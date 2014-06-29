Испания. Остров Форментера. Вечная музыка.

Материковую Испанию я объездила со съемочной группой вдоль и поперек еще в 90-х. А вот на острова попала впервые только этой весной. Побывала всего на двух из четырех обитаемых островов Балеарского архипелага. Сегодня речь о самом маленьком и самом красочном – острове Форментера. Его название звучит как гитарный аккорд, а мягкий шум прибоя – как отголоски кастаньет. Эта музыка с самого начала путешествия задает некий ритм и будоражит воображение. А потом… Потом - крещендо. О нем и речь…
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Майорка, Менорка, Ибица. Каждый из этих Балеарских островов может похвастаться громким именем. А вот остров Форментера не столь известен. И не только потому, что маленький (83 кв. км). Здесь нет аэропорта, и добраться до Форментеры проще всего с Ибицы. 12 морских миль (22 километра) строго на юг на пароме – это полчаса (по времени) и 45 евро (по деньгам). Казалось бы – всего ничего. Но кто же так просто уедет с Ибицы? Как говорится, «от добра - добра не ищут». А поискать, поверьте мне, стоит!
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
«Форментера – это Корсика без бомб, Ибица без ночных клубов, Мустик без Мика Джаггера, Капри без Эрве Вилара, Страна Басков без дождя. Белое солнце. Прогулка на «веспе». Жара и пыль. Высохшие цветы. Бирюзовое море. Запах сосен. Пение сверчков. Пугливые ящерицы. Овечки: ме-е-е!» Так написал про этот остров Фредерик Бегбедер в своём романе «Любовь живёт три года».
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
В середине мая меня здесь не донимали ни жара, ни пыль. Да и цветы предстали во всей весенней красе.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
В остальном вполне соглашусь с Бегбедером. Только вот еще ящерицы отнюдь не показались мне пугливыми.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Ящерица – официальный символ этого острова. Они здесь изображены на всех сувенирных кружках, тарелках, футболках.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
И, по-моему, вполне осознают своё «высокое» положение. Привыкли, что их часто фотографируют, относятся к этому весьма благосклонно, охотно позируют и даже иногда заигрывают с проявляющими к ним интерес туристами!
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Туристы на Форментере тоже чувствуют себя вполне вольготно. Белый, а местами даже чуть розоватый песок. Романтические очертания скалистых берегов. Фантастические переливы красок в море. Воздух, наполненный запахом морских водорослей. Яркое солнце. Уходящие за горизонт морские пейзажи. Что еще нужно для души?...
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Маленький остров благодаря своей вытянутой форме располагает длинной береговой линией – целых 66 км! Большая ее часть занята пляжами. И какими! Если верить нашему гиду, вот этот – Illetas – признан ЮНЕСКО лучшим испанским пляжем и одним из двух лучших пляжей Средиземноморья.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Самый весомый критерий – крупнейшая в этом регионе колония посидонии (морской водоросли, выделяющей кислород). 1 кубометр посидонии вырабатывает 22 литров кислорода! Сосна (а на Форментере, кстати, произрастает несколько десятков видов сосен) вырабатывает лишь 12 литров. Кстати, именно благодаря посидонии морская вода у берегов Форментеры обладает неподражаемо ярким переливом красок – от зелёного до синего. Говорят, эта красота произвела такое впечатление на Романа Абрамовича, что он купил необитаемый остров по соседству…
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Пожалуй, лучше всего яркую палитру морских красок можно разглядеть со скалы над пляжем Кала Саона. Пляж радует мягким песком и девственной красотой. Минимум построек. Добраться я сюда можно на велике, на автомобиле и на муниципальном автобусе. Пляж доступен для всех!
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, многие туристы действительно передвигаются по острову на велосипеде. На велосипеде за покупками. На велосипеде в ресторан. На велосипеде не пляж. На Форментере это в порядке вещей: форма здорового отдыха…
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Одна из главных прелестей Форментеры в том, что остров не сильно застроен. Не так много приморских городков или островов в Европе ныне этим могут похвастаться!
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
15 тысяч жителей сосредоточены в нескольких здешних посёлках. Своей островной «столицей» они считают местечко, которое представляют туристам (а их здесь летом не меньше, чем жителей) как … Сан-Франциско.
