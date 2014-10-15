Италия. Секреты Эмилии-Романьи: Реджио-Эмилия.

И опять Италия! А будет еще и ещё!!! Почему я верю, что наша любовь к ней сохранится, несмотря на все испытания, которые посылает нам судьба? Да потому что практически каждый уголок этой неповторимой страны способен подарить такие открытия, чувства, эмоции, на фоне которых мысли обо всём остальном (и в том числе о деньгах) просто меркнут! Вот и я хочу пригласить вас туда, где бывали далеко не многие наши путешественники. «Эмилия-Романья? Ну, конечно, Римини, Риччоне, Парма, Модена!» – скажете вы. А доводилось ли вам завернуть в Реджио-Эмилию? Нет? Так вот, я готова вас убедить, что в следующий раз это обязательно стоит сделать!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Реджио-Эмилия… И ведь как звучит!!! Находится-то этот городок (170 тысяч жителей), являющийся столицей одноименной провинции (полмиллиона жителей) в аккурат на дороге из Пармы в Модену. Дорога не простая, а древнеримская. Её называют Эмилиевой (Aemilia) в честь римского консула Марка Эмилия Лепида, который и инициировал её строительство в 187 году. По ней и сегодня проносятся потоки людей и машин. Вот только далеко не все туристы заворачивают в Реджио-Эмилию. А надо бы! Думаю, даже мои (увы, не самые совершенные) фотографии не оставят у вас в этом сомнений.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, городок на этом месте появился вместе с дорогой – в 187 году. Только тогда его называли Regium Lepidi. Понятное дело, в честь того самого Консула. От первого тысячелетия существования этого города сегодня мы уже почти ничего не увидим. Все знакомые нам по другим итальянским и европейским городам атрибуты древнеримские красоты тут пали жертвой разрушительной энергии варваров. Зато город вновь расцвёл в средние века, и его средневековые, как и построенные в более поздние эпохи строения точно тронут ваше сердце!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Уже в средние века Реджио-Эмилья была известна на Апеннинах своим бунтарским духом. В XII веке город был провозглашён республикой и управлялся Капитаном Народа. И потом здесь постоянно проявляли активность всякого рода революционеры. Даже главная площадь города ныне названа в честь итальянского социалиста Камилло Прамполлини – Piazza Prampollini.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Эта прямоугольная площадь с восточной стороны украшена церковными сооружениями, с северной – Дворцом Дель Монте, с западной – Домом Нотариуса, а с южной – городской Ратушей. Каждое здание – блестящий памятник своей эпохе.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Площадь когда-то называлась Соборной именно благодаря Кафедральному Собору, который появился здесь еще в вначале первого тысячелетия нашей эры. Однако, после серии разрушений в XV веке ему был придан вид, куда более присущий новой эпохе. От римской эпохи сохранилась планировка здания.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Под куполом – позолоченная статуя Мадонны с младенцем, а чуть ниже нее – так же покрытые позолоченными медными пластинами маленькие фигурки тех, кто подарил статую Собору – супругов Fiordibelli. Во время недавних реставрационных работ в Крипте Собора была найдена мозаика IV века. А стены собора с XII века украшены византийскими фресками.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
В общем, всего и не перечислить! Чтобы не пропустить хотя бы самое интересное, стоит выделить на посещение Собора побольше времени.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Только не покидайте главную площадь, пока не зайдёте ещё и в Зал Триколора!!! Он – в здании Ратуши. В Реджио-Эмилии именно Триколор считается главной достопримечательностью! Почему? Патриотизма итальянцам не занимать. А что может быть символом патриотизма, как не национальный трёхцветный флаг, который возник именно в этом городе?
