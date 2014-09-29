Норвегия. Олесунн – феникс в стиле модерн.

Обещала вернуться к норвежской теме - деваться некуда: возвращаюсь. Делаю это с большим удовольствием. За 6 дней своей июльской поездки в Норвегию увидела столько, что, как говорится, ни в сказке сказать, ни пером описать. Но описать всё равно хочется, пусть и не пером. От души надеюсь, что рано или поздно страсти улягутся, рубль пойдёт вверх вместе с нашим хорошим настроением и нашими же реальными доходами, и кое-кто про Норвегию как раз и вспомнит. А тут и я со своими подробными описаниями! В общем, пишу про удивительнейший город Олесунн с верой в наше светлое туристическое будущее…
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Напоминаю, что о фьордах Западной Норвегии я уже писала здесь пару месяцев назад. Собственно, и город Олесунн (Alesund) прекрасно вписан в ландшафт фьордов. Он построен прямо в устье Сторфьорд, который постепенно переходит в Гейрангенфьорд, причисленный к Всемирному наследию ЮНЕСКО.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Самый фантастический вид на город открывается со смотровой площадки горы Аксла, которая над ним возвышается. Нас подвезли к этой смотровой площадке на микроавтобусе, а оттуда мы самостоятельно спускались вниз. Скажу честно, если бы было наоборот, и мне пришлось подниматься в гору, я бы вам всё это уже не рассказывала: вверх ведёт 418 ступенек!!! Боюсь, даже мысль о вожделенном грядущем похудении, не смогла бы меня завести так высоко…
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Олесунн замечателен не только открывающимся с горы пейзажем и видами на все его 7 островов. У этого города очень яркая и драматичная история.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Первые поселения в этом живописном месте возникли еще в Х веке. Есть даже версия, что где-то здесь родился Вильгельм Завоеватель. Однако, статус города Олесунн получил лишь 1 января 1848 года. Большую часть населения здесь составляли рыбаки.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Жизнь в городке, похоже, была достаточно спокойная и размеренная, пока в разгар зимы 1904 года здесь не случилось бедствие – ужаснейший пожар. Дома здесь в ту пору были, в основном, деревянные, поэтому пожар быстро охватил весь центр города. Говорят, сгорело 850 строений! Да что там, в центре остался с тех пор всего один дом – вот этот.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Гид Лидия Кузгинова, истинный кладезь информации обо всех перипетиях истории Олесунна, поведала нам легенду, связанную с этим единственным «выжившим» домом. Оказывается, хозяину дома накануне пожара приснился сон. Во сне к нему явился ангел и сообщил, что будет пожар, но бояться не надо: с этим человеком ничего не случится. В общем, когда действительно разразился пожар, мужик остался дома, несмотря на все увещевания жены. Жена вынесла из дома всё, что могла, и ушла. А сам он сидел дома и читал Библию. В результате все остальные дома сгорели, как и многие вынесенные вещи, а его дом остался целёхонек! Кстати, людей этот пожар тоже практически не затронул. Погибла из всех только одна женщина. Просто мистика какая-то…
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В нынешнем Олесунне помимо единственного дома, не пострадавшего от пожара, сохранились еще вот эти симпатичные домики с травяными крышами, которые в ту эпоху, когда город был гораздо меньше, находились не в черте города. Про эти удивительные домики я подробно написала здесь.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А в 1904 году на месте городского центра Олесунна осталось, по сути, одно пепелище. Так что его пришлось строить заново. Занялись этим, в основном, молодые в ту пору местные архитекторы. Им хотелось идти в ногу со временем. А в моду тогда вошёл модерн, который в разных странах называли по-разному: ар-нуво, югендстиль и т.д.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В общем, после пожара Олесунн быстро возродился – уже к 1907 году. В прямом смысле – как феникс из пепла! И этот феникс приобрёл все черты стиля модерн. Говорят, здесь сейчас более 800 «модерновых» зданий. Такой их концентрации нет больше нигде в мире! Вот уж поистине, нет худа без добра…
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В городе появилось много построек, сочетающих модерн и неоготику – с башенками, гербами, всяческими украшениями и «растительными мотивами».
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Брались на вооружение и некоторые приемы, принятые в готической архитектуре.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
К примеру, в этом узеньком доме вообще нет лестницы. Она … у соседа! Такие решения можно встретить и в старом Амстердаме.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Нельзя сказать, что и городские власти, и жители Олесунна с самого начала осознали, какие архитектурные сокровища им достались после волны «модернового» строительства. Вот, например, очередной владелец этого дома (по-моему, в 60-е или 70-е годы) решил, что дом дешевле будет снести, чем ремонтировать. В общем, задумал на этом месте построить какую-то стандартную бетонную коробку. И даже успел своё сокровище снести!
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Правда, городские власти быстро сообразили, какой ущерб это для города, и уговорили скупердяя построить на месте снесённого дома в стиле модерн его точную копию в обмен на бесплатный участок для парковки!
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ныне домами в стиле модерн застроены два центральных из семи островов города.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Каждый дом хочется долго рассматривать – столько там ярких и любопытных деталей!
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но я не буду утомлять вас долгими рассказами. Поезжайте и посмотрите сами!
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Если захотите на месте узнать о местном модерне побольше, зайдите в «Центр югендстиля» (Jugendstilsenteret). Там, по слухам, масса всякой интересной информации и фотографий на эту тему. Мы в этот музей зайти не успели, зато успели в другой. Собственно, это даже не просто музей, а музей-аквариум, который называют здесь Атлантический парк.
Фотографии в альбоме «Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Там нас встретила потрясающая компания обитателей местных морских глубин. Я уже очень подробно написала о ней у себя в жж, поэтому сейчас не буду повторяться.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Чем еще может поразить Олесунн? Обилием всякого рода скульптур и памятников.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Конечно, нельзя не упомянуть о памятнике бесстрашному викингу и одновременно первому здешнему герцогу Роллону.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Много скульптур, посвященных местным труженикам.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Рыбакам и не только им.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но больше всего меня порадовала вот эта скульптура.
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это отнюдь не дань уважения какому-то политику или военноначальнику. Нет, это памятник местному филологу, историку и самому уважаемому гиду в Олесунне Harald Grytten (полагаю, что его имя произносится как Харольд Грюттен). И самое интересное, что этот памятник ему поставлен при жизни, поскольку г-н Грюттен, родившийся в 1938 году, по-моему, и ныне здравствует! Хотя в табличке упомянуто его имя, его образ обозначен как Вyvandreren, что гугл переводит как Странник. В общем, неутомимый путешественник он по родному городу!
Фотографии в альбоме «Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А если серьёзно, то тот факт, что здесь так ценят знатоков своей истории и культуры, на мой взгляд, отчасти и объясняет, почему город хорошеет с каждым днём и очень преуспевает в сфере туризма!
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мы были в Олессуне в солнечный воскресный день, когда здесь проводился какой-то фестиваль яхт. Их скопилось там видимо-невидимо!
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Не знаю уж, в чем именно состояло мероприятие, но мы увидели кораблики, стоящие буквально бок-о-бок, и их владельцев, которые, собрав шумные компании друзей, загорали, смеялись и мирно пили пиво. Такая весёлая морская вечеринка в приморском городе, придающая ему дополнительные яркие краски. Разве такой город можно забыть?...
«Норвегия. Олесунн.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 9
Великолепный материал! С великим восторгом посмотрели!
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