Мальдивы: зимний отдых в летнем тепле.

Во время бабьего лета не хочется думать о зимних холодах. Но, как говорят французы, с’est la vie, то есть зима неумолимо приближается. Для тех, кто намерен зимой побаловать себя теплом и предпочитает готовить сани летом, я и приберегла свеженькие впечатления о Мальдивах. И, надеюсь, сумею вас приятно удивить!
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На Мальдивах я уже бывала и неоднократно писала в этом блоге о райских островах в Индийском океане. Не раз упоминала о том, что в это гостеприимное государство, населённое преимущественно мусульманами, россиянам не нужна виза, что перелёт прямым рейсом из Москвы займет около восьми часов («кривыми рейсами», понятное дело, - больше) и что на этих островах царит вечное и довольно комфортное по температуре лето. Совсем недавно рассказывала о столице страны – Мале – и о мальдивских деньгах, которые, чаще всего, именно там туристу только и могут пригодиться. Те, кто хочет увидеть живую картинку, могут посмотреть, помимо прочего, и мои видеоотчёты, сделанные пару лет назад. Тогда же я написала и о нескольких отелях. Правда, эти отели относились к очень высоким ценовым категориям и создавали для весьма состоятельного туриста атмосферу «нереального» комфорта. В этот раз я за неделю посетила 3 отеля разного класса, но по ценам заметно более доступным. Конечно, Мальдивы – не Турция. Но у меня сложилось впечатление, что общий уровень цен там понемногу снижается – “конкуренция, сэр”! Возникают новые отели, которые стараются сочетать высокий уровень сервиса с услугами, которые предназначены скорее для среднего класса.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К таким бы я отнесла отель Atmosphere Kanifushi Maldives, открытый в декабре 2013 года на острове Канифуши, принадлежащим к атоллу Lhaviyani. Остров располагается в 133 км к северу от Международного аэропорта Мальдив. Добраться туда можно всего за 35 минут на гидросамолёте.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Напоминаю, что все мальдивские острова очень маленькие, а поэтому их можно охарактеризовать как острова-функции: остров-аэропорт, остров-отель, остров-деревня, остров-склад, остров-тюрьма и т.д.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Остров Канифуши уже сверху производит впечатление: он похож на огурец -узкий и длинный. Когда ты на нём оказываешься, он впечатляет еще больше. С любой точки видишь океан с двух сторон!
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
При этом, с одной (пляжной) стороны, в основном, царит штиль, а с другой – волны бьют о берег.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кажется, ты сам песчинка в океане. Ощущение абсолютной затерянности в океанских просторах и успешной эскапады от растущего абсурда реальной жизни. Просто голливудское кино...
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На острове возвели новёхонький 5-звездочный отель. Как обычно на Мальдивах, он состоит из отдельных коттеджей, всего их 150. У многих – свой участок пляжа. Но есть один общий для всех плюс: из каждой виллы можно наблюдать закат! Виллы разного класса, величиной от 100 до 200 кв.м.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Интересно, что большинство вилл рассчитано на максимальное размещение пяти человек – трёх взрослых и двоих детей, а специальные семейные виллы (площадь 200 кв.м) предполагают максимальное размещение 4-х взрослых и двух детей. В низкий сезон, как мне сказали, такой коттедж на всех можно снять за 600 $ за ночь. Это в пятизвёзочном-то отеле!
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На острове 2 ресторана, 3 бара и 2 больших бассейна (в некоторых виллах бассейны еще и свои). Ресторан «Спайс» исповедует концепцию открытой кухни. Многие блюда готовятся прямо у тебя на глазах, а ты выбираешь то, что приглянётся. Если вы выберете питание по системе Platinum All Inclusive Plan, то это будет включать полный пансион в главном ресторане + закуски и снэки в течение дня в двух барах, несколько бесплатных экскурсий, бесплатное же пользование минибаром, и кое-что ещё! К примеру, бесплатную аренду доски для серфинга.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается кухни, то сейчас ею руководит очень деятельный швейцарский шеф, который каждый день будет вас чем-то радовать. Ну а если хочется истинного эксклюзива, то можно как-нибудь поужинать в японском ресторане Teppanyaki Grill , рассчитанный всего на 8 мест.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это ресторан a la cartе, где повар удивит вас рисовым сердцем, пронзенным стрелой, вкуснейшими горячими овощами и разными видами рыбы и морепродуктов.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Перед его стряпней даже я не могла устоять, хотя обычно вечером стараюсь есть чисто символически. Но ведь настоящее искусство требует жертв, правда?
