Латвия. Как инновации породили туристический бум (часть2).

Как и обещала, продолжаю рассказывать о том, чем латыши удивляют туристов и почему турпоток из стран Европы и России там в первой половине этого года рос, в то время как во многих других европейских странах он падал. Перечислю всё, что видела во время недавнего краткого путешествия в эту страну, а вы уж сами делайте выводы.
Напомню, что путешествие для журналистов и представителей турагентств было устроено в рамках латвийско-российского туристического форума. Выехав из Риги, мы двигались к Балтике на запад. Я уже рассказывала о Риге, Юрмале, Кемери, Шлокенберге и Вентспилсе.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Для многих моих попутчиков настоящим открытием стала Кулдига. Это маленький городок на территории бывшей Курляндии, а ныне – Курземского края Латвии. Те из вас, кто много путешествует, знают, что чуть ли не в каждой европейской стране есть своя «Венеция». Ну, у нас, например, «Северной Венецией» называют Питер. А латыши гордятся своей «Балтийской Венецией» - вот этой самой Кулдигой.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В отличие от коллег, я не испытала в Кулдиге ощущения «сюрприза», но только по той причине, что я там уже была лет эдак пять назад. Более того, в прошлый раз я снимала там свою телерубрику «Заграничные штучки» в более удачное для поездки в этот город время. А оно здесь, по традиции, выпадает на конец апреля-начало мая (мы приезжали именно тогда) или, по-моему, на конец октября.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В это время на красивейшем местном водопаде Вентас Румба ... летает рыба!!! Я не шучу: рыбки летают в воздухе самым настоящим образом!!! Правда, инновации тут абсолютно не причём. Этим чудо-аттракционом Кулдига, основанная, согласно историческим документам, тевтонскими рыцарями в 1242 году, славится с очень давних пор. Водопад Вентас Румба шириной 249 метров, между прочим, самый широкий в Европе.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Так вот, ещё в 17 веке - во времена правления герцога Екаба - рыбу тут 2 раза в год ловили особым способом. Дело в том, что в эти периоды лосось и рыбец, которого здесь называют вимба, просто плывут на нерест против течения и, по пути, перескакивают через стремнину. Рыбакам оставалось только выбрать правильное местечко и подставить свои корзины. Рыба сама в них падала, пытаясь перепрыгнуть через водопад!!! В пору своей телевизионной работы я не успевала фотографировать, поэтому и фоток этого чуда сейчас представить не могу. Но, поверьте, это фантастическое зрелище!
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В этот раз рыбки не летали, но, Кулдига произвела на меня ещё более сильное впечатление, чем раньше. Почему? Благодаря реставрации и инновациям!
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Так получилось, что я бродила по ней одна, без гида. Наверное, что-то упустила. В то же время заметила то, что часто упускаешь из виду во время экскурсии. Просто гиды часто задают темп, который непосилен для человека, настроенного не только внимательно слушать, но еще и много фотографировать.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
В прошлую поездку я всё время думала: замечательный городок на реке с водопадом и симпатичными канальчиками, но как бы не рассыпался – уж больно ветхий! Кулдиге, кстати, очень повезло в вторую мировую войну, город не подвергся разрушениям.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Более того, его "натуральная" старина, возможно, была на руку кинематографистам. Здесь снимались многие советские фильмы на темы европейской истории (всего 25!!!), в том числе и «Берег» Алова и Наумова.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
У нынешней Латвии, похоже, долгое время не было денег на реставрацию многих старинных построек. Но теперь деньги потихоньку стали находить. Немалую роль в этом, видимо, сыграл и туризм. Весной и летом в Кулдиге проводят всякие красочные фестивали типа «Рыба летает!» (в конце апреля), Праздник Города под названием «Пир в Кулдиге» с яркими костюмированными шествиями, купаниями в водопаде и необыкновенным разнообразием местной еды (в июле), Праздник Летнего Солнцестояния (Лигу) в июне с легендарным «забегом голых лигующих» и т.д.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Немало интересных мероприятий для туристов здесь и просто по выходным. К примеру, вечером в пятницу и в субботу в тёплое время года в городском парке по вечерам работает городской кинотеатр под открытым небом. Говорят, там очень здорово. А ещё в уикэнды по улицам Кулдиги движется «вело-оркестр».
