Латвия. Как инновации породили туристический бум. (часть 1)

А разве это не бум - рост турпотока из Европы и России на 40-50%, который отметили в Латвии в первом полугодии 2014 года? Причём, на фоне общих для всей Европы экономических проблем, взаимных санкций и затягивания ремней? Так вот, в Латвию туристы едут ещё как! Не подумайте, что я подхватила какую-то дезу из интернета. Все эти радостные для латвийской туристической отрасли вести услышаны мной из уст самых официальных лиц в конце сентября во время Латвийско-российского туристического форума. На него я была приглашена в числе других журналистов и профессионалов в области туризма. А вот то, как именно латыши достигли таких завидных результатов, нам показали во время краткого, но весьма насыщенного путешествия по Латвии.
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Мы прилетели в Ригу и оттуда на автобусе поехали на Запад к Балтике через Юрмалу, Вентспилс, Кулдигу, Юркалне до Лиепаи. И везде явно прослеживались инновации. Везде были заметны новые подходы к подготовке и даже «упаковке» туристического продукта, везде ощущалось креативность – от обустройства музеев или домов ремесленников до ресторанных меню.
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
Такое вот креативное меню нам сразу по прилёту в Ригу предложили в ресторане отеля «Авалон» .Шеф-повар угощал муссом из хвостиков речного рака и моркови с тостами из цельной пшеницы, пропитанными конопляным маслом. Любопытненько!
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
И десерт подали классный: грушевое пирожное с листьями свежей мяты.
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
В общем, многообещающее начало, за которым тут же последовало интересное продолжение: новая экскурсия «По следам средневековых монастырей». Скажу сразу: монастыри в Риге в средние века только и были, сейчас от них уже почти ничего не осталось.
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тогда чем же эта экскурсия столь привлекательна? Так именно тем, что к её организации подошли нестандартно и придумали для неё весьма увлекательную форму! Проводит экскурсию гид туристической компании Rixtravel Company Ирина Абгарова. По покрытым брусчаткой улицам, где когда-то вышагивали меченосцы, доминиканцы и францисканцы, она водила нас … в одеждах, вернее, в хабитах францисканских монахов!
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
И ведь нас реально за них принимали, несмотря на наши сумки и фотоаппараты. Один католик у Собора Святого Якоба так и спросил у Ирины: откуда эти паломники?!!!
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
То есть экскурсия была столь увлекательной и интригующей, что мы, туристы, реально вжились в образы монахов без всякой актёрской подготовки. Два с половиной часа пролетели мгновенно, мы даже не устали, хотя пришлось много ходить.
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
А всё потому, что проходы по улицам чередовались с посещением мест, где нас угощали рижским бальзамом или монашеской овощной похлёбкой с молоком.
Фото (с) Бориса Палтусова
Да, к тому же, Ирина постоянно удивляла нас леденящими душу историями прошлых веков. Ну и, конечно, сама Рига, от которой взгляду просто невозможно оторваться, что бы тебе в ней не показывали.
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
Подробнее об этой экскурсии и об истории рижских монашеских Орденов вы можете прочесть в другом моём блоге. А сейчас я лишь скажу, что Ирина Абгарова вместе с Rixtravel Company, помимо набившей оскомину классической экскурсии по старой Риге, проводят массу новых. К примеру, показывают красивые рижские бульвары – это окрестности крепостного рва. Знакомят с деревянной Ригой. Ведь в этом городе сохранилось Риге около 4 тысяч деревянных домов сохранилось, и у каждого своя необычная история! Проводится и прогулка по кварталу, где живут художники, модельеры, где варят шоколад. Там, кстати, находится и знаменитая шоколадная фабрика «Лайма», куда тоже можно зайти. Есть экскурсии и на Рижскую киностудию. Не сомневаюсь, что и другие рижские туркомпании что-то интересное придумывают.
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ну а наш путь лежал в Юрмалу. Думаю, как и многие из вас, я там бывала не раз. Балтика, море, сосны, дюны… Казалось бы, что еще-то?
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А там теперь столько всего! Я уже даже не говорю о гостиницах, ресторанах, музеях и просто упоительно свежем морском воздухе. Отели и рестораны тут действительно на любой вкус. И многие горды тем, что их выбирают знаменитые россияне.
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Например, в Baltic Beach Hotel очень гордятся, что их ресторан Seafood & Oyster не раз посещала сама Алла Борисовна. А она-то, как известно, дама очень даже разборчивая!
