Испания. Ибица – остров на все вкусы.

Cовсем недавно я пела гимны Форментере. Этот остров действительно как раз «для меня»: красиво, уютно, солнечно и, главное, очень тихо. А вот соседний Балеарский остров Ибица, на мой взгляд, подойдёт многим. Там найдут себе место и любители шумного веселья, и ценители истории, и те, кто готов отдыхать только «по высшему разряду», и приверженцы скромного отдыха. В общем, Ибица может стать для вас приятным открытием, если вы из тех, кто не привык верить молве и предпочитает тщательно готовиться к путешествию. Ну а я, по мере сил, дам кое-какие подсказки.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Если про мою любимую Форментеру далеко не все знают, то у Ибицы в Европе громкая слава. Громкая в самом прямом смысле: считается, что этот остров без устали «гудит» и «зажигает». И действительно, по сравнению с Форментерой, Ибица – центр цивилизации. Дело не только в том, что сам этот остров по площади заметно больше «собрата». На Ибице уже не один десяток лет есть международный аэропорт, куда прибывают самолёты со всех концов света. Из России прямых перелетов нет (возможно, иногда появляются чартеры, но мне об этом неизвестно). Я летела из Москвы испанским лоукостером «Vueling» через Барселону, а позже с Ибицы прямым рейсом этой же авиакомпании добралась до Брюсселя. Но было и много других вариантов. Важно постараться спланировать путешествие заранее, тогда авиабилеты будут ощутимо дешевле.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Чем удивит вас Ибица? Образцовыми песчаными пляжами. Красивейшей старинной крепостью. Садами и виноградниками. А ещё лавандой!!!
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Да, да, да! Лаванда здесь ничем не хуже, чем в Провансе! И виноградники не хуже, чем в материковой части Испании. Немало и виноделен, которые здесь называют «бодегами».
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
В одну такую я заглянула. Бодега Sa Cova и ее 9 га виноградников располагаются в местечке Сан-Матео, винодельческом регионе Ибицы на её северном побережье. Почвы здесь красные, железистые.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Винодел Хуан Бонет гордится своим красным вином с горчинкой. Говорят, у его вина по-настоящему мужской вкус. Это и неудивительно. Небесный покровитель деревеньки – Святой Матео.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Его именем здесь названо буквально всё, в том числе и местная церковь – белоснежная, как и все церквушки на Балеарских островах.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Так зовут здесь многих мужчин. Да что там мужчин! Вот этот симпатичный попугай, живущий в одном из баров, где можно попробовать и вина Хуана Бонета, тоже Матео!
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Помимо виноградников, Сан-Матео знаменит красивыми пейзажами и фруктовыми садами. Лимоны здесь растут просто необыкновенные!
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Деревенька считается на Ибице лучшим местом для приверженцев агротуризма. Места тихие, кухня поистине деревенская, основанная на местных продуктах. Цены на гостиницы и апартаменты ниже, чем в других частях Ибицы. Добраться до любых пляжей (а все пляжи в Испании муниципальные, т.е. бесплатные) не проблема.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
А вот если вы хотите шумных развлечений, шикарных гостиниц, самых известных ресторанов, и готовы на всё это потратиться, то вам лучше остановиться в Ибице (так называется административный центр этого острова), Сан-Антонио или Сан-Мигеле. Если Ибица и Сан-Антонио – очень тусовочные места, то Сан-Мигель – скорее изысканное. Оно славится фантастическим ландшафтом. На мой взгляд, самые выгодные позиции там занимает 5-звёздочный отель Hacienda Na Xamena .
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Только представьте себе: скала высотой 180 метров нависает над бирюзовой гладью моря. На вершине этой скалы отель, который абсолютно вписывается в рельеф и, как вишенка на торте, победно завершает яркую природную композицию. Внизу – песчаный пляж в живописной бухте. А сам отель – смесь европейского шика и восточного колорита. Он славится своим спа.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Джакузи – чуть ли не в каждом номере, а в люксах – прямо на свежем воздухе с видом на захватывающие дух пейзажи. Отель считается семейным. Здесь вас ждёт покой, уют и вышколенный персонал. Цены, понятное дело, тоже впечатляющие, но ведь за удовольствие всегда приходится платить. А удовольствий, простите за каламбур, море! Помимо спа и джакузи в отеле вам предложат сон в окружении рыб, романтический ужин на горе, осмотр острова Ибица с высоты птичьего полёта и много чего ещё!
