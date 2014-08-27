Италия. Эмилия-Романья. Credito Emiliano Bank: не всё то золото, что блестит.

Честно сказать: не так часто во время своих путешествий я захожу в банки. Пользование платежными картами избавляет от этой необходимости и даёт возможность изрядно экономить время. Но поездку в итальянский регион Эмилия-Романья я задумывала специально ради похода в банк. И не в какой-то там офис, а в святое святых – в банковское хранилище. Попасть туда простому туристу невозможно, а журналисту - не так-то легко. Но моя игра стоила свеч! Удалось проникнуть в хранилище, где хранится то, что для жителей Эмилии-Романьи явно дороже золота – их знаменитый пармезан!!!
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я отправилась в Эмилию-Романью незадолго до того, как у нас пармезан стал «запретным плодом», то есть попал под санкции. Прослышала, что в Италии он уже давно принимается в качестве обеспечения кредита (если я ничего не путаю в терминах). Хотелось на месте посмотреть и понять, как такое вообще может быть. Ведь сыр, в отличие, скажем, от золота, товар очень нежный и легко портящийся. Так почему же он заинтересовал серьёзный банк? Да и, что скрывать, хаживали в дилетантской головушке шальные мысли: а вдруг именно ароматный пармезан в тяжелые времена окажется лучшим объектом для вложения стремительно тающих средств? В такой чудесный шанс мне почему-то всегда хочется верить. Только представьте, спросишь кого-нибудь: «Ты в чем хранишь денежки?» «В золоте.» «Да? А я в пармезане.» Круто!
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К поездке подготовилась основательно. Во-первых, погуглив, обнаружила, что пармезан сумел сыграть заметную роль в жизни многих небожителей из прошлого. Ну, к примеру, то, что Александр Дюма угощал гостей пастой с помидорным соусом и этим самым сыром, меня вообще не удивило. Он был известным гурманом, автором не только романов, но и кулинарных книг. Да и вообще именно французы назвали пармезаном итальянский сыр, который на родине именуют не иначе как пармиджано-реджано в честь двух областей, где его производят: Пармы и Реджо-Эмилии. Но ведь пармезан очень жаловали и Наполеон (любил посыпать ею варёную фасоль), и Екатерина Великая (не брезговала рябчиками с пармезаном и каштанами), и даже легендарный сердцеед Джакомо Казанова (для него кулинария и пармезан были средствами соблазнения ). Не сомневаюсь, что все эти факты можно тоже считать «ценообразующими».
Во-вторых, наметила посещение всей цепочки объектов, связанных с изготовлением пармезана и хранением его в качестве залога по кредиту. Для начала отправилась на ферму.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ферма Fattoria Rossi названа по фамилии своих владельцев – семьи Росси и располагается в местечке Montecavolo di Quattro Castella. Этой сельский район, где немало старинных хуторов и средневековых замков.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Многие поколения семьи Росси держат коров у подножья холмов Реджио Эмилии специально ради того, чтобы из их молока делать пармезан.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пармезан – исконный продукт этих мест. Его производят здесь уже 8 веков. Считается, что первыми его стали делать монахи-бенедиктинцы в своих монастырях, располагавшихся между рекой По и Апеннинами. Ныне пармезан относится к продуктам, что называется, «контролируемым по происхождению», что подтверждается особым знаком качества – D.O.P. Сие, к примеру, означается, что он делается только из коровьего молока, которое производится исключительно вокруг Пармы, Реджо-Эмилии, Модены, Болоньи, на левом берегу реки Рено, и Мантуи, на правом берегу реки По. И, как говорится, - баста! То есть больше нигде.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Как сказали мне на ферме Росси, порода коров для качества пармезана никакой роли не играет. Сами они держат, в основном, тех, которых в моей любимой Голландии называют чёрно-пёстрыми. Зато очень важно, чем коровёнок кормить. Разрешён только натуральный фураж. Напрочь запрещается использовать любой силосный или ферментированный корм, а также продукты животного происхождения и уж тем паче - субпродукты пищевой индустрии.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Коров доят здесь 2 раза в день, причем молоко должно перерабатываться в сыр не позднее чем через 2 часа после дойки. Никаких оправданий и отговорок. Всё строго по правилам. Не забалуешь!
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
При ферме есть свой магазинчик с ароматнейшим пармезаном и несколько гостиничных номеров по весьма привлекательным по итальянским меркам ценам.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Засыпать с нежным запахом пармезана и просыпаться под мычание коров. Что может быть лучше для затравленного пробками, клаксонами и выхлопными газами жителя мегаполиса?...
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
С производством пармезана меня знакомили на одном из предприятий Консорциума сыра пармиджано-реджано, который объединяет всех производителей.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Консорциум контролирует производство и продажу продукта. Он же организует экскурсии для туристов , во время которых можно не только посмотреть, как делают сыр, но также его продегустировать и купить, чтобы увезти домой. Этого и нам вроде никто не запрещал. Санкции касаются экспортеров, а не тех, кто тащит увесистый кусочек пармезана в чемодане для личных и семейных нужд. Я сама по телеку это слышала. Правда, поговаривают, что продуктов в багаже должно быть не больше 5 кг. Наверное, чтобы не лопнуть!