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но воздух, еда и 26 км песчаного пляжа – это далеко не всё, что может предложить Юрмала. Уже более двух лет она – часть латвийского кластера оздоровительного туризма, куда входит еще несколько городов-курортов Латвии, рижские больницы и университет. А результат? В Юрмалу в реабилитационные центры и клиники валом повалили европейцы, у которых дома многие медицинские процедуры куда дороже. Да и всё больше обеспеченных россиянок предпочитают рожать именно в местных клиниках: чисто, на хорошем уровне, отличные соотношение цены и качества, да и
обслуживание ведётся исключительно на русском языке!
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, что касается русского языка, могу констатировать: с ним в Латвии всё лучше и лучше. Специально задавала дурацкие вопросы на улицах молодым людям. Всё легко отвечали по-русски. Ещё 2 года назад с этим было похуже.
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Представительница турофиса Юрмалы с радостью сообщила, что наших туристов здесь в первом полугодии нынешнего года побывало на 44% больше, чем за тот же период прошлого года. Учитывая все новые веяния, в это легко можно поверить.
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Неподалёку от Юрмалы есть ещё одно поле для экспериментов и инноваций – Кемери. Хотя, казалось бы, какие уж могут быть туристические инновации … на болоте? Поверьте, инноваций хоть отбавляй!
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собственно, Кемерский Национальный парк был основан в самом конце ХХ века именно для того, чтобы сохранить на этой территории природные и исторические объекты. В Парке, кстати, обитают дикие лошади и туры (быки), на которых там тоже можно посмотреть. Но интересно, что в туристический объект здесь сумели превратить и торфяник, то есть болото! По нему с помощью деревянных мостков проложена туристическая тропа.
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Накрутив по ней пару километров, вы можете полюбоваться уникальными болотными растениями – особыми видами мхов, лишайников, - а также познакомиться с местными озёрами.
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Тропа выложена по кругу. Я приехала на болота в составе группы в 60 человек. Мы, естественно, торопились и неслись по деревянным мосткам как стадо диких лошадей.
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Я едва догоняла коллег (опять сказался недостаток спортивной подготовки), мелких растений разглядеть не успела, зато успела ощутить себя настоящей Кикиморой!
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Кстати, как выяснилось, в Кемери очень здоровая среда, и здесь есть даже специальные дорожки для босоногих. На этих дорожках полно мелких камушков и шишек, так что массаж стоп вам обеспечен. Тоже, между прочим, инновация в туризме!
«Латвия. Юрмала.», автор mptop на Яндекс.Фотках
По окончании тура по болотам мы отправились петь, плясать и дегустировать местное вино в Шлокенбергское поместье http://www.turisms.tukums.lv/index/vietas/8281555/7690735/7902527 - крепость 15 века.
«Латвия», автор mptop на Яндекс.Фотках
Построено оно было рыцарями Ливонского Ордена для оборонительных и хозяйственных нужд. После Ливонской войны она стала переходить из рук в руки. Сейчас это музей, гостиница, культурный центр, зал для дегустаций местный вин и т.д. и т.п.
«Латвия», автор mptop на Яндекс.Фотках
Там нас встретил замечательный местный фольклорный ансамбль "Милзкалниеки".
«Латвия», автор mptop на Яндекс.Фотках
Они так зажигательно пели, что наша весёлая группа пустилась в пляс. В поместье этом вообще весело, вкусно и очень комфортно для туриста. Отдых на все 100%!
«Латвия», автор mptop на Яндекс.Фотках
Самым большим открытием для меня оказался Вентспилс. И дело вовсе не в том, что в отличие от Риги, Юрмалы и Кемери, я там раньше не была. Просто я ничего особенного от этого города не ожидала, зная, что это крупный порт.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Первые укрепления здесь стали создавать еще тевтонские рыцари, а статус города Вентспилс получил в 1378 году. Вскоре он стал ганзейским городом и портом.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Времена менялись, но и до недавнего времени (до периода санкций), насколько я поняла, именно через Вентспилс в Европу везли довольно большие объёмы российской нефти и нефтепродуктов. Что в подобной ситуации может ожидать турист? А оказалось, ничего плохого ожидать не следовало. Даже наоборот!