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Поскольку остров длинный, и не у всех хватает желания топать 1-2 км к ресторанам, спа или местам аренды спортивного оборудования, по острову регулярно курсируют маршрутки – баги. Хотя ничто не мешает взять велосипед (это тоже входит в Platinum All Inclusive Plan) и уменьшать таким образом ущерб от вкусного и обильного питания. Тем более, что в барах, в основном, предлагается, пусть и высококлассный, но всё-таки фастфуд. А он способен заметно увеличивать филейные участки тела.
«Мальдивы.Канифуши.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тем, кто хочет поселиться не на новом, а на уже обжитом месте и готов обойтись без суперзвёздности, вполне может приглянуться остров Meeru и расположенный на нём отель Meeru Island Resort&Spa.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, тут тоже 5 звёзд, но этот отель принадлежит к категории 5*Standard, тогда как отель Atmosphere Kanifushi Maldives – к категории 5*Superior, а это означает и некую разницу в цене. Есть и еще одна милая подробность: остров Миру расположен всего в 45 км от международного аэропорта Мале. Туда не надо лететь (хотя перелёт на гидросамолёте, на мой взгляд, само по себе яркое приключение, пусть часто и довольно накладное). Катер домчит вас до Миру минут за 50.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Любопытно, что отель Meeru Island Resort&Spa входит в пятёрку самых продаваемых отелей на Мальдивах! Думаю, помимо тех особенностей, о которых я уже упомянула, имеет значение оптимальное соотношение цены и качества.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Отель существует давно, тут куда больше зелени, чем на только что освоенных островах. Чувствуется, давний опыт в подборе персонала, чёткая ориентация на клиента. Отель считается семейным, тут многое приспособлено для детей (к примеру, есть детский бассейн). Сам остров размером 1200м х 460м, обжитой и уютный. На нём 286 вилл разного вида и класса. Есть береговые и водные виллы (они стоят прямо в океане на сваях), а также два особых водных бунгало для парочек, проводящих на острове свой медовый месяц.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Отель рассчитан на людей активных, жаждущих ярких впечатлений и не шибко склонных к затворничеству. Таким обязательно стоит взять пакет услуг “Всё включено”. Он включает целое меню бесплатных напитков в барах и ресторанах, пользование мини баром в номере, бесплатную экскурсию “Пунш на закате”, часовую аренду каяка и снаряжения для виндсерфинга, бесплатную аренда теннисного корта, тренажёрного зала и снаряжения для гольфа. На острове есть все возможности для занятия всеми этими видами спорта!
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Иногда меня спрашивают: а не скучно ли на этих малюсеньких мальдивских островах? На острове Миру точно скучать будет некогда, если вы сами этого не захотите. Днём, помимо купания и загара, вас ждёт поездка на снорклинг к знаменитому домашнему рифу.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вам предложат и путешествие в мальдивскую деревню Диффуши (она неподалёку на отдельном островке).
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ещё спа и масса разных водных и спортивных развлечений. Вечером – рыбалки на закате, вечеринки караоке, национальные песни и танцы, дискотека и … крабьи бега. Малюсенькие крыбы, носящие имена мировых знаменитостей, выпускаются на специальное поле. Туристам выдаются жетоны с номерами. Тот, чей номер вытащит кто-то из организаторов, будет Главным Болельщиком одного из крабов. Если твой краб первым доползёт до финиша, получишь символический приз. Я решила поболеть за краба по имени Аршавин. Увы, он вообще не рвался вперёд, как, собственно, и его знаменитый тёзка в последние годы своей карьеры. Правда, краба Аршавина вполне можно было понять. С чего бы ему напрягаться? В общем, хотелось дать покоя этому бедолаге. Как говорится, без обид! И я переключилась на национальные танцы.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ещё одна замечательная вечерняя экскурсия – наблюдение за дельфинами на закате. Надо сказать, такие экскурсии анонсируются во многих мальдивских отелях, но я уже не раз сталкивалась с тем, что в реальности дельфинов иной раз вовсе и не видно. На Миру это не так. Там в поисках дельфинов от пристани одновременно отправляются 5-6 корабликов, и вскоре вокруг них всплывают целые стаи дельфинов!
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, тут есть один секрет. Пассажиры корабликов должны громко кричать, призывая дельфинов. Раньше я этого не наблюдала. Возможно, и дельфины поэтому не появлялись. Оказывается, они очень компанейские ребята и любят громкое внимание к себе! Я-то, грешным делом, всегда считала, что обитатели морских глубин ценят тишину...
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Надо сказать, что больше всего дельфинов плавало вокруг корабликов с китайскими туристами. Китайцы явно преобладали числом как на острове Миру, так и на этой экскурсии (они и в мире-то в явном большинстве). Кроме того, они прекрасно организованы.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В общем, когда китайцы хором закричали, меня чуть было Кондратий не хватил, но дельфины дружно всплыли! И не просто всплыли, а стали исполнять кульбиты в воздухе. Потрясающее зрелище!