Я бывала в американском Сан-Франциско и могу вас заверить, что с посёлком на Форментере его роднит лишь имя. В поселке на испанском острове нет не только небоскребов, но и трамваев, холмов, висячих мостов и многообразия колоритных улиц. Улицы здесь вообще можно по пальцам пересчитать.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Зато есть белоснежная Церковь Святого Франциска-Хавьера - Iglesia de Sant Francesc Xavier (кстати, и сам посёлок официально тоже так называется). Церковь была построена XVIII веке не только как место для молитв, но и как фортификационное сооружение! Здесь местные жители спасались от набегов пиратов. Стены у церкви очень толстые, а дверь укреплена железными пластинами.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Говорят, на крыше раньше стояли пушки, чтобы в любой момент встретить врагов во всеоружии. Позже в церкви появились и «хрупкие конструкции» - такие вот витражи.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Церковь – далеко не единственная местная достопримечательность. Напротив неё – здание Мэрии, украшенное гербом острова.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
На гербе изображены пшеничные колосья. Хотя остров был обитаем еще 4 тысячи лет назад, имя ему дали римляне от латинского слова «пшеница». Они вознамерились выращивать на Форментере пшеницу, но просчитались: климат острова оказался слишком засушливым. Однако, память об этих планах осталась на гербе!
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, римляне оставили на Форментре не только память о своих планах. Один из самых ярких пешеходных маршрутов тут проходит по римской дороге.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Дорога, хоть и в разбитом состоянии, сохранилась до сих пор! Идти по ней – тяжкое испытание. Надо передвигаться мелкими шажками и непрерывно смотреть под ноги, чтобы не споткнуться. Но ваши муки будут вознаграждены восхитительными видами, которые то и дело будут открываться на море с разных участков этой дороги.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
А какие вокруг сосны! Говорят, их здесь десятки видов. Самая известная называется сабина. Наш гид Гильермо сказал, что из древесины этого дерева здесь делают очень прочную мебель. Но я несколько отвлеклась, а надо еще рассказать о столице острова - Сан-Франциск-Хавьер.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Помимо церкви, там вам обязательно покажут еще и часовню Са-Танка-Велья XIV века.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
При желании можно заглянуть еще и в Этнографический музей, который располагается на главной улице посёлка.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Там сосредоточены не только народные костюмы, но многочисленные инструменты и приспособления, которые использовали местные рыбаки и добытчики соли.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Соляной промысел как на Форментере, так и на Ибице, в отличие о возделывания пшеницы, давно укоренился и всегда приносил неплохой доход. Если вы не поленитесь заглянуть во внутренний двор музея, то увидите там малюсенький паровозик. На нем раньше перевозили соль!
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Еще одна достопримечательность из разряда “must” красуется в местечке Ла Мола. Это белый маяк, расположенный на краю отвесной скалы.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Рядом - мемориальная доска, где написано, что именно этот маяк вдохновил знаменитого писателя Жюля Верна во время его работы над романом «Гектор Сервадак». Этот роман был опубликован в 1877 году.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
А примерно 100 лет спустя остров посетили уже «музыкальные» знаменитости – Боб Диллан и Pink Floyd. Не сомневаюсь, что впечатления об этом путешествии, как и чарующие звуки Форментеры, отразились и в их композициях…
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Самый многолюдный поселок на Форментере – Ла Савина. Здесь расположен местный порт и масса кафешек, где туристы коротают время в ожидании своего парома или катамарана на Ибицу.
Если судьба вам подарит часок такого ожидания, обязательно закажите в кафе кулинарную достопримечательность Форментеры – пиццу с перцем и рыбой под названием «кока».
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Еще одно популярное здесь блюдо – картофель с осьминогом.
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Ну а сладкоежкам стоит «приналечь» на два местных десерта: флао (приготовлен из мягкого козьего сыра с анисом и мятой) и гричонера (из булочек, муки и яйца).
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
Не сомневаюсь, по пути на Ибицу вы будете вспоминать Форментеру добрым словом. Не сомневаюсь, что вы твёрдо решите туда когда-нибудь вернуться. Но это будет потом. А пока у вас впереди встреча с Ибицей, у которой тоже есть, что предложить самому придирчивому путешественнику. Но об Ибице расскажу уж в другой раз…
«Испания. Форментера.» mptop на Яндекс.Фотках
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