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
С помощью инноваций Вентспилс добился, на мой взгляд, невозможного. Ныне это самый освещённый город Латвии. Он славится чистотой и хорошими дорогами. А ещё это город цветов. Летом их здесь просто море! Да здесь не просто цветы, а настоящие цветочные скульптуры. Одна из самых популярных – вот эта заячья семья.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ещё Вентспилс поразит вас своими коровами! Их тут просто неимоверное количество.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Лет 8 назад я брала в Цюрихе интервью у скульптора Паскаля Кнаппа, который и был автором тех самых коров, что в разрисованном виде расплодились потом по всему миру. Однако, в Вентспилсе коровы явно свои, «доморощенные» и очень прикольные. Иногда они выполняют хозяйственные функции. Допустим, роль клумбы.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А иногда просто оживляют портовый антураж!
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Городское управление по туризму продвигает Вентспилс как место для семейного туризма и город будущего. И то, и другое верно. Достаточно перечислить местные туристические объекты.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Вентспилский центр творчества с планетарием и обсерваторией (я там была, классное место!).
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Приморский парк, по которому можно ездить на ретропоезде.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Олений сад (слышала, что там полно красавцев-оленей). Уже этого ребёнку хватит, чтобы почувствовать себя счастливым. А тут ведь есть ещё и Старый Город, по которому одно удовольствие гулять всей семьёй!
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Но дизайном, цветами и массой интересных туристических объектов список инноваций Вентспилса отнюдь не исчерпывается. Тут есть ещё и венты. Что это? Городская валюта!
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Гид Татьяна Зоц tanjusha_z@mail.ru, которая посвятила нас во все эти подробности, сказала, что поначалу у города из-за этого возникла масса проблем в своей стране. Говорили, что это создаёт угрозу монетарной политике Латвии. Собирались даже укреплять границу. А создатели вентов и городские власти отбивались от всех обвинений, но хранили интригу. Когда венты выпустили, выяснилось: это не что иное, как программа лояльности!
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Как заработать венты? Путешествовать по Вентспилсу и отправлять на сайт города свои селфи, участвовать в играх, совершать велопрогулки и даже самим предлагать маршруты по городу. Как их потратить? Да опять же на туризм: посещение городских музеев, поездку по узкоколейке Приморского парка, походы в театр или аквапарк. Всего 60 объектов!!!!
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Венты представляют собой денежные купюры номиналом 5, 10, 20, 50, 100 и 500.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Просто руки чесались поиграть в эту игру, но опять не было времени. Полдня экскурсий, полдня заседаний Туристического форума, ночь в отеле – и мы несёмся дальше.
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
На Туристическом Форуме мне больше всего запомнились два выступления. Обращаясь к нам, участникам, глава Балтийского отделения РСТ Илона Ансоне предупредила: эта поездка и связанные с ней встречи развеют многие наши стереотипы.
«Рига», автор mptop на Яндекс.Фотках
А глава Государственного агентства по развитию туризма в Латвии Армандс Слокенбергс сказал, что Латвия - это то место, где турист может снизить свой жизненный темп.
Фото (с) Бориса Палтусова
И то, и другое – правда. С помощью латвийских инноваций наши стереотипы рушились прямо на глазах. И темп жизни в Латвии действительно очень щадящий, расстояния небольшие, турист может никуда не торопиться. А вот мы – не могли. Понеслись дальше. И я сейчас тоже несусь. Поэтому продолжу рассказ о Латвии и её инновациях в другой раз, договорились?..
«Латвия. Вентспилс.», автор mptop на Яндекс.Фотках
P.S. Тем, кому еще не надоели мои путевые опусы, напоминаю, что пишу я много и в разных местах. Ссылки на все мои рассказы о традициях, вкусах, причудах собраны на странице "Заграничные штучки Марины Топтыгиной" в FB https://www.facebook.com/pagesforeign-fancies-by-Marina-Toptygina/204909302876025 . Недавно метнулась еще и в Instagram http://instagram.com/marina.toptygina со своими фотками. Туда тоже добро пожаловать!
Комментарии 8
Не хочу кормить рублём этот режим.
А вот в Эстонии после введения санкций и ослабления рубля количество российских туристов резко сократилось. Я зимой хотел спустя много лет поехать в Таллинн, но почему-то выбрал снова Кельн.
Олег, теперь и в Латвии сократилось. Санкции никаким инновациям не перебить...
В Вашем блоге об экскурсии по следам средневек.монастырей Вы пишите, что из оставшихся после разгрома в 1236 г. меченосцев был создан Ливонский орден. Это не так: 12.05.1237 г. папа Григорий IX включил остатки братьев-меченосцев в состав Тевтонского ордена в качестве филиала(провинции) под названием "Орден Дома Немецкого в Ливонии". Меченосцы сменили свою форму ...
Павел, большое спасибо за уточнение. Я не историк и, возможно, не совсем правильно поняла слова гида.