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Изначально, 1 января 1797 года его здесь утвердили в качестве государственного символа Циспаданской республики (в неё тогда входило несколько северных областей современной Италии). А в 1861 году его провозгласили официальным флагом нового государства – Италии. Вот почему маленькая Реджио-Эмилия считается в Италии столицей. Столицей триколора!!!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сейчас на первом этаже в здании Городской Ратуши располагается Музей Триколора, где можно узнать о самых важных вехах в истории флага и страны. А на втором этаже – впечатляющий Зал Триколора, где не только выставлен сам памятный флаг, но еще и заседают депутаты Городского собрания. Я не удержалась и взгромоздилась в одно из депутатских кресел.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Подумалось: разве можно слушать речи и обсуждать законы в окружении такой красоты? Зал спроектирован Людовико Болоньини (Ludovico Bolognini) в 1774 году, там хочется бесконечно всё рассматривать! Нет, депутата бы из меня точно не вышло…
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Когда спускаешься вниз по шикарной лестнице Ратуши, проходишь мимо статуи основателя города Марка Эмилия Лепида, которая скромно стоит в своей нише.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ничего не поделаешь: история всё расставила по местам. Ныне город римского консула – Столица Триколора, а сам он здесь уже на вторых ролях…
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Итальянский флаг, конечно же, реет и над самим городом. И знаете, откуда? С башни Борделло, которая совсем рядом с Ратушей. Вы правильно подумали: Борделло означает «бордель».
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Именно он был когда-то на этом месте, пока не рассыпался во время землетрясения 1832 года. Но итальянцы не были бы итальянцами, если бы не увековечили и эту страницу истории своего города!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
На что еще стоит обратить внимание в Реджио-Эмилии? Без сомнения, на Базилику Святого Просперо, который считается святым покровителем этого города. По легенде, он спас город от полчищ предводителя варваров – Атиллы. В Базилике хранятся мощи Святого. Считается, что первая церковь возникла на этом месте еще в 997 году, но после цепочки разрушений вы увидите ныне фасад XVIII века. Перед входом 6 мраморных львов. Предполагают, что по плану они должны были стоять у основания колонн, но на колонны не хватило денег. Теперь в городе говорят, что львы охраняют мощи Святого Просперо! Внутри Базилики красивейшие фески и шедевры резьбы по дереву в отделке хоров. Очень знаменита и восьмиугольная Колокольня Собора, возведённая в XVI веке.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Базилика и Башня стоят на одноименной площади, окруженной по периметру цепью аркад. Внутри «окружающих» зданий есть магазины и кафе. Я выпила кофе на террасе заведения под названием Melli. Понравился и кофе, и вид с террасы!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ещё один местный шедевр – здание Муниципального театра. Театр располагается на площади, которую как занавесом разделяет линия фонтанов. Красиво!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Сам театр построили ещё в 1852-1857 годах. Ныне он носит имя родившегося в этом городе артиста Ромоло Валли. Внутри театр производит еще более грандиозное впечатление, чем снаружи!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Зал не так давно отреставрирован, всё сделано с иголочки! Я заходила в театр днём, когда там не было спектакля. Однако, гид, заверила меня, что по акустическим качествам зал даже превосходит миланский театр «Ла Скала». Говорят, оперные постановки здесь пользуются необыкновенным успехом именно по причине красивого звучания голосов. Мечтаю как-нибудь вернуться и послушать…
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Еще гид сказала, что в XIX веке при каждой ложе была еще и уютная комнатка, где Их Сиятельства могли уединиться с какими-то очень приятными им лицами во время антрактов и не только. Сейчас подобных помещений уже нет, но внутри ложи оформлены, на мой взгляд, несколько фривольно. )))
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Говоря об искусстве, нельзя и не упомянуть о самом известном выставочном зале Реджио-Эмилии – Палаццо Бекки Маньяни.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Дворец был построен в самом начале XVII века в неоклассическом стиле для графов Бекки, потом переходил из рук в руки, пока в 1989 году не стал собственностью провинции Реджио-Эмилия. В шикарных залах дворца проводятся самые яркие выставки в том числе, и современного искусства.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вообще в Реджио-Эмилии умеют вписать ультрасовременные объекты в старые стены. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на три футуристических моста испанского архитектора Калатравы, возведённых неподалёку от исторического центра древнего города.