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это такая небольшая платформа на велосипедной тяге, на которую установлены пианино и ударные инструменты. Там же сидят те, кто на них играет. А оркестранты из группы духовых инструментов шествуют за повозкой на своих двоих. Кому доверено крутить педали? Туристам!!! Такой радости от этого занятия у неожиданно доpвавшихся до руля заграничных гостей я давно нигде не наблюдала!
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Несколько слов о других достопримечательностях этого городка. Тут много церквей. Особенно знаменита Церковь Святой Катрины, воздвигнутая в честь святой покровительницы города. Её фундамент был заложен ещё в 1252 году!!! Говорят, там венчался тот самый легендарный герцог Екаб.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Самое старинное из сохранившихся деревянных строений построено в 1670 году. Здание Ратуши украшает город тоже с XVII века.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Уютный парк со скульптурами местного скульптора Ливии Резевскас.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ну и, конечно же, впечатляющий длинный (около 160 м) арочный мост XIX века. Он еще и достаточно широк (10 м), ведь предполагалось, что на нём должны поместиться по ширине сразу две кареты.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Есть в городе и милые уютные кафе. Мне понравилось, к примеру, в кофейне Goldingen Room.
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Приятная атмосфера, приличный wifi (кстати, в Латвии с ним вообще неплохо), да и пирожные здесь классные. Рекомендую!
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
После Кулдиги мы поехали в Лиепаю. В этом городке я оказалась впервые, хотя слышала о нём с детства. Туда постоянно ездил в командировки мой папа, который конструировал и испытывал корабли. Лиепая в те годы представлялась мне чем-то … липким: папа там всё время «прилипал», а я скучала. Сейчас я впервые увидела этот город своими глазами и испытала нечто вроде ностальгии…
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Видно, что город пережил тяжелые времена. Я имею в виду экономику. Судостроение, похоже, ушло в прошлое, как и многие другие отрасли местной индустрии. Зато туризм, напротив, заметно оживляется.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Здесь симпатичный песчаный пляж, где летом любители пляжного отдыха могут особенно «не париться» по поводу своей одежды.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А ещё в связи с Лиепаей приходится часто употреблять слово «самый». Здесь самая западная точка Латвии, крупнейшая военно-историческая территория в Балтии (Лиепайская крепость и Военный порт) и самый большой в мире механический орган (в соборе Св. Троицы).
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Латыши всегда славились своей музыкальностью. Но если во многих других городах чаще делается акцент на фольклор, то сердце Лиепаи отдано рок-музыке. В самом прямом смысле! В центре города есть Аллея Славы латвийских музыкантов.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
А Дерево Призраков?.. Оно колышет металлическими веточками в концертном саду «Вей, ветерок!» в честь музыкантов местной легендарной группы «Ливы». Дерево было создано на пожертвования фанатов группы. На это деревце высотой 6 метров ушло около четырёх тысяч металлических стержней. Здесь всё напоминает о «Ливах» и звучат их песни.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ноу-хау Лиепаи: они свои экскурсионные программы по городу положили на ноты. Не в том смысле, что гиды здесь поют. Нет, по нотам, в буквальном смысле ходят туристы, поскольку ноты изображены на тротуаре.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Идя по ним, вы откроете для себя интересный маршрут! У меня на это опять не было времени, и я просто пробежалась вслед за гидом. В городе еще далеко не всё отреставрировано, но, безусловно, есть на что взглянуть.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Собор Святой Троицы с уникальным механическим органом, о котором я уже упоминала. Лютеранская Церковь Святой Анны, старейшая в Лиепае, славится потрясающим деревянным алтарём работы резчика по дереву Николаса Сефренса.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Самая первая гостиница города, где в 1697 останавливался инкогнито известный любитель путешествий Пётр I.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Дом, где жил в конце XVII века «заклятый друг» Петра – шведский король Карл