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Не могу не сказать и о кухне отеля Meeru Island Resort&Spa. Здесь 4 ресторана и 6 баров. Руководит всем этим хозяйством шотландец Рональдо Дельгреко.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Очень креативный шеф, у которого в команде много мальдивских поваров. Если доберётесь до Миру, очень рекомендую попробовать их ужин под названием «Мальдивская ночь». Там столько местных вкусностей! Это будет настоящим гастрономическим открытием.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тем, кто желает выбрать ещё более бюджетный вариант, можно подумать об отдыхе в четырёхзвёздочном отеле Filitheyo Island Resort на острове Filitheyo.
«Мальдивы. Filitheyo.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Он расположен в 120 км к югу от Международного аэропорта и добираться на остров придется минут 35 на гидросамолёте. Перелёт делает путешествие дороже, чем хотелось бы, но оставит незабываемые впечатления. Кроме того, есть возможность заметного уменьшения расходов, но о ней я скажу позже.
«Мальдивы. Filitheyo.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чем запомнился остров Filitheyo? Своими скромными размерами: 900м х 300м. Здесь нет никаких баги, и надо везде ходить пешком, что, на мой взгляд, легко, полезно и приятно. Очень богатая и разнообразная растительность. У вас точно появится желание осмотреть и сфотографировать там массу разных деревьев и кустов.
«Мальдивы. Filitheyo.», автор mptop на Яндекс.Фотках
125 коттеджей (это как береговые, так и водные виллы), многие из которых заметно меньше размером, чем виллы на только что описанных мною других островах. Вот так выглядели мои хоромы:
«Мальдивы. Filitheyo.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Отель славится хорошими возможностями для дайвинга и очень качественным спа. Балийский массаж там несколько моих знакомых, которые тоже побывали в разных отелях, отметили особо. Еще на острове Filitheyo есть индус, который будет готов заниматься с вами йогой.
«Мальдивы. Filitheyo.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На острове 2 ресторана – один большой, предлагающий обслуживание по типу шведского стола, и другой поменьше, работающий по системе a la cartе. Питание в первом входит в пакет All Inclusive, равно как и чай, кофе, вода, пиво и некоторые алкогольные напитки (до полуночи), а также одна рыбалка на закате.
«Мальдивы. Filitheyo.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, во время такой рыбалки мои знакомые сумели поймать несколько рыбин, которые им самим потом разрешили приготовить на кухне ресторана.
«Мальдивы. Filitheyo.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Повара наблюдали за кулинарным колдовством наших умельцев с явным интересом и не вмешивались в процесс. А ребята сумели угостить нас классно приготовленной рыбой!
«Мальдивы. Filitheyo.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А теперь о том, как выгоднее путешествовать на Мальдивы. В отличие от Европы, куда, на мой взгляд, часто выгоднее ехать самостоятельно (при желании, можно найти недорогие отели или даже апартаменты и авиабилеты со скидкой), на Мальдивы стоит покупать тур у серьёзного туроператора. Понимаю, что после череды банкротств, этот совет звучит сомнительно, но ехать на Мальдивы самостоятельно – дорогое удовольствие. Только туроператор может скомбинировать тур так, что на внутренние перелёты, к примеру, будет большая скидка. Просто туроператора ныне надо очень тщательно выбирать, изучать его «подноготную». Безусловно, есть достойные компании, и их, наверное, не так мало. Я и мои близкие друзья, например, обычно пользуемся услугами «Мальдивианы». В их пользу, помимо многолетней специализации на этом направлении, говорит и тот факт, что представитель этой компании одновременно является и официальным представителем Аэрофлота на Мальдивах. А Аэрофлот – единственная авиакомпания, которая совершает прямые рейсы сюда из Москвы.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Если же подытожить мои мальдивские впечатления, то должна сказать: столь безмятежного отдыха, пожалуй, я не ощущала больше нигде. Даже на тех островах, где 200-250 коттеджей, тебя не покидает ощущение уединённого отдыха.
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это не Европа, где приходится протискиваться между лежаками. Здесь у тебя не номер, а целая вилла; не лежак, а свой участок пляжа; не 30-40, а 5-10 попутчиков на экскурсии. А ещё у каждого мальдивского острова своя особая аура. Какая? Поезжайте и сами узнаете! )))
«Мальдивы. Meeru.», автор mptop на Яндекс.Фотках
P.S. Тем, кому еще не надоели мои путевые опусы, напоминаю, что пишу я много и в разных местах. Ссылки на все мои рассказы о традициях, вкусах, причудах собраны на странице "Заграничные штучки Марины Топтыгиной" в FB. Недавно метнулась еще и в Instagram со своими фотками. Туда тоже добро пожаловать!
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