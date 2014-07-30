Норвегия. Американские горки в краю фьордов…

Нет, я вовсе не намерена рассказывать сейчас о парках аттракционов (их с меня хватило в Каталонии). Норвегия сама - невероятный природный аттракцион! Тут приходится постоянно употреблять слово «самый». В этой стране самые уникальные фьорды на земле, самый крупный ледник на территории материковой Европы (Ютунхеймен), самый длинный и глубокий фьорд в мире (Согне-фьорд), самая высокая вершина Северной Европы (Галхепигген) и т.д. и т.п. Ты постоянно двигаешься вверх-вниз (то к горным вершинам, то под морским дном), крутишься по горным серпантинам так, что дух захватывает. Ну чем не американские горки? Объехав уже почти всю Европу, в Норвегии я этим летом оказалась впервые. И сразу попала под её обаяние…
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, первым для меня было не только посещение Норвегии, но и блог-тур, куда норвежцы пригласили с десяток российских трэвел-блогеров, чтобы показать им свои фьорды. С блогерами я никогда раньше не путешествовала, но сразу скажу, что это оказалась отличная компания (одна из лучших, в которых я когда-либо путешествовала).
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Однако, важно было и то, что блогерам была предложена не просто ознакомительная, а весьма спортивная программа путешествия. Я лично в спортивной части участия почти не принимала по разным причинам, о которых расскажу чуть позже. Но оценить эту часть приключений, безусловно, смогла. И с удовольствием напишу о ней для тех, для кого отдых должен быть обязательно активным. Впрочем, и те, кто, как я, любит познавательный туризм и пешие прогулки, не прогадают. Итак, обо всем по порядку.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Если вы тоже наметите себе путешествие по фьордам Западной Норвегии, то лучше всего брать авиабилет до Бергена или до Олесунна. В этом случае вам придется, конечно, сделать пересадку. Мы пересаживались в Осло и летели в Берген, а возвращались из Олесунна, тоже через Осло. В норвежской столице в начале июля лил проливной дождь, а в Бергене нас встретило яркое солнце. Кстати, с погодой нам вообще повезло. Перед отъездом мне не раз попадалась информация, что в Западной Норвегии дожди летом льют постоянно. Однако, за 6 дней нашей поездки на небе не было ни облачка! Я сочла это добрым знаком.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
О Бергене сейчас подробно рассказывать не буду. Отмечу только, что этот старый ганзейский город мне очень напомнил бельгийский Брюгге. Тут даже есть райончик, полный «игрушечных» деревянных домиков, который называется Bryggen (Брюгген). Это явно неспроста!
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Из Бергена по железной дороге или на автомобиле (все дороги в Норвегии классные) стоит доехать до Согне-фьорда, на который ведет потом паромная переправа. Паромы в Норвегии столь же удобны, сколь и дороги. Мы плыли из Фоднеса в Манхеллер минут 45. Сделали несколько фотографий с палубы, а потом поднялись в буфет выпить кофе.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Коллеги еще и сосисок заказали (слышали, что в Норвегии они вкусные), но как только сосиски были готовы, паром причалил к берегу. Горячие сосиски пришлось жевать без всякого удовольствия на ходу!
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Причал в Манхеллере удивил нас … спелой черешней! Одна из коллег-блогеров обнаружила явно дикое дерево с ягодами, похожими на черешню, и осмелилась их попробовать. Оказалось, точно – черешня! Вот уж чего не ожидали в столь северных широтах… Черешня была лишь первым сюрпризом Согне-фьорда, самого длинного (204 км) и самого глубокого (1308 м) фьорда в мире.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Его в Норвегии называют Королём фьордов. Не перестаю удивляться, но норвежцам их суровый климат не помешал сказку сделать былью, то есть дать туристам шанс совершать круизы и прогулки по Королю фьордов круглый год! Тут создана прекрасная инфраструктура для таких путешествий: отели со всеми удобствами, рестораны, места выдачи спортивного инвентаря.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Одним из первых пунктов нашей спортивной программы было восхождение на ледник Нигардсбреен. Располагается он совсем не высоко - всего-то в 300 м над уровнем моря, если верить официальному сайту Согне-фьорда. Собственно, организаторы утверждали, что это вовсе даже не спорт, а просто активный отдых. Но у меня, как я уже в этом блоге не раз отмечала, с первого класса жирная «двойка» по физкультуре. Спортом я ни в какой форме никогда не занималась. Даже фитнесом… В общем, прекрасно представляю свои «возможности».