XII.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Памятная табличка немецкому философу Иммануилу Канту на бывшей частной типографии. Доподлинно неизвестно, бывал ли здесь Кант, но табличка сразу привлекает внимание.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Ну и, конечно же, здания в стиле art nouveau. Многие построены местным архитектором Берчи, который отвечал за лицо города на рубеже XIX и ХХ веков. Не сомневаюсь, что ноты приведут вас и во многие музеи Лиепаи. Но, наверное, всё-таки не в прикольный музей под названием «Тюрьма Каросты».http://www.karosta.lv/ru/vietas-ru/ Как-то не сильно он вяжется с музыкой.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Это здание на окраине города возвели в конце XIX века в качестве Морского госпиталя. Но реально использовали исключительно как гауптвахту. Интересно, что эту функцию здание несло при всех режимах вплоть до 1997 года. Об этом нам громогласно сообщил экскурсовод, облачённый в форму майора Советской Армии.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Надо сказать, он с нами вообще не церемонился. Быстро построил всех в шеренги и заорал, чтобы шли в ногу. Я, конечно, в ногу не шла и вообще постоянно себе позволяла «разговорчики в строю». Меня и других столь же разговорчивых майор постоянно ставил на место и пугал всякими карами типа карцера и лишения обеда. Тамошний карцер, скажу я Вам, действительно лично для меня не лучшая перспектива. А вот лишение обеда ведёт к похудению, так что меня этим не испугаешь! Интересно, что не выглядела испуганной и съемочная группа из Японии, которую майор тоже постоянно подкалывал и называл Япона-мать. Им, по-моему, это имя даже нравилось. C учётом того, что японцы – народ любознательный, подвижный и небедный, похоже, в этой тюрьме-музее их будет больше и больше. Да и в Латвии, соответственно, тоже.
Кстати, в тюрьме проводится реалити-шоу «За решёткой», там можно переночевать в тюремной камере, примерить военную форму и накупить сувениров с гауптвахты. Что ни говорите, а это не просто экскурсия – а реальное приключение. На любителя, конечно.
«Латвия. Лиепая.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Так или иначе, но с помощью всех этих «примочек» туризм и в Лиепае, и вообще в Латвии, реально встаёт на ноги. В некоторых городах он вообще выходит на заметные роли в экономике. Возможно, иногда и «не от хорошей жизни», а просто потому, что надо как-то компенсировать потери от закрытых предприятий. Но главное, как известно, результат. А в Латвии он выражается в увеличении турпотока на 40-50%. И этот результат в наше время очень даже завидный…
«Латвия. Кулдига.», автор mptop на Яндекс.Фотках
Комментарии 2
Просто мне так и не ясно, в чем суть инноваций? В том, чтобы пропитывать конопляным маслом еду или поить рижским бальзамом? Или может в щадящем темпе жизни?
Отвечаю по существу критики. Согласно Википедии, "иннова́ция — введённый в употребление новый или значительно улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест или во внешних связях." Собственно, всё то, что я описала, под это определение, на мой взгляд, вполне подходит. В том числе и мусс из хвостиков речного рака и моркови с тостами из цельной пшеницы, пропитанными конопляным маслом. Собственно, это тоже попытка придумать что-то необычное, особенное, а не метать на стол дежурные блюда ( всё равно латышские или, скажем, итальянские). Чувствуется, что люди не стоят на месте, а экспериментируют, ищут, придумывают. И это мне, как клиенту ресторана, очень импонирует. Мне хочется прийти туда еще.
В рижском бальзаме ничего нового нет. Я бы, может быть, даже не привязывала его к действительно классной и необычной экскурсии по следам монахов, а ограничилась овощной похлёбкой по старинному рецепту. Но я человек непьющий. А другим участникам экскурсии рюмочка бальзама, как я заметила, совсем не помешала. В данном случае, бальзам стал маленькой "вишенкой" на экскурсионном торте, то есть одной из милых деталей толкового маркетингового хода. Удачным ходом стала и идея с вентами - специальной валютой Вентспилса. Но главное, во всех описанных мной городах маркетологи постарались по-новому взглянуть на то (не всегда очень уж ценное) историческое наследие, которое им досталось, и найти возможности привлечь к нему внимание. И нашли ведь! Что же это как не инновации?