Одной из достопримечательностей Реджио Эмилии по праву считается и гастрономия. Тут очень популярны местные продукты и немало достойных ресторанов.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
К примеру, мы с удовольствием поужинали в Caffe Arti e Mestieri, которым владеет «заслуженный» шеф Джанни Д’амато с супругой Фулвией Салварани.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
У Джанни в этом городе есть и другой ресторан – Риголетто, - отмеченный мишленовской звездой. В кафе обстановка попроще, да и цены пониже, но качество блюд и тут на должном уровне. Поужинать в тёплое время года (а тут оно выдаётся часто) можно на полной зелени террасе.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Моя коллега взяла свинину в абрикосовом соусе с базиликом и лавандой. А я – сибас с овощами.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Десерты – тирамису и шоколадное пирожное с ванильным мороженым тоже не подкачали.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Фулвия очень помогла в выборе вин и с переводом на английский язык меню, которое у них, увы, было только на итальянском.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Если говорить о знаменитых региональных продуктах, то помимо пармезана, им здесь является и традиционный бальзамический уксус. Этот самый традиционный бальзамический уксус, который обозначен в массе неповторимых рецептов итальянских блюд, в Италии делают только в регионе Эмилия-Романья и, что важно, только в двух его областях – под Моденой и в провинции Реджио-Эмилия.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Эту премудрость мне объяснил Аndrea Bezzecchi, один из тех, кто производит этот уникальный продукт в провинции Реджио-Эмилия . Более того, упакован этот уксус может быть лишь в 2 вида таких вот характерных маленьких (100 мл) бутылочек! А всё остальное, что вам предлагают в супермаркетах по всему миру, можно обозначить одним ёмким словом – подделка!
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Традиционный бальзамический уксус бывает трёх видов – Aragosta (минимальной 12-летней выдержки), Argento (серебряная этикетка и, следовательно, 18-20 лет выдержки) и Oro (золотая этикетка и продукт ещё более длительной выдержки).
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вкусный и полезный бальзамический уксус изобрели в регионе Эмилия-Романья еще в XI веке, и с тех пор передавали его рецепты из поколения в поколение! В семье Андреа бочонки с этим уникальным продуктом дарят каждому родившемуся у них ребёнку при рождении.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Андреа сам получил 7 бочонков и столько же подарит своему сыну, который только что родился. Андреа в своём регионе считается одним из самых крупных изготовителей традиционного бальзамического уксуса. Он производит 2000 бутылочек в год! Помимо уксуса он изготавливает еще и сладкий виноградный мёд – saba.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Что касается истории традиционного бальзамического уксуса, то самые ранние письменные упоминания о нём относятся ещё к 1046 году, когда император Германии, Генрих III, путешествия в Рим на коронацию, остановился в Пьяченце. Отсюда он написал письмо Бонифацию, маркизу Тосканы, с просьбой прислать ему в дар специальный уксус, который "как он слышал, обладает просто совершенной текстурой". Потом бальзамический уксус стал постоянным атрибутом на столах местной знати. «Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ныне этот божественный продукт тут употребляют в пищу и с салатами, и с другими блюдами, но чаще всего поливают им кусочки пармезана.
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
А знаете, чем Андреа меня особенно поразил? Оказывается, один самых из популярных десертов в окрестностях Реджио-Эмилии - местное мороженное, поданное на слое "молодого" яблочного уксуса и политое традиционным виноградным бальзамическим уксусом 20-летней выдержки!!!
Думаю, теперь вы верите мне, что в Реджио-Эмилию обязательно стоит съездить? Вот то-то!!! А заодно обязательно поинтересуйтесь, чем еще может удивить вас Эмилия-Романья !
«Reggio Emilia», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 10