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
И всё-таки, когда мы подъехали к Центру ледников Breheimsenteret в Йостедале, я еще как-то бодрилась. Даже сделала оптимистичное фото из серии «селфи». Тем более, что коллеги наперебой уверяли, что восхождение на этот ледник не более, чем прогулка.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
В Центре ледников симпатичная экспозиция по истории здешних ледников. Правда, я на неё взглянула лишь мельком. Кстати, именно здесь, насколько я поняла, можно заказать экскурсию на ледник с опытным проводником. Для такой экскурсии тебе тут выдадут сухой паёк, можно выпить «на дорожку» и чашечку кофе в кафетерии. По поводу «минус кофе» не беспокойтесь: перед восхождением на ледник вас будут ждать самые современные удобства. Еще здесь предлагают рыбалку у ледников и плавание по горным рекам на кайаках . От Центра нас доставили к самому леднику. Там ждал гид, чтобы … выдать ледорубы и кошки!
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Вот тут я и смекнула, что физически к кошкам не готова и, как пел Высоцкий, «вверх таких не берут». Тем более, что для восхождения нас просили захватить тёплую одежду и зимние ботинки. А у меня они на каблуках! Вот и взяла лишь лёгкие кроссовки. В общем, доплыла со всей группой до подножия ледника на катере, и там осталась: фотографировала и ждала коллег. Ждала почти 5 часов вместо 3-х! Стала не на шутку волноваться. А потом увидела, как возвращаются голландские журналисты, которые стартовали вместе с нашими блогерами. Подошла к ним и поинтересовалась, все ли в порядке. «У русских-то? - кисло улыбнулся голландец и поёжился. – А что им сделается? Гуляют себе по леднику в бикини!» Я, грешным делом, подумала, что это очередные голландские шуточки. Но нет! Когда ребята вернулись, выяснилось, что наша Оксана Юркова действительно загорала на леднике в бикини! Она родом с Алтая, привыкла купаться в ледяной воде и загорать там, где другие надевают шубу!
Фото (с) Сергей Богомяко
Наши ребята, в отличие от голландцев, действительно не выглядели усталыми. Наверное, это кураж!
Фото (с) Ксения Аксанова
Сказали, что физически было тяжело, но усталость компенсировалась поистине ослепительными видами. Вот столь же ослепительные фото профессионального фотографа Сергея Богомяко.
Фото (с) Сергей Богомяко.
Ещё одно спортивное приключение нас ждало на озере Луэн (Loenvatnet). Этим озером необыкновенной красоты (почему-то мне, глядя на него, вспомнилось сказочное озеро из какого-то диснеевского мультфильма!), порадовал Норд-фьорд.
«Западная Норвегия. Фьорды.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Для осмотра окрестных красот нам предложили прокатиться на велосипеде. Это я как раз могу. Но … для меня не нашлось велосипеда! То есть велосипедов было полно, но для взрослых. А мне по росту нужен детский!!! В общeм, довезли меня на машине до кэмпинга Sande, раскинувшемся на живописнейшем озере Луэн.
«Западная Норвегия. Фьорды.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Красота действительно неземная! Место для палатки там обходится примерно в 1100 рублей в день, а народу в этой палатке может быть сколько угодно. Бензин - около 90 рублей за литр. Вот и считайте, во что обойдётся походный отдых!
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
По дороге видела, как народ наяривает на роликовых лыжах. Думаю, и Бьёрндален вот так наяривает круглый год, поэтому и победил уже на 4-ой Олимпиаде. Не сомневаюсь, что и 5-ая ему по плечу!