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Итак, о том, как делают пармезан. Молоко, полученное от вечернего удоя, на предприятии тут же помещают в специальные ёмкости, где оно за ночь обезжиривается. Утром обезжиренное вечернее молоко смешивают с цельным молоком, поступившим утром (чтобы получить 1 кг сыра, требуется 16 л молока). К этой смеси добавляется сыворотка, оставшаяся с предыдущего дня.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Следующий шаг – добавление натуральной сычужины (фермент желудочного сока телёнка). Это нужно, чтобы молоко свернулось.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Позже сыр начинают варить. В результате этого процесса на дне оседает сырная масса. Её извлекают из котла и оставляют в специальных формах на пару-тройку дней.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Потом головки сыра специальным образом маркируют.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И помещают на 20 дней в соляной рассол, чтобы сыр смог обрести свой неповторимый вкус и созревать дальше.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Все это подробно рассказала нам по-английски местный гид Джованна Розати.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Джованна же проводила и дегустацию. Активно помогал ей в этом местный пес, который как по возрасту, так и по опыту дегустации, считается здесь настоящим экспертом.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мы пробовали кусочки пармезана, которые созревали год, два и три. Все они заметно отличались по вкусу. Стандартным, если так можно выразиться в применении к пармезану, считается сыр двухгодичного созревания. Именно такой сыр после неоднократной проверки направляется на экспорт. Сыр, который созревал год, отправляют только на внутренний рынок.
Всем известно, что пармезан куда чаще других сыров включается в рецепты разных блюд. Интересно, что сферы его «кулинарного» употребления находятся в прямой зависимости от времени созревания.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Например, молодой пармезан (12 месяцев) советуют подавать со свежими овощами (сельдереем, помидорами) и, скажем, не слишком острой абрикосовой горчицей.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Пармезаном, созревавшим 24 месяца (14 евро за кило в магазине при фабрике), стоит посыпать пасту или суп.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А вот пармезан «в возрасте» 24-28 месяцев (от 16 евро за кило) идеален для заправки горячих мясных и рыбных блюд.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Всё это я изучала и оценивала для того, чтобы «во всеоружии» отправиться в банк, где выдают «сырные» кредиты. Банк называется Credito Emiliano Bank или сокращённо CREDEM. Это крупный банк с сотнями филиалов в Италии. Среди услуг банка не только кредиты и депозиты, но и страхование, управление активами, лизинг и многое другое. Собственно, в этом нет ничего особенного. Фирменная фишка банка в том, что, помимо прочего, он выдает кредиты еще и под сыр. Причем, понятное дело, только под пармезан! Кредит выдается компаниям, которые скупают еще не созревший сыр у фермеров для последующей продажи. Сыр-то ведь должен созревать минимум пару лет, раньше его не продашь, а жить и работать этим компаниям надо!
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Самое интересное, что сыр, под который выдается кредит, банк на время берёт себе. Для этого у него есть суперхранилища, оборудованные по последнему слову техники. Как поведал мне президент такого учреждения Альфредо Джермини, который вместе с переводчицей Джованной водил меня по своим бескрайним владениям, площадь хранилища 300 тысяч квадратных метров.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Здесь хранится 70 тысяч головок сыра и поддерживается температура в 18 С, ведь натуральные лактобактерии нуждаются в особом климате. Специальные машины роботы чистят сыр от пыли и регулярно переворачивают сырные головки. Более молодой сыр они очищают от пыли чаще, чем более старые головки, поскольку у более старых уже более толстая корочка и таким образом более солидная защита. Сыр отсортирован по качеству. Данные о проверках записаны прямо на каждом кругляшке.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
По словам господина Джермини, он и его сотрудники и чувствуют себя в каком-то смысле … нянями. Они нежно заботятся о чужих «детях», то есть ухаживают за сырными головками, которые им самим не принадлежат!
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
И ведь приходится за ними не только ухаживать, но и их охранять, поскольку в хранилище «сырного добра» на 200 миллионов евро. Кто покушается на «итальянское золото»? В первую очередь, мыши и другие вредители. И не только они. Оказывается, сюда уже несколько раз пытались проникнуть грабители, но система безопасности оказалась им не по зубам! Зато благодаря тому, что сыр, под который взят кредит, лежит не у клиентов, а в хранилище банка, риски минимальны и проценты по кредиту тоже невысоки (около 3%). Если клиент вдруг не сможет расплатиться по кредиту, банк легко найдёт, куда пристроить своё «ароматное золото».
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мой вопрос, а нельзя ли хранить сбережения в пармезане, г-н Джермини явно счёл шуткой. Эх, а я-то ведь на полном серьёзе спрашивала!.. Хотя, конечно, понимаю: рано или поздно твои сырные сбережения могут просто съесть.
Надо сказать, вся бурная деятельность банка, связанная с сыром, приносит ему лишь 1% от общей прибыли. Зато почёта и уважения он с своей стране таким образом зарабатывает немало – и со стороны фермеров, и от потребителей пармезана, и от государства. Ведь пармезан – не абы что, а одна из самых ценных кулинарных достопримечательностей Италии, его экспорт приносит стране ежегодно около 1,5 миллиарда евро.
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Боюсь, правда, в ближайший год эта прибыль несколько снизится по известной нам всем причине. Хотя… Как известно, в разлуке любовь часто крепнет. Вот и мы любить пармезан, думаю, не перестанем. А уж если кто совсем по нему соскучится, всегда можно прихватить вместительный чемодан, и не слишком набивая его вещами, рвануть в прекрасную Эмилию-Романью. А там - фермы, фабрики по производству пармезана, да и просто специализированные магазины, где никто не помешает прикупить пару кило любимого сыра, чтобы потом дома опять радоваться жизни. Так победим!
«Италия. Пармезан.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 4
Интересно узнать, что там такой банк есть. В мои представления об Италии отлично вписывается.