жаль только, что несется он так бодро, что ты не все успеваешь сфотографировать. Одна из местных достопримечательностей – Церковь Девы Ками, которая появилась здесь в XII веке, но после реконструкции в XVII веке приобрела новые черты.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Камбрильс славится на Коста Даураде своими ресторанами. Говорят, их здесь чуть ли не 150, причем 2 – с мишленовскими звездами. Но и в «незвездных ресторанах» вас порадуют хорошо приготовленным уловом местных рыбаков!
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Я слышала, что часто сюда заглядывают на уикэнд гурманы из Барселоны. До столицы Каталонии отсюда около 120 км, но добраться можно довольно быстро не только по скоростной автостраде, но и на поезде.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Если вы хотите отдохнуть с маленькими детьми, вам лучше ориентироваться на Ла Пинеду. Этот курорт, входящий в муниципалитет Вила-Сека, славится своим наполненным запахом моря и хвои воздухом. Даже свое название он получил благодаря растущим здесь соснам-пиньям.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
И курорт, и весь муниципалитет пару лет назад получили от Автономного Правительства Каталонии специальный сертификат, признающий их особо пригодными для отдыха с детьми. Что это означает? Массу детских площадок как в городке, так и у моря. Специальные детские меню во многих кафе и ресторанах. Мне говорили даже, что здесь можно заказать детское питание с учетом крупности помола тех или иных продуктов! А еще детям отдыхающих тут раздают опознавательные браслеты, чтобы они не потерялись. Родители-россияне (а наших отдыхающих тут больше всего), по слухам, не так уж часто упускают детей из виду. А вот с англичанами это случается регулярно. Особенно в пабах, которые тут тоже имеются.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Наши мамы и бабушки зато не упускают случая зайти в Aquum Spa&Club – впечатляющий спа-центр, где можно испытать более 100 (!) самых разных ощущений в воде, порадовать себя аюрведическим массажем, горячими камнями и многими процедурами для лица и тела.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
А ребенка на время процедур в Ла Пинеде тоже найдется с кем оставить. Во многих отелях есть такая услуга: присмотр за детьми.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, если вы приехали с детьми, и ваши дети не совсем уж маленькие, то нужно обязательно отправиться с ними в парк аттракционов «Порт Авентура» (он совсем рядом, в Салоу). Там их ждут удивительные приключения!!!
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
В "Порт Авентура" они откроют для себя целый мир – вернее, совершат что-то наподобие кругосветного путешествия. Парк развлечений поделен на 6 тематических зон: Средиземноморье, Дикий Запад, Мексика, Полинезия, Китай и детская страна «СезамАвентура». Каждая зона абсолютно стилизована под соответствующий регион. Всего в Парке более 30 аттракционов.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Интересно, что детей на них допускают не по возрасту, а по росту! Чтобы стать активным участником приключений малышу надо дорасти хотя бы до 1м 10см. Насколько я поняла, это уже солидный возраст в 3-4 года. На сайте «Порта Авентуры» можно даже посмотреть, какой рост необходим для прохода на тот или иной аттракцион, и заранее прикинуть, куда именно стоит вести вашего ребенка.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Я ездила туда в абсолютно взрослой компании, но видела, как вполне серьезные люди становились детьми, когда забирались, к примеру, в лодки супернового аттракциона «Ангкор» в китайской зоне!
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Суть этой забавы в том, что ты вдруг оказываешься в лодке, плывущей по загадочной реке, полной всякого рода опасностей: неизвестных племен и легендарных чудовищ. И у тебя есть только водяные «пулемёты», чтобы обороняться от врагов. Всем желающим выдают плащи, если они не хотят промокнуть в боях. Взрослые визжали от удовольствия на этом аттракционе, а что уж говорить о детях! В общем, поход во второй по величине тематический курорт в Европе «Порт Авентура» (там же полно всяческих водных развлечений!) ваш ребёнок точно никогда не забудет! )))
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Если же продолжать рассказ о городах-курортах Коста Даурады, то самый известный из них, конечно же, – Салоу. Здесь более многолюдно, чем в Камбрильсе, но зато всегда весело.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Я отдыхала в этом городке много лет назад. Все очень изменилось! Сервис стал заметно лучше. Причем многое сделано специально для приема именно наших туристов. Раньше российских отдыхающих встретить здесь можно было не так часто. А сейчас их тут 30%! Количество русскоязычных клиентов потихоньку переросло в качество их обслуживания. Очень много информации (книжек, карт, буклетов) выпускается на русском языке. Чуть ли не в каждом ресторане есть русскоговорящий сотрудник.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
А в ресторане «Villa Alexander» нас обслуживала целая украинская бригада – официанты, консьерж. Кстати, там хорошая кухня. Мне особенно понравился у них теплый салат из подкопчённого бедра утки, смеси лесных ягод, моркови, латука, томатов черри и клубники.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Больше половины здешних отелей, как рассказал мне Руководитель местного офиса по туризму Бенет Пресас, - четырехзвездочные. Остальные, в основном, трехзвездочные. Чуть ли не во всех отелях есть русскоязычный персонал. Кстати, обе дочери господина Пресаса тоже изучают русский! Как он сказал: "теперь это здесь модно!"
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Хорошие пляжи (2 удостоены «Голубого флага») и впечатляющая длинная набережная-променад. В Салоу много всяких магазинчиков, так что проблем с сувенирами у вас не будет.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Поющие фонтаны - это вообще нечто невообразимое! Вечером, когда темнеет, они устраивают целый свето-музыкальный спектакль.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
А еще тут 16 монументальных оливковых деревьев, каждому из которых более 1000 лет, и несколько красивых частных усадеб, построенных на рубеже XIX и ХХ веков в стиле модерн.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Особенно выделяются Вилла Бонэт и Вилла Ворамар, которые в 1918 году возвел здесь ученик и последователь Антонио Гауди – Доменек Суграннес и Грас.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, если вы любите модерн, как люблю его я (это я перефразировала Татьяну Доронину), то очень советую вам совершить экскурсию в Реус. Многим у нас этот городок из известен лишь как еще один аэропорт Каталонии. Я сама в прошлый раз не обратила на него внимания. И сейчас дико об этом пожалела!
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Его культурная составляющая, на мой взгляд, удивительно интересна. Именно здесь родился Антонии Гауди, здесь прошла его юность. Кстати, в Реусе сейчас работает целый Центр Гауди с подробнейшей документацией о его жизни и творчестве.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
И хотя в родном городе он ничего не построил, это блистательно сделали некоторые его друзья или коллеги.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Луис Доменик и Монтанер, Пере Каселлес – возможно, имена этих архитекторов вам не слишком знакомы.
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Но посмотрите на их работы в Реусе, и вы точно станете их поклонниками!!!
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, Реус не без основания считается еще и прекрасным местом для шопинга. Там можно найти как одежду известных мировых брендов, так и оригинальные изделия испанских и каталонских дизайнеров. Насколько я поняла, сезон летний распродаж в Каталонии продолжается 2 месяца – июль и август (обычно в Европе это всего месяц). Так что Реус в летний период будет особенно интересен!
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
Помимо пляжей, Реуса и Порта Авентуры на Коста Даураде и вокруг нее еще так много интересного, что сейчас я все описать просто не успею. Продолжу эту тему через некоторое время, хорошо?...
«Испания. Коста Даурада1.» mptop на Яндекс.Фотках
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