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
А я вот "ударила" по местным вафлям, которые по вкусу больше похожи на оладьи, только на них нет масла. Вафли тут едят с черничным и клубничным вареньем.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Эх, после такой трапезы надо бы бегать и бегать! Но я смалодушничала и согласилась на предложение хозяина кемпинга подбросить меня на машине в центр поселка Луэн. Там обнаружилась красивая деревянная церквушка (1837 г.) с … петухом на шпиле.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Оказывается, петух издавна считается знаком Апостола Петра, а еще – символом бдительности церкви. Бдительность в этих местах действительно всегда необходима. Именно здесь в 1905 и 1936 годах случились две самые ужасные катастрофы в истории Норвегии. От горы Ramnefjell оба раза откалывались огромные куски скалы и падали в озеро. Это провоцировало огромную волну типа цунами. Волны буквально «смыли» в лица земли две деревни. Погибло 135 человек… Теперь норвежцы вооружены самой современной аппаратурой и зорко отслеживают капризы природы.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Глядя на сказочные пейзажи из глади озера и гор, не надо думать, что норвежцы в этих местах ныне зарабатывают, в основном, туризмом. У них тут еще, к примеру, и внушительные клубничные поля! Клубника ароматная, вкуснейшая. Такую я ела только в детстве на своей питерской даче. Ничего общего с той, которой наполнены наши супермаркеты…
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
С озера Луэн и Норд-фьорда наш путь лежал на Гейрангер-фьорд. Кажется, после озера Луэн уже просто ничто больше не сможет столь же поразить ваше воображение. Гейрангер-фьорд сможет!!!
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Нет, не зря он включён ЮНЕСКО в Список Всемирного наследия. Вот такой вид открывается с хребта Флюдалсъюве, возвышающегося над фьордом.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Чем можно заняться на Гейрангер-фьорде? Нам предложили фьорд-сафари на скоростной резиновой лодке. Ребята переоделись в гидрокостюмы и поехали.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Остались довольны, хотя отметили, что ожидали более высоких скоростей. А я предпочла прогуляться по деревушке Гейрангер, посмотреть на её достопримечательности, почувствовать здешний образ жизни и просто выпить кофе. Вот люблю я такие прогулки!
«Западная Норвегия. Фьорды.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вскоре мы на микроавтобусе отправились дальше. Наш водитель Трульс оказался превосходным гидом. Умело вел машину по горному серпантину (орлиной дороге) и делал остановки в самых живописных местах.
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
К примеру, на смотровой площадке Далснибба, расположенной на высоте 1500 м над уровнем моря…
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Обозревая такие вот красоты, мы и доехали до Олесунна – прекрасного города, о котором придется рассказывать уже в другой раз. Некоторые интересные подробности о нем уже сейчас можно прочесть здесь.
«Западная Норвегия. Фьорды.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Из центра Олесунна в аэропорт ведёт подводный тоннель длиной 6 километров!!!! Его построили здесь еще в 1987 году. Пронеслись с ветерком. Эх, незабываемое было путешествие!..
«Западная Норвегия. Фьорды.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В заключение, несколько слов о вариантах размещения. Палитра таких вариантов в Норвегии поистине широка. Я уже писала о бюджетном варианте -кемпинге Sande на Норд-фьорде, где можно жить в «караване» или в палатке.
Для более комфортабельного семейного отдыха могу посоветовать коттеджный отель Vesterland Holiday park в Каупангере (Согне-фьорд) .
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
Милые деревянные домики с поросшими травой крышами снабжены всеми удобствами. В моем домике было 4 кровати, он явно рассчитан на семью с двумя детьми. Тихо, лесной воздух, место, где дети в прямом смысле могут разгуляться.
Hotel Union на Гейрангер-фьорде . Достойная 4-звездочная гостиница в 4-х км от смотровой площадки Флюдалсъюве.
«Западная Норвегия. Фьорды.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Все удобства, спа, коллекция ретро-автомобилей для всеобщего обозрения и горная речка, которая лично на меня оказывала убаюкивающее воздействие (жаль, времени на сон почти не было).
И,наконец, Hotel Alexandra (4.5 звезды) в Луэне на Норд-фьорде .
Принадлежит одной семье уже 125 лет. Потрясающие виды, спа для всей семьи, классный ресторан, бассейны для взрослых и для детей, целый набор интересных экскурсий по округе. Как говорится, для тех, кто ценит комфорт.
Добавлю, что путешествие в край фьордов самостоятельному туристу лучше всего совершать на автомобиле. Общественный транспорт вряд ли для этого подойдет. Пока в Норвегии хорошая погода, стоит попробовать!
«Западная Норвегия. Фьорды.» mptop на Яндекс.Фотках
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