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Городок Ибица – тоже красивое, но очень людное место. Поток туристов тут всегда большой, а летом это уже не просто поток, а девятый вал! Казалось бы, местным гидам – только радоваться.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
А гид Оля Суханова, историк по образованию, грустит. Ее расстраивает, что большинство русскоязычных туристов интересуется лишь клубами, музыкой и шопингом. А ведь Ибица богата яркими достопримечательностями. Чего стоит одна только старинная крепость Дальт Вила!
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Её начали возводить еще финикийцы в VII веке до нашей эры. Потом попеременно достраивали римляне, арабы, каталонцы. Современный вид ее стены приобрели в XVI веке. Главное украшение крепости - Nuestra Senora de las Nives — кафедральный Собор Пресвятой Богородицы Снежной.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Когда-то на этом месте стояла мечеть, но в 1425 году здесь возвели католический храм, который в XVIII веке еще и перестроили стиле барокко. Хоть в данном случае барокко и отличается скромностью и минимализмом, храм производит впечатление, равно как и вся крепость с ее узкими улочками, древними стенами, смотровыми площадками с видами на море и креативно оформленными кафе.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
В нижней (современной) части города Ибица полно магазинов, продуктовых лавок, исторгающих сладкие ароматы кондитерских, и, конечно же, пафосных ресторанов и клубов. В частности, именно здесь гремят знаменитые клубы Pacha и El Divino.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Даже я умудрилась посетить одно гламурное местечко - Blue Marlin Ibiza. Это клуб, ресторан и пляж «в одном флаконе».
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Я зашла в это впечатляющее заведение днем, когда там не танцевали, но загорали, а главное – ели. Кухня Blue Marlin Ibiza действительно классная.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Еще больше меня порадовала скорость и квалификация официантов. Блюда подавались быстро, с улыбкой и даже неким перфомансом.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Запомнилась прекрасно приготовленная рыба и бескрайний выбор пирожных (как сладкоежка я это особенно оценила).
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
А вот пляж в этом клубе совсем не в моем вкусе. Да и вообще гламур меня угнетает. Так что пирожные были той самой жирной (и в самом прямом смысле тоже) точкой, которая завершила мою клубную жизнь на Ибице.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
В Сан-Антонио гид Ольга Суханова возила нас смотреть закат. Не смейтесь! На Ибице закат – обязательный пункт в повестке дня туриста. Солнце здесь садится как-то особенно грациозно, каждую минуту играя все новыми красками. Такую красоту просто нельзя пропустить.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
А вот уж после захода солнца можно с лёгким сердцем отправляться в рестораны и на дискотеки.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Лучше всего для начала зайти в бар на набережной под названием Café del Mar, ведь он и был создан ради прекрасных закатов в Сан-Антонио! Я не шучу. Бар возник в 1980 году рядом с пляжем, чтобы курортники могли встречать закат под звуки соответствующей музыки и с бокалами в руках. В 90-х диджеи бара стали выпускать диски со специальной подборкой музыки, делающей наблюдение за закатом особенно приятным. Эти диски расходятся с большим успехом!
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
После аперитива под «закатную» музыку рекомендую переместиться в уютный ресторанчик. К примеру, в Es Ventall – он тут же, в Сан Антонио. Это милое семейное заведение существует уже 25 лет и пользуется доброй славой за свою приверженность родной кухне Ибицы. В последние годы, когда здесь стал заправлять молодой шеф Хосе Мигель Бонет, местная кухня стала еще и полем для весьма любопытных экспериментов.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
Хосе Мигель сторонник здорового питания, а потому активно использует муку рожкового дерева. Хлеб или выпечка из такой муки считаются полезными, поскольку улучшают пищеварение, оказывают антибактериальное и антипаразитарное воздействие (это только то что я запомнила, а вообще у этой муки еще много плюсов).
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
В меню шефа ресторана Es Ventall входит ещё жидкий салат со скатом и икрой, снак из муки рожкового дерева и орегано, местные рыбные деликатесы – красный тунец, каменный окунь, кальмары, лангусты. В общем, есть над ем поурчать!
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
После ужина стоит еще разок прогуляться по набережной Сан Антонио, насладиться ночными пейзажами и морским воздухом. А потом можно податься в какой-нибудь клуб, либо пойти на боковую. Тут уж о вкусах не спорят. Уверена: при любом выборе отдых на Ибице вы будете вспоминать с удовольствием.
«Испания. Ибица.» mptop на Яндекс.Фотках
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